Свежий анекдот
Ховалыг, 16 июня 2023 года: «Встретились с министром спорта России Олегом Васильевичем Матыцином. Прошу поддержки в вопросе завершения строительства крупного спортивно-культурного центра в Туве...»
Ховалыг, 20 июня 2025 года: «Встретился на ПМЭФ-2025 с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым. Обсудили завершение работ на спортивно-культурном центре в пгт. Каа-Хем и его техническое оснащение...»
Хорошо быть губернатором – постоянно встречаешься с интересными людьми, обсуждаешь всегда актуальные животрепещущие темы.
Ховалыг, 20 июня 2025 года: «Встретился на ПМЭФ-2025 с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым. Обсудили завершение работ на спортивно-культурном центре в пгт. Каа-Хем и его техническое оснащение...»
Хорошо быть губернатором – постоянно встречаешься с интересными людьми, обсуждаешь всегда актуальные животрепещущие темы.