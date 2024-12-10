Какие губернаторы востребованы в России сегодня?

Последний год глава Тувы В.Ховалыг постоянно находится под огнём критики как чиновник, у которого не получилось сформировать дееспособную команду. К тому же он показал себя губернатором, не понимающим сути управления регионом. Ему пеняют на отсутствие профессионализма, шапкозакидательство и безумную раздачу ни на чём не основанных обещаний, которые, впрочем, он и не пытается исполнять. Похоже, только теперь многие поняли, что он и мэром-то столицы оказался по недоразумению, и за годы просиживания штанов ничего жителям Кызыла предложить не смог, являясь, по сути, безвольным исполнителем воли ныне покойного Юры Кара-оола.

ПРОЯВИВШАЯСЯ СУТЬ ИЗ-ПОД ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ ОБЕЩАНИЙ И НАДЕЖД

При этом многим заполнилась мотивация президента Путина, почему он остановил свой выбор именно на Владиславе Товарищтайовиче, чьё имя-отчество он даже не мог выговорить. Оказалось, что определяющим фактором такого решения стало то, что Ховалыг в то время работал руководителем «большой энергетики». А вся эта «большая энергетика» состояла в сбытовой компании, которую, кстати, Ховалыг очень успешно довёл до банкротства. Сбыт – это просто раздача платёжек потребителям и ожидание оплаты услуг реальной настоящей «большой энергетики». Таким образом, обыкновенный региональный кассир «Россетей» в глазах президента страны магическим образом одномоментно раздулся до масштабов «руководителя большой энергетики».

Ему доверили самый отсталый и бедный регион в России только потому, что он закончил т.н. «школу губернаторов», которую создал и деятельность которой курирует замглавы администрации С.Кириенко. Как итог – отсутствие в республике каких-нибудь позитивных сдвигов за четыре года его правления.

Хотя, положа руку на сердце, уже тогда, в далёком апреле 2021 года у многих возникали сомнения как в профессионально-деловых качествах нового губернатора Тувы, так и его морально-волевых характеристиках. По крайней мере, итоги его многолетней деятельности в должности мэра Кызыла надежд на то, что он справится в новой должности, не давали. Большинству он вспомнился как человек, лёгкий на посулы, но тугой на исполнение данных им обещаний. Поэтому многие хорошо знавшие Ховалыга по прежней работе, охотно верили заверениям его предшественника Шолбана Кара-оола, что он продержится в должности не более года. А решение Путина о его назначении врио губернатора посчитали досадной ошибкой, которая наверняка вскоре будет исправлена.

СКУДНАЯ И УБОГАЯ СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ ГУБЕРНАТОРОВ

Однако недавно выяснилось, что назначение ранее никогда ничем не выделявшегося В.Ховалыга главой Тувы под соусом, что он якобы «пришёл из большой энергетики» совсем не было «досадной ошибкой». Это, скорее, новый стиль Администрации Президента (АП), который на днях – 5 декабря – получил своё новое подтверждение при назначении врио губернатора Курской области. Им стал бывший журналист, а ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» А.Хинштейн. Человек, который в своей трудовой деятельности не руководил даже коллективами из пяти или семи работников. Как объявил Путин, такой выбор он сделал потому, что у Хинштейна «хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти». А также по итогам его работы «в силовых структурах». Как это может ему помочь в работе, будучи руководителем одного из самых сложных регионов России, каким является Курская область – непонятно.

Интересна реакция журналистов Курска, один из которых в состоянии аффекта обозвал его «чмо ё...е».

В своё время Хинштейн начинал свою карьеру как обозреватель «Московского комсомольца». Известен он тем, что рьяно «мочил» коррупцию. Новый этап его жизни начался в 2003 году, когда он вступил в «Единую Россию» и подружился с одним из её основателей – нашим земляком С.Шойгу. Это обеспечило ему прохождение в Госдуму РФ.

В 2008 году он в компании с другим депутатом-единороссом Сергеем Неверовым по поручению Шойгу прилетал в Туву для поддержки Кара-оола. Примечательна реакция «борца с коррупцией» на рассказ в редакции газеты «РИСК» о том, как Шолбан Кара-оол, став главой республики, первым делом обязал строителей, имеющих государственные подряды, на халяву закончить ему строительство коттеджа, которое он до этого никак не мог завершить в течение 10 лет. Хинштейн в ответ рассмеялся и сказал, что он коттедж Кара-оола видел, бывал в нём и ничего особо шикарного там не заметил. А в том, что ему коттедж построили бесплатно, ничего странного он не увидел, заметив, что другие губернаторы в России делают то же самое. Но при этом у них коттеджи гораздо солиднее, чем у Кара-оола. То ли Александр Евсеевич никогда не был принципиальным борцом с коррупцией, то ли пять лет нахождения в рядах «Единой России» на него так повлияли – предполагать сложно.

Однако следует отметить, что его покровители самим Хинштейном были не очень довольны. Многим не понравилось, когда он 28 февраля 2015 года смело назвал убийство видного оппозиционера Бориса Немцова «жестоким, циничным преступлением», за которое «организаторы убийства должны быть найдены и осуждены». Более того, Хинштейн заявил, что Борис Немцов «был отличным губернатором». А в прямом эфире даже предложил «назвать одну из улиц в Нижнем именем Немцова». До этого в газете «Московский комсомолец» опубликовал материал о главном следователе страны председателе СК А.Бастрыкине, обвинив его в том, что он тайно ведёт собственный бизнес в Центральной Европе. После этого говорили, что в том материале у Хинштейна не было ничего личного – просто статью заказали недруги Бастрыкина. Видимо, очень хорошо заплатили. Всего этого «борзописцу» простить не смогли. И при очередной смене состава Госдумы в депутаты его уже не взяли, отправив служить пресс-секретарём в Росгвардию.

Но он человек неглупый и быстро понял, что его «сливают». Поэтому сделал для себя соответствующие выводы. Больше он никогда себе подобного не позволял даже за большие деньги, слепо следуя линии партии. Его покорность была замечена – при формировании очередного состава депутатов Госдумы его вновь включили в список кандидатов от «Единой России». На этот раз от Самарской области. Он снова вернулся в строй. При этом теперь он вёл себя исключительно лояльно к руководству: публично отрицал возможность отравления Навального и Скрипалей и часто выступал с драконовскими инициативами при подготовке законов. Знающие его люди отмечают, что Хинштейн сейчас – большой сторонник доносов. Да он и сам этого не скрывает, заявляя: «Если общественники реагируют на какие-то вещи и делают это ещё и открыто, не анонимки пишут, а ставят свою фамилию, то это свидетельство не стукачества, не доносительства и не паранойи 1937-го года, а это свидетельство, наоборот, гражданского общества!» Поскольку Хинштейн в прошлом – журналист, уже в силу этого для него должны быть святыми свобода слова и работы СМИ. Но он, жёстко следуя установке властей, по поводу искусственного замедления YouTube заявляет, что «деградация» YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса».

ГЛАВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: СПАСИТЕЛЬ УМИРАЮЩЕГО РЕГИОНА ИЛИ КАРАТЕЛЬ НАРОЖДАЮЩЕЙСЯ СМУТЫ?

При этом он никогда и не скрывал, что хотел бы «поработать на благо Отечества» в исполнительных органах власти. Когда-то он делал ставку на нашего замечательного земляка Сергея Шойгу, исполняя его специфические поручения. Но когда эпоха Шойгу закончилась, он быстро покинул стан его сторонников и сделал вид, что с ним и его окружением не знаком. Но его в исполнительную власть всё равно почему-то не пускали, до времени держа в отстойнике. И вот – свершилось! Бывшего скандалиста-журналиста и депутата Путин назначил главным чиновником в Курскую область! Но, к его сожалению, не в благополучный Самарский регион, а в область, захваченную врагом. Где куча проблем: беженцы, разрушенные и заминированные дома и дороги, неработающее ЖКХ и стагнирующая социальная сфера. Что он там будет делать, не имея минимальных навыков руководства хоть чем-нибудь – большой вопрос. Его предшественник Смирнов, по утверждению избиркома, выбранный населением в 2/3 голосов, продержался в должности чуть более двух месяцев. В итоге «сам» подал в отставку. Но отказаться Хинштейн от предложения Путина не мог, хотя он к Курской области никогда никакого отношения не имел. Ведь потом могут ничего и не предложить...

О самом Хинштейне на сегодняшний день известно лишь то, что он умеет только говорить, быстро и часто меняет собственные взгляды, но никакой пользы никому от его кипучей деятельности не бывает. А ведь его назначили в разрушенный боевыми действиями регион. Его предшественника освободили от занимаемой должности потому, что он не смог решить никаких социальных проблем. В области из-за вторжения ВСУ образовалось большое количество беженцев – по разным данным до 200 тысяч человек, брошенных на произвол судьбы.

Поначалу беженцы были уверены, что скоро смогут вернуться домой. Сам начальник Генштаба Герасимов обещал Путину «выдавить» части ВСУ из области в течение трёх суток. Однако этого не произошло. Российские войска не смогли этого сделать и за три месяца. Денег, выделенных государством на помощь эвакуированным, оказалось недостаточно. Они быстро стали заканчиваться. В начале ноября беженцы провели акцию протеста на главной площади Курска – после этого власти пообещали решить все проблемы. Но снова ничего не сделали. Губернатор Смирнов не смог даже выполнить обещание отправить в отставку нескольких местных чиновников. Они продолжают работать до сих пор. Думается, это его обещание теперь с радостью исполнит Хинштейн. Он привезёт в Курск новых собственных авантюристов. Так что курянам в такой ситуации не позавидуешь.

Кстати, говорят, что нового главу региона стали подыскивать именно после протестов жителей Суджи. Однако желающих возглавить частично оккупированный регион всё не находилось. Некоторые эксперты предполагают, что кандидатуру Хинштейна на губернаторскую должность продвинули при участии руководителя Росгвардии В.Золотова. Но чем он поможет своему выдвиженцу? Дубинками и наручниками? Будут разгонять недовольных его правлением?

«И ТЫ, БРУТ»: ПРОВЛАСТНАЯ ЖУРНАЛИСТКА РАССКАЗАЛА ПРАВДУ ПРО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Но вернёмся в Туву и её главе В.Ховалыгу. На днях журналистка Альмира Сенди, ранее активно работавшая в правительстве по формированию положительного образа нашего губернатора, разместила на своём сайте любопытный аналитический материал о состоянии строительного комплекса республики. Судя по тому, что материал содержит много фактических данных, доступ к которым ограничен, ей в подготовке материала активно помогали компетентные работники министерства строительства Тувы. Думаю, читателям газеты будет любопытно ознакомиться с ними.

Авто публикации напоминает своим читателям, что «Глава Тувы Ховалыг В.Т. везде говорит о строительном буме в республике», что не совсем соответствует действительности. На самом деле «идёт только стройка жилых комплексов под ипотеку», а по большинству других строительных объектов «сроки сорваны». При этом указывает, что основные проблемы у строителей – «нехватка рабочих и низкие температуры». И приводит конкретные примеры: «строительство клуба в с. Бай-Хаак исполнено всего на 22%, а финансы в размере 1,5 млрд. рублей подрядчиком в лице «кошелька» – Доржу Роберта (ООО Суугу) перечислены в полном объёме». Простые расчёты показывают, что в таком случае в карманах Роберта Доржу уже осели 1 млрд. 170 млн. народных рублей.

Другие случаи: «Реконструкция водозабора в Ак-Довураке выполнено на 50%», срок исполнения госзаказа истёк 30 ноября 2024 года. На строительстве «школы в с.Чодураа 50% готовность», а срок ввода – конец этого года. Подрядчик – ООО «Прогресс». Благоустройство в г.Ак-Довурак должно было быть законченным 1 ноября т.г., но и там готовность – 50%. Благоустройство г. Чадана имеет только 60% готовности, хотя работы должны были завершить к 15 декабря. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийи-Тал, который должен был быть сдан ещё 1 декабря, имеет стройготовность в 60%. Строительство школы в с. Бай-Хаак (подрядчик – ООО «Элита»), срок сдачи которой был установлен 10 декабря т.г., имеет готовность только на 70%.

Автор констатирует: «Везде нехватка рабочей силы, строительной техники, где-то даже отсутствует экспертиза проекта. Но самое главное – неожиданно для властей наступила зима и пришли морозы. Строительный сезон в Туве завершился. По всем объектам графики строительства сорваны и они не будут сданы в сроки». Как результат – «уже пришли с федерального центра штрафы за срывы в размере 1,5 млрд. рублей». А это означает, что «не только не освоены федеральные деньги от разных программ (резервный фонд Президента, КРСТ, ФКГС, нацпроект «Образование», «Чистая страна»), но и на такую же суммы будут уменьшены бюджет республики на 2025 год», – полагает Альмира Сенди. В целом это – «итог работы «хозяйственника» Ховалыга, несмотря на огромную поддержку Президента России и федеральных органов власти».

Как полагает Альмира, «так долго не будет продолжатся», и «скоро начнутся громкие уголовные дела по растрате, по коррупции и т.д.». Всё это напоминает картину о том, как крысы бегут с тонущего корабля. Если верить Сенди (а не верить ей нет оснований, поскольку она публикует конкретные данные), то впереди В.Ховалыга ждут большие неприятности. И тут его опыт работы в «большой энергетике» вряд ли ему поможет.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТУВЫ КАК КОРМУШКА ДЛЯ ПРИБЛИЖЁННЫХ К БЮДЖЕТУ

Но это данные только по строительству. А что у нас творится в основной отрасли республики – сельском хозяйстве? Тут, видимо, дела обстоят ещё хуже. Здесь правительством Тувы и министерством сельского хозяйства, похоже, организован отлаженный конвейер по хищению бюджетных средств. Попробую осветить некоторые его сегменты.

К примеру, в самом начале своей деятельности на посту главы Владислав Ховалыг побывал в с. Кочетово, где в далёком 1921 г. состоялось Всетувинское учредительное собрание. Там он посетил хозяйственный объект, где сельскохозяйственный кооператив «Демниг» восстанавливал молочно-товарную ферму. Руководитель проекта Аяс Чульдум тогда попросил у главы денег на проведение реконструкции. И пообещал в ответ на внимание властей до 1 августа 2021 года запустить молочно-товарную ферму и выращивать по 100 голов чёрно-белой голштинизированной молочной породы коров в год. А также получать с каждой коровы по 20-25 литров молока в день, что позволит обеспечивать потребности жителей и социальных объектов в молочной продукции не только Кочетова, а также Бай-Хаака.

По решению правительства фермерам было выделено 45 (22 и 23) млн. рублей. Однако ни молочно-товарной фермы, ни голштинизированной молочной породы коров, ни самого молока как не было, так и нет. В чьих карманах осели десятки миллионов – вопрос к правоохранителям.

При этом выяснилось, что этот Аяс Чульдум – не случайный пассажир, а бывший водитель Владислава Ховалыга, который поставки молока заменил на услуги сопровождения главы на рыбалку и охоту. Наверное, поэтому компаньоны Чульдум и Мартна не боятся ни Службы по финансово-бюджетному надзору, ни оперативников МВД, ни сотрудников ФСБ. Если что – глава прикроет?

В другом случае В.Ховалыг одарил бюджетным дождём своего личного друга Роберта Доржу. За несколько последних лет этому спекулянту в лице ООО «Агросоюз» правительство республики выдало субсидий на развитие племенного животноводства в общей сумме под 100 млн. рублей. А затем ещё из средств ИПСЭР добавило в 2022 году 39 млн., а в 2023-м – ещё 46 млн. рублей. Куда подевались такие деньги – знают, наверное, только Ховалыг и Доржу, поскольку на сегодняшний день у получателя бюджетных средств нет вообще никакого скота – всё распродано.

Ещё один «талантливый предприниматель» по части животноводства, осчастливленный В.Ховалыгом – бывший зампред правительства Валентин Ендан. Ему власти отвалили аж 130 млн. рублей под строительство мясокомбината. А теперь нет ни денег, ни объекта. Осталась только скреплённая общими целями дружба.

Следующий пример оказания сомнительных финансовых услуг – знаменитый тандынский фермер Михаил Санников. Главным его преимуществом перед другими фермерами является родство через жену-тувинку. Он и брат известного в республике авантюриста Шолбан-оола Советовича Иргита женаты на сёстрах. Отсюда, видимо, и проистекает тот бюджетный дождь, который регулярно проливается над его никак не расцветающим фермерским хозяйством СПоК «Демниг», организованным в 2019 году для разведения КРС. Благодаря поддержке со стороны Правительства РТ и участию в разных программах Санников М.А. получил финансовую поддержку на оборудование, техперевооружение, проект реконструкции мелиоративной системы, сельскохозяйственную технику, завоз семян кормовых культур и страхование растений на общую сумму в 300 млн. рублей. Только на восстановление оросительной системы он получил 43 млн. рублей. Что же до результата вложения бюджетных средств, то нынче Санников запросил у правительства финансовую поддержку «в связи с засухой». То есть он сначала получил деньги под оросительную систему, а затем просит ещё в связи с тем, что оросительная система не работала. Ну, как вам? Тут Остап Бендер просто отдыхает!

РЕАЛЬНЫЕ АГРАРИИ ХОВАЛЫГУ НЕ НУЖНЫ?

Но не ко всем хлеборобам и животноводам у нашего главы такое лояльное отношение. Так уж случилось, что настоящие эффективные хозяева, которые из года в год получают урожаи, привесы и надои, его покровительством почему-то не пользуются. Простой пример: СПоК «Заря» два года назад выиграло конкурс на получение субсидии из средств ИПСЭР в размере 36 млн. рублей на развитие молочного животноводства. Однако Минсельхоз и Минфин Тувы заключение соглашения со СПоК «Заря» и перечисление хозяйству средств заблокировали, мотивируя это тем, что такие категории хозяйств, как СПоК, на подобные средства прав не имеют.

Судя по тому, как рьяно кинулась их поддерживать республиканская прокуратура, инициатива саботажа исходила лично от главы республики В.Ховалыга. Затем были судебные заседания, в которых против сельхозпроизводителей дружно выступали Минсельхоз, Минфин и прокурор Тувы.

Но сломать Арбитражный суд Тувы всей этой братии, науськанной губернатором, не удалось. Решение устояло и в Красноярске, и в Иркутске. В итоге даже стало хуже – суд присудил не только к перечислению 36 млн. рублей, но и к взысканию из бюджета по 35 тыс. рублей за каждый день неисполнения вступившего в законную силу судебного решения, начиная с 8 ноября 2024 года. И уже только пени «набежало» под миллион. А теперь Минсельхоз Тувы пытается это решение обжаловать под видом каких-то откровенно надуманных «вновь открывшихся обстоятельств». Но, поскольку арбитражные суды главе Тувы не подчиняются, шансов у них на пересмотр практически нет.

Впрочем, я не об этом. Тут всё дело в другом. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва само по себе не сеет и не пашет, оно создано для того, чтобы оказывать содействие в деятельности сельхозпроизводителей. Это очевидно. Однако оно не только не поддерживает производство в СПоК «Заря», а всячески препятствует его развитию. При этом наносит реально осязаемый и легко высчитываемый прямой ущерб государству. И это всё – при непосредственном руководстве главы республики В.Ховалыга, который за неполных четыре года поменял шесть министров сельского хозяйства и трёх отраслевых зампредов.

ПРИНЦИП ХОВАЛЫГА: НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ОКРУЖЕНИИ ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЕЕ НАЧАЛЬНИКА

Но давайте попробуем разобраться, почему Минсельхоз с азартом разбазаривает бюджетные деньги, раздавая их таким, как Санников, Доржу, Чульдум и прочим неэффективным сельскохозяйственным бездельникам, которые из года, получая бюджетные миллионы, не производят обещанного сельхозпродукта, а реального фермера, доказавшего свою эффективность, буквально травят?

А ларчик просто открывался. Видимо, всё дело в том, что владельцем СПоК «Заря» является родная дочь Василия Оюна. Того самого Оюна, которого глава республики В.Ховалыг подозревает в амбициях на предмет руководства республикой. Мешая работать сельхозкооперативу, В.Ховалыг тем самым полагает, что он таким способом страхует себя от того, что его снимут, а поставят губернатором Оюна.

Конечно, подобный образ мышления – абсурд. Пытаясь поправить своё материальное положение, препятствуя работе сельхозпроизводителей, тем самым разваливая сельское хозяйство и строительство в республике, Владислав Ховалыг сам, того не осознавая, приближает конец своей карьеры. Он, наверное, думает, что его верноподданнические заявления позволят ему и дальше руководить республикой, невзирая на его откровенно слабые результаты деятельности. Так думать, по крайней мере, недальновидно. К примеру, губернатор Курской области тоже клялся в верности Кремлю и выражал патриотические взгляды, причём, не менее страстно, чем Ховалыг. Однако ему позвонили и предложили подать прошение об отставке, что он немедленно и исполнил. Почему Ховалыг надеется, что ему не позвонят? Как известно, у его предшественника Кара-оола была «железобетонная крыша» в лице Шойгу. Но и она его не спасла. А у Ховалыга подобной «крыши нет». Неужели он этого не понимает?

Наверное, Владислав Товарищтайович по-своему прав, «выкашивая» политическую поляну республики от потенциальных соперников. Так делают почти все. Но мало кто это делает так топорно на грани фола. Разум нужен в любом деле. И кто-то должен Ховалыгу об этом сказать.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин