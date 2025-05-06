Свежий анекдот
Блажен, заставший время славное
Во весь размах ума и плеч,
Но есть эпохи, когда главное –
Себя от мерзости сберечь.
Игорь Губерман
Всё-таки жаль, что людей нельзя возить по стране на суперсовременных, не имеющих аналогов в мире, гиперпуперзвуковых «Орешниках» и «Кинжалах»...
Во весь размах ума и плеч,
Но есть эпохи, когда главное –
Себя от мерзости сберечь.
Игорь Губерман
* * *Новость: «Из-за дефицита самолётов 50-летним Як-40 продлят срок эксплуатации до 60 лет».
Всё-таки жаль, что людей нельзя возить по стране на суперсовременных, не имеющих аналогов в мире, гиперпуперзвуковых «Орешниках» и «Кинжалах»...