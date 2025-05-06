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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 17, 6 мая / Коротко
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№17, 6 мая 2025 года.
    Коротко

Власти Тувы несколько лет игнорируют поручение Бастрыкина по реализации жилищных прав сирот

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушении жилищных прав сирот в Республике Тыва. В комментариях в социальной сети в СК России обратились сироты из Республики Тыва. На протяжении длительного времени заявители состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие вступивших в законную силу судебных решений, мер к реализации их прав не принимается. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Ранее А.И. Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации.

В СУ СК России по Республике Тыве расследуется уголовное дело, по которому заявители признаны потерпевшими.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Тыва Константину Владимировичу Столбину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом с озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Туве девять человек погибли в ДТП за последние дни

Девять человек погибли в шести ДТП в Республике Тыва за последнюю неделю апреля и начало мая. По данным Госавтоинспекции МВД по региону, виновниками происшествий во всех случаях стали нетрезвые водители или водители, не имеющие прав.

Последняя из этой череды аварий произошла вечером 2 мая в Чаа-Хольском районе Тувы. У села Булун-Терек перевернулся ВАЗ 2110, за рулем которого находился мужчина без водительского удостоверения. В результате, один человек погиб, еще трое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

«В момент происшествия никто из четырех участников дорожного движения не был пристегнут», – отметили в Госавтоинспекции.

Тува – абсолютный лидер по долговой нагрузке населения

В Астраханской области, Крыму и Туве в 2024 году выросла закредитованность населения. Годом ранее такая негативная динамика прослеживалась в десяти субъектах, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

Тува третий год подряд лидирует по уровню финансовой нагрузки заемщиков. По итогам 2024-го показатель закредитованности населения (индикатор показывает, сколько средних зарплат нужно, чтобы рассчитаться по среднему долгу) там достиг 31,7. В Астраханской области он равен 16,3. Это выше уровня 2023 года, но меньше, чем в 2022 году. Уровень долговой нагрузки жителей Крыма вырос всего на 0,1 пункта, до 13, но увеличивается два года подряд.

Самый низкий уровень долговой нагрузки зафиксирован в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне (от 10 до 10,5).

Россиянам на 40% за четыре года повысят тарифы ЖКХ

Российские власти готовятся резко повысить тарифы для граждан на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, следует из обновленного макроэкономического прогноза правительства.

Согласно документу, который подготовило Минэкономразвития, совокупный платеж за услуги ЖКЖ увеличится на 11,9% в текущем году, 9,8% – в 2026-м, 7,9% – в 2027-м и 5,9% в 2028-м. По сравнению с изначальными планами (5,4% в следующем году и 4,8% – в 2027-м) темпы индексации вырастут практически вдвое, а накопленным итогом за 2025-28 гг. составят 40,3%.

Оптовые цены на газ для населения, которые с начала СВО уже выросли на 24%, будут повышены еще на 10,3% в текущем году, на 10,6% – в следующем, а затем на 9% и 7% соответственно в 2027-28 гг. В результате сумма в «платежках» увеличится на 42,2% за четыре года, а накопленный рост с начала СВО превысит 76%. Это плата за надежность поставок, социальную газификацию и подключение новых территорий к единой системе газоснабжения, объясняет МЭР.

Электроэнергия станет дороже на 38% за 2025-28 гг., следует из прогноза. Максимальная индексация – на 12,6% и 9,3% – запланирована на текущий и следующий годы, а затем ее темпы снизятся до 6,9% и 4,9% соответственно в 2027-28 гг. Это следствие повышения прогноза по инфляции и роста цен на газ, указывает МЭР.

Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит ЦБ достижение цели по инфляции в 2026 г., пишет экономист Егор Сусин. Коммунальные услуги занимают 5% потребительской корзины, а вместе с услугами ЖКХ – 8%, напоминает экономист Дмитрий Полевой. По его оценке, повышение плана добавит к инфляции примерно 0,4 процентных пункта в 2026 г.

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risk-inform.ru/article_11409.html

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