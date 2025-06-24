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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 24, 24 июня / Свежий анекдот
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№24, 24 июня 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотХовалыг, 16 июня 2023 года: «Встретились с министром спорта России Олегом Васильевичем Матыцином. Прошу поддержки в вопросе завершения строительства крупного спортивно-культурного центра в Туве...»
Ховалыг, 20 июня 2025 года: «Встретился на ПМЭФ-2025 с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым. Обсудили завершение работ на спортивно-культурном центре в пгт. Каа-Хем и его техническое оснащение...»
Хорошо быть губернатором – постоянно встречаешься с интересными людьми, обсуждаешь всегда актуальные животрепещущие темы.

(прочитано 679 раз)

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Остальные материалы номера 24:

«На кладбищах царит оживление». Школа заголовка в «Коммерсанте» всё ещё жива!

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