    Коротко

По подозрению в шпионаже задержан житель Тувы

Бывшего первого заместителя министра культуры Тувы, композитора Илью Синкина обвинили в государственной измене (ст. 275 УК), пишут 73online и РБК со ссылкой на источники.

Официально УФСБ по Ульяновской области объявило, что жителя Тувы обвиняют в шпионаже в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, но не назвало его имя. Синкин якобы по заданию украинской разведки собирал и передавал сведения о границе между Россией и Монголией и способах её легального и нелегального пересечения.

В июле 2024 года Росфинмониторинг внёс Синкина в список экстремистов и террористов по делу об участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Синкин – уроженец Санкт-Петербурга, окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. В марте 2023 года композитор назначен первым замминистра культуры Тувы. В Кызыле в Национальном театре им. В. Кок-оола он поставил детский балет «Дюймовочка», а В Международном научном центре «Хоомей» занимался расшифровкой и нотировкой тувинского горлового пения и народных песен.

Чиновники нашли ещё один источник дохода: В Туве вводятся штрафы за незарегистрированных домашних животных

С 10 июня в Туве утверждён порядок регистрации домашних животных. Обязательная регистрация – пока только для собак. Все псы старше трех месяцев должны быть зарегистрированы в течение 6 месяцев с момента вступления постановления в силу. Для щенков – в течение 14 дней с момента исполнения 3 месяцев. Кошек и других питомцев можно регистрировать по желанию.

За регистрацию придется заплатить самому владельцу: животному присваивается уникальный номер, который фиксируется через микрочип и бирку. Информация заносится в федеральную базу «Хорриот». Регистрация в учреждениях ветеринарии бесплатна, но микрочип оплачивается владельцем.

Необходимые документы: паспорт владельца, ветпаспорт животного (при наличии) с отметкой о прививке от бешенства, сам питомец – нужен для осмотра.

Штрафы за отсутствие регистрации собак: для граждан: 3-5 тыс. руб., для должностных лиц 10-15 тыс. руб., для юрлиц 15-25 тыс. руб.

Россияне заменили дорогой картофель макаронами и хлебом

Объем продаж картофеля в РФ упал на 8% в первом квартале 2025-го, при этом продажи хлеба и макаронных изделий выросли на 6% и 5% соответственно, отмечает «Независимая газета». По данным «Центра развития» Высшей школы экономики, на которые ссылается издание, покупательная способность среднестатистических россиян по отношению к картофелю за год упала почти на 45%.

Цены на продукты продолжают расти на фоне «практически полной» остановки экономического роста в РФ: за первые четыре месяца 2025 года они увеличились в среднем на 12%, следует из данных Росстата и Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, которые приводит издание. При этом темпы прироста реальных зарплат значительно снизились – с 11,3% в декабре прошлого года до 0,1% в марте текущего года.

По данным ИНП РАН, во многих российских отраслях сформировались тенденции к сокращению выпуска продукции. Речь идет, в частности, о производстве одежды и обуви, деревообработке, металлургии, автопроме и других. Единственная отрасль, которая показала значительный рост, – оборонная (+32%), отмечают экономисты.

Минстрой решил удвоить оплату потребления воды по нормативу, чтобы россияне не обходили тарифы на ЖКУ после повышения

Минстрой собирается удвоить плату за потребление воды для россиян, которые не используют счетчики, следует из проекта постановления правительства. Меры анонсированы накануне существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которые с 1 июля вырастут в среднем на 11,9%. Таким образом ведомство намерено бороться с теми, кто получит возможность сэкономить из-за оплаты по нормативу. Для них увеличат используемый при расчетах повышающий коэффициент: с нынешних 1,5 до 3.

В Минстрое считают, что текущего значения «недостаточно для стимулирования установки приборов учета». Сейчас ими оснащено 84% жилья в России. Согласно данным ведомства, по итогам 2024 года без счетчиков холодной воды оставались 7,5 млн. квартир, а горячей – 4,6 млн. Для индивидуальных жилых домов эти цифры были равны 2,4 млн. и 115 тыс. соответственно. Министерство оценивает утечку и неучтенный расход в год в 23,2% от всей подачи воды.