Губернаторы Тувы и исчезающие бюджетные деньги

Как говорится, «кто о чём, а вшивый – о бане». До очередных выборов главы Тувы ещё более года, а все помыслы В.Ховалыга направлены на удержание власти любой ценой. И его понять можно: в случае отставки он не только может лишиться собственности, «нажитой непосильным трудом», но в критическом варианте и загреметь на нары, как ряд его коллег.

ПРИЗРАК ОТСТАВКИ КРУЖИТСЯ НАД БЕЛЫМ ДОМОМ

А тем временем в правоохранительной сфере Тувы происходят знаковые изменения. Ни для кого не секрет: если в каком-то регионе последовательно заменяют лояльных губернатору начальника УФСБ, руководителей МВД и прокуратуры, это чревато подготовкой к смене власти. Именно такую ситуацию мы и наблюдаем в Туве в последние месяцы. У нас как-то одномоментно сменились весьма лояльные действующему главе республики начальник УФСБ и министр внутренних дел, в июле ожидаются проводы прокурора республики. Такое случайным назвать нельзя. Притом их сменщиков вряд ли можно назвать силовиками, лояльными Ховалыгу. С какими задачами они прибыли в Туву, мы скоро узнаем.

Но случилось ещё одно кадровое решение, которое однозначно указывает на высокую вероятность перемен в коридорах тувинской власти – неожиданную отставку руководителя Избиркома Тувы Андалаевой, близкой подружки супруги главы Айланы. Уж кто-кто, а она была беспредельно преданна семье и готова ради них идти на любые нарушения. Чего стоит упоминание о последних парламентских выборах, где ради получения заранее заявленного результата пришлось четыре раза переписывать протоколы голосования. И просто так, с бухты-барахты, отказываться от её услуг Ховалыг, безусловно, не мог.

При этом, конечно же, никакой речи о стремлении Кремля к объективным итогам выборов не идёт. Просто в АП пришли к выводу, что доверять процесс формирования власти в Туве Ховалыгу и его супруге опрометчиво. Поскольку последние выборы привели к тому, что парламент Тувы наводнили уголовники, которые затем устроили в ресторане «Столичный» пьяную перестрелку с бандитами «010». Именно потому властная вертикаль оказалась непреклонной, и Андалаева «по собственному желанию» оказалась за бортом избирательного процесса. Так что можно смело думать о том, что на предстоящих выборах главы избиркому «рисовать» итоги в пользу Ховалыга без команды из Москвы вряд ли станут.

А нынче Ховалыг у Центра явно не в чести. Другой определённый симптом недовольства Кремлём работой главы – скандал с провалившимся увольнением мэра г.Кызыла. Подобные публичные «проколы» в России просто так не случаются. А Верховный суд Тувы трижды (!) подряд в споре главы города Казанцевой с действующим мэром отменил решения Кызылского городского суда и принял свои судебные акты в пользу мэрии г. Кызыла. Случайными такие цепочки знаковых решений не назовёшь.

Однако почему Кремль даёт такие неприятные для Ховалыга знаки? Что им не нравится в поведении Ховалыга? И за что они так мстят ему? Попробуем разобраться.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАРАСТАЕТ

Оговорюсь сразу: для московских чиновников экономические показатели работы тувинского правительства ровным счётом ничего не значат. Ещё со времён предыдущего правительства в Москве уже свыклись с мыслью, что ждать от Тувы чего-то прорывного в экономике не следует. А вот состояние политических элит, межнациональных отношений и криминализация тувинского общества всегда находились в фокусе федеральных интересов. В этом как раз Ховалыг и не преуспел.

Формирование криминального парламента, провоцирование конфликтов с выходцами из Средней Азии, а также обострение отношений с русскоязычной частью общества и руководством православной церкви для Кремля очевидны. Особенно настораживает Москву раскол элит, усугубившийся с приходом Ховалыга во власть. И дело тут не только в противостоянии главы Ховалыга с его предшественником Кара-оолом, хотя и это имеет свои последствия. В Туве и кроме экс-главы есть политики, способные составить конкуренцию действующему главе. Ранее они отходили в тень, создавая иллюзию того, что признают лидерство Ховалыга. Но за пару лет Ховалыг умудрился рассориться с основными игроками в политической плоскости, что создаёт некомфортные условия для руководства республикой.

Но такая политика невмешательства в работу правительства при тотальной коррупции в коридорах власти не может продолжаться вечно. Совершенно очевидно, что в республике накаляются и межнациональные отношения. Падает доверие русских к главе республики, растёт недовольство его национальной политикой и в плане кадровой политики, и в отношении к Православной Церкви.

Самым ярким примером неуважительного отношения главы республики к русскоязычной общине Тувы явился его запрет на выделение земельного участка возле Центра русскоязычной культуры в Кызыле для обустройства «Юрты добра», где бы православные граждане могли бы общаться и получать поддержку. Для всех было оскорбительно слышать, когда русских людей без каких-либо оснований называют «босяками», «бомжами» и «плебсом». И как бы подтверждая такое отношение, им предлагают встречаться для общения с единоверцами где-то за городом на болоте. Мало того, в настоящее время одного священника по надуманному поводу подвергают административному прессу в суде. И не исключено, что по прямому указанию главы. В этом, как в капле воды, отражается пренебрежительное отношение Ховалыга к русской общине Тувы. И это притом, что в обновлённой Конституции России записано, что русский народ является государствообразующим. Тем более, глава региона понимает, что сотрудники Кызылской епархии Русской Православной церкви ведут в Туве обширную работу по духовно-нравственному совершенствованию жителей, а также вносят значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Создаётся такое впечатление, что Ховалыг действует в рамках парадигмы «большого хапка», как в последний раз.

СТАРЫЙ МОШЕННИК БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ?

На днях пришло сообщение о том, что правительство заключило госконтракт с компанией «Сибпроект», контролируемой известным криминальным проходимцем Пережегиным, в соответствии с которым компания должна провести предпроектные работы по реконструкции очистных сооружений города Кызыла.

С одной стороны, можно порадоваться, что правительство Ховалыга наконец-то занялось конкретной наболевшей проблемой сточных отходов столицы. Однако вызывает сомнение то обстоятельство, что ещё в декабре 2022 года проектная организация ООО «Док-сервис» уже изготовила проект реконструкции этого объекта и получила положительное заключение госэкспертизы. Возникает естественный вопрос: если проект есть и он имеет положительное экспертное заключение, зачем Ховалыг силами Минстроя Тувы заключает договор с Пережегиным на предпроектные работы стоимостью в 7 млн. рублей? Неужели у правительства Тувы «завалялись» лишние миллионы? Или мы имеем дело с тривиальным воровством чиновника Тувы?

И второе: зачем связываться с авантюристом Пережегиным, оставившим республике построенные им аварийные, неприспособленные к эксплуатации объекты? Зачем Ховалыг наступает на грабли, подставленные ему Кара-оолом? Ведь общеизвестно, что ШВК связывают с Пережегиным «неформальные отношения», больше похожие на товарно-денежные?

В республике до сих пор не утихают разговоры на тему взаимоотношений двух родственников – бывшего главы Кара-оола и нынешнего Ховалыга. С одной стороны, их противоречия очевидны хотя бы потому, как Ховалыг инициирует отъём у Кара-оола «нажитого непосильным трудом имущества». Центральный рынок – тому наглядный пример. Но с другой стороны, эти родственники поразительно похожи как в стиле работы, так и по отношению к манере решения государственных задач. Самый простой пример их одинаково безобразного отношения к объектам жизнеобеспечения можно проследить на примере истории с Шагонарской ТЭЦ. Вкратце она такова.

ОТ ОСВОЕНИЯ КАРА-ООЛОМ БЮДЖЕТНЫХ МИЛЛИОНОВ ТЕПЛЕЕ НЕ СТАЛО

Шагонарская ТЭЦ была построена в 1982 году. К моменту первой аварии на ней 13 февраля 2012 года, когда вышла из строя гидромуфта на одном из котлов, износ оборудования уже составлял 92%. Температура воздуха тогда была ниже 30°С, но, к счастью, разморожения систем теплоснабжения удалось избежать. Тем не менее, ни для кого секретом не было, что ТЭЦ в Шагонаре наряду с Хову-Аксынской ТЭЦ превратились в одни из самых аварийно опасных объектов в системе ЖКХ республики.

В декабре 2012 года встала ТЭЦ в Хову-Аксах. В райцентре разразилась настоящая гуманитарная катастрофа, выходить из которой республике пришлось с помощью федерального Центра. Но об этом – в следующий раз. После этой аварии стало очевидно, что республика живёт на пороховых бочках разваливающихся ТЭЦ. Потому после ликвидации той аварии надлежит экстренно заняться котельными в Шагонаре и Ак-Довураке.

21.03.2014 г. правительство Тувы заверило, что вопрос финансирования с Минэнерго РФ решён. Тува берёт на себя обязанность строительства здания котельной, а федеральное министерство – оснастить его всем необходимым оборудованием. Общая стоимость объекта составила 600 млн. рублей. В декабре 2014 года «Московская «Энерго-строительная корпорация «Союз» выиграла два тендера на строительство котельных – в Ак-Довураке и Шагонаре. Стоимость первой составила 1,13 млрд., второй – 962,97 млн. рублей. Кара-оол торжественно объявил, что финансовые вопросы решены и скоро новые котельные будут построены.

И действительно, вскоре «Тувинская правда» сообщила, что «по состоянию на 8.09.2015 года, ОАО «ЭСК СОЮЗ» завершило сооружение фундаментов главного корпуса строящейся угольной водогрейной котельной. Завершается устройство фундаментов под котлоагрегаты. На объекте проектом предусмотрена установка двух котлов тепловой мощностью по 20 Гкал/ч и одного котла мощностью 10 Гкал/ч производства ОАО «БиКЗ» (г. Бийск). На заводе-изготовителе ведётся активная отгрузка котельного оборудования, которое будет доставлено на площадку в октябре текущего года. ЭСК «СОЮЗ» выполняет весь комплекс работ по строительству котельной, начиная от проектирования до ввода готового объекта в эксплуатацию».

И если верить Кара-оолу и «ТП», то в Шагонаре уже давно должна была появиться новая котельная. Однако этого почему-то не случилось, хотя по итогам аукциона 09.09.2014 был заключён контракт с ОАО ЭСК «СОЮЗ» №03/14-ГК на сумму 46 757 000 рублей. Потом про котельную Кара-оол вспомнит почему-то только в 2019 году. Тогда он заявил: «Строительство котельных в Ак-Довураке и Шагаан-Арыге в Туве должно начаться в 2020 году. Инвестиции составят 2,2 млрд. рублей, которые предоставит Москва». Однако и это оказалось блефом. И даже официальные Акты приёма-передачи трёх этапов – Основные технические решения, Проектная документация (стадия П), Рабочая документация (стадия Р), скорее всего, были «липой». Хотя эти «работы» были оплачены из бюджета полностью.

Таким образом, в Шагонаре ничего не происходило до тех пор, пока уже при новом главе республики – В.Ховалыге – 06.03.2024 г. на котельной из-за неработающей вентиляции не произошёл взрыв, повредивший оборудование и разваливший ограждающие конструкции. В результате взрыва пострадали 23 человека, один из них скончался. Было нарушено теплоснабжение 62 многоквартирных и 216 частных домов с третью всего населения города. Власти республики ввели режим ЧС регионального значения.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ НА НОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ!

Следует отметить, что на этот раз «разрулить» ситуацию с котельной удалось с помощью федерального Центра достаточно быстро. Специалисты Кызылской ТЭЦ в содружестве с коллегами из Кемерово, Абакана и Красноярска сумели в короткие сроки восстановить работу котлоагрегатов. Тогда же перепуганный глава Ховалыг заявил о готовности экстренного строительства новой котельной. Казалось, что уж теперь-то точно проблема сдвинется с места. Тем более, что после февральской аварии на котельной в 2012 году, по сообщениям властей, проектирование и часть строительных работ уже были как бы сделаны. Но отыскать следы этих «работ» не удалось, поскольку никаких работ никто не производил. Ни о каком заключении госэкспертизы и об утверждении проектной документации в 2014 году, на момент проведения конкурса на строительство, и речи и быть не могло. Всё, что заявляли Кара-оол, Мингосзакупок РТ и «ТП», на самом деле было всего лишь информационным шумом, прикрывающим бюджетное воровство. Хотя в рамках реализации Госпрограммы РФ «Развитие энергетики» в 2014 году в республиканский бюджет поступили субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сумме 428 млн. 564,9 тыс. руб. Но в чьих карманах они в итоге осели – большой вопрос.

После второй аварии на котельной прошло более года, а воз и ныне там. Единственный результат – это смешное решение суда, обязывающее ГУП «УК ТЭК-4» срочно построить новую котельную в городе Шагонаре... Затем по итогам встречи В.Ховалыга и министра строительства РФ было опубликовано сообщение: «Власти Тувы начали разработку технического задания по строительству новой ТЭЦ в городе Шагонар». И все закрутилось заново. 25.04.2025 г. министр топлива и энергетики РТ Эдуард Куулар сообщает: «Разрабатываем ПСД. Планируем, что объект будет пущен в строй уже к отопительному сезону 2025-2026».То есть уже этой осенью? То же вещает и Ховалыг: «Идёт разработка проектной документации. Начало строительства котельной в Шагонаре планируем на текущий год».

Таким образом, речь идёт уже о строительстве новой, третьей котельной, что ли? Ведь в 2014 году уже были и проект, и контракт на строительство на сумму 963 млн. рублей, и устройство фундаментов, и даже монтаж котлов! И сообщения о том, что работы ведутся полным ходом, а поставщик – Бийский котельный завод – вовсю отгружает оборудование? Или новая котельная, построенная при Кара-ооле, уже так износилась, что непригодна к эксплуатации? Или она никогда и не строилась? И мы имеем дело с финансовой аферой? А как же быть с деньгами, выделенными на проектирование, строительство и приобретение оборудования? Вот и выходит: дядя Кара-оол деньги, видимо, спёр, а племянник Ховалыг его покрывает?

А где же прокурор, где следствие и суд? В конце концов, деньги где? Ведь только на проектные работы в 2014 году было потрачено 199 млн. рублей!

Но ошибки прошлого – нам не указ. Новый глава республики Ховалыг недалеко ушёл от предыдущего. Не разбираясь в тратах прежней республиканской власти на ту же Шагонарскую котельную, в 2024 году он даёт поручение о проведении двух конкурсов.

А теперь ответьте на простой вопрос: с такими губернаторами, как Кара-оол и Ховалыг можно спать спокойно?

Кондрат Пчелкин