    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-05-2025 #1[ru]

Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести военную спецоперацию до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Под «логическим завершением» Вы подразумеваете полное освобождение Белгородской и Курской областей?

Аноним, 07-05-2025 #2[ru]

Путин: «В основе российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности». Отсюда мы выходим на опасную дорожку умозаключений, так как сам ВладимВладимыч (в отличие от «российского самосознания») обладает просто какой-то неуправляемой тягой к роскоши с дворцами за 100 миллиардов, яхтами, самолётами и бесконечными потоками денег.

Аноним, 08-05-2025 #4[ru]

«Журналист Зарубин получил пищевое отравление кремлёвскими оладьями во время съёмок фильма о Путине»... – Ой, а вкусные оладушки, Владимир Владимирович! – Да, вы знаете, это какой-то новый рецепт. В некотором смысле НОВИЧОК в моём меню. – ... – Почему вы так побледнели?

Аноним, 08-05-2025 #5[ru]

Пассажирам, сидящим в самолётах и аэропортах по причине коллапса, вызванного атаками БПЛА ВСУ, предлагаю показать фильм Зарубина, где Путин пьёт кефир и говорит, что всё делает правильно...

Аноним, 08-05-2025 #6[ru]

Судя по новостям последней недели от российских пропагандистских СМИ главное достижение Путина – победа в ВОВ...

Аноним, 07-05-2025 #1[ru]

Россияне устроили битвы за «фронтовую» гречневую кашу. 1 мая на вокзал в Сарапуле прибыл «Поезд Победы». Из вагонов волонтёры в военной форме сороковых годов раздавали гречневую кашу. Сарапульчане, которые «три дня специально не ели, чтоб каши поесть», вспомнить подвиги ветеранов, не успели и устроили перепалку. А в городе Янаул в Башкортостане горожане успели подраться даже до того, как «Поезд Победы» подъехал к перрону. Победили, похоже, в этих битвах те, кто ещё на Масленицу тренировались хватать блины с лопаты...

Аноним, 09-05-2025 #4[ru]

И связь была, и лифт ходил – Напрасно, стало быть, пугали. И Вучич был, и Додик был... Вот только Шойгу потеряли!

Аноним, 07-05-2025 #1[ru]

Аналогичные преступления происходят ежедневно в Минстрое Тувы. Редакция газеты должна в срочном порядке провести журналистское расследование по множественным фактам коррупции в этом министерстве!

Аноним, 07-05-2025 #2[ru]

В чем смысл жизни чиновника и прокурора? Бумажка – всему голова! Нарисуй красивый отчет – и ты в шоколаде. Не важно, что там в реальности сельское хозяйство загибается. Вечная российская традиция – создавать «потемкинские деревни» для пыли в глаза начальству. А потом, когда начнется очередной голодомор, будут искать внутренних и внешних врагов, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало.

Аноним, 08-05-2025 #3[ru]

Можжевельник: «Пресс-служба Кара-оола радостно сообщает, что вице-премьером по внутренней политике вместо напившегося и обоссавшегося дипфейка станет родственник Кара-оола Шораан Чыргал-оол. Так же Шораан Чыргал-оол является родственником психопата и политического радикала Аяна Хурума «Хейтдонатс», ранее неоднократно задерживавшегося силовыми структурами за проявления признаков экстремизма».

Аноним, 07-05-2025 #1[ru]

У детей-сирот деньги украл Якушев. Почему его не посадят?

Аноним, 07-05-2025 #3[ru]

Юрий Zorro Якушев уходит от следствия, словно киногерой!!! Опытные адвокаты сделают Юрия потерпевшим!!!

Аноним, 08-05-2025 #4[ru]

Так и будет, щас Якушев на лапу даст, кому нужно – и будь таков! Одного Сафрина разул до нитки на десятки миллионов. Втерся же в доверие, шельма жирная!

Аноним, 08-05-2025 #5[ru]

В России традиционной амнистии в честь Дня Победы не будет. Картаполов напомнил, что если есть желание – пиши заявление на СВО! Тогда и амнистию получишь... Страна людоедов.

Аноним, 08-05-2025 #6[ru]

Картофель в России подорожал из-за отказа россиян от огородов, – заявил директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. Так что скоро Госдума примет закон, по которому будут штрафовать россиян, не имеющих огорода с картошкой!

Аноним, 08-05-2025 #7[ru]

Картошка стала по 107, света, газа нет совсем, яйца видим только в бане, с Днем Победы, россияне!

Аноним, 09-05-2025 #8[ru]

Почему этого Якушева не арестует милиция, ведь он же вор и бандит? Или «крыша» Карлика мешает им это сделать?

Аноним, 07-05-2025 #1[ru]

«Глава региона В. Ховалыг на период праздников утвердил порядок действий по вывозу коммунальных отходов для местных властей и коммунальных служб» – что-то хреново Ховалыг руководит мусорщиками – не заметил никаких изменений в графике вывоза мусора: как были завалы вокруг переполненных контейнеров, так и есть сейчас. Даже на такую простую работу не способен... Как и за что его сделали губернатором??

Аноним, 07-05-2025 #3[ru]

Толобы с ножами в Кызыле обычная тема. И это никак не меняется десятилетиями!

Аноним, 07-05-2025 #4[ru]

«Подделка документов сама по себе – уже преступление. За это могут ограничить свободу на срок до двух лет, отправить на принудительные работы или даже посадить в тюрьму на тот же срок. А если поймают с фальшивыми правами, то могут выписать штраф до 80 000 рублей, заставить отработать 480 часов или арестовать на полгода». ГАИ как бы говорит нам: не надо заморачиваться покупкой прав – ездите просто так, без всяких бумажек – так будет дешевле! И наказание меньше.

Аноним, 08-05-2025 #5[ru]

«В столице Тывы, городе Кызыле, перед праздником, убрали только центр города, остальной город выглядит, как после ядерной бомбежки. Жаловаться бесполезно, одни отговорки, депутатам наплевать, УК – тоже. Вот и уважение к людям и празднику», – написал нам один из читателей. https://t.me/Sib_EXpress/62692 Что-то хреновые успехи у Ховалыга на поприще мусороуборщика...

Аноним, 07-05-2025 #1[ru]

Индия начала операцию «Синдур» против Пакистана. Что известно на данный момент: Военные наносят удар по «террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире», откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии, сообщают в минобороны Индии...

Аноним, 07-05-2025 #2[ru]

В Кремле ждут приезда Си. Однако, глядя на то, как какие-то хуситы умудрились прорвать израильскую оборону, гарантировать, что дырявое российское ПВО сможет перехватить все то, что возможно полетит на Кремль от умного и хитрого ГУР, не может никто. Вероятно, на Красной площади во время парада будут двойники – и Си, и Путина. А у Вучича с Фицо двойников нет, и им очень страшно...

Аноним, 07-05-2025 #4[ru]

«Это позор, я надеюсь, что это скоро закончится» – Трамп про эскалацию между Индией и Пакистаном... А вот если бы он был президентом, этого бы никогда не случилось... постойте-ка...

Аноним, 07-05-2025 #8[ru]

Трамп в пятницу: хвастается своим образом папы Римского. Тот же Трамп спустя два дня: «я не имею к этому отношения!» Оправдываться за свои «шутки» американскому лидеру пришлось после критики католиков. Когда Трампа спросили, почему тогда сгенерированное изображение появилось в официальном аккаунте Белого дома и его личной соцсети Truth Social, тот ответил: «Дайте мне передохнуть».

Аноним, 07-05-2025 #10[ru]

«Русские войны не хотят», а воюют. Путина никто не выбирал, а он президент. России чужого не надо, а земли захватывает. Самая читающая нация, а верит телевизору. Путин «великий геополитик», а его постоянно «надувают». Самая богатая страна, а с голой ж... Как-то так...

Аноним, 08-05-2025 #11[ru]

№5: к 9 мая в Москву стягивают ПВО отовсюду. И куча объектов остаётся без защиты – а значит, будут бить... Считать, что этот конфликт может быть только в одни ворота, что мы там где-то воюем и портим жизнь буквально каждому украинцу, а в нашу сторону ничего не летит – ничего подобного. У украинцев очень большая мотивация... сделать так, чтобы и россияне чувствовали на своей шкуре те или иные последствия...

Аноним, 08-05-2025 #12[ru]

Начинающаяся война меж Индией и Пакистаном на 80% – противостояние «вер» – ислам против индуизма. Как видим, религии прекрасно справляются со своей основной функцией – генерировать, разжигать и поддерживать ненависть между людьми.

Аноним, 08-05-2025 #15[ru]

Геополитическая победа. На парад прилетел Сассу-Нгессо. Молодой энергичный 82-летний глава Конго с 1979 года. Правда, никакой страны Конго во времена ВОВ не существовало, но уж, как говорится, «лондоны-парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже».

Аноним, 08-05-2025 #18[ru]

Китай готов с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин. Защищать надо только ложь, для правды надо просто открыть архивы.

Аноним, 08-05-2025 #1[ru]

В z-сообществе активно идёт дискуссия о том, имеет ли «герой СВО» из «золотого фонда Путина» право бить жену. На днях в эфире у Соловьёва заявили, что имеет. В z-издании «Взгляд» теперь возражают: пишут, что «герою СВО» бить жену нехорошо. Там уже даже Госдума подключилась к дискуссии, экспертов привлекают. Понимаете? Эти дикари в XXI веке на полном серьёзе обсуждают подобные темы. Мысль о том, что жену нельзя бить никому и никогда, и обсуждать-то нечего! Но это в их слаборазвитые черепа не помещается.

tlg_comm, 07-05-2025 #3[ru]

Светлая память и низкий поклон Вашему Отцу-Труженнику, братьям Мамы – Георгию, Николаю Кулёвым – Достойным сынам Отечества! Низкий поклон и Вам Сергей Семенович, с Праздником Великой Победы! Спасибо, что написали!

Аноним, 07-05-2025 #4[ru]

Кызылская ТЭЦ на ладан дышит, в скором времени может случиться Ад, почему никто не думает о расширении станции?

Аноним, 07-05-2025 #5[ru]

Водоканал накачали по техприсам, сейчас, скорее всего, обанкротят как всегда.

tlg_comm, 07-05-2025 #6[ru]

Спасибо! узнали истоки ЖКХ!

Аноним, 07-05-2025 #7[ru]

Были истоки, остались только говностоки...

Аноним, 08-05-2025 #11[ru]

... ничего им не мешает сделать это сейчас, и в остальные структуры ЖКХ нужно поставить, например, Чаш-оола или Чигдена какого-нибудь. Да и не забыть, населению заготовить заранее 100 тысяч чудо-печек Академика Дамдына!

Аноним, 08-05-2025 #13[ru]

Единовременные выплаты ветеранам к 80-летию Победы (в пересчёте на рубли по текущему курсу): Кыргызстан – 936 тыс. Узбекистан – 846 тыс. Казахстан – 841,6 тыс. Таджикистан – 197 тыс. Молдова – 140,7 тыс. Беларусь – 135 тыс. Азербайджан – 120 тыс. Россия – 80 тыс. Получается, российские власти «помнят и гордятся» в 12 раз меньше, чем в Кыргызстане и в 10,5 раз меньше, чем в Узбекистане и Казахстане?

Аноним, 09-05-2025 #14[ru]

Карикатура в тему, на самом деле у него полная ж... в республике творится.

Аноним, 09-05-2025 #15[ru]

Через Водоканал отмывается огромное количество денег, еще со времен Чпокерта. Сейчас эстафету взял некий Лукин – омский бомж из Красноярска.