    Обзор прессы

РУКОВОДСТВО РЕГИОНОМ, КАК АРТЕЛЬЮ

Правительственная газета сообщила, что проблема мусора в республике стала настолько серьёзной, что «Глава региона В.Ховалыг на период праздников утвердил порядок действий по вывозу коммунальных отходов для местных властей и коммунальных служб». Чем отличаются обычные дни от «праздников» по части вывоза мусора, газета не поясняет. Но то, что мусором озаботился не министр ЖКХ, не муниципалитеты, а лично Ховалыг, говорит о многом. Либо главе республики заняться нечем, либо о том, что проблема вывоза мусора стала его настоящей головной болью с того времени, как он взял на себя решение этой проблемы, создав министерство ЖКХ и ГУП «Транспортный сервис и проект», сконцентрировав в своих руках все финансовые средства региона, которыми ранее распоряжались муниципалитеты. А забрав у них бюджетные средства, Ховалыг взял на себя и всю ответственность за утилизацию мусора в Туве.

Но «шапка Мономаха» для него оказалась непосильной. И читать о том, что он затвердил «обязанность для местных властей и коммунальных служб прогнозировать объёмы отходов и определять проблемные зоны», просто стыдно. Он кто, глава региона или завхоз? Неужто мэр Москвы Собянин тоже «утверждает порядок действий по вывозу коммунальных отходов»? Это же смешно. Ему нужно давать указания готовить программу развития ЖКХ, утверждать её, организовывать защиту в Москве, выбивать соответствующее финансирование, доводить его до муниципалитетов и контролировать использование, чтобы оно было эффективным и без воровства. Однако он вместо этого занят тем, что «утверждает порядок действий по вывозу коммунальных отходов для местных властей и коммунальных служб».

А с другой стороны, Бог с ним, с главой. Горбатого, как говорится, могила исправит. Наверное, Владислав Ховалыг не осознаёт, как он смешон, когда занимается графиками вывоза мусора. Но главный редактор «Тувинки», он разве не понимает, что выставляет главу региона в карикатурном виде перед читателями газеты? Да и в Москве главное официальное СМИ республики тоже читают. И потешаются над Ховалыгом. А ему скоро идти на второй срок. С чем? С графиками вывоза мусора? Неужели у главного чиновника нет никаких других более серьёзных дел, о которых можно сообщать в СМИ? Ведь не сам же главред придумывает, о чём сообщать, а о чём – нет.

В этом же ряду предупреждение о том, что «Минприроды и МинЖКХ Тувы заняты отслеживанием возможных жалоб»... Ну, тогда сообщайте, что сотрудники ГАИ караулят нарушителей ПДД, врачи лечат, а учителя – учат. Что работники сельского хозяйства готовятся к посевной, а деятели культуры – к праздникам. При этом даже нравоучение о том, что «оператор при необходимости должен быть готов увеличить частоту вывоза отходов», воспринимается с юмором. А что, если бы не эта публикация, «оператор» не должен «мышей ловить»?

Чем плохи такие публикации в СМИ? Во-первых, они показывают, насколько глупый народ живёт в регионе, что главе республики приходится даже организацию вывоза мусора брать в свои руки. Или насколько несостоятелен этот глава, что у него в руках целое министерство ЖКХ, но он ему не может доверить даже такое несложное дело. Во-вторых, в Москве время от времени подумывают, как бы укрупнить регионы. А Туву присоединить к Красноярскому краю. Если почитать отчёты «ТП» о работе правительства, то можно прийти к выводу о заведомой несостоятельности такого региона и целесообразностью присоединения его к кому-нибудь.

Ну скажите, откуда в Туве столько недоумков? И почему они все во власти?

МИНСЕЛЬХОЗ ТУВЫ ПЕРЕ-НЕДО-ВЫПОЛНИЛ ПЛАН

«ТП» с гордостью за тувинских животноводов сообщает: «План окота МРС перевыполнен в трёх районах». Так что «зимовка скота на территории республики завершена благополучно». Уже получено «приплода мелкого рогатого скота 234,8 тысяч голов или 78,0%, крупного рогатого скота 34,1 тысяча голов или 55,2% и лошадей 13,4 тысячи голов или 43,9% от ожидаемого плана». Возникает естественный вопрос, если «зимовка скота завершена благополучно» и «план окота МРС перевыполнен», то почему показатели составляют только 78,0%, 55,2% и 43,9% «от ожидаемого плана»? Что-то с цифрами у них не того... То ли считать не умеют, то ли планы у них какие-то не реальные...

При этом сообщается, что «наибольший приплод КРС получен в Тес-Хемском районе – 96,2% от запланированного приплода или 3855 голов», за ним «Кызылский район с 81,5% от запланированного приплода или 5852 головами молодняка» и на третьем месте «Пий-Хемский район с 69,6% от плана или 2988 головами телят».

А вообще, для кого это всё предназначено? Как и то, что «Эпидситуация сохраняется благополучной, случаев массовых заболеваний и падежа животных от заразных болезней не зарегистрировано», и «имеется запас лекарственных средств». У кого имеется? У хозяйств? Или в министерстве? Где?

Вспоминаются время, когда главными редакторами «ТП» работали Богдановский, Гаврилов и Тас-оол. Тогда такой галиматьи в газете не было. Она, конечно, и тогда исполняла свою роль официальной газеты и обслуживала власть. Только делала это профессионально и солидно. Печатались аналитические статьи авторитетных авторов, давались анализы ситуации и делались прогнозы. А теперь? Время идёт вперёд, а газета деградирует в далёкое прошлое, когда материалы печатались на пишущих машинках, а считали в лучшем случае на арифмометрах. Впрочем, какие начальники, такая у них и служанка.

ЧИНОВНИКИ УЧАТ УМУ-РАЗУМУ НЕРАДИВОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Опубликовано сообщение: «По данным Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва с 1 января по 25 апреля всего добыто 212 волков». Дополнительно сообщается, что из них насчитали «140 самцов и 72 самок». При этом сообщается об ущербе, который был нанесён хищниками: «С 1 января 2025 года по сегодняшний день волками задрано 800 голов сельскохозяйственных животных, из них: КРС – 143, МРС – 557 голов, лошадей – 100 голов». Общий ущерб оценивается в «7 млн. 212,3 тысяч рублей». Поэтому муниципалитетам рекомендуется «продолжить комплексные выезды на чабанские стоянки с привлечением специалистов управления сельского хозяйства, ветеринаров, сотрудников полиции, а также медицинских работников», «еженедельно предоставлять информацию о полученном приплоде», «провести разъяснительные профилактические мероприятия» и «обеспечить создание защитных полос вокруг стоянок путём опашки и создать запас воды, достаточный для тушения возможных очагов возгорания». А кроме этого необходимо «организовать обучение чабанов и членов их семей правилам пожарной безопасности и способам тушения пожаров».

Создаётся ощущение, что наши чабаны впервые встречают май и не имеют понятия, как проводить противопожарные мероприятия. Вот наше правительство через прессу их и учит этому...

А ХОРОШО УЧИТЬСЯ – ЕЩЁ ЛУЧШЕ!

Учебный год заканчивается, ремонтные работы в самом разгаре. «В республике рассчитывают завершить капитальный ремонт шести школ до середины августа» – за 15 дней до начала нового учебного сезона. Уже сейчас в республике «6 школ закрыты на ремонт», однако «учебный процесс у ребят не прервался» – «четверть они завершат в других образовательных учреждениях». Но уже в сентябре этого года «в новом учебном году школьников будут ждать новые классы, коридоры и рекреации», – сообщил редакции министр образования Тувы.

Из шести школ, в которых делают ремонт, «первые две: в Сукпаке и Хову-Аксы, – самые большие». Для чего-то сообщается: в сукпакской школе «на строительной площадке сейчас работает около 40 человек». Почему для министра важно количество рабочих – большой вопрос.

В целом «за последние годы в республике капитально отремонтировали 42 школы», ремонт которых финансировался по программе «Образование». Но теперь почему-то эту программу прикрыли и открыли финансирование ремонта школ по новому проекту «Молодёжь и дети». Такие бюрократические игры нам непонятны. Наверное, они позволяют эффективнее воровать. «Работы обойдутся в 300 млн. рублей», и их необходимо закончить до «15 мая». Какого года – не сообщается.

Как поведали в правительстве, «в этом году по программе «Профессионалитет», который также входит в национальный проект «Молодёжь и дети», капитальный ремонт сделают в Агропромышленном техникуме в селе Балгазын». Здание техникума – «1954 года» постройки. За 70 лет «капитального ремонта там так и не случилось». Что там ремонтировать? Было бы целесообразнее снести ветхое здание и отстроить новое. Но начальству виднее...

БЕДА С АВАРИЙНОСТЬЮ НА ДОРОГАХ

В Туве сложилась критическая ситуация с аварийностью на дорогах. «За первые три месяца 2025 года Тува столкнулась с резким увеличением числа дорожно-транспортных происшествий» – «зарегистрировано более 100 аварий». Тогда как за весь «2024 год произошло 67 ДТП». Что унесло жизни «восьми человек», а число раненых составило «118 человек по сравнению с 99 в прошлом году».

Сотрудники ГАИ разбили эти происшествия по дням недели. И получилось: «среда и вторник, когда было зафиксировано более 20 ДТП. Понедельник и воскресенье также оказались среди опасных дней с 14-ю авариями каждый. Четверг зафиксировал 10 ДТП, а суббота – 9». При этом «основной причиной аварийности остаются водители» – «более 80% ДТП произошли по их вине». ГАИ сообщает, что фиксируется «рост числа ДТП, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения и отсутствием права управления автомобилем».

Ведомство предупреждает: Если вы надумали «купить водительское удостоверение, то знайте, что при использовании поддельных водительских прав можно столкнуться с серьёзными проблемами. Во-первых, вас могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 15 000 рублей за управление машиной без действительных прав. Если вы передали руль человеку, у которого тоже нет настоящих прав, штраф вырастет до 30 000 рублей. Но это ещё не всё. Подделка документов сама по себе – уже преступление. За это могут ограничить свободу на срок до двух лет, отправить на принудительные работы или даже посадить в тюрьму на тот же срок. А если поймают с фальшивыми правами, то могут выписать штраф до 80 000 рублей, заставить отработать 480 часов или арестовать на полгода». Это должен знать каждый, кто собирается купить «левые водительские права».

Но проблемы на дорогах создают и пешеходы. «В этом году зарегистрировано 18 ДТП по вине пешеходов». При этом «5 из этих аварий произошли с пешеходами, находившимися в состоянии опьянения».

Госавтоинспекция Тувы совместно с местным мотоклубом «Кочевники Азии» «организовали масштабную профилактическую акцию, направленную на снижение числа случаев участия несовершеннолетних в управлении мотоциклами и связанных с ними дорожно-транспортных происшествий». Они «уже на протяжении нескольких лет проводят профилактические мероприятия». «Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Аяна Ондар отметила, что подобные инциденты становятся частым явлением, особенно в летний период, и призвала взрослых внимательно следить за поведением детей и вовремя проводить необходимые беседы о правилах безопасности». Она призывает взрослых «внимательно следить за поведением детей и вовремя проводить необходимые беседы о правилах безопасности».

Также «ТИ» сообщает: «Сотрудники Госавтоинспекции региона провели активную работу по обеспечению порядка на дорогах, выявив только за одни сутки 187 различных нарушений». При этом «выявлен 21 случай управления транспортными средствами гражданами, не имеющими соответствующих документов, зарегистрировано 9 фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения». Также выявлено «нарушение правил перевозки детей – отмечено 12 эпизодов неправильной транспортировки малолетних пассажиров». Сотрудники ГАИ предупреждают: «Несоблюдение установленных нормативов несёт риски для жизни и здоровья ребёнка, создавая потенциальную угрозу на дороге».