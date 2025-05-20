    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-05-2025 #1[ru]

Когда Бертрана Рассела спросили, как зарождается фашизм, он ответил: «Сначала они очаровывают дураков. Потом затыкают рот умным».

Аноним, 14-05-2025 #2[ru]

«Герасимов, а где Шойгу?» Внезапно заметили, что на параде его не было. Возможно, Кажугетович отдыхает в тувинских лесах. Без еды, воды и Интернета.

Аноним, 14-05-2025 #3[ru]

Путин рассказывает про вклад Буркина-Фасо в разгром нацистской Германии. Говорит, что 30 тысяч «жителей нынешней Буркина-Фасо» воевали в армии де Голля.

Даю справку: 1. Буркина-Фасо была создана в 1960 году. 2. Во время ВМВ никакой Буркина-Фасо не было. 3. «Жителей Буркина-Фасо» тогда тоже не было. 4. В период ВМВ территория Буркина-Фасо даже не являлась отдельной колонией, она входила в состав Французского Судана. 5. В армии де Голля 30 тысяч человек были не с территории нынешней Буркина-Фасо, а из всех африканских и ближневосточных территорий Франции (преимущественно из Ливана), вместе взятых.

Аноним, 15-05-2025 #4[ru]

Путин: «50-60 тысяч добровольцев каждый месяц уходят на СВО». А куда же они деваются? Каждый месяц уходят по 50-60 тысяч, а численность армии не меняется...

Аноним, 17-05-2025 #7[ru]

Слава Богу, что в России нищее население. Иначе такого числа добровольцев не было бы.

Аноним, 14-05-2025 #1[ru]

Суд запретил называть Мизулину – «Пи*дулиной» и «х*йней на палке». По крайней мере, глава Лиги безопасного интернета и серийная Z-доносчица выиграла суд у дизайнера Артемия Лебедева, который обозвал её в интервью. Мизулина требовала 10 млн. рублей в качестве компенсации за свою уязвлённую честь, но их она не получит. Журналист, судя по решению, должен только заплатить 200 тысяч рублей и удалить фрагмент с «Пи*дулиной», а сам Лебедев – 300 тысяч рублей. Он публично принёс извинения Мизулиной, однако та их не приняла. И как теперь называть её? Мерзулина? Мразулина? Ваши варианты?

Аноним, 14-05-2025 #4[ru]

№1, нет, суд не определил, что Мизулина Пи*дулиной не является (возможно, она на самом деле Пи*дулина, такой вариант суд не исключил), но называть так Мизулину отныне запрещается. Не называйте, пожалуйста, Мизулину так обидно.

Аноним, 15-05-2025 #11[ru]

Лавров: «с татаро-монгольским игом получилось по-человечески договориться». Поняли? Когда Тохтамыш в 1382 году спалил Москву вместе с десятками тысяч горожан – это он так с нами «по-человечески договорился»?

Аноним, 16-05-2025 #12[ru]

Не на парадах нужно поддерживать ветеранов войны, отвоевавших нам мир, а в реальной жизни и заботе о ветеранах. А с парадами у нас и Шойгу отлично справлялся. А вот в Украине что-то не смог...

Аноним, 16-05-2025 #13[ru]

Шойгу на своё 70-летие собирался в Кызыле устроить грандиозный праздник с участием Путина. Не случилось... И его в Кызыле 21 мая не будет.

Аноним, 14-05-2025 #2[ru]

Картинка хорошая, но не соответствует действительности. Так как в итоге в дерьме будет тонуть народ, а всякие ховалыги в своих особняках даже не почешутся.

Аноним, 14-05-2025 #3[ru]

Можжевельник: Пресс-служба Кара-оола продолжает больше месяца взахлеб хвалить Ховалыга и его жену-окулиста, тем самым подчеркивая тот факт, что собственная надстройка окулиста является более значимым фактором, чем система российской власти в Туве. Малообразованным пресс-службам Кара-оола и Ховалыга, укомплектованным не говорящими на тувинском выпускниками истфака ТГУ, можно для фана посоветовать новый общественно-политический курс – Айлан-сила! Наподобие Ахмат-силы в Чечне.

Вот например: «Глава Тувы сообщил, что впервые со времен СССР в Туве будет построен мост через р. Енисей. Выгодный контракт на несколько сот миллионов рублей получит местная фирма, известная своей отзывчивостью, пониманием и чутким отношением к требованиям чиновников. Благодаря усилиям главы 1000 жителей села Баян-Кол получат возможность кататься в Кызыл к своим родственникам по еще одной дороге. Все эти фантастические улучшения жизни 0,3% населения Тувы станут реальностью только благодаря пути Айлан-силы, по которому ведет Туву Ховалыг!»

Аноним, 16-05-2025 #13[ru]

Ховалыг, которому «ссы в глаза – все равно божья роса», рассказывает о новых способах освоения бюджета: «Мы в Туве запускаем новые республиканские проекты: «Наука-детям»... «Здоровая и благополучная семья»... «Безопасная территория»...» А что-нибудь о предыдущих проектах он не хочет рассказать? Сколько потратили, сколько украли? Какие в итоге успехи, кроме треснувших рож чиновников, участвовавших в распределении грантов?

Аноним, 16-05-2025 #15[ru]

Вот теперь всё понятно – если в говне не утонем, то точно останемся без тепла и света!

Аноним, 16-05-2025 #17[ru]

15й, так-то всё понятно. Меня интересует другое: а что, глава Ховалыг и его заместитель Лукин всего этого не знают? Или знают, но не понимают?

Аноним, 17-05-2025 #18[ru]

Откуда взялся этот Лукин? Абсолютно пустой и бесполезный человек. Впрочем, как и все, чем он там заведует.

Аноним, 17-05-2025 #19[ru]

Семёныч, расскажите, что в Кызыле творится на строительстве жилья? Сколько строится, для кого и на какие деньги? Коробки растут, а кто в них будет жить?

Аноним, 14-05-2025 #2[ru]

Прокурор: «Кроме того, правовой оценке на предмет обоснованности подвергнется деятельность органов контроля при реализации в отношении ООО «Лунсин» полномочий в условиях установленного моратория [на проверки]»... То есть прокурор проведет проверку Лунсина на предмет обоснованности других проверок... И? Накажет «Лунсин» за необоснованность проверок?

Аноним, 16-05-2025 #4[ru]

Вокруг «Лунсина» воду мутит Кара-оол, подставляя Ховалыга. Китай – партнёр Путина. Когда бьют по «Лунсину», попадают в Путина.

Аноним, 16-05-2025 #5[ru]

#4 – всё правильно: не надо засорять природу и уничтожать всё живое вокруг.

Аноним, 17-05-2025 #6[ru]

В Эрзине, где собираются добывать литий, будет то же самое. Если не хуже.

Аноним, 17-05-2025 #7[ru]

А у одной соседки пять детей, одна уже взрослая. Муж калымил, сама работала. Дурак, позарился на большие выплаты, поехал в Украину. Вот пропал, что с ним – неизвестно. Но ужас в том, что она уже планирует, на что тратить деньги. Спрашивала у людей, где материал покупали, по какой цене. Может человек живой ещё, плен или что ещё. Нет, уже ждут выплат. Общество больное. Они привыкли жить на подачки от государства на детей, теперь за смерть тех же детей и мужей. Вот что случилось со страной. Тунеядцы и лодыри продают своих близких.

Аноним, 14-05-2025 #1[ru]

«многочисленные проверки финансово-хозяйственной деятельности мэрии не дали должного результата. Они не выявили ни одного факта нецелевого использования бюджетных средств и тем более – хищений». Когда чиновники дерутся между собой – это очень хорошо для народа. Они по крайней мере, стараются работать по закону и не воруют так нагло, как если бы все дружили друг с другом. Так что не важно, кто победит, главное – процесс. И желательно как можно более долгий! На благо Кызыла.

Аноним, 14-05-2025 #2[ru]

«Контракт с Шойгу о прохождении воинской службы продлили до 2030 года». Все замы оказались жулики и воры, один только Шойгу ничего о воровстве не ведал и не знал, «надули»!

Аноним, 15-05-2025 #4[ru]

Так кого все же поставят мэром? Водочного короля Тунева или известного политика от партии ЕР пьяницу Лопсана?

Аноним, 16-05-2025 #6[ru]

Пока глава и мэр следят друг за другом, городскую казну не разворовывают. Население Кызыла это устраивает. Посмотрите, сколько новых асфальтовых дорог в столице появилось! А когда Ховалыг был под крылом у Кара-оола, никаких дорог не строилось и не ремонтировалось. Так что я за то, чтобы мэром оставался Сагаан-оол!

Аноним, 16-05-2025 #10[ru]

А почему кроме Конвиза никто не высказывается? Страшно, что ли? Не могут угадать, кто победит?

Аноним, 14-05-2025 #1[ru]

Ким Чен Ын пригрозил задействовать северокорейскую армию в случае нападения на Россию «прислужников США». Тот самый момент, когда Россия начинает выглядеть младшим братом КНДР...

Аноним, 14-05-2025 #2[ru]

Вассал, сбиваясь и кашляя, отчитывался перед хозяином Си о том, как население колонии приучают праздновать китайский новый год. Хозяин Си откровенно скучал...

Аноним, 14-05-2025 #6[ru]

Околокремлевские источники сливают в медиа, что там постоянно идут совещания. Они думали, что придумали красивую схему, предложив начать прямые переговоры с Украиной в Турции. Но Зеленский своим предложением встретиться там с Путиным лично опрокинул их стратегию. И новую, которая бы позволила не ссориться с Трампом и создать видимость готовности к переговорам, там теперь придумать не могут. Есть полное ощущение, что в бешенстве лично Путин. И есть надежда, что его состояние приведет к принятию слабых решений. Он любит хлопать дверью, когда надо лично делать что-то сложное и рисковать. А он явно боится ехать в Турцию, не говоря о том, что не хочет встречаться с Зеленским. И понимает, что будет выглядеть проигрышно.

Аноним, 14-05-2025 #7[ru]

Насчёт заявления спикера МИД Китая Линь Цзяня о том, что Пекин якобы поддерживает 30-дневное прекращение огня, предложенное Европой. Не совсем. Там произошёл традиционный испорченный телефон. Линь Цзяня спросили: «вы поддерживаете 30-дневное прекращение огня и последующие санкции против России в случае её отказа?» Он ответил: «Мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение мира». Что СМИ истрактовали как «Китай поддержал 30-дневное прекращение огня» и сделали из этого новость...

Аноним, 15-05-2025 #13[ru]

«Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России»... Если бы с Гитлером воевали санкционными пакетами, как с Путиным, Освенцим дымил бы до сих пор.

Аноним, 15-05-2025 #16[ru]

Трамп мог бы легко добиться согласия Путина на прекращение огня, если бы официально представил сейчас законопроект о резком увеличении поставок оружия Украине С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ на время действия перемирия. Пока Путин считает, что перемирие ему невыгодно. Надо сделать так, чтобы оно было ему выгодным.

Аноним, 15-05-2025 #19[ru]

«На самом деле я сказал: «Зачем ему ехать, если я не поеду?» Потому что я не собирался ехать. Я не собирался ехать. Я бы поехал, но я не планировал ехать. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду», – заявил Трамп. Все, что Вам пока нужно знать про переговоры в Стамбуле...

Аноним, 16-05-2025 #20[ru]

Внезапно осознал, что в ближайшем январе конфликт России против Украины будет длиться дольше, чем Великая Отечественная Война...

Аноним, 17-05-2025 #24[ru]

Кто-то может объяснить – что происходит в голове у этих людей? Они уже три года не могут полностью захватить четыре области Украины, но теперь угрожают захватить ещё две.

Аноним, 17-05-2025 #26[ru]

«Всё у Украины будет хорошо! Она от нас уйдёт! Ногами своего молодого поколения, взявшего курс на развитие. Они будут биться не за деньги, сало и колбасу. У них и так это всё есть. Они будут биться за свой дом». Валерия Новодворская. И она была права. Сегодня День рождения Валерии Ильиничны.