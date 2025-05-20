Сергей Конвиз: Переговоры в Стамбуле – гора родила мышь. Но надежда осталась

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТРАМПА СТАВИТ В ТУПИК ДИПЛОМАТИЮ

Судя по всему, у нового президента США Дональда Трампа терпение заканчивается. И его понять можно. Очевидные неудачи Трампа как во внутренней, так и во внешней политике уже ни для кого не являются секретом. Ни Канада, ни Мексика, ни Панама, ни Дания, ни тем более Иран, хуситы или палестинцы на его угрозы совершенно не реагируют. Вопреки его заявлению никто в мире не спешит «целовать его в задницу», чтобы добиться благосклонности США. И как ни в чём не бывало, ведут свою линию.

Ещё сложнее и запутаннее складываются у него отношения с лидерами КНР и России. По замыслу Трампа, он должен был сначала перетянуть на свою сторону Путина лестью и обещаниями всяческих благ, а уже затем с этой позиции начать атаку на Си. Но зависимость России от КНР оказалась настолько серьёзной, что Путин даже речь вести о том, чтобы с Трампом создавать антикитайский фронт, не собирается.

Мало того: одновременно Трамп за спиной Израиля начал закулисные переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Ираном, чем очень разозлил премьера Биньямина Нетаньяху. А это чревато обострением отношений с весьма влиятельным еврейским лобби в США.

Поэтому главной темой международной политики вновь стала ситуация вокруг Украины. Трамп выступил с инициативой немедленного прекращения огня на линии боевого соприкосновения в Европе. Но оказалось, что его инициатива ни Россией, ни Украиной и даже Европой не поддерживается. При этом у всех участников конфликта имеются в нём собственные резоны, которые они практически и не скрывают. Если судить проще, то диспозиция сторон смотрится следующим образом.

УКРАИНА КАК ТОЧКА СОСРЕДОТОЧИЯ ВСЕХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В МИРЕ

Президент Украины Зеленский в сложившейся ситуации, видимо, исходит из того, что его страна вправе рассчитывать на международную поддержку в вопросе территориальной целостности страны в границах 1991 года, когда распался СССР. И то, каким способом различные её территории попали под контроль соседнего государства, в правовом смысле никакой роли не играет. Он демонстрирует уверенность, что без соответствующего согласия Украины большинство стран мира ни за что не признает власть России над какой-нибудь украинской территорией – ни Крым, ни Донбасс, ни другие регионы, в одностороннем порядке включённые в Конституцию РФ.

Это не только желание Зеленского. Его уверенность в этом зиждется на историях со странами Прибалтики, отошедших к СССР после Второй мировой войны. Или с Кипром, занятым турецкими войсками в далёком 1974 году. К тому же Зеленский попросту не может пойти на признание занятых войсками РФ территорий российскими, так как это не будет поддержано украинским обществом и украинской элитой. И также немедленно приведёт его к вынужденной отставке. А пока у него рейтинг в Украине настолько высок, что он наверняка в текущем году назло Путину и Трампу без проблем выиграет президентские выборы, если они состоятся.

Делегация Украины ответила на вызов, брошенный президентом Путиным, и прибыла в Стамбул на переговоры. Поскольку в противном случае это могло быть расценено в США как отказ от стремления к миру и окончанию вооружённого конфликта с Россией. И дало бы основание Трампу расценивать это, как отсутствие желания Зеленского «прекратить бойню» и находить с ним общий язык. В ситуации, когда Украина зависит от военных поставок из США, такой шаг был для Украины опасным и неприемлемым.

Для всех понятно, что смелость Зеленского во взаимоотношениях с Трампом и Путиным, порой граничащая с нахальством, объясняется исключительным чувством правоты и поддержкой лидеров стран Европы. В первую очередь – Великобритании, Франции и Германии. Та «чёрная кошка», что пробежала между лидерами ЕС и президентом США в ходе последних президентских выборов и после них, автоматически сделала Украину «козырной картой» в руках европейских лидеров, получивших в лице Зеленского активного и достаточно эффективного союзника в противостоянии как с Трампом, так и с Путиным. К тому же у них в условиях трений с США налаживается конструктивный диалог с лидером КНР Си Цзиньпином. И Европа при определённых условиях готова предложить Китаю свой рынок с 450 млн. состоятельного населения в компенсацию нестабильного рынка США.

ЕВРОПА НА ПЕРЕПУТЬЕ: КОМУ ОТДАТЬСЯ, КОМУ ПРОДАТЬСЯ?

Всё это превращает Европу в востребованного партнёра США, с которым Трамп и его команда вынуждены считаться. Особенно с учётом изменяющегося мнения общества внутри США, которому невероятная амбициозность, непоследовательная противоречивость и капризность в действиях нового-старого президента явно не нравится.

Что же до отношения европейцев к Путину, то, судя по всему, лидеры Европы всерьёз готовятся к вооружённому конфликту с Россией где-то к рубежу 2030 года. А с учётом громких заявлений Трампа о том, что он готов вывести войска США из Европы и убрать оттуда американский «ядерный зонтик», все понимают, что рассчитывать в противостоянии с Путиным приходится только на себя и армию Украины. К тому же следует иметь в виду, что кровопролитная борьба славянских армий России и Украины в центре Европы в принципе устраивает так называемый «коллективный Запад». Им, конечно, не может нравиться, как люди в центре Европы убивают друг друга. Но длительное взаимное ослабление вооружённых сил двух стран они воспринимают с благосклонностью. Путин пытается воссоздать СССР в усечённом виде. А без Украины это невозможно. И уже хотя бы поэтому мирные переговоры России и Украины, да ещё без участия европейцев, им малоинтересны.

Недавно Трамп к недоумению Путина объявил США победителем во Второй мировой войне. Нужно признать, что это не случайно и не безосновательно. История показывает, как Соединённые Штаты умеют извлекать выгоду из любых войн. В результате первой и второй мировых войн США значительно развили свою промышленность, обогатились и укрепили свой международный авторитет. Фактически именно Штаты больше других стран-участниц сумели выиграть от результатов обеих войн. Вот и сейчас Трамп ведёт дело к тому, что США выиграют и в результате российско-украинского конфликта, инициаторами которого они были с 2008 года.

К примеру, в результате боевых действий на территории Украины им практически без сопротивления достался энергетический рынок Европы, в котором теперь США замещают российские газ и нефть. Во многом выиграл и военно-промышленный комплекс США, поставляющий в Украину современные виды вооружений. Сначала поставки осуществлялись за деньги американских налогоплательщиков, а теперь – европейских. Кстати говоря, этот процесс был начат именно Трампом в его первую каденцию, когда он вооружил ВС Украины ракетными комплексами «Javelin», которые остановили наступление российской армии.

Конечно, успехом США трудно назвать заключённую с Украиной сделку по разработке полезных ископаемых, большей частью находящихся в зоне российского влияния. Но Трампу будет достаточно, если удастся стать посредником по поставкам российского газа в Европу, покупая у России газ по $200 за тысячу кубов, а перепродавая его Европе по $500 и зарабатывая на этом триллионы. Правда, для этого нужно сначала добиться мира в Европе. Иначе европейцы российский газ покупать не станут ни по какой даже самой привлекательной цене. А жизнь показала, что Европа не замёрзнет и без российских энергоносителей. Однако тогда нефтегазовые компании США ничего на сделке не заработают. Кроме того, нарцисс Трамп горит желанием получить Нобелевскую премию мира. Ещё и поэтому мир в Европе ему сегодня необходим.

ДИЛЕММА ПУТИНА: КАК ОСТАНОВИТЬ ВОЕННЫЙ КОНВЕЙЕР И НУЖНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ?

Но самая щекотливая и одновременно запутанная ситуация сложилась в России. С одной стороны, страна устала от трёх лет СВО. Большие жертвы и бюджетные проблемы толкают Путина к миру. Однако нет понимания, что в этом случае делать с армией и сторонниками бескомпромиссной борьбы с укронацистами внутри России. Политика властей и пропаганды за последние годы так «разогрели» российское общество, что остановить этот «бронепоезд» будет не так просто, учитывая скромность результатов по завоёванным территориям. В этом плане продвижение армии на территории в 18% от всей Украины – довольно слабое утешение. К тому же по всем параметрам выходит, что на деле получилась борьба не столько с нацизмом и милитаризмом (в чём мы не очень преуспели), сколько за территории соседней страны. Что совсем не одно и то же.

Трамп настаивает на 30-дневном перемирии и мирных переговорах России и Украины. В такой ситуации Путину пришлось ночью 11 мая по вашингтонскому времени объявить о своём желании начать в Стамбуле 15 мая прямые переговоры России и Украины «без предварительных условий», впервые публично назвав СВО в Украине «войной». Это было очевидным прорывом в ситуации вокруг российско-украинского конфликта. При этом всерьёз договариваться о мире явно никто не собирался. Однако борьба развернулась за то, кто перед Трампом понесёт ответственность за возможный провал.

Главная проблема назначенных Путиным переговоров заключается в том, что они, по сути, никому не нужны, кроме Трампа. Украина надеется на согласование безусловного и длительного прекращения огня и не собирается торговаться с Россией ни по своим территориям, ни по суверенитету, ни по перспективам вхождения в НАТО, ни тем более о разоружении. Напротив, и Украина, и Европа хотят обратного. Российская сторона настаивает, что сегодняшние переговоры в Стамбуле – продолжение переговоров 2022 года, прерванных Киевом. Но ситуация с того времени очень сильно изменилась. Тогда российские войска наступали и были под Киевом, Харьковом и Сумами. Они контролировали 27% территории Украины. Более того: на её стороне была стратегическая инициатива, а разгром украинской армии казался близким и неизбежным. Даже оптимистам тогда казалось, что у России появилась перспектива овладеть Киевом, Одессой и Николаевом с последующим выходом на границу с Молдавией. В такой ситуации позиции делегации России смотрелись как заведомо предпочтительные. А вот Украине грозила национальная катастрофа с полной капитуляцией.

Но западные партнёры Украины настояли на продолжении боевых действий, обещая свою поддержку. Ключевую роль сыграл премьер-министр Великобритании Джонсон. И линия боевого соприкосновения покатилась на восток за Днепр, оставляя ВСУ Херсон и Запорожье. Теперь ситуация совершенно иная. Запад вооружил Украину и обеспечил финансами само существование Украины. Уже подсчитано, что если ситуация не изменится кардинальным образом, то российским войскам понадобится для освобождения всей территории Украины не менее 123 лет. В то время как реальная власть Трампа, который добивается благосклонности Путина, вряд ли продолжится после промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре следующего года. Тогда Штаты, скорее всего, вернутся к финансовой и военной поддержке Украины. Что для нас весьма опасно. Нужно понимать, что воевать с отдельно взятой Украиной – это одно. А со всем западным миром – совсем другое.

Так что Россия, казалось бы, должна торжествовать, что ей удалось добиться возобновления переговоров в Стамбуле. Но и для неё есть риски.

Да, Москва действительно хотела, чтобы Украина согласилась на обсуждение «Стамбула плюс» с его максимальными требованиями вроде демилитаризации, денацификации, невступления в НАТО и легитимизации новых российских территорий. Но всем понятно, что никакая украинская власть не согласится с подобными требованиями до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину дипломатически, финансами и поставками современных вооружений.

Очевидно, что у Белого дома нет достаточной политической воли и ресурсов, чтобы заставить обе стороны одновременно пойти на компромисс. К тому же Зеленский оказался готов сопротивляться даже весьма сильному давлению Трампа. Но и Трамп ссориться с Путиным не спешит, хотя он явно разочарован, и на него «давят» американская общественность и европейские лидеры.

ПЕРЕГОВОРЫ В СТАМБУЛЕ КАК СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ

В конце концов, 16 мая делегации всё же сели за стол переговоров, которые продлились два часа. По информации в СМИ, российская сторона в обмен на прекращение огня потребовала вывода украинских войск из нескольких регионов Украины. В итоге разговора не получилось. Парламентёры договорились только об обмене пленными по 1 тыс. с каждой стороны и подготовке к новой встрече без места и даты. По итогам Стамбула Зеленский заявил: «Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну». На этом переговоры ради переговоров были завершены.

Но всё-таки давайте взглянем на состоявшуюся встречу в Стамбуле с другой стороны. Могли ли они закончиться чем-то иным более конструктивным? И насколько они полезны?

Все независимые эксперты сходятся во мнении, что Зеленскому и Путину эти переговоры нужны не были. Однако Трамп сначала в Риме убедил украинского президента сесть за стол переговоров, а затем, заручившись его согласием, «надавил» на его российского визави, чтобы тот сделал первый шаг и объявил о желании провести прямые переговоры Россия–Украина 15 мая в Турции. И это был первый очевидный публичный успех Трампа. Он, наверное, мог бы при желании заставить лично Путина и в Стамбул прибыть, если бы объявил, что едет сам на эту встречу. Но решил растянуть удовольствие и этого не сделал. А сам факт того, что делегации России и Украины хоть и на два часа, но всё же сели за стол переговоров – большое продвижение к миру.

Да, конечно, назначить руководителем делегации не министра иностранных дел Лаврова или своего помощника по иностранным делам Ушакова, а бывшего министра культуры Мединского, не самое удачное решение, если не сказать жёстче. Именно Мединский является идеологом версии, что Украина – это псевдо-государство, такого народа, как украинцы никогда не было и нет, что украинского языка как такового тоже не может быть. Все это подтверждает версию, что Путин от этих переговоров ничего позитивного не ожидал.

Включение в состав делегации начальника ГРУ Минобороны РФ Костюкова, который находится под санкциями США за вмешательство в американские выборы 2016 года и санкциям ЕС – за отравление Скрипалей в 2018 году – тоже говорит об этом же. Потому что, когда хотят договариваться, присылают переговорщиков, а не идеологов противостояния или организаторов терактов.

Так что, если бы не Трамп, не его агрессивная позиция, никаких переговоров бы и не было. Просто Зеленский и Путин соперничают между собой в борьбе за благосклонность американского президента. И как раз это даёт шанс на продолжение переговоров с реальными результатами в виде прекращения боевых действий, в результате которых гибнут люди.

Да и Путин, обратившись к мировому сообществу о перемене переговорной позиции с Украиной по вашингтонскому времени, явно дал понять, что для него США – приоритет. И он со своей стороны готов идти на уступки.

ОПЕРАЦИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ К МИРУ В ОСТРОЙ ФАЗЕ

Похоже, в этой борьбе украинский президент несколько переиграл своего российского коллегу, что направил в Стамбул делегацию во главе с министром, и прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом сам лично, готовый к встрече с Путиным. Встреча с ним не состоялась не по вине Зеленского. Президент Украины прибыл в Турцию и призвал приехать туда и президента России. Об этом же Путина просили и другие мировые лидеры, в том числе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который даже специально сделал остановку в Москве по пути из Китая домой. В неявной форме звал Путина в Стамбул и президент США Дональд Трамп, обещая через своего спецпосланника, что в таком случае прибудет сам.

Да, встречи Зеленского с Путиным не случилось. Но и то, что произошло без участия глав государств, теперь будет как бы заделом на новые переговоры Зеленского уже лично с Путиным в присутствии Трампа. Ни для кого не секрет, что Путину нужен не Зеленский. Он его ненавидит и смещение последнего с должности для Президента РФ очень важно психологически. Самого Трампа он вынужден терпеть, ему нужна его благосклонность, чтобы участвовать в переделе мирового порядка, который, похоже, с приходом в Белый дом Трампа назревает. Только, видимо, ни китайский, ни американский лидеры его желания пока не разделяют. Да и садиться за стол переговоров даже один на один не желают.

Действительно, мир за последние 50 лет очень сильно изменился. К примеру, Швеция 300 лет соблюдала нейтралитет и не вступала ни в какие военные союзы. Теперь она – страна НАТО. Европейцы 14 мая начали процесс создания трибунала по Украине, намереваясь судить российскую элиту во главе с президентом. На следующей неделе они примут 17-й пакет санкций в отношении России, ограничив деятельность в сфере торговли нефтью. Франция обещает странам Восточной Европы разместить у них своё ядерное оружие, что явно противоречит интересам России. В отношении самого Путина Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

С другой стороны, Пакистан, находящийся в фазе вооружённого противостояния с Индией, вдруг пошёл на перемирие, заявив, что у него осталось оружия только на четверо суток боевых действий.

Тем временем, пока Путин и Зеленский пикировались, в другом турецком городе, Анталье, на дипломатическом форуме ждал новостей госсекретарь США Марко Рубио. Он собирался отправиться в Стамбул в пятницу, 16 мая. Как известно, с начала 2025 года под давлением Трампа Россия и Украина начинали диалог, однако он был непрямым: представители воюющих стран по отдельности встречались с американцами. Спецпосланник президента США Уиткофф убеждал Зеленского, что участие в прямых переговорах с Россией выгодно для обеих сторон: если Украина приедет, а Россия – нет, то Москва пострадает от последствий; если обе стороны приедут, то смогут приблизиться к прекращению огня.

Судя по всему, американские чиновники проявляют всё большее нетерпение по отношению к российскому президенту. У них растёт подозрение, что именно он, а не президент Украины может быть самым большим препятствием на пути к миру. Очевидно, что неуступчивость России раздражает Дональда Трампа, по мнению которого он Путину «отдал слишком много и не получил ничего взамен». В этом плане отмечу заявление бывшего посла США в РФ Макфола, который полагает: «Путин играет вдолгую и считает, что время на его стороне. Он рассчитывает, что Трамп потеряет интерес, американцы прекратят военную помощь, из-за чего украинская армия станет слабее». Однако ни Украина, ни лидеры Европы так не считают. Они уверены, что им удастся переубедить Трампа в отношении Украины. К тому же все понимают, что в глобальной стратегической перспективе «Путин – не друг США». И ему до конца доверять нельзя. Так что, скорее всего, Россия больше не станет требовать от Украины капитуляции и в ближайшее время начнёт разговор по существу. И тогда в Европе может прекратиться военный конфликт.

Когда верстался номер.

В понедельник президент США Трамп поговорил по телефону с президентом РФ Путиным. Он сказал, что «тон и дух» беседы «были отличными». «Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – добавил Трамп. В свою очередь Путин назвал разговор с Трампом «содержательным, откровенным и весьма полезным». Прекращение огня с Украиной возможно по «достижении соответствующих договоренностей», – уточнил российский президент.

Сергей Конвиз