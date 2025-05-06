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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 17, 6 мая / 80 лет окончанию ужасной войны: За что сражались отцы и деды?
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№17, 6 мая 2025 года.
    Памяти героев Великой Отечественной войны посвящается

80 лет окончанию ужасной войны: За что сражались отцы и деды?

80 лет окончанию ужасной войны: За что сражались отцы и деды?

9 мая 2025 год исполнится 80 лет, как закончилась война с гитлеровской Германией. При Сталине этот день специально не выделялся. Страна и без торжеств скорбила о тех, кто погиб за Родину. Война нанесла тяжёлый урон экономике и социальной сфере СССР. И была тяжёлым уроком для всех. Практически у всех кто-то близкий погиб или стал инвалидом. Умудренные таким опытом люди жили с надеждой: «Лишь бы не было войны».

Но были и те, кто откровенно спекулировал на войне. А некоторые даже приписывали себе участие в боевых действиях, получая от государства различные привилегии. Хотя на самом деле эти граждане СССР во время войны служили немцам в карательных отрядах или полиции. Таких историки насчитывают более миллиона, в том числе 400 тыс. русских, 250 тыс. украинцев и 180 тыс. представителей народов Средней Азии. Зато перед войной все они были «патриотами», бодро выступали на собраниях и решительно хвалили Сталина и Советскую власть. Да и сама власть обещала народу в случае чего войну на вражеской территории с победой малой кровью.

На деле всё оказалось гораздо трагичнее. Страна потеряла десятки миллионов граждан, а её большая часть лежала в руинах, восстанавливать которые пришлось долгие десятилетия.

Если посмотреть на сегодняшних чиновников, то может показаться, что если не они сами, то, по крайней мере, их родственники воевали на фронте. И они этим очень гордятся. У меня День Победы связан с памятью моего отца, Конвиза Семёна Львовича, который прошёл боевой путь добровольца Красной Армии с 30 июня 1941 года до осени 43 года, когда его серьёзно ранило при форсировании Днепра. Тогда он в звании капитана командовал особым сапёрным батальоном. Кроме него, в родне у меня воевали два брата моей мамы – Георгий и Николай Кулёвы, призванные из Тувы.

Отец ушёл на фронт добровольцем в первые дни войны, хотя подлежал бронированию. Из госпиталя его выписали только в 46-м году. За три года он побывал во многих госпиталях Сибири. Его выходили врачи и медсёстры, хотя порой это казалось безнадёжным. За боевые заслуги он был награждён четырьмя боевыми наградами, в том числе орденом Великой Отечественной войны, чем очень гордился.

К сожалению, фронтовые ранения не дали ему долгой жизни, и он скончался от ран в 1967 году. Но он в жизни успел сделать многое. И оставил о себе добрую память. Ещё до войны он закончил единственный в СССР Институт жилищно-коммунального хозяйства, был прекрасным специалистом. После войны работал главным инженером строительства Химкинского комбината под Москвой. Будучи инвалидом, отказался от государственной пенсии и работал до конца своих дней. В Туве ему довелось с лёгкой руки Салчака Токи «с нуля» создавать жилищно-коммунальное хозяйство. Под его руководством в республике были построены первый водопровод и канализация, прошли электрификация и газификация. Так Кызыл начал цивилизованную жизнь. Создавалась строительная индустрия. Работая главным инженером Министерства жилищно-коммунального хозяйства Тувы, он был весьма востребован и постоянно находился в центре событий. При этом он принципиально не состоял в партии, хотя руководство порой настаивало на том, чтобы он вступил в КПСС. Но он считал, что хорошему специалисту для успешной работы партийность не обязательна. А порою даже вредна.

Вот только в последние 15 лет к отрасли ЖКХ в Туве отношение изменилось. Наверное, потому, что в руководстве республикой мало толковых работящих честных специалистов, которые бы заботились о том, чтобы в домах тувинцев было тепло, светло, работали водопровод и канализация. Там воспринимают все эти блага цивилизации как должное, не осознавая, как и чем живёт эта сложнейшая отрасль.

В настоящее время Кызыл на большой части своей территории находится на пороховой бочке жилищно-коммунальной катастрофы, поскольку инженерные сети, построенные ещё в бытность моего отца, давно уже пережили срок своей службы. И держатся уже исключительно «на честном слове». Объекты ЖКХ, построенные большей частью в 60-х годах, уже не справляются с потребностями растущего населения столицы.

В критическом состоянии находятся перегруженные в три раза Очистные сооружения города, да и «Кызылская ТЭЦ» давно работает на пределе своей мощности. Водозабор не имеет перспектив на своё развитие, поскольку зажат частным сектором. Обветшавшие электрические сети требуют инвестиций и дополнительных мощностей. Растущее строительство многоквартирных домов усиливает нагрузку на ресурсные предприятия – Водоканал, ТЭЦ и «Тываэнерго». Малокомпетентному правительству Тувы не удаётся защитить необходимые ресурсы в Москве. Да этим, похоже, никто особо и не озабочен. О ближайшем будущем власти просто не думают, живя днём сегодняшним. Огромная проблема с кадрами.

О тех, кто сейчас руководит ресурсными предприятиями, власти не заботятся. Часто относятся потребительски. Особенно с учётом того, что среди них нет родственников супруги главы республики. Они просто «осваивают» бюджет, набивая карманы. Да и «осваивают» как-то однобоко. К примеру, Тува ещё при Кара-ооле с таким трудом вошла в федеральную программу строительства Очистных сооружений. Был разработан проект строительства очистных г.Кызыла. стоимостью в 6 млрд. рублей. И даже намечен первый транш в размере 1,6 млрд. рублей. ООО «Восток» приступил к работе.

Но тут кресло главы Кара-оола досталось Ховалыгу. И по странному стечению обстоятельств деньги, выделенные на Очистные сооружения, Москва отозвала. Видимо, влияние нового главы оказалось недостаточным, чтобы довести дело до конца. А Шойгу то ли самоустранился от решения проблемы из-за непростых отношений с Ховалыгом, то ли наоборот «посодействовал», чтобы проект приостановили, пока новый руководитель не придёт в себя. А затем нашего звёздного земляка понизили в должности до такого уровня, что он уже ни на что серьёзное влиять не в состоянии.

В итоге столица региона может в любой момент начать тонуть в нечистотах. И если к этому вспомнить официальное закрытие единственного существующего в Кызыле полигона твёрдых бытовых отходов, то приближающийся коммунальный коллапс в Кызыле становится очевидным.

Однако и это ещё не всё. Президент Ш.Ооржак с большим трудом решил вопрос реконструкции «Кызылской ТЭЦ». Шло строительство 15-го и 16-го котлов пиковой котельной, которые должны были помочь проходить зимние месяцы. Но пришёл молодой перспективный сменщик из числа верноподданных Шойгу, который задумал силами кавказского авантюриста построить новую ТЭС. В итоге в республике нет ни Кара-оола, ни Байсарова, ни новой ТЭС. А на существующей ТЭЦ реконструкция «заморожена». И она работает на износ в пиковом режиме.

Ну, а Ховалыг, не решая проблему реконструкции ТЭЦ, для отчётности гонит строительство многоквартирных домов, которые могут в одночасье остаться без тепла. Аналогичная ситуация сложилась и с обеспечением республики электроэнергией. Невзирая на ветхость сетевого хозяйства власти республики в этом году оставили энергетиков вообще без инвестиционной составляющей. А это означает, что развитие сетей остановлено.

Вспоминаю, как отец заботился о создании и развитии ЖКХ в республике. Как в этом принимал активное участие первый секретарь Обкома КПСС Салчак Тока. Куда всё подевалось? Почему так измельчала власть? И это притом, что кругом одни «патриоты»... Конечно, гораздо легче прославлять Победу 80-летней давности, чем продолжать дело наших отцов и дедов во благо народа.

Сергей Конвиз

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