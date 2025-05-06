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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 17, 6 мая / Перекрёсток мнений
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№17, 6 мая 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 30-04-2025 #1[ru]

Тем временем «золотой фонд» в два раза чаще стали ловить на кражах: количество уголовных дел о краже (158 УК РФ) в отношении участников СВО в Украине в первом квартале 2025 года выросло более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го...

Аноним, 30-04-2025 #2[ru]

На встрече Путина с вдовами героев СВО царила атмосфера теплоты и признательности: – на СВО погиб мой муж. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович! – Вам спасибо за мальчишек!

Аноним, 30-04-2025 #4[ru]

Песков: «все решения Путина по СВО правильны, и долг россиян – победить». Вот ведь как... решение принимал Путин, а долг образовался у россиян...

Аноним, 01-05-2025 #5[ru]

Владимир Путин рассказал о героической обороне Минска в 1941 году. Как известно, Минск был захвачен немцами практически без боя на 7 день войны. Скоро мы узнаем, что красное знамя над Рейхстагом водружали они вместе с Лукашенко!

Аноним, 01-05-2025 #7[ru]

2025: «Путин назвал национализм первой стадией нацизма». А ещё в 2014 «Путин назвал себя «самым большим националистом в России». Ну вот, теперь, собственно, всё встало на свои места!

Аноним, 03-05-2025 #9[ru]

Новая Путинская элита России, это, по его словам, те, у которых «есть желание, но нет опыта подготовки, нет опыта работы, нет стажа работы, нет даже образования». Маодзедуновские хунвейбины и полпотовские хмеры были такими же...

Свежий анекдот

Путен, 30-04-2025 #1[ru]

Освободили Курскую область! В строгом соответствии с графиком, по плану! Вот прям щас сижу, читаю план спецоперации, тут прям так и написано: «На четвёртый год спецоперации освободить Курскую область с помощью армии КНДР!» Выполнено!

Аноним, 02-05-2025 #2[ru]

Чтобы воодушевить обитателей РФ, приунывших от отсутствия героев, побед и надежд – русскому народу был явлен великий талисман – ЗУБЫ ГИТЛЕРА. Они как величайший тайный артефакт сберегались в спецхране КГБ-ФСБ. Но настало время их «явления народу». Презентация великой «святыни» стала главной темой всех СМИ России! Внезапная демонстрация обладания клыками III Рейха – трюк не случайный. Это прозрачный намек на то, что у России есть чем загрызть проклятый Запад.

Аноним, 03-05-2025 #3[ru]

Вторая армия мира с помощью северокорейцев освободила Курскую область от 30 тыс. украинских террористов за 9 месяцев. Для сравнения: город-крепость Кенигсберг с гарнизоном в 100 тыс. солдат Красная Армия освободила за 81 час.

Прокуроры в роли «крыши» тувинской сельхозмафии

Аноним, 30-04-2025 #2[ru]

Прокуроры взяли на себя функцию бизнес-разводил. Решают теперь, кто достоин заниматься предпринимательством, а у кого надо «отжать» всё имущество и передать в «надежные» руки. При этом за крах экономики они отвечать не хотят – ищут «стрелочников»...

Аноним, 30-04-2025 #3[ru]

Единственный вопрос: почему после всех этих публикаций Конвиз до сих пор на свободе?

Аноним, 30-04-2025 #4[ru]

Лучше бы эти «защитники законности» законы читали – узнали бы много нового...

Аноним, 01-05-2025 #5[ru]

Удивительно, когда на Празднике Труда веселятся люди, которые никогда не трудились... https://t.me/khovalyg_live/7383

Аноним, 03-05-2025 #7[ru]

Говорят, Дябкин в бешенстве. Его «крышевание» беловоротничковой преступности уже всем надоело.

Аноним, 03-05-2025 #8[ru]

Оюн не понимает простого: делиться надо. Отстегнул бы Дябкину пять лимонов – тот бы и отстал.

Аноним, 04-05-2025 #10[ru]

Про мафию – это здорово!

Коротко

Аноним, 30-04-2025 #2[ru]

Выручка одного из ведущих российских производителей протезов «Моторика»: за 2021 год – 0,3 млрд. рублей, за 2024 год – 4,2 млрд. рублей. Рост в 14 раз. Это для понимания, какое количество инвалидов плодит в России СВО.

Аноним, 01-05-2025 #5[ru]

ЖКХ в России снова подорожает: почти на 13% уже с 1 июля. С июля 2026 года придется платить еще на 9,3% больше, с 2027 – еще плюс 7%. Цены растут из-за инфляции и увеличения темпов индексации оптовых цен на газ, сообщили в Минэкономразвития.

Аноним, 03-05-2025 #8[ru]

Профессиональный бутлегер Карлик вещает: «Ключевая задача – отвратить от алкоголя и прочих пороков молодежь. В силу многих причин дело это очень сложное и капиталоемкое, выстраивать работу нужно, начиная со школы... Это уже само по себе становится мощным стимулом к тому, чтобы тратить лучшие годы не на глупости, а на образование и профессиональное самоутверждение, на заботу о хорошей физической форме...» А хорошая физическая форма молодежи нужна, чтобы дожить до мясного конвейера в Украине? Цените заботу, молодежь! Не пейте, не курите!

Обзор прессы

Аноним, 30-04-2025 #1[ru]

У Ховалыга большая проблема с кадрами – Кремль требует, чтобы он набирал «героев СВО», но там толковых маловато. А тех, кому можно будет поручить совместное освоение бюджетных денег в нужные карманы – еще меньше. Хорошо было бы набрать достаточное количество дураков, готовых подписать любой преступный документ, чтобы на них свалить воровство. Но сажать «героев СВО» будет не комильфо – за это наверху по головке не погладят. Вот и мучается бедный Ховалыг – давайте дружно пожалеем его!

Аноним, 01-05-2025 #2[ru]

У каракарлика тоже была проблема с кадрами. Всякие там супераясы, чихдены, чудаки, мудаки, и прочая шваль-шмаль.

Аноним, 02-05-2025 #3[ru]

Кругом одни балбесы. Это Тыва, нынешнее положение дел, поэтому ничего нормального и нет, одни бильбесы-балбесы остались. Карлику спасибо скажите за бегство нормальных людей из Тывы!

Аноним, 03-05-2025 #4[ru]

Какие нужны кадры супруге Ховалыга Айлане? Чтобы потенция была высокая, но шибко не пили, как Чюдюк?

Аноним, 03-05-2025 #5[ru]

Айлана уже не допускает до себя Хаваныка. Хватает других.

Аноним, 03-05-2025 #6[ru]

Если бы Хаванык сам подбирал себе кадры, а не слушал Айлану, то было бы ещё хуже.

Сергей Конвиз: Как заключить мир, если стороны к нему не готовы?

Аноним, 30-04-2025 #5[ru]

По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Путин объявил перемирие на три дня. Но не обольщайтесь: это не про мир. Это про парад. Его цель – обеспечить майские праздники, дать возможность спокойно пригнать в Москву иностранных гостей и показать миру картинку «стабильной России». На День Победы в Москве Путин собрал 38 лидеров государств. Он прекрасно понимает: безопасность Москвы больше не гарантирована. Дроны над Россией стали новой нормой. Ему нужна пауза в 72 часа, а не в 48, как в прошлый раз – чтобы самолёты с гостями прилетели и улетели, кортежи доехали и уехали, парад прошёл, телекамеры сняли. Вот и всё.

Аноним, 30-04-2025 #6[ru]

28.10.2024. Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская «истерия». 30.10.2024. Небензя возмутился созывом заседания Совбеза ООН о якобы присутствии военных КНДР в России. 20.11.2024 в Госдуме назвали истерией слухи о переброске в Курскую область военных КНДР. 28.04.2025 Путин подтвердил участие солдат КНДР в войне и заявил, что они «защищали нашу Родину как собственную».

Аноним, 30-04-2025 #7[ru]

Давайте просто зафиксируем момент – вторая армия мира, ядерная держава на четвертый год СВО не просто использует каждый второй снаряд и ракету производства КНДР, а еще и признается, что свою территорию, спустя почти год боев, удалось освободить благодаря... подвигу северокорейцев.

Аноним, 30-04-2025 #9[ru]

Трамп заявил, что Путин хотел бы захватить всё Украину, но не делает этого из уважения к нему – Трампу. Я бы слегка расширил этот тезис и упомянул ВСУ... Думаю, он вызван тем уважением, которое Путин испытывает к ВСУ.

Аноним, 01-05-2025 #13[ru]

Валерия проникновенно исполнила «С чего начинается Родина» на фоне разрушенного города... Исчерпывающая реклама «русского мира». Даже Минобороны бы не справилось лучше...

Аноним, 02-05-2025 #18[ru]

Песков: «СССР справился бы в Великой Отечественной войне без ленд-лиза». Сталин: «Соединённые Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. Именно союзники спасли СССР от разгрома». Похоже, кое-кто отправился бы на Колыму, еще не договорив. И усов бы подстричь не дали!

Аноним, 02-05-2025 #20[ru]

С утра Трамп своими железными лапами играючи свернул шею главному государственному культу России – победобесию. А ближе к полудню стране пришлось пережить еще одно унижение: Афганистан торжественно объявил о победе над СССР, справедливо обозначив т.н. «вывод советских войск в 1988 году» стратегическим поражением совка... Гойда за гойдой!

Аноним, 03-05-2025 #22[ru]

Украина собирается самостоятельно изготовить в 2025 году миллион дронов – по 3 тыс. в сутки. До 2022 года она их не производила. Вот тебе и демилитаризация!

Аноним, 03-05-2025 #23[ru]

Трамп хочет выйти из переговорного процесса по Украине. Слабо убедить Путина?

Аноним, 04-05-2025 #25[ru]

Похоже, Дмитриеву не удаётся купить Трампа.

Засаянские сети вытесняют наших местных предпринимателей!

Аноним, 30-04-2025 #3[ru]

Здравушка принадлежит бывшему министру Уране Насюрюн. Видать пока у кормушки была при Шолбане, бизнес цвел и пах. Сейчас появилась конкуренция, вот тетка и завопила. Самой, видимо, цену снизить в своих аптеках не судьба. Как же?! Кто тогда земляков обирать будет?! Вот и решила на гниль надавить...

Аноним, 30-04-2025 #4[ru]

Так и не понял, что предлагает автор... Поддержать «отечественного производителя» и начать покупать втридорога у местных? Народ у нас не настолько богатый для таких щедрых жестов.

Аноним, 30-04-2025 #5[ru]

Местные говноаптекари совсем охренели, гнать их в шею нужно, крохоборов!

Аноним, 30-04-2025 #7[ru]

Уже давно ясно, что в стране идет передел рынка – мелкие не выживают и разоряются, крупные пожирают средних. В итоге всё идет обратно в совок с единственным монополистом, его дефицитом и регулированием цен. И тут не народ виноват в том, что идет закупаться в сетевые магазины, а уродское государство, в котором правят такие горе-экономисты!

Аноним, 30-04-2025 #8[ru]

Понятие «местные» и «засаянские» сегодня очень размыты. Сети на работу нанимают местные кадры, а не привозят их с собой из-за Саян. Так что в плане создания рабочих мест – без разницы, кто там владелец. По поводу уплаты налогов – это тоже размытое понятие, учитывая, что бюджет Тувы на 90% состоит из дотаций. Какая разница, куда платить налоги, если все равно они идут в общий котел и потом из него идет перераспределение?

Аноним, 01-05-2025 #12[ru]

Пока в горхурале будут сидеть такие горе депутаты, не имеющие своего мнения, шуты гороховые, так и будут прозябать кызылчане в дерьме.

Аноним, 01-05-2025 #13[ru]

Рынок диктует свои условия, «караколу» Тунева никто не хочет потреблять в связи с тем, что это полное гавно за очень дорого. Так и с местными фармаспекуляторами такая же история!

Аноним, 02-05-2025 #15[ru]

Тунев тоже все ноет в своих фейсбуках-контактах, что засаянские сети не дают ему набивать карманы и отказываются его продукцию брать на реализацию.

Аноним, 03-05-2025 #17[ru]

Очень интересно: как поддержать местного производителя? И что это за «производитель» такой? У нас что, в Туве какие-то свои лекарства изготавливают? О чём он?

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