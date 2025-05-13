Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 07-05-2025 #1[ru]
Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести военную спецоперацию до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Под «логическим завершением» Вы подразумеваете полное освобождение Белгородской и Курской областей?
Аноним, 07-05-2025 #2[ru]
Путин: «В основе российского самосознания является не материальное благополучие, а морально-нравственные ценности». Отсюда мы выходим на опасную дорожку умозаключений, так как сам ВладимВладимыч (в отличие от «российского самосознания») обладает просто какой-то неуправляемой тягой к роскоши с дворцами за 100 миллиардов, яхтами, самолётами и бесконечными потоками денег.
Аноним, 08-05-2025 #4[ru]
«Журналист Зарубин получил пищевое отравление кремлёвскими оладьями во время съёмок фильма о Путине»... – Ой, а вкусные оладушки, Владимир Владимирович! – Да, вы знаете, это какой-то новый рецепт. В некотором смысле НОВИЧОК в моём меню. – ... – Почему вы так побледнели?
Аноним, 08-05-2025 #5[ru]
Пассажирам, сидящим в самолётах и аэропортах по причине коллапса, вызванного атаками БПЛА ВСУ, предлагаю показать фильм Зарубина, где Путин пьёт кефир и говорит, что всё делает правильно...
Аноним, 08-05-2025 #6[ru]
Судя по новостям последней недели от российских пропагандистских СМИ главное достижение Путина – победа в ВОВ...
Свежий анекдот
Аноним, 07-05-2025 #1[ru]
Россияне устроили битвы за «фронтовую» гречневую кашу. 1 мая на вокзал в Сарапуле прибыл «Поезд Победы». Из вагонов волонтёры в военной форме сороковых годов раздавали гречневую кашу. Сарапульчане, которые «три дня специально не ели, чтоб каши поесть», вспомнить подвиги ветеранов, не успели и устроили перепалку. А в городе Янаул в Башкортостане горожане успели подраться даже до того, как «Поезд Победы» подъехал к перрону. Победили, похоже, в этих битвах те, кто ещё на Масленицу тренировались хватать блины с лопаты...
Аноним, 09-05-2025 #4[ru]
И связь была, и лифт ходил – Напрасно, стало быть, пугали. И Вучич был, и Додик был... Вот только Шойгу потеряли!
Паразиты и труженики сельского хозяйства Тувы
Аноним, 07-05-2025 #1[ru]
Аналогичные преступления происходят ежедневно в Минстрое Тувы. Редакция газеты должна в срочном порядке провести журналистское расследование по множественным фактам коррупции в этом министерстве!
Аноним, 07-05-2025 #2[ru]
В чем смысл жизни чиновника и прокурора? Бумажка – всему голова! Нарисуй красивый отчет – и ты в шоколаде. Не важно, что там в реальности сельское хозяйство загибается. Вечная российская традиция – создавать «потемкинские деревни» для пыли в глаза начальству. А потом, когда начнется очередной голодомор, будут искать внутренних и внешних врагов, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало.
Аноним, 08-05-2025 #3[ru]
Можжевельник: «Пресс-служба Кара-оола радостно сообщает, что вице-премьером по внутренней политике вместо напившегося и обоссавшегося дипфейка станет родственник Кара-оола Шораан Чыргал-оол. Так же Шораан Чыргал-оол является родственником психопата и политического радикала Аяна Хурума «Хейтдонатс», ранее неоднократно задерживавшегося силовыми структурами за проявления признаков экстремизма».
Коротко
Аноним, 07-05-2025 #1[ru]
У детей-сирот деньги украл Якушев. Почему его не посадят?
Аноним, 07-05-2025 #3[ru]
Юрий Zorro Якушев уходит от следствия, словно киногерой!!! Опытные адвокаты сделают Юрия потерпевшим!!!
Аноним, 08-05-2025 #4[ru]
Так и будет, щас Якушев на лапу даст, кому нужно – и будь таков! Одного Сафрина разул до нитки на десятки миллионов. Втерся же в доверие, шельма жирная!
Аноним, 08-05-2025 #5[ru]
В России традиционной амнистии в честь Дня Победы не будет. Картаполов напомнил, что если есть желание – пиши заявление на СВО! Тогда и амнистию получишь... Страна людоедов.
Аноним, 08-05-2025 #6[ru]
Картофель в России подорожал из-за отказа россиян от огородов, – заявил директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. Так что скоро Госдума примет закон, по которому будут штрафовать россиян, не имеющих огорода с картошкой!
Аноним, 08-05-2025 #7[ru]
Картошка стала по 107, света, газа нет совсем, яйца видим только в бане, с Днем Победы, россияне!
Аноним, 09-05-2025 #8[ru]
Почему этого Якушева не арестует милиция, ведь он же вор и бандит? Или «крыша» Карлика мешает им это сделать?
Обзор прессы
Аноним, 07-05-2025 #1[ru]
«Глава региона В. Ховалыг на период праздников утвердил порядок действий по вывозу коммунальных отходов для местных властей и коммунальных служб» – что-то хреново Ховалыг руководит мусорщиками – не заметил никаких изменений в графике вывоза мусора: как были завалы вокруг переполненных контейнеров, так и есть сейчас. Даже на такую простую работу не способен... Как и за что его сделали губернатором??
Аноним, 07-05-2025 #3[ru]
Толобы с ножами в Кызыле обычная тема. И это никак не меняется десятилетиями!
Аноним, 07-05-2025 #4[ru]
«Подделка документов сама по себе – уже преступление. За это могут ограничить свободу на срок до двух лет, отправить на принудительные работы или даже посадить в тюрьму на тот же срок. А если поймают с фальшивыми правами, то могут выписать штраф до 80 000 рублей, заставить отработать 480 часов или арестовать на полгода». ГАИ как бы говорит нам: не надо заморачиваться покупкой прав – ездите просто так, без всяких бумажек – так будет дешевле! И наказание меньше.
Аноним, 08-05-2025 #5[ru]
«В столице Тывы, городе Кызыле, перед праздником, убрали только центр города, остальной город выглядит, как после ядерной бомбежки. Жаловаться бесполезно, одни отговорки, депутатам наплевать, УК – тоже. Вот и уважение к людям и празднику», – написал нам один из читателей. https://t.me/Sib_EXpress/62692 Что-то хреновые успехи у Ховалыга на поприще мусороуборщика...
Сергей Конвиз: Сто дней Трампа расшатали миропорядок
Аноним, 07-05-2025 #1[ru]
Индия начала операцию «Синдур» против Пакистана. Что известно на данный момент: Военные наносят удар по «террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире», откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии, сообщают в минобороны Индии...
Аноним, 07-05-2025 #2[ru]
В Кремле ждут приезда Си. Однако, глядя на то, как какие-то хуситы умудрились прорвать израильскую оборону, гарантировать, что дырявое российское ПВО сможет перехватить все то, что возможно полетит на Кремль от умного и хитрого ГУР, не может никто. Вероятно, на Красной площади во время парада будут двойники – и Си, и Путина. А у Вучича с Фицо двойников нет, и им очень страшно...
Аноним, 07-05-2025 #4[ru]
«Это позор, я надеюсь, что это скоро закончится» – Трамп про эскалацию между Индией и Пакистаном... А вот если бы он был президентом, этого бы никогда не случилось... постойте-ка...
Аноним, 07-05-2025 #8[ru]
Трамп в пятницу: хвастается своим образом папы Римского. Тот же Трамп спустя два дня: «я не имею к этому отношения!» Оправдываться за свои «шутки» американскому лидеру пришлось после критики католиков. Когда Трампа спросили, почему тогда сгенерированное изображение появилось в официальном аккаунте Белого дома и его личной соцсети Truth Social, тот ответил: «Дайте мне передохнуть».
Аноним, 07-05-2025 #10[ru]
«Русские войны не хотят», а воюют. Путина никто не выбирал, а он президент. России чужого не надо, а земли захватывает. Самая читающая нация, а верит телевизору. Путин «великий геополитик», а его постоянно «надувают». Самая богатая страна, а с голой ж... Как-то так...
Аноним, 08-05-2025 #11[ru]
№5: к 9 мая в Москву стягивают ПВО отовсюду. И куча объектов остаётся без защиты – а значит, будут бить... Считать, что этот конфликт может быть только в одни ворота, что мы там где-то воюем и портим жизнь буквально каждому украинцу, а в нашу сторону ничего не летит – ничего подобного. У украинцев очень большая мотивация... сделать так, чтобы и россияне чувствовали на своей шкуре те или иные последствия...
Аноним, 08-05-2025 #12[ru]
Начинающаяся война меж Индией и Пакистаном на 80% – противостояние «вер» – ислам против индуизма. Как видим, религии прекрасно справляются со своей основной функцией – генерировать, разжигать и поддерживать ненависть между людьми.
Аноним, 08-05-2025 #15[ru]
Геополитическая победа. На парад прилетел Сассу-Нгессо. Молодой энергичный 82-летний глава Конго с 1979 года. Правда, никакой страны Конго во времена ВОВ не существовало, но уж, как говорится, «лондоны-парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже».
Аноним, 08-05-2025 #18[ru]
Китай готов с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин. Защищать надо только ложь, для правды надо просто открыть архивы.
Перекрёсток мнений
Аноним, 08-05-2025 #1[ru]
В z-сообществе активно идёт дискуссия о том, имеет ли «герой СВО» из «золотого фонда Путина» право бить жену. На днях в эфире у Соловьёва заявили, что имеет. В z-издании «Взгляд» теперь возражают: пишут, что «герою СВО» бить жену нехорошо. Там уже даже Госдума подключилась к дискуссии, экспертов привлекают. Понимаете? Эти дикари в XXI веке на полном серьёзе обсуждают подобные темы. Мысль о том, что жену нельзя бить никому и никогда, и обсуждать-то нечего! Но это в их слаборазвитые черепа не помещается.
80 лет окончанию ужасной войны: За что сражались отцы и деды?
tlg_comm, 07-05-2025 #3[ru]
Светлая память и низкий поклон Вашему Отцу-Труженнику, братьям Мамы – Георгию, Николаю Кулёвым – Достойным сынам Отечества! Низкий поклон и Вам Сергей Семенович, с Праздником Великой Победы! Спасибо, что написали!
Аноним, 07-05-2025 #4[ru]
Кызылская ТЭЦ на ладан дышит, в скором времени может случиться Ад, почему никто не думает о расширении станции?
Аноним, 07-05-2025 #5[ru]
Водоканал накачали по техприсам, сейчас, скорее всего, обанкротят как всегда.
tlg_comm, 07-05-2025 #6[ru]
Спасибо! узнали истоки ЖКХ!
Аноним, 07-05-2025 #7[ru]
Были истоки, остались только говностоки...
Аноним, 08-05-2025 #11[ru]
... ничего им не мешает сделать это сейчас, и в остальные структуры ЖКХ нужно поставить, например, Чаш-оола или Чигдена какого-нибудь. Да и не забыть, населению заготовить заранее 100 тысяч чудо-печек Академика Дамдына!
Аноним, 08-05-2025 #13[ru]
Единовременные выплаты ветеранам к 80-летию Победы (в пересчёте на рубли по текущему курсу): Кыргызстан – 936 тыс. Узбекистан – 846 тыс. Казахстан – 841,6 тыс. Таджикистан – 197 тыс. Молдова – 140,7 тыс. Беларусь – 135 тыс. Азербайджан – 120 тыс. Россия – 80 тыс. Получается, российские власти «помнят и гордятся» в 12 раз меньше, чем в Кыргызстане и в 10,5 раз меньше, чем в Узбекистане и Казахстане?
Аноним, 09-05-2025 #14[ru]
Карикатура в тему, на самом деле у него полная ж... в республике творится.
Аноним, 09-05-2025 #15[ru]
Через Водоканал отмывается огромное количество денег, еще со времен Чпокерта. Сейчас эстафету взял некий Лукин – омский бомж из Красноярска.