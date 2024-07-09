Сергей Конвиз: Премьер Венгрии пытался надуть из себя серьёзную фигуру

В мире, безусловно, происходит много чего интересного, что можно было бы обсудить. Тут и чемпионат по футболу, который преподносит один сюрприз за другим, тут и война на Ближнем Востоке. Там Израиль заканчивает спецоперацию в секторе Газа и переходит к войне с Ливаном, в котором обосновалась вооружённая группировка Хезболла, угрожающая Израилю своими ракетными обстрелами. Наверное, многих заинтересовало сообщение наших пропагандистов о том, что хуситы, терроризирующие торговые суда и корабли в Красном море, начали использовать российские ракеты. Так что спайка МИДа РФ с ними обретает конкретные формы... Интересны итоги выборов в Великобритании, где консерваторов во власти заменят лейбористы. Поучительны итоги выборов во Франции, где местные фашисты укрепили своё присутствие во власти. Команда Марин Ле Пен заняла третье место после второго тура, а большинство получили пропалестинские леваки, на радостях устроившие погромы в городах Франции. Для многих, интересующихся политикой, стало большой неожиданностью заявление президента Путина о том, что движение «Талибан», запрещённое в России как террористическая организация, теперь превратилось в нашего союзника в борьбе с терроризмом. Похоже, наряду с ХАМАСом и хуситами. Но, однако, по-прежнему главными мировыми вестями остаются те, что касаются ситуации в Украине. И самая распространённая тема – когда состоится перемирие между Россией и Украиной, у которых взгляды на ситуацию в зоне СВО диаметрально противоположные?

ВРЕМЕННЫЕ РЕГАЛИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ЕВРОСОЮЗА ОРБАНУ НЕ ПОМОГЛИ

К примеру, 5 июля В.Путин и венгерский премьер В.Орбан провели в Москве переговоры на тему установления мира в Европе. Как известно, Виктор Орбан – непременный и последовательный критик военной помощи Украине. Венгрия частенько блокировала финансовую и военную помощь ЕС Украине. Последний случай – вопрос выделения Украине странами Евросоюза транша в €1,4 млрд. прибыли от замороженных активов российского Центробанка, который Украина получит в июле. Венгрия пыталась заблокировать это решение, однако при голосовании другие страны ЕС пришли к выводу, что у Венгрии теперь нет права вето по этому вопросу. По словам Борреля, деньги будут направлены на помощь Киеву с противовоздушной обороной, боеприпасами и поддержкой украинской промышленности. К концу 2024 года Украина получит ещё один €1 млрд. от прибыли российских замороженных активов.

Орбан – второй лидер страны Евросоюза, приехавший в Москву после начала СВО в Украине и после визита в апреле 2022 года канцлера Австрии. Который, в свою очередь, отмечал, что это с его стороны «не дружеский визит». Орбан, в отличие от австрийца, демонстративно поддерживает с Путиным самые тёплые отношения. Взамен получает дешёвую российскую нефть и газ. Также Россия за свой счёт расширяет Венгрии атомную электростанцию.

Орбан при этом позиционировал себя в Москве как официальный представитель Евросоюза, в котором Венгрия полгода с 1 июля 2024 года будет председательствовать. Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Орбан приехал в Москву, чтобы «как можно скорее прекратить огонь» в Украине и начать мирные переговоры, и чтобы «приближать мир».

Путин очень обрадовался визиту лидера страны ЕС. И даже согласился обсудить с ним «нюансы» мирных предложений по прекращению конфликта в Украине. При этом он «нажимал» на то, что принимает Орбана «не только как давнего партнёра, но и как председательствующего в Совете ЕС». Но бочку мёда испортила ложка дёгтя – оказалось, что визит Орбана – частный. И никого, кроме как себя, он представлять в Москве не вправе. В связи с чем официальные представители Евросоюза и НАТО раскритиковали этот визит. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан в ходе своих переговоров с российским руководством «представляет свою страну, но не НАТО». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в унисон ему подтвердил, что венгерский премьер в Москве не представляет интересы ЕС. А его визит «относится исключительно к двусторонним отношениям Венгрии и России». Глава Евросовета Шарль Мишель напомнил, что Венгрия как страна, председательствующая в ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза. «Европейский совет чётко определил: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины», – сказал он. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, предупредила, что «уступки не остановят Путина», а «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» в Украине возможен только благодаря «единству и решимости».

МИД Украины заявило, что Орбан приехал в Москву «без согласования или координации с Украиной». «Как показал первый глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более 100 государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН», – заявили в МИДе.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер пошёл дальше своих коллег и заявил, что визит Орбана «подрывает единство ЕС». Из-за чего в СМИ появились заявления о том, что по возвращении Орбана в ЕС будет рассмотрен вопрос об отмене председательства Венгрии в ЕС.

ВИЗИТ ВЕНГЕРСКОГО ЛИДЕРА НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛ НА ПОЗИЦИЮ ПУТИНА

С российской стороны в переговорах помимо Путина участвовали глава МИД Лавров и помощники президента Ушаков и Мединский. С венгерской стороны кроме Орбана присутствовали министр иностранных дел Сийярто и советник Орбана Биро. Затем состоялась трёхчасовая беседа тет-а-тет. По итогам встречи Орбан и Путин выступили с заявлениями для прессы. Путин снова повторил, что Россия готова к переговорам о прекращении боевых действий с Украиной. Но на ранее оговорённых условиях, согласно которым Украина обязана капитулировать и вывести войска с территорий четырёх областей, частично занятых российскими войсками.

Путин заявил, что основой для переговоров могут стать стамбульские соглашения. Он также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путём. При этом, как известно, проект стамбульского договора не предусматривал запрета на вступление Украины в ЕС. Также в проекте ничего не говорилось о территориях в Донбассе, которые тогда уже были заняты российскими войсками. Ситуацию с Крымом предполагалось разрешить в течение 10-15 лет. Однако после этого переговоры сошли на нет, и с тех пор на высоком уровне уже не возобновлялись.

После встречи с Путиным Орбан поблагодарил его за «честную беседу». И заодно посетовал на то, что позиции сторон очень далеки друг от друга. Многие обратили внимание на то, что лидеры России и Венгрии по итогам встречи отказались отвечать на вопросы журналистов. Что указывает на отсутствие прогресса в разрешении вооружённого конфликта. И это было ожидаемым, учитывая, что лидер 8-миллионной отсталой и одной из самых бедных стран в ЕС значимой политической фигурой ни в Европе, ни тем более мире не является. Он в основном занят тем, что паразитирует на праве вето при голосовании в Евросоюзе, выбивая Венгрии субсидии из бюджета Евросоюза.

Перед встречей с Орбаном 4 июля Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Он коснулся проблемы мирного урегулирования украинского кризиса. Путин заявил, что прекращение огня невозможно до начала переговоров. Глава России заявил, что Зеленский отказывается принимать его условия, поскольку не хочет отменять в стране военное положение и идти на выборы, которых он боится. При этом он оценил шансы Зеленского на победу в выборах как «близкие к нулю». Объяснил, что, с его точки зрения, вести какие-либо переговоры до выборов в США не имеет смысла. Видимо, имея в виду, что, невзирая на попытки Путина и Си создать многополярный мир, он так и остаётся однополярным, где всё определяется в Вашингтоне.

Следует отметить, что ШОС – это не военный блок. И даже не экономический или политический союз. Заявленной целью его деятельности является борьба с наркотрафиком, сепаратизмом в странах-членах ШОС, а также противодействие экстремизму. Поэтому тема Украины к ШОС никакого отношения не имеет, она откровенно была «притянута за уши».

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ПОЗИТИВА ДЛЯ РОССИИ НЕ ВИДАТЬ

Что же до итогов выборов президента США, то ситуация там непростая. После неудачи Байдена на публичных дебатах некоторые активисты Демократической партии разочаровались в его способности одолеть Трампа и призвали сняться с выборов, уступив дорогу более молодому претенденту. К ним присоединилась группа спонсоров Демократической партии США, общественных деятелей и руководителей предприятий, которая направила письмо в Белый дом с призывом к Байдену сняться с президентских выборов. Но тот упорствует. Во время предвыборного митинга в штате Висконсин Байден подтвердил, что остаётся в президентской гонке. Он намерен снова одолеть Дональда Трампа.

Как бы то ни было, не могу не отметить, что от смены лиц в руководстве Белым Домом для России ничего не изменится. Основным фактором, определяющим внешнюю политику США, является позиция Конгресса. А он ориентируется на общественное мнение, которое в Америке настроено к руководству России весьма враждебно. Другой вопрос – отношения США с Китаем и арабским миром. Тут возвращение Трампа воспринимается с ужасом. Они готовы оказать содействие Байдену, чтобы не пустить в Белый Дом Трампа.

А тем временем 4 июля в Соединённом Королевстве состоялись досрочные парламентские выборы. По их итогам находившиеся 14 лет в оппозиции лейбористы одержали ожидаемую победу, вдвое увеличив своё представительство в парламенте – теперь у них 390 депутатов из 650. Нужно отметить, что ничего неординарного в этом нет. Там сменяемость власти – обычное дело. Консерваторы получили 120 мест и теперь перейдут в оппозицию. Как полагают эксперты, поражение консерваторов во многом обусловлено накопившейся усталостью от их многолетнего пребывания у власти. Но к впечатляющим результатам лейбористов привела, в том числе, работа, которую партия проделала в последние годы. На предыдущих выборах в 2019 году, она показала худший результат за последние 90 лет, получив всего 202 места в парламенте. Но они сумели сделать правильные выводы.

Как известно, прежний лидер лейбористов Джереми Корбин занимал пророссийскую позицию и в 2022-м призывал Запад прекратить поставки оружия Украине. Как результат – на выборах они с треском провалились. Но сейчас их позиция поменялась на 180 градусов – так повлияло общественное мнение в стране. Новый лидер партии Стармер выступает за увеличение расходов на оборону. Во внешней политике он среди прочего считает необходимым помогать Украине в борьбе с Россией. А также добиваться международного военного трибунала над президентом России и его окружением за развязывание конфликта в Украине. Отсюда и такой результат на выборах.

А вот результат партии Фараджа, инициировавшего Брексит, оказался неожиданно низким. Его партия РСК заняла третье место с 14,4% избирателей. Сам Фарадж с седьмой попытки сумел-таки получить депутатский мандат – один из четырёх. Но зато лейбористы получили гарантированного громкого критика в парламенте.

Об оставленных без внимания событиях в мире – в следующих номерах газеты.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.