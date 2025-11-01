    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-10-2025 #1[ru]

«Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», – сказал Путин журналистам. А почему он решил, что украинцы себя не уважают? И может быть ему стоит прислушаться к высказанной им самим мысли и отстать уже от них?

Спасибо, конечно, за поддержку семьи. Только вот в чём проблема: все усилия властей в этой области привели к тому, что в России рождаемость продолжает падать, а смертность – растёт.

Семьи с 7-10 детьми были нормой в доиндустриальных обществах не потому, что у людей были другие ценностные установки, а потому что существовал другой демографический режим. Высокая рождаемость тогда уравновешивала высокую смертность – и младенческую, и материнскую (по данным на вторую половину XIX – начало XX века, в России из 1000 рожденных детей 275-290 умирали, не дожив и до года). Рожали много, чтобы выжили хотя бы некоторые... Фарш не прокручивается обратно, зубная паста не запихивается в тюбик, а детей в постиндустриальном обществе нельзя просто достать из женщины, как кроликов из шляпы, в количестве семи штук...

Верить нужно не словам, а делам

01.09.2023. Комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. 29.10.2025. Путин: «ракета «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство». Ну забыл, с кем не бывает!

Путин рассказал, где Россия может применить технологии «Буревестника»... Ни за не догадаетесь где: Путин: РФ может применить ядерные технологии «Буревестника» в народном хозяйстве... Наконец-то, ЯДЕРНОЕ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО!!!

Июль. Вячеслав Федорищев: поддержка ветеранов СВО – наш приоритет. Октябрь. Самарский губернатор поручил создать Крематорий и сформировать реестр кладбищ. Сдержал обещание, но есть нюанс...

Скоро власти оставят россиян без интернета.

Ховалыгу на заметку: В Башкортостане пенсионерку оштрафовали за клевету из-за фразы в адрес мэра «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ». Спустя год мэра посадили за воровство... Год назад мэр Салавата Игорь Миронов подал в суд на пенсионерку Светлану Дублистову за комментарий. Ее признали виновной в оскорблении чести и достоинства мэра, общая сумма претензий к ней составляет 200 тысяч рублей. Однако в итоге Миронова приговорили к трем годам тюрьмы за «превышение должностных полномочий»: он мошенничал с госконтрактами. Теперь пенсионерка подала заявление о пересмотре своего дела по вновь открывшимися обстоятельствами. Владислав Товарищтайович, зачем ворошить свое дерьмо? Воровать надо в тишине! Иначе может получиться, как с мэром-вором из Башкирии!

У Хованыка, видимо, вообще отсутствует критическое мышление. Неужели он не понимает, что после его заявления в МВД на газету накат на него только усилится?

Наш глава, если бы был умным человеком, так бы себя не вёл. Он же знает на примере Ооржака и Кара-оола, что бывает с теми, кто объявляет Конвизу войну...

Шолбан Кара-оол: «Законопроект, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической и диверсионной деятельности, принят в 1 чтении единогласно». И первыми по этому закону надо будет «единогласно» посадить всю сегодняшнюю думу. Потому что только ненависть к таким депутатам толкает детей на преступления!

Удачи вам, Сергей Семёнович, на этом не лёгком попроще!

Вчера открылся спортзал в селе Эрзин, построенный ООО «ЭЛЬБРУС-литий металл». Открывали трое: Кат О., глава РТ ХВТ и представители компании. А вы говорите, что они плохо работают! Компания вкладывает государственные деньги в Эрзин, а вы вечно жалуетесь.

Шойгу, при котором случились самые масштабные хищения в армии за всю историю России, вдруг озаботился тем, что кто-то еще захотел поучаствовать в разворовывании страны, и заявил: «Запад хочет поделить Россию на десятки мелких частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах». Ну, а Запад в ответ заявил, что «Шойгу хочет сохранить Россию единой, чтобы ему было удобнее эксплуатировать её в своих интересах». И, знаете, уже сейчас очень многие россияне не уверены, что вариант с Шойгу для них лучше.

Истово верующий Шолбан Кара-оол восторгается: «Так и должно быть, братские связи и отношения между нашими республиками Калмыкия и Тыва. Особый импульс этому придал наш Президент Владимир Владимирович Путин, выпустив отдельный Указ о поддержке Буддизма в России. Мы как наследники религии своих предков, обязаны объединять всех последователей этой мировой религии и философии».

А чо, без «отдельного указа» Путина молиться и веровать никак не получается? Так кто для тебя Бог, Карлуша?

Ховалыг отчитался о своей «работе»: «В ходе рабочей поездки в Эрзинский и Тес-Хемский кожууны встретился с активными жителями... С удовлетворением отметил, что жителей волнуют темы, напрямую влияющие на повышение уровня жизни в кожуунах: дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, строительство спортивных объектов, вопросы энергоснабжения и другие...»

Мда... Как говорится, лучше промолчи – за умного сойдешь. Но это не про Ховалыга – он ежедневно демонстрирует свою глупость... Жителей волнуют как раз те темы, за которые и отвечает Ховалыг. Но если «волнуют», значит Ховалыг ни хрена не справляется со своими обязанностями! Тогда что за «удовлетворение» он получил от жалоб населения? Ему доставляет удовольствие и наслаждение наблюдать за мучениями людей? И на хрена нам такой губернатор???

С повышением цен на бензин повысятся и без того высокие цены на все. А Тува зависима от транспортных поставок, как продуктов так и товаров народного потребления. Поездки в ту же Хакасию станут по карману не всем.

Депутат Верховного совета Хакасии Александр Пащенко в ответ на заявление зоозащитников, что темой бродячих собак должна заниматься местная власть, включая депутатов-пустышек: «Слушай меня, ты там или смелостью в розетке зарядился, или почему, но так с родственниками своими говорить будешь. Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячее отношение к себе? Ты одно забыл или не знал, я депутатом пришёл не с высших партийных школ, а прямиком с фронта, где за такие слова, что ты лепишь, обнуляют, и к себе такого отношения не потерплю!»

Интересное замечание депутата о распространенной в российской армии практике внесудебной казни сослуживцев... Ну, пока ведь представители новой элиты избирателей не стреляют в затылок из-за неудобных вопросов. Так что все в рамках отечественной демократии.

Шолбан Кара-оол: «...приму участие в ее проекте «Интеграция» – важном мероприятии, которое соберет неравнодушных людей, заинтересованных в том, чтобы ветераны СВО гармонично интегрировались в гражданскую жизнь...»

Греф: «Россия массово завозит низкоквалифицированных мигрантов, при этом выталкивает собственную квалифицированную молодёжь». Как же так? Почему? Ведь все условия для молодёжи созданы. И кровавую мясорубку устроили. И самим решать, что читать и что петь, запретили. И рожать с 16 лет велят. И ипотека всего-то под 20%. И железный занавес вот-вот опустят. Что ещё этой молодёжи надо-то?!

Новая элита России после возвращения с Украины стахановскими темпами улучшает жизнь обычных россиян. Вот таким не страшно страну в руки передавать!

Жалко бедолагу. Зачем он связался с Сафриным? С его-то здоровьем...

А мне Якушева не жалко. Он подлец и пидер – столько людей кинул.

Вот знаете, мне по большому счету на Якушева ..., а вот что представляет наша судебная система, которая ничего не может, а скорее всего не хочет сделать справедливое решение с нарушителем закона – это вопрос!

Эти Конвиз и Язев так вцепились в Якушева мёртвой хваткой, что ему не выкрутиться.

Вопрос к полиции: понятно, что Якушев мошенник-рецидивист. И вся его жизнь сопровождается только этими действиями. Столько много людей пострадало от него. Кто его хранитель?

Путин побряцал «Буревестником», Трамп отвечает: «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка – лучшая в мире – прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тысяч миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет».

Непонятно одно: как могут влиять на ситуацию решения хода военных и мирных целях, Президент Украины, который давно уже не Президент и Трамп, который меняет свои решения на ходу? Почему у него в руках ниточки управления, если В.В. Путин все время повторяет нам и всем, что Россия суверенная и свободная страна?

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по дипломатическим каналам никаких откликов на испытание «Буревестника» не поступало: «Как-то все притихли», – сообщил Лавров. Сергей Викторович, Вы бы на всякий случай уточнили – «как-то все притихли» или «всем как-то пох...»? Это же принципиальный нюанс, понимаете?

Трамп после рассказов Путина про «Буревестник» и «Посейдон» приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Все же помнят, чем гонка вооружений в прошлый раз закончилось?

Встреча Трампа и Си? 1 час 40 минут... В сухом остатке: Си согласился снять ограничения на поставки стратегического сырья в США, но для этого униженному Трампу пришлось забыть об угрозах миллионопроцентных пошлин. Начатая Трампом торговая война заглохла, едва начавшись. Главный итог – Трамп немедленно отдаёт приказ возобновить испытания ядерного оружия. Других козырей в противостоянии с Китаем он не видит. Полный провал и переговоров, и захлебнувшихся в зародыше попыток нажима на Пекин.

Военное давление на Украину в ближайшее время будет утроено, не считаясь ни с какими людскими, финансовыми и репутационными потерями. Война в ближайшие месяцы будет вестись с неслыханной жестокостью как война Судного дня. Но если Украина выдержит этот натиск (до весны 2026 года), то я не берусь предсказывать дальнейшее развитие событий...

Трамп использовал глупое хвастовство русского царя, как повод «немедленно начать испытания американского ЯО». Кремль в ответ заблеял голосом Пескова: «Испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными», – промямлил он. «Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», – поспешил объясниться кремлёвский пресс-секретарь.