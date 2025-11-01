«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 40, 1 ноября / Свежий анекдот
№40, 1 ноября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВ Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление россиян и игнорирование их запросов.
Тут вообще непонятно. Как можно штрафовать людей за их работу?

* * *

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвёртое место в мировом рейтинге.
Возможно, это подразумевается, когда говорят, что у нас четвёртая экономика мира?

