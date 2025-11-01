    Коротко

В Туве только треть семей с детьми могут позволить себе аренду квартиры

Тува и Республика Алтай оказались худшими регионами Сибири по доступности аренды квартир для семей с двумя детьми, следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости. Только 28,3-28,4% таких семей могут позволить снять жильё. Общий ежемесячный семейный доход в Туве и на Алтае, необходимый для аренды и повседневных трат, оценивается в 132 тыс. рублей.

Хуже ситуация с доступностью аренды только в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыму и в Ивановской области.

В Алтайском крае примерно 40,4% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать жильё. Средний минимальный доход на семью в этом регионе оценивается в 100,9 тыс. рублей.

В Бурятии квартиру под силу снять 42,5% семей с детьми, основные траты в месяц составят около 123 тыс. рублей. В Забайкалье – 44,9% семей могут позволить себе жильё, но месячные траты с учётом аренды оцениваются уже в 140,8 тыс.

В Хакасии, Омской и Новосибирской областях похожая ситуация с семьями – 48,2%, 48,5% и 49,9% соответственно. При этом среднемесячные расходы на аренду и основные нужды отличаются – в Омской области, по версии РИА Новостей, на семью с двумя детьми хватит 99,9 тыс. рублей, в Хакасии – 110 тыс., в Новосибирской области – 115,8 тыс.

В Томской области – 51,8% семей с детьми могут арендовать квартиру, в Иркутской – 58,1%, в Якутии – 58,2%, в Красноярском крае – 58,8%.

Лучше всего в Сибири живётся семьям с детьми в Кузбассе, уверяет рейтинг. Здесь квартиры якобы могут позволить себе 61,4% семей, а месячные траты на жильё и повседневные расходы составят 99,1 тыс. рублей.

В общефедеральном рейтинге Кузбасс идёт седьмым после ЯНАО, ХМАО, Сахалина, Белгородской области, НАО и Татарстана.

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

Исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata показало, что за год число российских миллиардеров за 2024 год выросло на 8,5%, до 128 человек с совокупным состоянием в 457 млрд. долларов. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9% и тоже составил также 128 человек. Теперь Россия и Великобритания по этому показателю делят четвертое место в мировом рейтинге, хотя общий капитал британских миллиардеров составил всего $323 млрд.

Первые два места по-прежнему удерживают США и Китай. В этих странах проживают 1135 и 321 миллиардеров соответственно. В США их число выросло на 85 человек, а суммарный капитал достиг $5,74 трлн. В Китае показатели скромнее: $1,29 трлн. и плюс 17 миллиардеров.

Замыкает первую тройку Германия, тоже сохранившая свои позиции, несмотря на сокращение числа сверхбогатых людей со 184 до 170 человек (общее состояние – $703 млрд.).

Россияне стали меньше есть

Продажи продуктов питания в России впервые за долгое время начали сокращаться в натуральном выражении – то есть в штуках, килограммах, литрах.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Такском», в сентябре-октябре такой спад составил 5% год к году и затронул большинство товарных категорий. Продажи молока упали на 8%, риса – на 10%, гречки и свинины – на 9%.

В деньгах оборот розничной торговли продолжает увеличиваться, но это результат растущих цен: с начала 2024 года говядина подорожала на 26%, молоко – на 25%, ржаной хлеб – на 24%, картофель – на 38%. В результате средний чек растет, но количество покупок в супермаркетах уменьшается – на 2% за январь-сентябрь, по подсчетам T-Pay.

Изменение поведения потребителей заметно с декабря прошлого года: люди стали отказываться от разнообразия в пользу более простой и дешевой еды, отмечает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Производители отвечают «шринкфляцией» – то есть уменьшая размер упаковки при той же цене. Как указывает Ардалионов, средний вес одной упаковки продуктов питания во втором квартале сократился на 3%.

Госдума отказалась повышать штрафы для чиновников за оскорбление россиян

Инициатива о повышении штрафов для чиновников за оскорбление и игнорирование запросов россиян не нашла поддержки у комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Он рекомендовал отклонить соответствующие поправки, предложенные членами фракции «Новые люди» Владимиром Плякиным и Амиром Хамитовым. Последний уже снял свою фамилию с законопроекта. Авторы предлагали увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан с 50-100 тыс. до 75-150 тыс. рублей, а за повторное нарушение – со 100-150 тыс. до 150-200 тыс. рублей. За игнорирование обращений граждан санкции хотели повысить с 5-10 тысяч до 10-20 тысяч рублей.

Изменения затрагивали статьи 5.59 и 5.61 Административного кодекса (КоАП). В пояснительной записке говорилось, что штрафы для чиновников не пересматривались с момента их введения в 2013 и 2020 годах, несмотря на двукратный рост индекса потребительских цен. В то же время депутаты регулярно повышали санкции для самих граждан, причем это касалось множества правонарушений. Авторы законопроекта отмечали, что низкие штрафы не мотивируют должностных лиц реагировать на обращения россиян, что подрывает доверие к власти и создает «ощущение несправедливости и безнаказанности».

Правительство хочет вытрясти из россиян еще 160 млрд. рублей за счет роста тарифов на электричество

Российские власти разрабатывают масштабную реформу тарифной политики в сфере электроэнергетики. Как сообщает «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба представила обновлённый подход к дифференциации тарифов для населения. Основная цель – уменьшить объём субсидий, когда заниженные тарифы для граждан компенсируются за счёт более высоких цен для промышленности, малого бизнеса и бюджетных организаций. В настоящее время такие нормы действуют в 76 субъектах России.

Среди предлагаемых изменений – сокращение диапазонов соцнорм потребления, уменьшение количества льготных категорий, постепенная отмена понижающих коэффициентов и ограничение роста перекрёстного субсидирования. По расчётам ФАС, реализация этих мер позволит снизить объём субсидирования примерно на 160 млрд. рублей к 2032 году. Сейчас этот показатель оценивается почти в 340 млрд. и продолжает расти – в том числе из-за распространения нелегального майнинга криптовалют.

Традиционные ценности: Дети рассказали о причинах изнасилования ребёнка в красноярском лагере

Несовершеннолетние, подозреваемые в сексуализированном насилии над мальчиком в красноярском лагере «Сосновый бор», рассказали следствию, что «это была традиция и каждый год так наказывали самого наглого в отряде». Об этом пишет Kras Mash без ссылки на источник. Подобные издевательства якобы происходили не только летом 2025 года, но и в 2024-м.

По сведениям телеграм-канала, двое подозреваемых в изнасиловании находятся в спецприёмнике для малолетних преступников. Ещё одному грозит психиатрическое лечение. При этом Следственный комитет заявлял о четверых подозреваемых. В СК подтверждали, что двое подростков помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Прежде сообщалось, что дети 11 и 13 лет избивали и насиловали пластиковой бутылкой одного из сверстников. Воспитателя, который не отреагировал на просьбы ребёнка о помощи, обвинили в оказании небезопасных услуг, повлекшем тяжкий вред здоровью (пункт «в» ч. 2 ст. 238 УК). Расследование уголовного дела против него уже завершено, суд начал рассматривать дело.

Детский лагерь со спортивным уклоном «Сосновый бор» находится в 56 км от Красноярска. Им управляет муниципальное учреждение «Спортивно-Оздоровительный Комплекс „Лесной“», подконтрольное мэрии Красноярска.