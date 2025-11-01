Владислав Ховалыг: Путь разрухи и пустых обещаний

В том, что газета регулярно обращается к личности главного чиновника республики, ничего сверхъестественного нет. В Туве фактически отсутствует какая-нибудь свободная экономика, поэтому все значимые события в республике возникают вокруг деятельности правительства региона. И тут к месту вспомнить эпиграф к пьесе известного российского писателя Н.Гоголя «Ревизор»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Толковый словарь русского языка трактует это изречение великого писателя как «если ты некрасив, то в этом зеркало не виновато». В более широком смысле – «нужно смотреть правде в глаза и в себе искать корень проблем и неудач».

КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ СКРОМНОГО КЛОПА

Владислав Ховалыг – достаточно колоритный по тувинским меркам персонаж. И примечателен он был всегда тем, что вёл себя тихо и скрытно, как клоп в старом шкафу. Но при этом потихоньку двигался по служебной лестнице, не принося тувинскому обществу никакой пользы.

Начинал он своё ничего неделанье с самых низов ещё при президенте Ооржаке. Стал более-менее заметной фигурой, возглавив контору по финансовому оздоровлению тувинских предприятий, у которых появились признаки неплатёжеспособности. В этой роли он был весьма настойчив и последователен, в результате чего ни одно предприятие, попавшее в сферу его внимания, не ушло от банкротства, а его имущество было стремительно растащено (разворовано) ловкими помощниками Ховалыга.

Примечательно, что между Ховалыгом и персонажем романа Ильфа и Петрова, управляющим социальным учреждением и укравшим даже медведей с репродукции картины известного художника, имеется поразительное сходство. Тот тоже стеснялся своего положения, но действовал последовательно. В этом плане у Владислава Товарищтайовича также имелись при изрядно откормленной физиономии показательно стеснительный вид и неугасаемое стремление угождать начальству. Это помогло ему тихо, не привлекая к себе излишнего внимания, покорять самые вершины карьерной лестницы, не забывая при этом свои личные меркантильные интересы. При собственной довольно скромной зарплате чиновника, при нищей зарплате супруги, промышляющей на ниве медицины, становился всё более и более состоятельным членом общества.

Так Ховалыг, не имея собственного лица как политик и государственный деятель, не совершив в своей карьере ни одного заметного поступка, постоянно унижаясь и пресмыкаясь, демонстрируя рабскую покорность воле начальства, в конце концов, таки дополз до вожделенной должности мэра столицы Тувы Кызыла.

ИСКУССТВО РАСХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТА В УСЛОВИЯХ ЖЁСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ С ГЛАВОЙ

И тут его ожидало горькое разочарование. Ховалыг думал, что он с должностью мэра получит некоторую свободу действий в отношении бюджета города и муниципального имущества, это позволит ему, не спрашивая разрешения, наращивать собственное благосостояние. Однако действующий глава республики Шолбан Кара-оол только с виду казался неким наивным интеллигентом-философом. На самом деле он прошёл жёсткую школу бандитского водочного бизнеса и на поверку оказался в высшей степени прагматиком. Ховалыга он усадил в кресло мэра не для того, чтобы тот набивал карманы только самому себе. Ему совсем не был нужен самостоятельный мэр, и он приставил к нему в качестве некоего «наставника» и «контролёра» своего брата Юрия, который, собственно, и руководил мэрией. А для надёжности он пристроил к Ховалыгу в качестве главы города свою вышедшую в тираж по возрасту пассию Дину Оюн, более известную как девушку низкой социальной ответственности. Она, получив должность, отрабатывала её тем, что в системе «стучала» на Ховалыга, информируя Кара-оола обо всём, что происходило в городе.

Таким образом, Ховалыгу в тисках между Юрой и Диной оставалось только изобретать схемы изъятия бюджетных средств в нужные карманы при реализации федеральных программ строительства жилья – по переселению из ветхих и аварийных домов и для детей-сирот. И тут, конечно, мэр развернулся во всю, изобретая одни схемы за другими.

Впрочем, он очень скоро осознал, что придумывает схемы он, а деньги текут совсем в другие карманы. Именно при мэре Ховалыге приглашённые в Туву строительные компании ООО «Новолит» и ООО «Аркада» с «успехом» возводили в восточной части Кызыла на «Своротке» новые жилые дома, в которых имелись квартиры без кухонь. А если и с кухнями, то без окон. Они впоследствии по результатам экспертиз были признаны «новыми аварийными домами».

В результате творческого взаимодействия мэра Кызыла Владислава Ховалыга и предпринимателя Станислава Барковского было похищено 56,86 млн. рублей дольщиков в строящемся жилом доме в г. Кызыле по ул. Дружбы. В ходе расследования уголовного дела Ховалыг «вышел сухим из воды», поскольку Барковский, не успев дать на него показания, скрылся от правоохранительных органов в Германии. Однако дольщиков для мошенника собирала мэрия под руководством Ховалыга. К тому времени Владислав Ховалыг уже окончательно отрёкся от новосибирского мошенника Станислава Барковского и абаканского проходимца Михаила Лендела и наотрез отказывался признавать, что это именно он в своё время завёл их в Кызыл. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Барковский из страны бежал в Германию, а Лендел обязался сотрудничать со следствием, из-за чего по делу проходил в качестве свидетеля.

При всех слабостях нашего героя нужно признать, что Владислав Ховалыг – не идиот. И потому он очень быстро понял, что бюджетное строительство в столице откровенно «буксует», а уголовные дела растут, как грибы. Только за полтора года правоохранительными органами было возбуждено более 60 уголовных дел, связанных с хищениями бюджетных средств. И мэр понял, что с него очень скоро могут спросить, почему в Кызыле нет ни жилья, ни бюджетных средств, направленных на строительство? При этом следует признать, что у Ховалыга всегда было очень развито чувство самосохранения. Поняв, что в итоге именно он окажется «крайним», он воспользовался изменениями в федеральном законодательстве, позволяющими передавать полномочия по строительству жилья с муниципального на региональный уровень, и убедил своего дядю Шолбана Кара-оола поручить исполнение муниципальных программ министерству строительства республики и Госстройзаказу.

Так Ховалыг «отполз» от опасной черты, сохранив и должность, и свободу. Тем самым реально сумев избежать уголовной ответственности за провал федеральных программ и очень ловко подставив под удар чиновников правительства Тувы.

Вследствие чего вместо него под уголовное преследование угодил министр строительства Владимир Сат, которого приговорили за махинации, к которым он не имел ни малейшего отношения, на солидный срок в восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и гигантский штраф более чем в 50 млн. рублей. А в итоге ранее уважаемый в республике человек, отличный семьянин, друг Шойгу и самого Ховалыга (бывший заместитель Ховалыга в мэрии) не смог ни очиститься от клейма взяточника, ни выдержать весь срок заключения, ни выплатить штраф. Так и умер в статусе зека. Но Ховалыг даже не посчитал нужным проститься с ним на похоронах. Оно и правильно – мёртвые не мстят... Интересно, а сейчас зловещий образ Владимира Сата приходит к Владиславу Ховалыгу в кошмарных снах? Или Владислав Товарищтайович со страхом думает о том времени, когда он предстанет перед Богом и встретится со своим бывшим товарищем, которого подставил и отправил на зону, на том свете?

КАК В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА ПОСЕЛИЛОСЬ СВИНСТВО

Вот так Ховалыг и отсиживался в кресле мэра Кызыла, наблюдая из окна служебного автомобиля, как столица под его руководством превращается в захолустное село со стайками бомжей и бездомных собак, разбитыми дорогами, заваленными мусором разбитыми контейнерами под бытовые отходы, горами снега с грязью и отвратительно работающим общественным транспортом. Ховалыгу оказалось достаточным «порулить» Кызылом два-три года, чтобы столичный город прочно занял лидерские позиции среди столиц регионов страны, как самый опасный и тоскливый город. Так некогда зелёный, чистый, уютный город превратился в самую грязную столицу региона с самыми сильной загазованностью и сажей.

Но в понимании Ховалыга он и Кызыл, в котором он обретался в качестве градоначальника, находились в разных плоскостях. И бардак в городе не имел к нему никакого отношения. Однако я постараюсь вернуть читателей газеты в ту реальность, напомнив публикации в газете под рубрикой «А Вам не стыдно, г-н Хованык?». Эта рубрика в газете прожила год и два месяца, из недели в неделю рассказывая мэру Кызыла Ховалыгу, до чего он и его команда довели столичный некогда очень красивый город.

Вот, к примеру, каким журналисты запечатлели столицу Тувы в №10 газеты «РИСК» от 19 марта 2013 года с символическими пояснениями: «Только сегодня, тёплыми мартовскими днями, многие горожане стали понимать: почему всю зиму с улиц города не убирался снег. Все оказалось до банальности просто: наш недалёкий мэр решил устроить нам бесплатные катания на льду».

А в №№11, 1, 2 и 4 картина дополняется с пояснениями «В Кызыле весна – это период страшной вони от подтаявших фекалий, накопившихся за зиму, это горы мусора, выглядывающие из-под чёрного месива снега и сажи, это бутылки разной конфигурации и прочий широкий ассортимент отходов человеческой жизнедеятельности».

Также приведены высказывания Ховалыга о необходимости содержания города в чистоте: «Накануне 100-летия основания Кызыла и единения Тувы и России значимость санитарной очистки города особенно актуальна. Усиленной уборке, в первую очередь, подлежат наиболее загрязненные территории Кызыла, особенно набережная Енисея и окраины города». Тогда были размещены другие фото, демонстрирующие столичную весну времён В.Ховалыга.

А в №5 репортёр показывает, как в столице Тувы бомжи дружно изыскивают пропитание и отдыхают после воскресной трапезы у мусорных баков.

Однако мэр своеобразно реагировал на критику СМИ: «Мэр недоволен публикациями в газете «РИСК», считает их оскорбительными». А вот мнение вице-премьера Виталия Бартына-Сады: «таких вопросов в регионе немало, касаются они в основном хозяйственной деятельности. В Кызыле много стихийных, несанкционированных свалок, заброшенных долгостроев, со временем превращающихся в общественные туалеты». На это «мэр города Кызыла Владислав Ховалыг сообщил, что все эти вопросы прорабатываются». За что дядя Шолбан по-семейному удостоил его «медалью Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного самоуправления».

В №8 газеты четыре фотографии показывают, как Управляющие Компании города «эффективно» содержат в столице Тувы контейнеры для мусора.

А ниже приводится фрагмент отчёта мэрии за 2012 год: «В целях эффективного использования средств, работы по благоустройству города финансируются в соответствии с выполнением утверждённого мэрией технического задания. За фактически выполненными объемами работ ежедневно проводится контроль... приобретено 100 новых контейнеров для мусора, которые установлены по муниципальным учреждениям города и в частном жилом секторе...».

Привожу лишь несколько фотофактов итогов деятельности Владислава Ховалыга в должности мэра Кызыла. Но даже этих фотографий улиц города Кызыла достаточно, чтобы сделать определённые вполне обоснованные выводы о дееспособности Ховалыга в качестве муниципального начальника.

ПОРТРЕТ СЕРОГО ЧИНОВНИКА

Газета не ограничилась фотофиксацией итогов деятельности мэра Ховалыга и провела опрос среди жителей столицы на сайте газеты «Риск». Респондентам был предложен вопрос: «Какие качества характера наиболее ярко характеризуют мэра Кызыла В.Ховалыга?». Целью социологического опроса было выявление наиболее выпуклых черт, которыми мэр столицы поразил кызылчан. Всего было опрошено 166 человек. Интересно, что наибольшее число ответов получили такие варианты, как вороватость (52.41%) и отсутствие реальных положительных результатов деятельности (51.81%). По мнению многих, Ховалыг не так уж и глуп, а продажа муниципального имущества за копейки вряд ли может осуществляться без личной выгоды.

Итоги его деятельности – это то, с чем каждый житель столицы сталкивается ежедневно. Это и неосвещённые улицы, грязь и неухоженность, долги по зарплате, отсутствие мест в детских садах и т.д. и т.п. Всё это наталкивает на мысль о профнепригодности нашего градоначальника. И на это качество обратило внимание 43.98% опрашиваемых.

Общее мнение: Ховалыг за время своего правления не поразил ни яркостью, ни неординарностью, а наоборот горожанам бросилась в глаза серость мышления (34.94%). Обратили внимание кызылчане на такие мэрские качества, как невежественность (29.52%) и дилетантство (26.51%). Что, впрочем, и неудивительно.

И, тем не менее, нельзя не отметить, что 7.83% обнаружили у Ховалыга такие качества, как профессионализм, 4.82% – образованность и эрудированность. Чуть более 3% рассмотрели в мэре креативность, успешность, и даже (о чудо!) – честность.

«Время мэрства Ховалыга запомнится жителям столицы как время распущенности, запущенности, необустроенности и несбывшихся надежд. Всегда, как гласит народная мудрость, когда исчезает стыд, появляется беда. А что же градоначальник? Сидит себе спокойнёхонько, ведь про таких говорят, что у них совесть – дырявое решето... Он с депутатами-единомышленниками провалил разрекламированный педроссовский проект «Кызыл 2012», теперь готовится проваливать программу «Кызыл на все 100». У бессовестных всегда так, ему с... в глаза, а он – всё божья роса».

А ХОВАНЫК СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ... ГОСИМУЩЕСТВО

Вот что, к примеру, о нём писала газета в №14 от 29 октября 2013 года: «Господин кандидат на должность неуважаемого и бестолкового мэра! Более пяти лет под вашим чутким руководством хирела и ветшала наша столица. Жилые дома мы узнаем по переполненным мусорным бакам, скверы и центральные улицы – по количеству праздно шатающихся не совсем трезвых бомжей, торговые площадки – по горам мусора, остановки – по разбросанным бумажкам и шелухи от семечек и орех. Одним словом – поруководили вы знатно, ничего не скажешь! Достаточно часто газета указывала вам на промахи и просчёты, а вы вместо того, чтобы дела делать, все совещания проводите, учите своих подчинённых делать вид, что они тоже работают».

Но было бы большой ошибкой считать, что Ховалыг в кресле мэра столицы только дремал в ожидании чуда. Нет, совсем даже не так. Он одновременно судорожно искал, как извлечь больше выгод из своего должностного положения. Порой придумывал очень ловкие и с виду безобидные способы превращения муниципального и республиканского имущества в собственность семьи главы республики, к коей он также относил себя. Таким образом, в результате реализации его замыслов такие доходные казённые объекты, как Дом Быта, гостиничный комплекс «Коттедж», гостиница Кызыл, парикмахерская, находившаяся на первом этаже с южной стороны жилого дома по адресу г.Кызыл, ул. Кр.Партизан д.7, здания ветеринарии в западной части города, нового Автовокзала на Телецентре, Центральный рынок в г. Кызыле, автозаправочные станции АО «Туванефтепродукт» и другие коммерческие объекты «потихоньку» без огласки порой совершенно бесплатно или за смешные символические деньги перешли в собственность клана Кара-оола–Ховалыга.

Однако в деятельности мэра Ховалыга были и другие яркие страницы его кипучей деятельности, рассказать о которых пока не могу из-за ограниченности места в газете. Речь – о публичных предвыборных обещаниях возглавлявшего список партии «Единая Россия» мэра Кызыла В.Ховалыга, на которые он не скупился в ходе подготовки к голосованию 2013 года. Вот где Ховалыг развернулся, обещая кызылчанам шикарный новый домостроительный комбинат, впечатляющего вида Пушкинскую библиотеку, аквапарк, зоопарк и другие знаковые объекты. Трёп Ховалыга был настолько же безграничен, насколько и бессовестен. Конечно же, никаких зоопарков, объектов домостроения и аквапарков никто в Кызыле строить не собирался. Но, как говорится, бумага стерпит. И Ховалыг, распаляясь в предвыборном раже был готов пообещать хоть Луну, хоть Марс достать с неба. Но об этом – в следующем номере газеты.

Кондрат Пчёлкин