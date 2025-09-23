    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-09-2025 #2[ru]

Песков 9 сентября рассказал, что Путин невероятно работоспособен, «постоянно на пике концентрации» и спит меньше 4 часов в день. «Честно говоря, мне самому трудно понять, откуда он берёт в себе столько сил», – подчеркнул Песков.

Генпрокурор США Бонди 15 сентября рассказала, что Трамп практически не спит и ни один сотрудник администрации не может тягаться с ним в работоспособности. «Никто из нас не может понять, как ему это удаётся, откуда у него силы», – подчеркнула Бонди. Как вам? Вы тоже не можете унять восторга от двух этих молодых энергичных национальных лидеров?

Аноним, 17-09-2025 #1[ru]

У попа Ткачёва появился конкурент! Поп Сильченков рассказал, когда россиянам можно мастурбировать... Сильченков говорит, что рукоблудить можно – но в редких случаях. Например, когда надо сдать семя на анализы. И перед этим нужно обязательно (!) посоветоваться с духовником – чтобы он рассказал, как всё правильно сделать.

Аноним, 17-09-2025 #4[ru]

Представитель РПЦ пообещал защитить российские НПЗ: «Мы отправили священные предметы на ряд НПЗ. На какие, не скажу, чтобы не раскрыть информацию врагу. Также мы проводим специальные молебны. Все это должно подействовать через несколько недель, нужно время. Ситуация с НПЗ, как нам сказали в Кремле, очень сложная, потому без защиты Церкви здесь не обойтись», – сообщил высокопоставленный источник в РПЦ. Он уверен, что иконы, кресты и молитвы защитят НПЗ от ударов, отведут от них дроны и ракеты, и «ситуация улучшится».

Великолепный план. Надёжный, как швейцарские часы. Вот только почему-то глубоко верующий Владим Владимирович предпочитает защищать свои резиденции «Панцирями», а не иконами.

Аноним, 18-09-2025 #6[ru]

• В РПЦ разрешили мужчинам ходить в юбках. • В РПЦ разрешили мужчинам целовать друг друга в губы. • Мужские поцелуи – это норма, заявил депутат Госдумы Милонов. Оттепель пришла, откуда не ждали!

tlg_comm, 17-09-2025 #1[ru]

Наверное, следует обратить внимание и на похоронный бизнес в Кызыле – продаются места к «подхоронке» могилам, где раньше были похоронены родственники. Если заброшены могилы, возможно родственников уже нет в живых и стоят эти места немало. Само кладбище выглядит запущенным. Родственники убирают только могилы захоронения, а за чертой их трава по пояс и караганник. Само кладбище поделено на 6 и более участков. И у каждого участка свой «директор». Правда, по словам работницы администрации кладбища, существуют ещё и коммерческие участки. А когда-то был один директор – Лифанов Сергей, царствие ему небесное. Правда, деньги эти идут мимо кассы, а прямиком в карманы работникам-директорам участков.

Аноним, 17-09-2025 #3[ru]

Неправильное название «Банка с пауками» – это банка с блохами или клопами в лучшем случае. Пауков там уже давно съели или они сами подохли. Но и клопы с блохами могут до смерти закусать, если не контролировать их популяцию.

Аноним, 18-09-2025 #4[ru]

Первый клоп кимологлу сбежал из этой банки, кто следующий?

Аноним, 18-09-2025 #5[ru]

Генерал Кандан пусть наведет порядок в республике

Аноним, 18-09-2025 #7[ru]

Можжевельник: «Если он при отсутствии потенциального кандидата так трясется, то что будет при появлении реального?! Он в штаны наложит!»

Аноним, 19-09-2025 #8[ru]

Давай Камзол Тимуровец собирает чемодан для поездки в Москву, чтобы договориться с послом Китайской народной республики о ярлыке на княжение в Урянхае потомку Чингисхана, Субэтэй богатырю. Спонсор мероприятия: Лун Син Ху...

Аноним, 19-09-2025 #9[ru]

Ховалыг: «Провел совещание по реставрации старого обелиска «Центр Азии». Для многих он является символом, хранящим в себе воспоминания многих поколений... Пришли к общему решению, что прежде чем приступить к реставрации самого обелиска, нужно тщательно изучить состояние грунта на месте его установки. Это необходимо для создания прочного фундамента, который обеспечит устойчивость памятника. В этом году сосредоточимся на подготовительных работах...»

Можжевельник: «Наглядный пример работы Ховалыга, красочно расписанный в его ленте. Уровень задач – легкое и приятное обсуждение грунтов, подсыпка песка. Эта вся незначительная хренотень растягивается на 2 года. «Такой поэтапный подход поможет выполнить все работы качественно и профессионально». А потом, «уставшие, но довольные, они возвращались домой». Вот это уровень!»

Аноним, 19-09-2025 #10[ru]

Ховалыг каждый день находит повод не работать, а праздновать. Вот и на этот раз «Сегодня 80-летие отмечает самое крупное по численности населения муниципальное образование Тувы – Кызылский кожуун...», поэтому опять нет повода не выпить! А работать когда начнешь?

Аноним, 19-09-2025 #11[ru]

В Подмосковье застрелился глава крупнейшего в России производителя композитов UMATEX Group (АО «НПК «Химпромижиниринг», входит в «Росатом») Александр Тюнин. Рядом с телом Тюнина лежит ружьё, а в машине обнаружили предсмертную записку...» «Самоубийство» – самая распространённая причина таких смертей. Волнуюсь за Владислава Товарищтайовича – как он там? Пьет антидеприссанты? Дарил ли ему кто-нибудь огнестрельное оружие? Ведь в банке с пауками – жизнь тяжелая и депрессивная!

Аноним, 20-09-2025 #12[ru]

Владислав Ховалыг вместо подготовки к зиме, ремонта изношенных коммунальных сетей, помощи в уборке урожая, продолжает петь и танцевать: «Сегодня в рамках празднования 100-летия одного из самых крупных кожуунов нашей республики – Барун-Хемчикского кожууна – торжественно открыли новый стадион на 1000 мест...»

Аноним, 20-09-2025 #13[ru]

Шолбан Кара-оол, превративший Туву в беднейший регион во всей Евразии, тут решил поучить жизни страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В первую очередь, Кара-оол считает необходимым создать справедливую и устойчивую экономику... Кроме того, парламентарий призвал воспитывать сообщество, ориентированное на людей... Также зампред Госдумы заявил о важности совместной работы в решении глобальных проблем... «Давайте повысим наше партнерство для решения самых насущных в мире проблем», – сказал Кара-оол.

Барыга с мышлением гопника, разоривший свой народ, продолжает дуть из себя фигуру...

Аноним, 17-09-2025 #5[ru]

Власти предлагают ограничить число кур, свиней и коров в личных дворах. Регионам дадут право устанавливать собственные лимиты, чтобы убрать запах и шум и снизить риск болезней... Государство, однако, уже вошло во вкус и не может остановиться. Оно хочет регулировать буквально всё. Граждане, по его мнению, ни на что сами не способны, поэтому государство должно стать тотальным.

Аноним, 17-09-2025 #6[ru]

Ховалыг: «...Рассмотрели предварительные итоги прохождения летней оздоровительной кампании в республике. В этом году в республике дали старт программе по модернизации детских оздоровительных лагерей, которые много лет нуждались в основательном ремонте и обновлении...» Про то, что дети остались без онкологической помощи – ничего не сказал.

Аноним, 18-09-2025 #10[ru]

В том, что на пост председателя Верховного суда назначается Игорь Краснов, нынешний генпрокурор, есть одна хорошая новость: он достаточно молод, всего 50 лет, и у него очень высокие шансы дожить до того момента, когда ему придётся отвечать за содеянное. В отличие от Зорькина (82 года), Бастрыкина (72 года), Бортникова (74 года). Думается, что эта нехитрая мысль будет время от времени приходить ему в голову...

Аноним, 18-09-2025 #1[ru]

В России свёкла подешевела сильнее, чем подорожали огурцы!

tlg_comm, 17-09-2025 #2[ru]

Вот поэтому Греф и зарулил к нам. Ну и плюс ваши доводы.

Аноним, 17-09-2025 #4[ru]

Греф спрашивал у Ховалыга, когда республика расплатится с долгами по кредитам, и как Ховалыг может помочь в выбивании долгов с нищего населения. Но Ховалыг что-то прохрюкал невразумительное и в конце добавил: «А смотрите, какой у нас огромный туристический потенциал! А послушайте, как красиво исполняют горловое пение!» Греф на это посмотрел, плюнул и улетел домой, пообещав напоследок прислать коллекторов.

tlg_comm, 17-09-2025 #5[ru]

#2: Он во все города заруливает решать проблемы с отделениями Сбербанка. Молодец, мужик. Ездочится по всей стране, как савраска. Больше ведь некому. А уж какое ныне влияние олигархи оказывают на Путина – обнять и плакать.

Аноним, 18-09-2025 #6[ru]

№3, Греф – это чиновник, а не какой не бизнесмен. Он где-то рядом с Силуановым и Набиуллиной – вместе управляют финансами страны. Поэтому он и не по своей инициативе прилетал, а по заказу из Кремля, чтобы так сказать дать свою «экспертную оценку».

Аноним, 17-09-2025 #3[ru]

Итогом сознательной атаки на Польшу оказалось именно то, что Путин и предполагал получить: стало ясно, что НАТО абсолютно не готово к отражению таких нападений...

Аноним, 17-09-2025 #6[ru]

Черномырдин 8 лет был послом России в Украине: «Украина – не Россия. Переезжаешь границу и видишь: побеленные хатки, ровные заборы, дорожки выложены. А у нас нет. Потому что у нас все заняты геополитикой. Если у нас выровнять заборы, побелить хатки, починить крыши, то это уже не Россия»...

Аноним, 18-09-2025 #10[ru]

Медведев и «Единая Россия» сообщают: бюджет и на 2026 год будет военным. Так что все эти разговоры на тему «Путин хочет мира» – пустая болтовня.

Аноним, 18-09-2025 #12[ru]

Путинская лошадь забыла выпить таблетки и её понесло... Лавров заявил, что западные военные в Украине «будут оккупационными войсками» и «законными целями для российских военных». Ещё раз. По его извращённой логике, военные, которых приглашает сама Украина для защиты от России, будут оккупантами... А вот россияне, никакими оккупантами не являются...

Аноним, 19-09-2025 #14[ru]

По версии министра финансов Силуанова, «у России союзники – армия, флот и... устойчивые финансы». То есть союзники России – это крейсер «Москва», авианосец «Адмирал Кузнецов», тысячи убитых солдат и дыра в госбюджете в 5-7 триллионов. В общем, нет у России союзников, кроме Ким Чен Ына и Лукашенко...

Аноним, 19-09-2025 #16[ru]

Простите, но мой вопль сейчас было слышно даже в Москве, кажется. Только что Минюст признал иностранным агентом военного волонтера, полного кавалера высшей награды Ахмат – Ордена СПЕЦНАЗ-АХМАТ и вообще всех наград Ахмат, в том числе медали группы Аида, Z-автора Романа Алехина... иностранным агентом!

Аноним, 20-09-2025 #20[ru]

Великие мысли Z-иноагента Алёхина:

• Не надо становиться иноагентом, не надо сливать данные или писать тексты по заказу иностранцев и все будет хорошо.

• Марков (признан российскими властями иностранным агентом) допустил стратегический просчёт и сейчас надо не нападать, как нападает на мужа изменившая жена и не кричать, что ты был предан всегда и это кто-то виноват в измене, а спокойно помогать власти – работать на власть, не взирая на статус.

• Нас ждала бы очень печальная учесть, если бы продолжили идти по тому пути, который нам заложили либералы и агенты иностранных государств в российской власти.