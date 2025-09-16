    Коротко

Несмотря на тотальный запрет легального алкоголя, Тува лидирует по преступлениям в алкогольном опьянении

Тува в этом году стала регионом с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

За семь месяцев 2025 года на долю таких преступлений из числа расследованных в Туве приходится 45,9% противоправных деяний. Следом идет Ненецкий автономный округ, где в пьяном виде было совершено 36,1% преступлений от общего числа, далее – Чукотка (35,4%), Коми (34,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (33,1%) и Бурятия (33%).

Всего в РФ с января по июль зарегистрировано более 88 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и 4,6 тыс. – в состоянии наркотического опьянения. В целом с начала 2025 года число уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%.

В Туве дети с онкологией остались без врача

Тувинский государственный Республиканский онкологический диспансер остался без детского врача-онколога, сообщает «108 канал» со ссылкой на родителей ребят, страдающих от рака. Специалиста нет в учреждении с марта 2025 года.

«Через детского онколога мы оформляли все квоты. Основное лечение получаем в Москве, где сыну оказывается квалифицированная помощь. После курса химиотерапии мы приезжаем в Туву, где мы должны сдавать анализы или по назначению врача проходить еще одну химиотерапию. Из-за того, что детский онколог в марте этого уволилась, нам пришлось переехать в Красноярск», – рассказала мама мальчика с раком грудной клетки.

Другая жительница, у шестилетней дочери которой рак костей, подтвердила проблему. По её словам, больницы иногда отказываются выдавать лекарства, которые входят в перечень жизненно важных, и семьи с больными детьми просто вынуждены переезжать из Тувы.

В марте в онкодиспансере умер девятилетний Авырал Ондар. Его, по словам родных, отказались класть в онкологический диспансер.

Из официального ответа минздрава Тувы на обращение, датированное ещё концом марта, следует, что единственный детский онколог якобы находился в отпуске.

В июле 2025 года минздрав Тувы официально признавал, что «дети с онкологическими заболеваниями, в том числе лейкемией, направляются в федеральные онкологические центры в Красноярске и Москве». Власти утверждают, что оказание помощи по профилю «детская онкология/гематология» станет возможна в Туве только после ввода строящегося здания Республиканской детской больницы.

Причины того, почему люди, которым помощь положена по закону, вынуждены ждать строительства какого-то объекта, не уточнялись. По официальным данным, на март 2025 года, здание детской больницы было готово только на 18%.

Министерство здравоохранения Тувы с 2021 года возглавляет Анатолий Югай. Республиканским онкодиспансером с того же времени руководит Омак Ондар.

«Аварийность будет расти». В России изношена почти половина канализационных сетей

Износ сетей канализации в России по итогам 2024 года достиг 46%, сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстата. Как следует из статистики, изношенными в стране считаются 94 тысячи км канализационных труб. Больше всего проблем – в Еврейской автономной области (износ 80%), Туве (79%) и Курганской области (73%). Почти 60% достигает износ канализации в Москве. Лучше всего ситуация в малонаселенных Ненецком АО (2%), Алтае (3%) и Чукотке (6%).

Данные Росстата отражают нормативный срок, отработанный трубами. Если он полностью истек, то износ трубы считается равным 100%. Профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев поясняет, что при среднем сроке службы канализации около 50 лет ежегодно нужно обновлять не менее 2% ее протяженности, а для снижения аварийности – около 3%. Сейчас же заменяется лишь чуть больше 1%.

Темпы обновления изношенных коммунальных сетей в России вдвое ниже, чем требуется, признавал ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Ежегодно обновляется лишь около 1,9-2% коммунальных сетей, в то время как для стабилизации ситуации необходимо как минимум 4%. Без увеличения объемов работ аварийность будет только расти», – заявлял он.

Бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили обвинение во взятках на 1,3 миллиарда рублей

Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иванова обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, ему инкриминируют легализацию преступных доходов, незаконное хранение и переделку оружия.

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в получении взяток. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов.

Арестованный экс-губернатор Курской области сознался во взятках на 30 млн. рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищении 1 млрд. на строительстве укреплений в регионе, признался во взяточничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что это произошло во время следственных действий, которые проходят в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. «Он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн. рублей откатов», – заявил собеседник агентства.

По его словам, также Смирнов дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщив, что тот тоже «брал взятки». Оба фигуранта находятся в СИЗО с апреля по обвинению в мошенничестве при строительстве укреплений на границе с Украиной (часть 4 статьи 159 УК). Накануне в ходе заседания по продлению ареста стало известно, что против Смирнова возбудили новое уголовное дело – о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Экс-губернатору грозит до 15 лет заключения. При этом его адвокат Сергей Бушин говорил, что впервые услышал о новом деле. О новых претензиях к Дедову, который расплакался в суде, не сообщалось.

Состояние российского бизнеса ухудшилось до уровня осени 2022 года

Российский бизнес чувствует себя все хуже, показал сентябрьский опрос более 10 тыс. предприятий, проведенный Центробанком в начале сентября. Рассчитанный по его итогам индикатор бизнес-климата (ИБК) мало изменился: 1,8 пункта после 2 пунктов в августе (больше ноля означает рост деловой активности, меньше – спад).

Деловую активность поддерживают надежды на лучшее будущее: ожидания растут второй месяц подряд (10,3 пункта). А вот оценки текущей ситуации уже с августа 2024 г. не выходят из зоны спада, и опустились до минимума за этот период: -6,4 пункта. Последний раз компании оценивали ситуацию хуже в октябре 2022 г. Расхождение между реальностью и ожиданиями продолжает усиливаться, комментирует экономист Егор Сусин.

Ухудшились текущие оценки как спроса, так и предложения, отмечается в комментарии аналитиков Альфа-банка. В обрабатывающей промышленности фактические оценки даже хуже начала 2022 г., отмечает экономист Дмитрий Полевой. Обновлены локальные минимумы ИБК в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, а также услугах ИБК, а улучшения ИБК в строительстве и торговле – также заслуга оптимистичных ожиданий, перечисляет он.

По мнению аналитиков Альфа-банка, это говорит о рисках того, что рост экономики по итогам года может сложиться ниже 1%.

«Иначе дыру не закрыть». Правительство готовит повышение НДС до 22%

Правительство России начало прорабатывать варианты нового повышения налогов, чтобы наполнить федеральный бюджет, который столкнулся с резким падением нефтегазовых доходов и за три с половиной года накопил уже более 14 триллионов рублей дефицита.

Как сообщают СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники, наиболее вероятный вариант – это второе за последние 7 лет повышение НДС (налога на добавленную стоимость). До 2019 года он составлял 18%, сейчас – 20%, а теперь чиновники обдумывают повышение до 22%, рассказал один из собеседников.

«Налоги точно будут поднимать», иначе дыру в бюджете не закрыть, объясняют источники издания. В качестве альтернативы правительство рассматривает возможность повышения налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ). Однако их уже увеличили буквально в этом году: налог на прибыль – с 20% до 25%, а по НДФЛ была введена прогрессивная шкала с максимальной ставкой 22%.

Повышение НДС – базового налога, который зашит в стоимость всех продаваемых в стране товаров, – принесет правительству около 1 трлн. рублей в следующем году, оценил экономист одного из российских аналитических центров.

По словам источников издания, исключение из повышенной ставки НДС могут сделать для социально важных категорий товаров, однако в целом альтернатив повышению налоговой нагрузки чиновники придумать не могут. «Налоги лучше печатания денег», – пояснил источник.