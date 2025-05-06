    Свежий анекдот

Блажен, заставший время славноеВо весь размах ума и плеч,Но есть эпохи, когда главное –Себя от мерзости сберечь.

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Новость: «Из-за дефицита самолётов 50-летним Як-40 продлят срок эксплуатации до 60 лет».Всё-таки жаль, что людей нельзя возить по стране на суперсовременных, не имеющих аналогов в мире, гиперпуперзвуковых «Орешниках» и «Кинжалах»...