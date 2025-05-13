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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 18, 13 мая / На Туву навалилась катастрофа по имени Владислав Ховалыг
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№18, 13 мая 2025 года.

На Туву навалилась катастрофа по имени Владислав Ховалыг

На Туву навалилась катастрофа по имени Владислав Ховалыг

После того, как Владислав Ховалыг получил должность главы республики, возникли разговоры о преемственности власти от Шолбана Кара-оола к нему. Что как бы указывало на незыблемость влияния нашего звёздного земляка Сергея Шойгу на все процессы, происходящие в Туве. Но жизнь показала, что такие слухи во многом оказались необоснованными.

Некоторое движение по инерции в работе тувинского правительства после апреля 2021 года, когда был назначен врио главы Ховалыг, объяснялось достаточно просто. Решение Путина в отношении смены власти в Туве оказалось неожиданным даже для самого Ховалыга, у которого не оказалось команды, способной принять бразды правления от Кара-оола. И поэтому Ховалыгу пришлось более двух лет мыкаться с караооловскими министрами, пока он путём проб и ошибок по советам своей супруги Айланы не насобирал какую-никакую команду. Но оказалось, что новый правительственный состав ещё более слабый, чем предыдущий.

Тем не менее, правительство Ховалыга из года в год выдавало на-гора прекрасные отчёты о результатах своей деятельности. На бумаге в республике паслись тучные стада скота, росли надои, привесы и настриги, у людей росло благосостояние. А власть получала на всех выборах просто мифическую народную поддержку. На самом деле республика медленно, но верно катится под уклон беспросветной тьмы. Но это на работе правительства сказывается не сразу, а постепенно. Что мы, собственно, и наблюдаем.

Особенно это заметно на состоянии сельского хозяйства республики, которое плохо перенесло три последние засухи и коррупцию при распределении бюджетных субсидий. Официальная статистика показывает падение поголовья скота как минимум в два раза, но и это – оптимистичные показатели. На самом деле реальное поголовье скота гораздо меньше, чем показывают отчёты. Но и это – не самое печальное, что творится в сельской местности Тувы. Главное – опустошение деревень Тувы, где живут одни старики. Тувинцы в массовом порядке разбирают свои дома и перевозят их на окраину Кызыла.

Но если обратить внимание на отчёты, которые шлёт в Москву Ховалыг, то может сложиться впечатление, что причин для тревог в Туве нет. А это означает, что он не собирается принимать никаких мер, поэтому будущего у сельского хозяйства не будет. Впрочем, о состоянии аграрного сектора на примере работы хозяйства семьи Оюн я уже писал. На этот раз поделюсь впечатлением о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

КЫЗЫЛ ТОНЕТ В ДЕРЬМЕ, А «ВОДОКАНАЛ» – В ШТРАФАХ

Как ни странно, на федеральном уровне тревогу о состоянии ЖКХ в Туве подняла председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая на заседании палаты привела в пример Республику Тыва, где Росприроднадзор оштрафовал предприятие «Водоканал» на 18 млрд. рублей. Матвиенко отметила, что «за такими штрафами последуют суды и паралич в деятельности важного для жизнедеятельности столицы Тувы предприятия, что негативно отразится на экономике региона».

Председатель Совета Федерации предложила при возникновении проблемы с работой предприятий жизнеобеспечения и выявлении нарушений не штрафы выписывать, а «составлять дорожную карту по разрешению ситуации». При этом Матвиенко отметила, что «армия контролёров, воспользовавшись тем, что мораторий на проверки не коснулся социальных объектов, переключилась на школы и детские сады и теперь выносит им штрафы с удвоенной энергией, заставляя заниматься бумажной волокитой вместо их основной деятельности».

Но вернёмся к нашим местным печальным реалиям. 24 апреля 2025 года Верховный суд РФ принял решение по делу №А69-1429/2023 о взыскании с ООО «Водоканал-Сервис» 1,8 млн. рублей по иску Росприроднадзора на возмещение вреда р.Енисей при разрыве трубы выпуска очистных сооружений при строительстве дамбы. Через четыре дня Третий Апелляционный Арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Водоканал-Сервис» 6,19 млн. рублей на возмещение вреда почве при том разрыве трубы. И это несмотря на то, что прорыв трубы случился совсем не по причине, зависящей от ООО «Водоканал-Сервис». Мало того: в настоящее время на рассмотрении в судах находятся другие иски Природнадзора к предприятию на общую сумму в 39 млн. рублей. Создаётся впечатление, что предприятие жизнеобеспечения столицы республики пытаются «утопить» в штрафах.

При этом правительство республики и его глава Ховалыг проявляют чудеса выдержки и никак на эту ситуацию не реагируют. Строители на кредитные деньги населения «клепают» панельные коробки многоквартирных домов, осваивают новые микрорайоны, и никто не думает о том, как обеспечить их водой, канализацией, теплом и электроэнергией.

В этом, конечно сказывается отсутствие хозяйственного опыта работы у главы республики В.Ховалыга. Но, в конце концов, у него же в распоряжении целое правительство, в котором должны работать люди, понимающие толк в инженерном обеспечении строек и города в целом! Да и заниматься проблемами нужно не тогда, когда город останется без тепла, света, воды и канализации, а на десятилетия вперёд! А у нас как: Ховалыг усиленно думает о том, как бы в угоду своей жене Айлане построить ещё один мост через Енисей к деревушке с несколькими сотнями жителей, а вот о том, что столица республики может утонуть в нечистотах, если не заниматься очистными сооружениями, у него душа совсем не болит.

А ведь если бы в 2021 году не прервали строительство новых очистных сооружений города стоимостью в 6 млрд. рублей, такой ситуации не было бы. Ведь вся проблема городских очистных сооружений состоит в том, что они перегружены в несколько раз по сравнению с проектной мощностью. Но, как только Ховалыг стал главой республики, вопрос строительства очистных сооружений, который был уже решён ранее, «завис» без шансов на продвижение. И, судя по всему, прогресс возможен только в случае, если в Туве произойдёт смена губернатора. А это вряд ли случится ранее осени-зимы 2025 года.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ БРОШЕНО НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

Не менее сложная ситуация и с состоянием сетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго». По мнению экспертов, в 2025 году неизбежно ухудшение финансового состояния предприятия, поскольку тарифно-балансовым решением Службы по тарифам Республики Тыва на 2025 год из доходной базы предприятия полностью исключены источники реализации инвестиционной программы. Поэтому расходы, связанные с исполнением функций системообразующей территориальной сетевой организации, также иные необходимые для стабильной работы предприятия расходы ничем не покрываются. А это означает, что никаких средств у АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на поддержание надёжности электроснабжения нет, что неизбежно приведёт к ухудшению надёжности и качества энергоснабжения потребителей.

Ситуацию могла бы изменить реализация заключённого с Иркутской областью Соглашения о совместном регулировании тарифов на услуги по передаче электроэнергии, однако Ховалыгу так и не удалось реализовать Соглашение от 01.07.2024г., согласно которому средняя конечная цена для прочих потребителей должна быть снижена с 6,55 руб./кВтч до 5,66 руб./кВтч. Из-за роста цены расходы на покупную электроэнергию для АО «Россети Сибирь Тываэнерго» увеличились на 170 млн. руб. В связи с этим расходы капитального характера, в т.ч. на строительство объектов для технологического присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей, были снижены на эту сумму.

Такова цена для потребителей региона непопулярного, неэффективного и даже беспомощного руководителя Тувы В.Ховалыга.

ИЗ ТЕПЛА В ТУВЕ ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО ГОРЯЧИЕ ОБЕЩАНИЯ ХОВАЛЫГА...

О том, какая ситуация сложилась в Кызыле, Шагонаре и Ак-Довураке с обеспечением теплом, газета уже писала. В Кызыле ТЭЦ уже давно работает на пределе и инициативе руководства ТЭЦ. В Ак-Довураке ТЭЦ работает в аварийном режиме. В Шагонаре два года назад Котельная взорвалась. И до сих пор правительство Тувы не сподобилось хотя бы профинансировать проектирование новой котельной. Так что проблема тепла в Шагонаре растянется ещё не на одну пятилетку.

При этом у нас есть целое министерство энергетики, где получает зарплату огромная армия чиновников. К тому же следует иметь в виду, что президент Путин, когда назначал Ховалыга врио губернатора, отметил, что тот «пришёл из большой энергетики и потому должен справиться с энергетическими проблемами региона»... Видимо, ему вовремя не доложили, что Ховалыг к тому времени умудрился довести тувинский «Энергосбыт» до состояния банкротства... А ведь речь идёт о состоянии энергетики региона, в которой, казалось бы, Ховалыг должен был разбираться. Что же тогда говорить о его профессионализме по части сельского хозяйства и бюджетной сферы? Тут он, очевидно, вообще ничего не понимает.

Но как-то он всё же принимает важнейшие решения? Вот, к примеру, кто-то же его подговорил построить мост через большую реку к обезлюдевшей деревушке, откуда родом его жена Айлана?

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСТАТЬ МУСОРИТЬ?

Другой коллапс неизбежен в связи с кризисом по части утилизации твёрдых бытовых отходов. Проблема эта появилась ещё тогда, когда нынешний глава республики Владислав Ховалыг подвизался в роли мэра города Кызыла. Именно тогда они на пару со своим дядей Шолбаном Кара-оолом, работавшим главой правительства Тувы, организовали в столице мусорный коллапс, чтобы «выдавить» из республики красноярскую компанию, выигравшую тендер на вывоз твёрдых бытовых отходов. Тогда же и появилось решение суда, запретившего вывозить отходы на единственный в республике полигон. Потом это решение несколько раз откладывалось, пока не случился итоговый вердикт – теперь полигон закрыт окончательно.

Проблема догнала мэра Кызыла уже в кресле главы республики. Но и сейчас Ховалыг понятия не имеет, что делать с мусором. Тогда они с Кара-оолом заблокировали строительство завода по переработке мусора. Теперь вроде приступили к проблеме, но решение состоится не скоро. А мусор появляется ежедневно и ежечасно. Но Ховалыг вместо решения проблемы по существу утверждает графики вывоза мусора... А куда его вывозить? Полигон-то закрыт, спасибо Ховалыгу...

ДАЖЕ КИТАЙЦЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ПРАВЛЕНИЯ ЖАДНЫХ ЧИНОВНИКОВ

Но все вместе эти проблемы приводят к тому, что в Туве закрываются предприятия. К примеру, на днях пришло сообщение, что приостановлена работа самого крупного горнодобывающего предприятия республики. В результате чего с 1 июня 2025 года без работы могут остаться 1,2 тысячи человек, в том числе 800 местных жителей. Потому что китайская компания «Лунсин» приостанавливает работу своего комбината в Туве из-за давления надзорных органов и отказа китайских банков обслуживать сделки с Россией. Это – одно из ключевых предприятий Тувы и крупнейший налогоплательщик.

Ситуация связана с затяжным конфликтом надзорных органов, регулярно выписывающих предприятию огромные многомиллионные штрафы. Власти республики считают ситуацию «рабочим моментом» и никаких мер по урегулированию проблемы не предпринимают, изучая ситуацию в роли стороннего наблюдателя. Они называют решение временным, рассчитывая на его пересмотр.

Как известно, компания запустила ГОК «Кызыл-Таштыгский» в 2015 году. Мощность – 1 млн. тонн руды в год, продукция – концентраты меди, цинка и свинца, которую они вывозят из Тоджи автомобильным транспортом и железной дорогой доставляют в Казахстан, где его обогащают до конечного результата.

Минфин России в своё время выделил олигарху Прохорову 60 млрд. рублей на создание инженерной инфраструктуры в Тоджинском районе, где у него также имелось аналогичное месторождение. Но деньги куда-то «пропали». Директор Голевской горнорудной компании А.Листков благополучно покинул предприятие после 15 лет просиживания штанов, сам Прохоров сменил гражданство и теперь обретается в США. А центрального электроснабжения в районе как не было, так и нет. Электроснабжение держится на дизелях. В настоящее время правоохранители заняты поиском, куда подевались миллиарды, от которых должны были быть запитаны жители района и китайское предприятие.

Как сообщают представители компании, китайские банки отказываются сотрудничать с российскими партнёрами из-за опасений попасть под санкции США, а российские надзорные ведомства выставляют одни штрафы за другими. Это создало сложности с проведением финансовых операций и поставило под угрозу дальнейшую работу предприятия. Руководство китайской компании вылетело в Пекин для консультаций.

КРЕДИТНАЯ КАБАЛА И БЕЗДЕНЕЖЬЕ ВЕДУТ ТУВУ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ!

Ситуация с ресурсными и горнодобывающими предприятиями Тувы достаточно прозрачна. Если им не помочь, может случиться настоящая беда. Временщики приходят и уходят, а народу здесь жить на руинах того, что нам оставят после себя Шолбан Кара-оол и Владислав Ховалыг. А оставят они нам бедность, разруху и отсутствие всяких перспектив. И за что это тувинскому народу? За то, что он в 1944 году принял решение войти в состав СССР, который рухнул в 1991 году?

Но главная причина совсем не в том, что регионом руководят один за другим беспомощные в созидании, но эффективные в коррупции и воровстве люди. Проблема в том, что в стране искажены понятия «эффективного менеджмента». Люди возят в Москву сотни миллионов, и остаются на своих местах, потому что никто не хочет досконально разобраться, почему тот или иной регион такой бедный. Считается, что тувинцы просто не хотят работать, потому и живут хуже других. А потому спускают унизительные дотации в регион и думают, что на этом все их обязанности исполнены.

Впрочем, проблема гораздо шире. Вот, к примеру, в Туве началось строительство многоквартирных домов. Вроде всё хорошо, как у всех. Только строятся они на кредитные ресурсы банков. Пройдёт совсем не так много времени, когда население не сможет гасить кредиты. И тогда ипотечное жильё, полученное под низкий процент, перейдёт в собственность Сбербанка. Начнутся массовые выселения семей из квартир. А это – гарантированный социальный взрыв. Всё потому, что нищее население не в состоянии гасить ипотеку, даже если она под 2% годовых. Да хоть под 1% – всё равно 5-10 млн. выплатить нужно. В бедном регионе таких денег просто нет. А если закончится СВО, которая подпитывает семьи? Тогда с каких доходов платить ипотеку?

У нас уже сейчас до 40% населения не платят за воду и водоотведение, до 15% систематически не платят за тепло и 20% – за потреблённую электроэнергию. У большинства должников нет не только живых денег, но и имущества, на которое может быть обращено взыскание. Неплатежи в сфере ЖКХ и электроэнергетике душат предприятия жизнеобеспечения. А правительство Тувы вместо помощи пытается менять их руководителей, чтобы меньше спрашивали. При таком подходе мы просто останемся без услуг.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 455 раз)

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risk-inform.ru/article_11417.html

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