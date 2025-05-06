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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 17, 6 мая / Свежий анекдот
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№17, 6 мая 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотБлажен, заставший время славное
Во весь размах ума и плеч,
Но есть эпохи, когда главное –
Себя от мерзости сберечь.
Игорь Губерман

* * *

Новость: «Из-за дефицита самолётов 50-летним Як-40 продлят срок эксплуатации до 60 лет».
Всё-таки жаль, что людей нельзя возить по стране на суперсовременных, не имеющих аналогов в мире, гиперпуперзвуковых «Орешниках» и «Кинжалах»...

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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 17:

«Странный сбой». Россияне пожаловались, что сайты для поиска дешёвых авиабилетов показывают только недешёвые билеты.
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