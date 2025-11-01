«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 312
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 25
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 40, 1 ноября / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№40, 1 ноября 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 29-10-2025 #1[ru]

«Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением», – сказал Путин журналистам. А почему он решил, что украинцы себя не уважают? И может быть ему стоит прислушаться к высказанной им самим мысли и отстать уже от них?

Аноним, 29-10-2025 #2[ru]

Спасибо, конечно, за поддержку семьи. Только вот в чём проблема: все усилия властей в этой области привели к тому, что в России рождаемость продолжает падать, а смертность – растёт.

Аноним, 29-10-2025 #3[ru]

Семьи с 7-10 детьми были нормой в доиндустриальных обществах не потому, что у людей были другие ценностные установки, а потому что существовал другой демографический режим. Высокая рождаемость тогда уравновешивала высокую смертность – и младенческую, и материнскую (по данным на вторую половину XIX – начало XX века, в России из 1000 рожденных детей 275-290 умирали, не дожив и до года). Рожали много, чтобы выжили хотя бы некоторые... Фарш не прокручивается обратно, зубная паста не запихивается в тюбик, а детей в постиндустриальном обществе нельзя просто достать из женщины, как кроликов из шляпы, в количестве семи штук...

tlg_comm, 30-10-2025 #4[ru]

Верить нужно не словам, а делам

Аноним, 30-10-2025 #5[ru]

01.09.2023. Комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. 29.10.2025. Путин: «ракета «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство». Ну забыл, с кем не бывает!

Аноним, 30-10-2025 #6[ru]

Путин рассказал, где Россия может применить технологии «Буревестника»... Ни за не догадаетесь где: Путин: РФ может применить ядерные технологии «Буревестника» в народном хозяйстве... Наконец-то, ЯДЕРНОЕ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО!!!

Свежий анекдот

Аноним, 29-10-2025 #1[ru]

Июль. Вячеслав Федорищев: поддержка ветеранов СВО – наш приоритет. Октябрь. Самарский губернатор поручил создать Крематорий и сформировать реестр кладбищ. Сдержал обещание, но есть нюанс...

Аноним, 29-10-2025 #2[ru]

Скоро власти оставят россиян без интернета.

Глава Тувы пожаловался на правду в газете

Аноним, 29-10-2025 #1[ru]

Ховалыгу на заметку: В Башкортостане пенсионерку оштрафовали за клевету из-за фразы в адрес мэра «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ». Спустя год мэра посадили за воровство... Год назад мэр Салавата Игорь Миронов подал в суд на пенсионерку Светлану Дублистову за комментарий. Ее признали виновной в оскорблении чести и достоинства мэра, общая сумма претензий к ней составляет 200 тысяч рублей. Однако в итоге Миронова приговорили к трем годам тюрьмы за «превышение должностных полномочий»: он мошенничал с госконтрактами. Теперь пенсионерка подала заявление о пересмотре своего дела по вновь открывшимися обстоятельствами. Владислав Товарищтайович, зачем ворошить свое дерьмо? Воровать надо в тишине! Иначе может получиться, как с мэром-вором из Башкирии!

Аноним, 29-10-2025 #2[ru]

У Хованыка, видимо, вообще отсутствует критическое мышление. Неужели он не понимает, что после его заявления в МВД на газету накат на него только усилится?

Аноним, 29-10-2025 #3[ru]

Наш глава, если бы был умным человеком, так бы себя не вёл. Он же знает на примере Ооржака и Кара-оола, что бывает с теми, кто объявляет Конвизу войну...

Аноним, 29-10-2025 #6[ru]

Шолбан Кара-оол: «Законопроект, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической и диверсионной деятельности, принят в 1 чтении единогласно». И первыми по этому закону надо будет «единогласно» посадить всю сегодняшнюю думу. Потому что только ненависть к таким депутатам толкает детей на преступления!

tlg_comm, 29-10-2025 #7[ru]

Удачи вам, Сергей Семёнович, на этом не лёгком попроще!

Аноним, 30-10-2025 #8[ru]

Вчера открылся спортзал в селе Эрзин, построенный ООО «ЭЛЬБРУС-литий металл». Открывали трое: Кат О., глава РТ ХВТ и представители компании. А вы говорите, что они плохо работают! Компания вкладывает государственные деньги в Эрзин, а вы вечно жалуетесь.

Аноним, 30-10-2025 #9[ru]

Шойгу, при котором случились самые масштабные хищения в армии за всю историю России, вдруг озаботился тем, что кто-то еще захотел поучаствовать в разворовывании страны, и заявил: «Запад хочет поделить Россию на десятки мелких частей, чтобы эксплуатировать в своих интересах». Ну, а Запад в ответ заявил, что «Шойгу хочет сохранить Россию единой, чтобы ему было удобнее эксплуатировать её в своих интересах». И, знаете, уже сейчас очень многие россияне не уверены, что вариант с Шойгу для них лучше.

Аноним, 30-10-2025 #10[ru]

Истово верующий Шолбан Кара-оол восторгается: «Так и должно быть, братские связи и отношения между нашими республиками Калмыкия и Тыва. Особый импульс этому придал наш Президент Владимир Владимирович Путин, выпустив отдельный Указ о поддержке Буддизма в России. Мы как наследники религии своих предков, обязаны объединять всех последователей этой мировой религии и философии».

А чо, без «отдельного указа» Путина молиться и веровать никак не получается? Так кто для тебя Бог, Карлуша?

Аноним, 30-10-2025 #11[ru]

Ховалыг отчитался о своей «работе»: «В ходе рабочей поездки в Эрзинский и Тес-Хемский кожууны встретился с активными жителями... С удовлетворением отметил, что жителей волнуют темы, напрямую влияющие на повышение уровня жизни в кожуунах: дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, строительство спортивных объектов, вопросы энергоснабжения и другие...»

Мда... Как говорится, лучше промолчи – за умного сойдешь. Но это не про Ховалыга – он ежедневно демонстрирует свою глупость... Жителей волнуют как раз те темы, за которые и отвечает Ховалыг. Но если «волнуют», значит Ховалыг ни хрена не справляется со своими обязанностями! Тогда что за «удовлетворение» он получил от жалоб населения? Ему доставляет удовольствие и наслаждение наблюдать за мучениями людей? И на хрена нам такой губернатор???

Коротко

tlg_comm, 29-10-2025 #4[ru]

С повышением цен на бензин повысятся и без того высокие цены на все. А Тува зависима от транспортных поставок, как продуктов так и товаров народного потребления. Поездки в ту же Хакасию станут по карману не всем.

Аноним, 30-10-2025 #8[ru]

Депутат Верховного совета Хакасии Александр Пащенко в ответ на заявление зоозащитников, что темой бродячих собак должна заниматься местная власть, включая депутатов-пустышек: «Слушай меня, ты там или смелостью в розетке зарядился, или почему, но так с родственниками своими говорить будешь. Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячее отношение к себе? Ты одно забыл или не знал, я депутатом пришёл не с высших партийных школ, а прямиком с фронта, где за такие слова, что ты лепишь, обнуляют, и к себе такого отношения не потерплю!»

Интересное замечание депутата о распространенной в российской армии практике внесудебной казни сослуживцев... Ну, пока ведь представители новой элиты избирателей не стреляют в затылок из-за неудобных вопросов. Так что все в рамках отечественной демократии.

Аноним, 30-10-2025 #10[ru]

Шолбан Кара-оол: «...приму участие в ее проекте «Интеграция» – важном мероприятии, которое соберет неравнодушных людей, заинтересованных в том, чтобы ветераны СВО гармонично интегрировались в гражданскую жизнь...»

Аноним, 30-10-2025 #13[ru]

Греф: «Россия массово завозит низкоквалифицированных мигрантов, при этом выталкивает собственную квалифицированную молодёжь». Как же так? Почему? Ведь все условия для молодёжи созданы. И кровавую мясорубку устроили. И самим решать, что читать и что петь, запретили. И рожать с 16 лет велят. И ипотека всего-то под 20%. И железный занавес вот-вот опустят. Что ещё этой молодёжи надо-то?!

Аноним, 31-10-2025 #14[ru]

Новая элита России после возвращения с Украины стахановскими темпами улучшает жизнь обычных россиян. Вот таким не страшно страну в руки передавать!

Скрываясь от суда, Якушев окончательно подорвал своё здоровье

Аноним, 29-10-2025 #1[ru]

Жалко бедолагу. Зачем он связался с Сафриным? С его-то здоровьем...

Аноним, 29-10-2025 #2[ru]

А мне Якушева не жалко. Он подлец и пидер – столько людей кинул.

tlg_comm, 29-10-2025 #3[ru]

Вот знаете, мне по большому счету на Якушева ..., а вот что представляет наша судебная система, которая ничего не может, а скорее всего не хочет сделать справедливое решение с нарушителем закона – это вопрос!

Аноним, 29-10-2025 #4[ru]

Эти Конвиз и Язев так вцепились в Якушева мёртвой хваткой, что ему не выкрутиться.

Аноним, 30-10-2025 #5[ru]

Вопрос к полиции: понятно, что Якушев мошенник-рецидивист. И вся его жизнь сопровождается только этими действиями. Столько много людей пострадало от него. Кто его хранитель?

Сергей Конвиз: Трамп не смог уговорить Путина, поможет ли ему китайский лидер?

Аноним, 29-10-2025 #4[ru]

Путин побряцал «Буревестником», Трамп отвечает: «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка – лучшая в мире – прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тысяч миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет».

tlg_comm, 29-10-2025 #10[ru]

Непонятно одно: как могут влиять на ситуацию решения хода военных и мирных целях, Президент Украины, который давно уже не Президент и Трамп, который меняет свои решения на ходу? Почему у него в руках ниточки управления, если В.В. Путин все время повторяет нам и всем, что Россия суверенная и свободная страна?

Аноним, 29-10-2025 #12[ru]

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, по дипломатическим каналам никаких откликов на испытание «Буревестника» не поступало: «Как-то все притихли», – сообщил Лавров. Сергей Викторович, Вы бы на всякий случай уточнили – «как-то все притихли» или «всем как-то пох...»? Это же принципиальный нюанс, понимаете?

Аноним, 30-10-2025 #14[ru]

Трамп после рассказов Путина про «Буревестник» и «Посейдон» приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Все же помнят, чем гонка вооружений в прошлый раз закончилось?

Аноним, 30-10-2025 #15[ru]

Встреча Трампа и Си? 1 час 40 минут... В сухом остатке: Си согласился снять ограничения на поставки стратегического сырья в США, но для этого униженному Трампу пришлось забыть об угрозах миллионопроцентных пошлин. Начатая Трампом торговая война заглохла, едва начавшись. Главный итог – Трамп немедленно отдаёт приказ возобновить испытания ядерного оружия. Других козырей в противостоянии с Китаем он не видит. Полный провал и переговоров, и захлебнувшихся в зародыше попыток нажима на Пекин.

Аноним, 30-10-2025 #18[ru]

Военное давление на Украину в ближайшее время будет утроено, не считаясь ни с какими людскими, финансовыми и репутационными потерями. Война в ближайшие месяцы будет вестись с неслыханной жестокостью как война Судного дня. Но если Украина выдержит этот натиск (до весны 2026 года), то я не берусь предсказывать дальнейшее развитие событий...

Аноним, 31-10-2025 #19[ru]

Трамп использовал глупое хвастовство русского царя, как повод «немедленно начать испытания американского ЯО». Кремль в ответ заблеял голосом Пескова: «Испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными», – промямлил он. «Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», – поспешил объясниться кремлёвский пресс-секретарь.

(прочитано 99 раз)

0
risk-inform.ru/article_11629.html

 Доска объявлений 
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Предприятию требуется организатор с хорошим опытом обращения с компьютером. Желательно средне-специальное, высшее юридическое или техническое образование. Возможна работа неполный рабочий день.
Тел. 66-7-66
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЖС. Левый берег, налево перед "Новым" мостом. Мкр. Лазурный. Площадь участков от 7 до 9 соток.
Тел. 8(39422)66-7-66, 8983 593 4361. Офис: г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115.
Остальные материалы номера 40:
Материал входит в раздел тематического архива:

Маразм больше не крепчает. Маразм достаточно окреп и теперь крушит этот мир с невиданной силой.

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине