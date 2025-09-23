«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 135
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 30
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 34, 23 сентября / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№34, 23 сентября 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 17-09-2025 #2[ru]

Песков 9 сентября рассказал, что Путин невероятно работоспособен, «постоянно на пике концентрации» и спит меньше 4 часов в день. «Честно говоря, мне самому трудно понять, откуда он берёт в себе столько сил», – подчеркнул Песков.

Генпрокурор США Бонди 15 сентября рассказала, что Трамп практически не спит и ни один сотрудник администрации не может тягаться с ним в работоспособности. «Никто из нас не может понять, как ему это удаётся, откуда у него силы», – подчеркнула Бонди. Как вам? Вы тоже не можете унять восторга от двух этих молодых энергичных национальных лидеров?

Свежий анекдот

Аноним, 17-09-2025 #1[ru]

У попа Ткачёва появился конкурент! Поп Сильченков рассказал, когда россиянам можно мастурбировать... Сильченков говорит, что рукоблудить можно – но в редких случаях. Например, когда надо сдать семя на анализы. И перед этим нужно обязательно (!) посоветоваться с духовником – чтобы он рассказал, как всё правильно сделать.

Аноним, 17-09-2025 #4[ru]

Представитель РПЦ пообещал защитить российские НПЗ: «Мы отправили священные предметы на ряд НПЗ. На какие, не скажу, чтобы не раскрыть информацию врагу. Также мы проводим специальные молебны. Все это должно подействовать через несколько недель, нужно время. Ситуация с НПЗ, как нам сказали в Кремле, очень сложная, потому без защиты Церкви здесь не обойтись», – сообщил высокопоставленный источник в РПЦ. Он уверен, что иконы, кресты и молитвы защитят НПЗ от ударов, отведут от них дроны и ракеты, и «ситуация улучшится».

Великолепный план. Надёжный, как швейцарские часы. Вот только почему-то глубоко верующий Владим Владимирович предпочитает защищать свои резиденции «Панцирями», а не иконами.

Аноним, 18-09-2025 #6[ru]

• В РПЦ разрешили мужчинам ходить в юбках. • В РПЦ разрешили мужчинам целовать друг друга в губы. • Мужские поцелуи – это норма, заявил депутат Госдумы Милонов. Оттепель пришла, откуда не ждали!

Банка с пауками: Владислав Ховалыг проигрывает внутривидовую борьбу за власть

tlg_comm, 17-09-2025 #1[ru]

Наверное, следует обратить внимание и на похоронный бизнес в Кызыле – продаются места к «подхоронке» могилам, где раньше были похоронены родственники. Если заброшены могилы, возможно родственников уже нет в живых и стоят эти места немало. Само кладбище выглядит запущенным. Родственники убирают только могилы захоронения, а за чертой их трава по пояс и караганник. Само кладбище поделено на 6 и более участков. И у каждого участка свой «директор». Правда, по словам работницы администрации кладбища, существуют ещё и коммерческие участки. А когда-то был один директор – Лифанов Сергей, царствие ему небесное. Правда, деньги эти идут мимо кассы, а прямиком в карманы работникам-директорам участков.

Аноним, 17-09-2025 #3[ru]

Неправильное название «Банка с пауками» – это банка с блохами или клопами в лучшем случае. Пауков там уже давно съели или они сами подохли. Но и клопы с блохами могут до смерти закусать, если не контролировать их популяцию.

Аноним, 18-09-2025 #4[ru]

Первый клоп кимологлу сбежал из этой банки, кто следующий?

Аноним, 18-09-2025 #5[ru]

Генерал Кандан пусть наведет порядок в республике

Аноним, 18-09-2025 #7[ru]

Можжевельник: «Если он при отсутствии потенциального кандидата так трясется, то что будет при появлении реального?! Он в штаны наложит!»

Аноним, 19-09-2025 #8[ru]

Давай Камзол Тимуровец собирает чемодан для поездки в Москву, чтобы договориться с послом Китайской народной республики о ярлыке на княжение в Урянхае потомку Чингисхана, Субэтэй богатырю. Спонсор мероприятия: Лун Син Ху...

Аноним, 19-09-2025 #9[ru]

Ховалыг: «Провел совещание по реставрации старого обелиска «Центр Азии». Для многих он является символом, хранящим в себе воспоминания многих поколений... Пришли к общему решению, что прежде чем приступить к реставрации самого обелиска, нужно тщательно изучить состояние грунта на месте его установки. Это необходимо для создания прочного фундамента, который обеспечит устойчивость памятника. В этом году сосредоточимся на подготовительных работах...»

Можжевельник: «Наглядный пример работы Ховалыга, красочно расписанный в его ленте. Уровень задач – легкое и приятное обсуждение грунтов, подсыпка песка. Эта вся незначительная хренотень растягивается на 2 года. «Такой поэтапный подход поможет выполнить все работы качественно и профессионально». А потом, «уставшие, но довольные, они возвращались домой». Вот это уровень!»

Аноним, 19-09-2025 #10[ru]

Ховалыг каждый день находит повод не работать, а праздновать. Вот и на этот раз «Сегодня 80-летие отмечает самое крупное по численности населения муниципальное образование Тувы – Кызылский кожуун...», поэтому опять нет повода не выпить! А работать когда начнешь?

Аноним, 19-09-2025 #11[ru]

В Подмосковье застрелился глава крупнейшего в России производителя композитов UMATEX Group (АО «НПК «Химпромижиниринг», входит в «Росатом») Александр Тюнин. Рядом с телом Тюнина лежит ружьё, а в машине обнаружили предсмертную записку...» «Самоубийство» – самая распространённая причина таких смертей. Волнуюсь за Владислава Товарищтайовича – как он там? Пьет антидеприссанты? Дарил ли ему кто-нибудь огнестрельное оружие? Ведь в банке с пауками – жизнь тяжелая и депрессивная!

Аноним, 20-09-2025 #12[ru]

Владислав Ховалыг вместо подготовки к зиме, ремонта изношенных коммунальных сетей, помощи в уборке урожая, продолжает петь и танцевать: «Сегодня в рамках празднования 100-летия одного из самых крупных кожуунов нашей республики – Барун-Хемчикского кожууна – торжественно открыли новый стадион на 1000 мест...»

Аноним, 20-09-2025 #13[ru]

Шолбан Кара-оол, превративший Туву в беднейший регион во всей Евразии, тут решил поучить жизни страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В первую очередь, Кара-оол считает необходимым создать справедливую и устойчивую экономику... Кроме того, парламентарий призвал воспитывать сообщество, ориентированное на людей... Также зампред Госдумы заявил о важности совместной работы в решении глобальных проблем... «Давайте повысим наше партнерство для решения самых насущных в мире проблем», – сказал Кара-оол.

Барыга с мышлением гопника, разоривший свой народ, продолжает дуть из себя фигуру...

Коротко

Аноним, 17-09-2025 #5[ru]

Власти предлагают ограничить число кур, свиней и коров в личных дворах. Регионам дадут право устанавливать собственные лимиты, чтобы убрать запах и шум и снизить риск болезней... Государство, однако, уже вошло во вкус и не может остановиться. Оно хочет регулировать буквально всё. Граждане, по его мнению, ни на что сами не способны, поэтому государство должно стать тотальным.

Аноним, 17-09-2025 #6[ru]

Ховалыг: «...Рассмотрели предварительные итоги прохождения летней оздоровительной кампании в республике. В этом году в республике дали старт программе по модернизации детских оздоровительных лагерей, которые много лет нуждались в основательном ремонте и обновлении...» Про то, что дети остались без онкологической помощи – ничего не сказал.

Аноним, 18-09-2025 #10[ru]

В том, что на пост председателя Верховного суда назначается Игорь Краснов, нынешний генпрокурор, есть одна хорошая новость: он достаточно молод, всего 50 лет, и у него очень высокие шансы дожить до того момента, когда ему придётся отвечать за содеянное. В отличие от Зорькина (82 года), Бастрыкина (72 года), Бортникова (74 года). Думается, что эта нехитрая мысль будет время от времени приходить ему в голову...

Цены на продукты питания по состоянию на 15 сентября 2025 года (в рублях)

Аноним, 18-09-2025 #1[ru]

В России свёкла подешевела сильнее, чем подорожали огурцы!

К нам приехал ревизор: С какой целью побывал в Туве Герман Греф?

tlg_comm, 17-09-2025 #2[ru]

Вот поэтому Греф и зарулил к нам. Ну и плюс ваши доводы.

Аноним, 17-09-2025 #4[ru]

Греф спрашивал у Ховалыга, когда республика расплатится с долгами по кредитам, и как Ховалыг может помочь в выбивании долгов с нищего населения. Но Ховалыг что-то прохрюкал невразумительное и в конце добавил: «А смотрите, какой у нас огромный туристический потенциал! А послушайте, как красиво исполняют горловое пение!» Греф на это посмотрел, плюнул и улетел домой, пообещав напоследок прислать коллекторов.

tlg_comm, 17-09-2025 #5[ru]

#2: Он во все города заруливает решать проблемы с отделениями Сбербанка. Молодец, мужик. Ездочится по всей стране, как савраска. Больше ведь некому. А уж какое ныне влияние олигархи оказывают на Путина – обнять и плакать.

Аноним, 18-09-2025 #6[ru]

№3, Греф – это чиновник, а не какой не бизнесмен. Он где-то рядом с Силуановым и Набиуллиной – вместе управляют финансами страны. Поэтому он и не по своей инициативе прилетал, а по заказу из Кремля, чтобы так сказать дать свою «экспертную оценку».

Сергей Конвиз: Мир переходит к более радикальным методам решения проблем

Аноним, 17-09-2025 #3[ru]

Итогом сознательной атаки на Польшу оказалось именно то, что Путин и предполагал получить: стало ясно, что НАТО абсолютно не готово к отражению таких нападений...

Аноним, 17-09-2025 #6[ru]

Черномырдин 8 лет был послом России в Украине: «Украина – не Россия. Переезжаешь границу и видишь: побеленные хатки, ровные заборы, дорожки выложены. А у нас нет. Потому что у нас все заняты геополитикой. Если у нас выровнять заборы, побелить хатки, починить крыши, то это уже не Россия»...

Аноним, 18-09-2025 #10[ru]

Медведев и «Единая Россия» сообщают: бюджет и на 2026 год будет военным. Так что все эти разговоры на тему «Путин хочет мира» – пустая болтовня.

Аноним, 18-09-2025 #12[ru]

Путинская лошадь забыла выпить таблетки и её понесло... Лавров заявил, что западные военные в Украине «будут оккупационными войсками» и «законными целями для российских военных». Ещё раз. По его извращённой логике, военные, которых приглашает сама Украина для защиты от России, будут оккупантами... А вот россияне, никакими оккупантами не являются...

Аноним, 19-09-2025 #14[ru]

По версии министра финансов Силуанова, «у России союзники – армия, флот и... устойчивые финансы». То есть союзники России – это крейсер «Москва», авианосец «Адмирал Кузнецов», тысячи убитых солдат и дыра в госбюджете в 5-7 триллионов. В общем, нет у России союзников, кроме Ким Чен Ына и Лукашенко...

Аноним, 19-09-2025 #16[ru]

Простите, но мой вопль сейчас было слышно даже в Москве, кажется. Только что Минюст признал иностранным агентом военного волонтера, полного кавалера высшей награды Ахмат – Ордена СПЕЦНАЗ-АХМАТ и вообще всех наград Ахмат, в том числе медали группы Аида, Z-автора Романа Алехина... иностранным агентом!

Аноним, 20-09-2025 #20[ru]

Великие мысли Z-иноагента Алёхина:

• Не надо становиться иноагентом, не надо сливать данные или писать тексты по заказу иностранцев и все будет хорошо.

• Марков (признан российскими властями иностранным агентом) допустил стратегический просчёт и сейчас надо не нападать, как нападает на мужа изменившая жена и не кричать, что ты был предан всегда и это кто-то виноват в измене, а спокойно помогать власти – работать на власть, не взирая на статус.

• Нас ждала бы очень печальная учесть, если бы продолжили идти по тому пути, который нам заложили либералы и агенты иностранных государств в российской власти.

(прочитано 284 раза)

0
risk-inform.ru/article_11578.html

 Доска объявлений 
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
Остальные материалы номера 34:
Материал входит в раздел тематического архива:

Все программы в телике по возрасту пометили. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

Шутка 2012 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине