    Коротко

Вместо Тувы: Россия предложила талибам построить в Афганистане железные дороги

Москва заинтересована в развитии железнодорожной сети в Афганистане с выходом в Индию и Пакистан, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе российско-афганского бизнес-форума на полях KazanForum.

По его словам, экономическое обоснование проекта по строительству железнодорожной инфраструктуры в стране планируется разработать к началу 2026 года. Российские компании готовы предложить возглавляемому талибами Афганистану «широкую линейку» современной техники для возведения объектов железнодорожной сети, а также тягового и пассажирского подвижного состава, сказал Оверчук. Он добавил, что российские автопроизводители заинтересованы в «развитии сотрудничества с афганскими партнерами в части поставок грузовых и пассажирских транспортных средств».

Более двух миллионов россиян перестали возвращать долги по кредитным картам

Россияне стали хуже обслуживать долги по кредитным картам: с начала года более 2,35 млн. клиентов банков просрочили выплаты по ним более чем на 30 дней. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes. Согласно прогнозу организации, по итогам первого полугодия в просрочку могут уйти до 3,84 млн. владельцев кредиток, что станет историческим максимумом для этого сегмента банковской розницы. Такая динамика «отражает резкое падение кредитоспособности заемщиков», отметил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

«У половины всех заемщиков на рынке потребкредитов в России сейчас открыто более двух действующих кредитов. Это может быть несколько кредитных карт, сочетание кредитки с кредитом наличными, залоговой ссудой или даже микрозаймом. Если у таких клиентов случаются финансовые трудности, они быстро выходят в просрочку», – пояснила старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Также на увеличение просрочки по картам повлияла недоступность кредитов наличными в условиях растущих цен. По данным Росстата, по итогам 2024 года годовая инфляция достигла 9,52%. В то же время банки одобрили лишь четверть поступивших заявок на кредиты, подсчитывало Национальное бюро кредитных историй. Это привело к тому, что россияне стали чаще использовать доступные им лимиты по картам для повседневных трат, не всегда справляясь с долговой нагрузкой, отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Отнять и поделить: Конституционный суд разрешил пересматривать сделки по приватизации без оглядки на сроки давности

Конституционный суд (КС) фактически отменил сроки давности по делам о приватизации, разрешив пересматривать законность любых сделок, в том числе совершенных в 1990-е годы, пишут «Ведомости». Инстанция постановила, что суды вправе исчислять срок исковой давности не с момента приватизации, а с даты выявления нарушений прокуратурой. КС закрепил приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры над вопросами частной собственности, что позволяет властям подавать иски об изъятии объектов в любое время.

Поводом для решения стали жалобы компаний «Мираж» и «Геатон», связанные с приватизацией в 1994 году Третьего государственного подшипникового завода в Саратовской области. Тогда региональный комитет по управлению имуществом включил в сделку медико-санитарные части. Это не противоречило законодательству, поскольку объекты здравоохранения не относились к числу обслуживающих жителей области. После ряда реорганизаций шесть корпусов оказались в собственности указанных компаний. Там был развернута городская клиническая больница № 12 (ныне – областной клинический кардиологический диспансер).

Судебные приставы и Кызылская ТЭЦ провели совместный рейд по должникам

Судебные приставы с сотрудниками Кызылской ТЭЦ вышли в очередной рейд по адресам жителей, которые накопили крупную задолженность за тепло и горячую воду. Было проверено десять квартир, в каждой из которых сумма долга от 130 000 до 230 000 рублей. Их задолженность подтверждена решениями судов. Как отмечает УФССП по Республике Тыва, это позволяет приступить к принудительному исполнению взысканий. Приставы общались с соседями для выяснения актуального места проживания должников, а также оценивали имущественное положение неплательщиков и накладывали арест на имущество.

Дефицит кадров в России установил новый рекорд

Российским компаниям не хватает 2,6 млн. сотрудников, говорится в докладе Высшей школы экономики. Такой дефицит был зафиксирован по итогам 2024 года. Показатель вырос на 17% и стал рекордным. Фактически на каждого действующего работника приходился один требуемый. Наибольший кадровый голод наблюдается в обрабатывающей отрасли – 391 тыс. человек, в торговле – 347 тыс. и на транспорте – 219 тыс. Здесь соискателям готовы платить более 100 тыс. рублей – в 1,5 раза выше среднего по России. Авторы исследования связывают рост числа вакансий в рабочих специальностях с сокращением потока трудовых мигрантов, обвалом рубля и влиянием «ряда экономических шоков». При этом среди квалифицированных специалистов наиболее востребованными являются инженеры, ученые, педагоги и врачи.

Путин поручил мягко посадить экономику ради снижения ключевой ставки

Президент Владимир Путин в очередной раз обратился к теме высокой инфляции и замедления роста ВВП, напомнив о задаче добиться «мягкой посадки» экономики, которая бы способствовала созданию условий для снижения ключевой ставки ЦБР.

«Одна из главных проблем сегодняшней экономики России – это высокая инфляция. И здесь сложная задача – нужно и инфляцию придавить, и создать условия, чтобы не заморозить саму экономику», – сказал Путин на встрече с бизнесом.

«Необходимо осуществить мягкую небольшую посадку (экономики), которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку», – добавил он.

Близкий к правительству Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) с начала года пишет о стагнации в промышленности, а по итогам первого квартала 2025 года указывал на переход к рецессии секторов без доминирующего присутствия ОПК.