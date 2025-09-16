«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 33, 16 сентября / В Непале поколение «Z» свергло власть после интернет-запретов
№33, 16 сентября 2025 года.

В Непале поколение «Z» свергло власть после интернет-запретов

В Непале поколение «Z» свергло власть после интернет-запретов

Федеративная парламентская республика Непал расположена в Южной Азии, в Центральных Гималаях. Его территория – 147,181 тыс. кв. км. 4/5 страны покрыто горами, в которых расположены 8 из 14 высочайших вершин мира, включая Эверест (8848 м). На юге Непал граничит с Индией на севере – с Китаем. В прошлом – бывшая колония Великобритании. Население – около 30 млн. человек, из которых около 21% проживает в городах. Уровень грамотности – 67,9%. Средняя продолжительность жизни – немногим более 70 лет. Население исповедует индуизм и буддизм. По Конституции там светский характер государства. Столица – г. Катманду с 2,17 млн. чел. Другие крупные города: Покхара (400 тыс. чел.), Биратнагар, Непалгандж, Бутвал, Биргандж, Джанакпур. Официальный язык: непали. Второй язык – английский. Национальный праздник – День Конституции, который отмечают 20 сентября. Денежная единица – непальская рупия.

Президент Непала Рам Чандра Паудель осуществляет представительские функции и является верховным главнокомандующим вооружёнными силами. Правительство страны возглавляет премьер-министр, наделённый всей полнотой исполнительной власти. Законодательную власть представляет Федеральный Парламент, состоящий из двух палат: Национальное Собрание (верхняя) и Палата представителей (нижняя). Судебная система состоит из Верховного суда, высоких судов (на уровне провинций) и территориальных судов (на уровне районов). Страна разделена на семь провинций. В парламенте Непала представлены 12 партий, из которых более половины мест принадлежит прокоммунистическим партиям, в том числе маоистского толка. Независимые депутаты имеют четыре места.

Уровень инфляции – 5,3%. В экономике доминирует сфера услуг. 69% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве, 12% – в промышленности. Въездной туризм даёт 8% поступлений в бюджет. Непал производит около 2000 МВт электроэнергии в год и объем генерации постоянно увеличивается по мере ввода в строй новых ГЭС. Объём внешней торговли Непала в 2020/2021 году составил $14,1 млрд. Объём импорта превышает объём экспорта в 11 раз. Объём экспорта за год увеличился с $826 млн. до $1,18 млрд. (на 42%), импорта – с $10,2 млрд. до $12,9 млрд. (на 27%). Основные статьи экспорта – готовые текстильные изделия, ковры, пашмина, рис, лекарственные травы, специи, кожевенное сырье, сувенирные ремесленные изделия, чай, имбирь, кардамон. Основные статьи импорта – горюче-смазочные материалы, готовая промышленная продукция (станки, оборудование, транспортные средства, запчасти к ним), топливо, удобрения, стройматериалы, продовольствие, электроэнергия. Катманду заинтересован в активизации взаимовыгодного сотрудничества с Индией по вопросам развития транспортного сообщения, безопасности, торговли и транзита, привлечения инвестиций, освоения водных ресурсов и гидроэнергетики. В мае 2017 г. гималайская республика присоединилась к китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Накануне в Непале власти запретили работу более чем 20 соцсетей, включая Facebook*, Instagram* (* запрещённая российскими властями экстремистская организация), YouTube, WhatsApp и TikTok. Официальной причиной блокировки стал их отказ зарегистрироваться в стране. Они не выполнили новое требование властей о регистрации и подчинении государственному надзору. Это вызвало массовые протесты в стране – 8 сентября в столице Непала Катманду вспыхнули беспорядки.

При этом запрет соцсетей стал лишь катализатором протестов. На самом деле демонстранты выступали против коррупции в стране и политики действующих властей в целом. Полиция в Катманду использовала против демонстрантов водомёты, дубинки и резиновые пули. По словам представителя полиции, в ходе беспорядков погибли 21 протестующий, девять сбежавших заключённых, трое полицейских и 18 других человек, около 1300 получили ранения. Более 12,5 тыс. заключённых, сбежавших из тюрем по всей стране, по-прежнему находятся в розыске.

9 сентября протестующие атаковали здание парламента Непала. На фоне происходящего премьер-министр Непала утром 9 сентября всё же отменил своё решение о запрете соцсетей. Однако это уже не помогло: протестующие продолжили требовать его отставки. Но вскоре 73-летний премьер-министр Непала Шарма Оли последовал в своём решении за главой местного МВД и ещё двумя министрами, объявившими об отставке. «В связи с неблагоприятной ситуацией в стране я ушёл в отставку с сегодняшнего дня, чтобы способствовать решению проблемы и помочь решить её политическим путём в соответствии с конституцией», – говорится в письме Оли, которое он направил президенту Непала Раме Чандре Пауделю.

«Парламент Непала сейчас – это Discord», – заявляют обозреватели. Как пишет NYT, разговоры, которые ведутся гражданами в Discord, обсуждают по национальному телевидению и транслируют в прямом эфире на новостных сайтах. Администраторы сервера – «активисты поколения Z», возглавлявшие протесты. Теперь более 140 тысяч граждан Непала, где премьер и несколько министров ушли в отставку после беспорядков из-за решения властей заблокировать крупные соцсети, в режиме онлайн обсуждают будущее страны в Discord. А президент страны назначил премьер-министром Непала после голосования в Discord бывшую главу Верховного суда Сушилу Карки, которая уже ведёт переговоры о досрочных выборах. 73-летняя Карки будет возглавлять правительство Непала до следующих выборов, которые, как ожидается, пройдут через полгода – год. Юристка – первая и до сих пор единственная женщина, занимавшая пост главы Верховного суда страны. Теперь она станет первой женщиной на посту премьер-министра Непала.

Редакция

Материал входит в раздел тематического архива:

«Наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово» (Фёдор Достоевский, «Записки из мёртвого дома»).

Шутка 2021 года

Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине