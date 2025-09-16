«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 274
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 55
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 33, 16 сентября / Коротко
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№33, 16 сентября 2025 года.
    Коротко

Несмотря на тотальный запрет легального алкоголя, Тува лидирует по преступлениям в алкогольном опьянении

Тува в этом году стала регионом с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

За семь месяцев 2025 года на долю таких преступлений из числа расследованных в Туве приходится 45,9% противоправных деяний. Следом идет Ненецкий автономный округ, где в пьяном виде было совершено 36,1% преступлений от общего числа, далее – Чукотка (35,4%), Коми (34,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (33,1%) и Бурятия (33%).

Всего в РФ с января по июль зарегистрировано более 88 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и 4,6 тыс. – в состоянии наркотического опьянения. В целом с начала 2025 года число уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%.

В Туве дети с онкологией остались без врача

Тувинский государственный Республиканский онкологический диспансер остался без детского врача-онколога, сообщает «108 канал» со ссылкой на родителей ребят, страдающих от рака. Специалиста нет в учреждении с марта 2025 года.

«Через детского онколога мы оформляли все квоты. Основное лечение получаем в Москве, где сыну оказывается квалифицированная помощь. После курса химиотерапии мы приезжаем в Туву, где мы должны сдавать анализы или по назначению врача проходить еще одну химиотерапию. Из-за того, что детский онколог в марте этого уволилась, нам пришлось переехать в Красноярск», – рассказала мама мальчика с раком грудной клетки.

Другая жительница, у шестилетней дочери которой рак костей, подтвердила проблему. По её словам, больницы иногда отказываются выдавать лекарства, которые входят в перечень жизненно важных, и семьи с больными детьми просто вынуждены переезжать из Тувы.

В марте в онкодиспансере умер девятилетний Авырал Ондар. Его, по словам родных, отказались класть в онкологический диспансер.

Из официального ответа минздрава Тувы на обращение, датированное ещё концом марта, следует, что единственный детский онколог якобы находился в отпуске.

В июле 2025 года минздрав Тувы официально признавал, что «дети с онкологическими заболеваниями, в том числе лейкемией, направляются в федеральные онкологические центры в Красноярске и Москве». Власти утверждают, что оказание помощи по профилю «детская онкология/гематология» станет возможна в Туве только после ввода строящегося здания Республиканской детской больницы.

Причины того, почему люди, которым помощь положена по закону, вынуждены ждать строительства какого-то объекта, не уточнялись. По официальным данным, на март 2025 года, здание детской больницы было готово только на 18%.

Министерство здравоохранения Тувы с 2021 года возглавляет Анатолий Югай. Республиканским онкодиспансером с того же времени руководит Омак Ондар.

«Аварийность будет расти». В России изношена почти половина канализационных сетей

Износ сетей канализации в России по итогам 2024 года достиг 46%, сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстата. Как следует из статистики, изношенными в стране считаются 94 тысячи км канализационных труб. Больше всего проблем – в Еврейской автономной области (износ 80%), Туве (79%) и Курганской области (73%). Почти 60% достигает износ канализации в Москве. Лучше всего ситуация в малонаселенных Ненецком АО (2%), Алтае (3%) и Чукотке (6%).

Данные Росстата отражают нормативный срок, отработанный трубами. Если он полностью истек, то износ трубы считается равным 100%. Профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев поясняет, что при среднем сроке службы канализации около 50 лет ежегодно нужно обновлять не менее 2% ее протяженности, а для снижения аварийности – около 3%. Сейчас же заменяется лишь чуть больше 1%.

Темпы обновления изношенных коммунальных сетей в России вдвое ниже, чем требуется, признавал ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Ежегодно обновляется лишь около 1,9-2% коммунальных сетей, в то время как для стабилизации ситуации необходимо как минимум 4%. Без увеличения объемов работ аварийность будет только расти», – заявлял он.

Бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили обвинение во взятках на 1,3 миллиарда рублей

Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иванова обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, ему инкриминируют легализацию преступных доходов, незаконное хранение и переделку оружия.

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в получении взяток. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов.

Арестованный экс-губернатор Курской области сознался во взятках на 30 млн. рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищении 1 млрд. на строительстве укреплений в регионе, признался во взяточничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что это произошло во время следственных действий, которые проходят в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. «Он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн. рублей откатов», – заявил собеседник агентства.

По его словам, также Смирнов дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщив, что тот тоже «брал взятки». Оба фигуранта находятся в СИЗО с апреля по обвинению в мошенничестве при строительстве укреплений на границе с Украиной (часть 4 статьи 159 УК). Накануне в ходе заседания по продлению ареста стало известно, что против Смирнова возбудили новое уголовное дело – о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Экс-губернатору грозит до 15 лет заключения. При этом его адвокат Сергей Бушин говорил, что впервые услышал о новом деле. О новых претензиях к Дедову, который расплакался в суде, не сообщалось.

Состояние российского бизнеса ухудшилось до уровня осени 2022 года

Российский бизнес чувствует себя все хуже, показал сентябрьский опрос более 10 тыс. предприятий, проведенный Центробанком в начале сентября. Рассчитанный по его итогам индикатор бизнес-климата (ИБК) мало изменился: 1,8 пункта после 2 пунктов в августе (больше ноля означает рост деловой активности, меньше – спад).

Деловую активность поддерживают надежды на лучшее будущее: ожидания растут второй месяц подряд (10,3 пункта). А вот оценки текущей ситуации уже с августа 2024 г. не выходят из зоны спада, и опустились до минимума за этот период: -6,4 пункта. Последний раз компании оценивали ситуацию хуже в октябре 2022 г. Расхождение между реальностью и ожиданиями продолжает усиливаться, комментирует экономист Егор Сусин.

Ухудшились текущие оценки как спроса, так и предложения, отмечается в комментарии аналитиков Альфа-банка. В обрабатывающей промышленности фактические оценки даже хуже начала 2022 г., отмечает экономист Дмитрий Полевой. Обновлены локальные минимумы ИБК в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, а также услугах ИБК, а улучшения ИБК в строительстве и торговле – также заслуга оптимистичных ожиданий, перечисляет он.

По мнению аналитиков Альфа-банка, это говорит о рисках того, что рост экономики по итогам года может сложиться ниже 1%.

«Иначе дыру не закрыть». Правительство готовит повышение НДС до 22%

Правительство России начало прорабатывать варианты нового повышения налогов, чтобы наполнить федеральный бюджет, который столкнулся с резким падением нефтегазовых доходов и за три с половиной года накопил уже более 14 триллионов рублей дефицита.

Как сообщают СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники, наиболее вероятный вариант – это второе за последние 7 лет повышение НДС (налога на добавленную стоимость). До 2019 года он составлял 18%, сейчас – 20%, а теперь чиновники обдумывают повышение до 22%, рассказал один из собеседников.

«Налоги точно будут поднимать», иначе дыру в бюджете не закрыть, объясняют источники издания. В качестве альтернативы правительство рассматривает возможность повышения налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ). Однако их уже увеличили буквально в этом году: налог на прибыль – с 20% до 25%, а по НДФЛ была введена прогрессивная шкала с максимальной ставкой 22%.

Повышение НДС – базового налога, который зашит в стоимость всех продаваемых в стране товаров, – принесет правительству около 1 трлн. рублей в следующем году, оценил экономист одного из российских аналитических центров.

По словам источников издания, исключение из повышенной ставки НДС могут сделать для социально важных категорий товаров, однако в целом альтернатив повышению налоговой нагрузки чиновники придумать не могут. «Налоги лучше печатания денег», – пояснил источник.

(прочитано 160 раз)

0
risk-inform.ru/article_11565.html

 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Остальные материалы номера 33:
Материал входит в раздел тематического архива:

«Наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово» (Фёдор Достоевский, «Записки из мёртвого дома»).

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине