Ховалыг и власть: Мавр сделал своё дело и может уходить?

У главы республики Ховалыга заканчиваются губернаторские полномочия. И это накладывает на ситуацию в республике определённый отпечаток. От того, останется он в начальственном кресле или его «сольют», зависит судьба не только самого не очень успешного губернатора Ховалыга и его властолюбивой супруги Айланы, но и целого ряда других родственников и подельников. Вся эта масса присосавшихся к власти людей с содроганием вслушиваются в сигналы, подаваемые Кремлём, пытаясь понять, что в ближайшее время случится с их патроном и ими самими.

В такой ситуации ведущими мотивом будущих событий является недавнее прошлое Ховалыга, когда кремлёвский чиновник Кириенко неожиданно для многих остановил свой выбор именно на нём, хотя к тому времени ни о каких достижениях Ховалыга, которые давали бы ему право претендовать на губернаторство, ничего известно не было. Единственным козырем в его колоде была готовность «выдавливать» из республики влиятельного федерального чиновника Шойгу и его выдвиженца Кара-оола. Как сейчас видится, именно это перевесило все другие доводы, что и привело незадачливого директора сбытовой компании в кресло главного чиновника Тувы. Но жизнь течёт, и всё меняется. Сергей Шойгу уже не федеральный министр и его влияние на жизнь в Туве и в целом в России очень сильно «скукожилось». Теперь он в Туве просто очень известный человек и ничего более. Он уже, похоже, в настоящее время и не так уж богат, поскольку денег на строительство широко разрекламированной буддийской клиники у него не оказалось. Была надежда на финансовую поддержку Германа Грефа, но тот разорять Сбербанк подобными проектами не спешит.

ОЧЕРЕДНОЙ ГАСТАРБАЙТЕР В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТУВЫ

Впрочем, действующему губернатору надо же чем-то заниматься. Особенно с учётом того, что спецслужбы хватают одного за другим его родственников и помощников и предъявляют им обвинения в совершении уголовно наказуемых деяний. Особенно громкими стали аресты замминистра образования и экс-зампреда правительства. Их аресты вынудили Ховалыга срочно лететь в Москву для урегулирования конфликта с ФСБ, но вскоре он вернулся в Кызыл не солоно хлебавши. В правительстве судачат на тему, почему тувинского губернатора нигде не приняли. И что бы это могло значить. Но, поскользнувшись на Чюдюке и Наксыл, Ховалыг снова взялся за перетряску кадров.

И тувинское болото опять затрясло. На этот раз многих удивило назначение известного в республике авантюриста Алексея Сиорпаса руководителем Госкомитета по туризму Республики Тыва. Он приступил к своим обязанностям 16 сентября 2025 года. И дело тут не столько в том, что этот выходец из Кызыла давно на родине не живёт и ранее чем только не занимался, сколько в том, что он никогда не имел отношения к туризму. К тому же и соответствующего образования или опыта работы по такой части у него нет. Тем не менее, он успел «авторитетно» высказаться по этому вопросу. «Для меня большая честь возглавить Госкомитет по туризму Республики Тыва – регион с уникальным культурным наследием, бескрайними просторами и гостеприимными людьми. Наша общая задача – сделать Туву узнаваемым направлением на карте России, сохранив её самобытность и создав условия для комфортного и осмысленного туризма», – написал Сиорпас в своём тг-канале. И, похоже, ключевым у него является «честь», которая ему оказана.

Читаешь и думаешь: перед тобой некий знаток туризма, профессионал, понимающий суть проблем и масштаб задач, которые стоят перед туризмом Тувы. А когда за дело берётся такой решительный и толковый профессионал, можно быть спокойным – все вопросы тувинского туризма, которые не решались десятилетиями, теперь будут непременно блестяще решены. Невзирая на то, что ранее Сиорпас не демонстрировал талант организатора и, как правило, всегда увольнялся по инициативе работодателя и со скандалами. Да порой с громкими! Когда-то, ходят слухи, он с апломбом в запале бросал на стол партийный билет партии «Единая Россия» и подавал заявление в КПРФ. Правда, по некоторым сведениям, Коновалов его в коммунисты не принял. А вот остался он единороссом доподлинно неизвестно.

Впрочем, печальный опыт подобного назначения непрофессионала на ответственную должность у нас был, когда глава Ховалыг назначил министром образования республики летуна-перебежчика Рената Ооржака, который не только не имел профильного образования, но и никогда раньше ни в какой должности в системе образования не занимал. Зато был исключён из партии «Справедливая Россия» за антипартийную деятельность. Газета «РИСК» обратила внимание на такое положение вещей и сделала предположение, что толку от такого министра не будет. К сожалению, негативный прогноз вскоре сбылся – окончательно развалив работу министерства, Ооржак по-тихому «слился», а его заместитель по экономике Наксыл находится под домашним арестом по обвинению в крупных финансовых нарушениях.

Но в случае с Сиорпасом всё гораздо глубже и серьёзнее. Эта личность в республике достаточно известна. И с весьма своеобразной стороны.

Новый руководитель в Госкомитете по туризму родился в Кызыле в 1978 году. В 2002 году получил высшее образование в Сибирской автомобильной дорожной академии в Омске по специальности «аэродромы». После работал в хакасском селе Белый Яр в «Алтайском ДРСУ». Какие аэродромы или дороги он там строил, история умалчивает. С 2008 по 2009 годы Сиорпас трудился в должности эксперта в хакасском автодоре. Затем трудоустроился советником в Минтрансе Хакасии. А в 2012 году был назначен на должность первого заместителя министра транспорта Хакасии. И тут его карьера делает зигзаг – в 2016 году он на время становится исполняющим обязанности министра промышленности и природных ресурсов Хакасии. Но долго продержаться на плаву не сумел, и вскоре губернатор Зимин от его услуг отказался. Тогда Сиорпас был вынужден вернуться в Туву, где его пригрел глава Тувы Кара-оол, пристроив в ноябре 2018 года в качестве первого заместителя мэра Кызыла по жизнеобеспечению. Однако он не продержался в этой должности и полугода. Он очень быстро рассорился со всеми. Камнем преткновения стала трёхкомнатная квартира, которую ему якобы обещал Кара-оол. К тому же за период его руководства столица республики значительно утратила свой былой блеск, дороги пришли в негодность, а мусор стал предметом постоянных усмешек в адрес мэра города.

В июне 2021 года Сиорпас устроился работать министром дорожного хозяйства и транспорта далёкой Магаданской области. Но и там он не прижился – вскоре при смене правительства его уволили, в связи с чем он судился с губернатором области, но потерпел фиаско и был вынужден вернуться не солоно хлебавши в Абакан. В 2024 году губернатор Хакасии коммунист Коновалов взял его на работу заместителем министра спорта Хакасии. Но и в этой должности он продержался только год. В перерывах между госслужбой Сиорпас зарегистрировался как Индивидуальный предприниматель (ИП) с видом деятельности – «Производство мясных (мясосодержащих) консервов». Но тушёнка его не спасла. Он быстро осознал, что предприниматель из него не получится.

Другая жизнь была у Ховалыга. За это время он уже успел потрудиться в «Туваэнергосбыте», доведя предприятие до банкротства, а затем сумел сделать головокружительную карьеру, неожиданно для многих возглавив регион. И вот эти два одиночества встретились. Сиорпас снова вернулся на Родину, где Ховалыг предложил ему должность руководителя комитета по туризму.

«НАЧАЛЬНИК» ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Даже беглого взгляда достаточно понять, что Алексей Сергеевич Сиорпас – человек, про которых обычно говорят: без родины и флага. Ему без разницы, где жить: в Кызыле, Абакане или Магадане. Ему всё равно, где работать – в мэрии организовывать жизнеобеспечение или сидеть в начальственном кресле в министерствах транспорта, промышленности или спорта. В конце концов, не имея других перспектив, он согласился пересидеть время и потрудиться и на ниве туризма. Но готов работать только начальником или на худой конец заместителем начальника. При этом он согласен и на долгую карьеру, и на короткую бюрократическую дистанцию от полугода до года. Причём он обязательно, заступив на очередную новую службу, настраивается на долгий благотворный труд. Но всегда ищет некий «запасной аэродром» на случай, если его в очередной раз «пнут под зад», отказавшись от его сомнительных услуг. Но, как отмечают те, кому «посчастливилось» с ним поработать, в его поведении всегда присутствует склонность к интригам, жажда конфликтов и неумение находить общий язык с коллегами и подчинёнными.

Ни для кого не секрет, что должность возле туризма для Сиорпаса – это очередной «аэродром» для дальнейшего прыжка. И дело тут не только в том, что он, скорее всего, в туризме разбирается не больше, чем свинья в апельсинах. И потому бобра в этой ипостаси явно не убьёт. Да и ситуация в Туве совсем не такая, при которой можно было бы всерьёз заниматься туризмом. Для этого нужно как минимум на порядок обуздать преступность и всерьёз изменить ситуацию на транспорте. Но министры внутренних дел и транспорта больше интересуются пиаром, чем своим непосредственным делом. Так что ситуация с туризмом в республике вряд ли изменится к лучшему в ближайшем обозримом времени. Как известно, в Туве пока что даже приличных туалетов общего пользования нет.

Впрочем, по некоторым сведениям, Сиорпас и в кресле начальника тувинского туризма долго задерживаться не собирается. И тому есть объективные причины – глава республики Ховалыг старается «дожать» мэра столицы и пристроить туда своего человечка. Вот, видимо, и пригласил Сиорпаса отсидеться в туризме в ожидании, когда освободится мэрское кресло. Впрочем, в этом ничего неожиданного нет. Оглядываясь на его жизненный путь, видишь, как он раз за разом пытается вклиниться во власть, используя местные конфликты. И нужно признать – ему это порой удаётся. Но как только конфликтная ситуация нормализуется, от него непременно избавляются.

ГУБЕРНАТОРА, КАК ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОДГУЗНИК, ПОРА МЕНЯТЬ

А в Туве сам Ховалыг находится на пороховой бочке и его дальнейшая карьера висит на волоске. Он тоже, как и Сиорпас, устроился в губернаторское кресло «по случаю» в связи с конфликтом интересов между АП и Шойгу. И вполне может статься, что в октябре-ноябре в Туве появится новый Врио главы республики. А будет Сиорпас нужен этому Врио, или нет – большой вопрос. Скорее всего, новый губернатор будет формировать свою собственную команду. И тогда попрыгунчик Сиорпас вряд ли будет востребован. Наверное, Ховалыг уверил Сиорпаса в том, что в кресле главы Тувы «он всерьёз и надолго». Только вряд ли такое самомнение обоснованно. Да и по поведению Ховалыга заметно, что он очень нервничает и сам не знает, что с ним случится через пару месяцев.

В этом отношении показательно, какого мнения о нём и его будущем у прокремлёвских политологов. К примеру, на днях «Агентство политических и экономических коммуникаций» известного прокремлёвского политолога Дмитрия Орлова распространило материал, в котором рассуждает о «политическом будущем главы Тывы Владислава Ховалыга», которое «будет определено в ближайшее время в Кремле». Как полагает Агентство, «утверждение нового срока политика проходит с интригами и без очевидного консенсуса заинтересованных сторон». При этом «главной угрозой для Ховалыга становится не столько традиционное противостояние с предшественником Шолбаном Кара-оолом, сколько накопленные претензии значимых федеральных игроков».

Автор публикации указывает на тот факт, что «Глава региона уже получил серьёзный негативный сигнал – силовую атаку на ближайшего к нему деятеля Айдына Чюдюка». Теперь «судьба Ховалыга зависит от того, будет ли он востребован в качестве противовеса группе Шойгу–Кара-оола, которая значительно ослабла, но сохраняет влияние и интерес к ресурсам региона». В Москве должны скоро «определить или утвердить реальную структуру будущей региональной власти» накануне выборов 2026 года.

Ранее Ховалыг «был в числе малозаметных руководителей регионов с дефицитом достижений, но без громких федеральных скандалов». Но в ходе выборов 2024 года он вошёл «в открытый конфликт с его предшественником, ныне зампредседателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом. Кара-оол агрессивно боролся за сохранение своего влияния в регионе, от которого по согласованию с Москвой Ховалыг активно избавлялся». В итоге «конфликт... стал неприятным сюрпризом для всех влияющих на регион федеральных деятелей». А в итоге, пишет знаток кремлёвских интриг Орлов, оказалось, что «в Кремле недовольны обоими игроками: и Ховалыгом, и Кара-оолом». Более того: «оба политика вызвали серьёзное раздражение и у тогда ещё неформального куратора Тывы Сергея Шойгу».

При этом политолог обращает внимание на «скандальное увольнение главы Кызыла Карима Сагаан-оола», отмечая, что «в федеральном центре начали считать ответственным за негативное развитие ситуации именно Ховалыга». И сейчас «главу обвиняют в том, что он серьёзно усугубил элитный раскол». Теперь, когда Ховалыг «изначально выполнил базовые задачи центра» по отдалению от Тувы С.Шойгу, «в итоге оказался для многих токсичным раздражителем, который и далее будет обострять межэлитную ситуацию». Так что теперь, с учётом сложившейся ситуации, «идеальным вариантом для целого ряда групп в федеральном центре была бы тихая ротация Ховалыга с заменой его на национального политика, не имеющего тесной связи с элитами».

Он называет «в качестве возможного кандидата генерал-майора полиции Аяса Кандана», который работал в Туве до 2015 года и уже более 10 лет служит в России. А с учётом криминализации обстановки в республике «силовик с корнями из региона соответствовал бы логике времени и был бы вполне позитивно воспринят населением», – считает Агентство.

Но в условиях национальной республики автор публикации полагает, что переход власти в регионе должен проходить в условиях «бесконфликтного трансферта власти» и важно в этом случае «достичь консенсуса с главой по поводу его ухода». При таких раскладах «важна система сигналов», помогающая уходящему руководителю региона «правильно сориентироваться». В этом плане весьма показательной и своевременной является «силовая атака на бывшего заместителя председателя регионального правительства Айдына Чюдюка», которого суд 2 сентября 2025 года отправил в СИЗО. При этом Агентство подчёркивает, что арестованного Чюдюка «считают не просто соратником, а распорядителем ресурсов главы региона». Это «ставит Ховалыга в максимально уязвимое положение».

А всё дело в том, что «глава региона изначально был нужен центру как «буфер», демпфер и противовес ресурсной и высокосубъектной группе Шойгу–Кара-оола». Он, по мнению Центра, эту роль уже исполнил – Шойгу и Кара-оол отдалены от ресурсов республики и уже не влияют на принятие важных региональных решений. Так что сейчас стоит вопрос «в актуальности этой функции», на которую и был назначен Ховалыг. При этом Агентство отмечает: «Группа ослабла, но продолжает действовать и остаётся непредсказуемой». Поэтому вопрос отрешения Ховалыга от должности окончательно не решён. И «при некоторых условиях Ховалыг всё же может быть сохранён на посту как ограничитель доступа этой группы к различным ресурсам». Впрочем, очевидно, что эту «функцию» могут исполнить и другие претенденты на должность главного чиновника региона.

В ТУВЕ НАСТУПАЕТ ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Вот в каких условиях Алексей Сиорпас вернулся в родную гавань. Наверное, для него это не новость. И он понимает, что снова рискует. Но, по всей видимости, далее болтаться в неопределённости директору ООО «Содержание Дорог» было невозможно. Он был вынужден идти на риск. Но результат вполне может оказаться нежелательным. И даже если всё для него сложится, как запланировано и он станет мэром, работать ему будет чрезвычайно сложно. Тут определяющим является то, что человек он для Кызыла чужой. И команды у него здесь нет. А команда Сагаан-оола, скорее всего, примет его «в штыки» или вообще откажется с ним работать и уйдёт.

Но когда Сиорпас начнёт разгонять кадры Сагаан-оола и Кара-оола, кадровая чехарда может принять национальный окрас, поскольку инициатором перетасовки кадров станет русский мэр, что отрицательно воспримется в республике. Да и, честно говоря, новую команду набрать при существующем дефиците кадров в Туве будет чрезвычайно трудно. Но, а в случае, если придёт новый глава республики на смену Ховалыгу, то не исключено, кандидатура Сиорпаса снова станет невостребованной. И ему будет нужно снова искать запасной аэродром... Хотя, Сиорпас на сей счёт подстраховался, заранее получив в Кызыле квартиру.

А тем временем давление правоохранителей на Ховалыга продолжается. На следующей неделе ожидаются следственные действия в отношении нескольких высокопоставленных чиновников тувинского правительства. Кресло под главой республики Ховалыгом шатается всё сильнее. Но жена Айлана и брат Вячеслав отказаться от борьбы за кресло Ховалыгу не разрешают.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин