Потёмкинская деревня в Туве

Уважаемая редакция газеты «Риск»! Прочитал в предыдущем номере статью с упоминанием строительной компании «Регионстрой» и её владельцем Эдуардом Иргитом. С вами согласен. Это обыкновенные прохиндеи и жулики, отпрыски скандально известного «предпринимателя» Советовича, чью кодлу под названием «ноль десятых» недавно ФСБ-шники собрали в кучу и увезли в Москву в СИЗО «Лефортово», где они будут находиться до приговора суда.

В воскресенье, 15 июня, произошло любопытное событие с участием директора ООО «Регионстрой» Э.Иргитом и зампредом правительства Тувы О. Лукиным. Они торжественно передали ключи жителям двух девятиэтажных жилых домов свежесданных в эксплуатацию рядом с микрорайоном «Спутник». С виду дома как дома, смотрятся бодро. Если не знать, с каким браком они построены на диком пустыре, к которому нет даже дороги. В этих домах окна установлены с огромным браком и зимой покрывались куржаком. Жить в этих квартирах будет невозможно. Но Иргит брак так и не устранил.

Странно, что госкомиссия приняла эти дома. Там даже до сих пор не закопана траншея, по которой был проложен силовой кабель. Иргит до сих пор не рассчитался с подрядчиками. Странно, что прокуратура и ОБЭП по нему не занимаются.

Уважаемая редакция! Обратите внимание на Эдуарда Иргита и построенные ООО «Регионстрой» жилые дома, в которых невозможно жить.

От редакции.

Мы не поленились и проехали, чтобы посмотреть своими глазами, что творится на площадке этих двух домов. Осмотреть окна не представилось возможным, поскольку на дворе лето, а куржак в окнах может вырасти только в зимний сезон. Но бросилось в глаза, что траншея, вырытая под силовой кабель, действительно не засыпана и представляет опасность для граждан. Действительно, нормальной дороги к этим домам нет. Там имеется простая разбитая строителями грунтовая дорога, которая петляет между ухабами и рытвинами. Она даже не прогрейдерована. Как можно сдать в эксплуатацию такой дом, к которому нет подъезда и тем более тротуара – большой вопрос к контролирующим органам.

Рядом нет ни детсада, ни школы, ни медицинского учреждения. Отсутствует даже остановка общественного транспорта, на котором можно было бы добраться в город. Да и транспорт там никакой не ходит. Но и это ещё не все проблемы людей, купивших там у ООО «Регионстрой» квартиры по ипотеке.

Сразу появляется законный вопрос к Минстрою и Минзему – кто выделил Иргиту эту землю под застройку, зная, что там в обозримом пространстве нет никакой жизненной инфраструктуры, необходимой для нормальной жизни горожанину. А как выяснилось в ходе общения с новосёлами, в домах не работает водопровод, в связи с чем люди не могут приступить к ремонту своих квартир, в которых без ремонта жить невозможно. Мало того: в связи с тем, что вентиляция смонтирована с грубыми нарушениями строительных норм, она фактически не работает. И летом в квартирах при закрытых окнах невыносимо душно. А в купе с неправильным монтажом окон в зимний период на окнах формируется куржак. И что это за Потёмкинская деревня в Туве? С виду всё нормально, а жить в этих домах невозможно.

Редакция газеты обращается прокуратуру г. Кызыла и лично к прокурору П. Нассу с запросом: как такое могло случиться, что министерство строительства Тувы и лично министр Кыргыс, а также зампред правительства О.Лукин в компании с хозяином подрядной организации Э.Иргитом умудрились ввести в заблуждение официальные органы и столько семей, которые приобрели квартиры за свой счёт, заселили в квартиры без удобств в доме, к которому отсутствует автомобильная дорога и пешеходный тротуар?

Мы ещё вернёмся к этой теме в следующих номерах газеты. Ждём писем от несчастных жильцов указанных домов. Одновременно будем информировать соответствующие правоохранительные и контрольные органы о ситуации вокруг строительства новых трущоб в г.Кызыле.