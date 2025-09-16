    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-09-2025 #1[ru]

Намедни пресс-секретарь РФ-правителя Д.С. Песков сделал скандальное, при том немотивированное и неспровоцированное, признание: В.В. Путин спит не более 4 часов в сутки. А мы же твёрдо помним, не так ли: Бессонница разума – рождает чудовищ.

Аноним, 12-09-2025 #2[ru]

Как здорово сказано о действиях России в Украине: «мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека»! И кто Путину пишет эти тексты?

Аноним, 12-09-2025 #3[ru]

С утра до вечера по телевизору пропаганда рассказывает с восторгом о том, какую деревню наши войска заняли в Украине. А как быть с денацификацией и демилитаризацией Украины? Неужели добились?

Аноним, 12-09-2025 #4[ru]

Наша цель – капитуляция Украины и уход с политической арены её президента Зеленского, который своим упорством унижает Путина.

Аноним, 10-09-2025 #3[ru]

Медведев рассказал, что недружественные страны вынашивают планы забросить на территорию России чужеродные растения, животных и микроорганизмы, чтобы биологически Россию одолеть. Наверное, вчера Медведеву в стакан водки муха залетела.

Аноним, 12-09-2025 #7[ru]

Заголовок госСМИ: «Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам». Что на самом деле происходит: «В России наблюдается рекордное падение продаж потребительской электроники». Пишите ваши варианты к чему в ближайшее время мы еще «охладеем».

Аноним, 12-09-2025 #8[ru]

Как ситуацию не описывай, а воевать сил уже нет.

Аноним, 12-09-2025 #9[ru]

Наши командиры никак не могут объяснить, почему вторая армия мира никак не может освободить от укропов Донецкую область. Мы всё время побеждаем, но по-прежнему топчемся на месте. Неужели саботаж?!

Аноним, 10-09-2025 #1[ru]

Вот и Чюдюк «внезапно» оказался коррупционером: «Кызылский городской суд Республики Тыва арестовал бывшего чиновника, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Им оказался Чюдюк Айдын Алексеевич – экс-зам председателя правительства Тывы...» Так значит, Алла Топчаевна оказалась права, когда про него писала? Тогда отпустите бедную женщину! И медаль ей выдайте за борьбу с коррупцией.

Аноним, 10-09-2025 #2[ru]

Бедный-бедный Ховалыг, совсем уже осиротел – всех пересажали, один Уран-оол на свободе остался. Как он теперь дальше будет? Может, уже пора жену замом назначать – последний бастион и опора на пути кровожадных следователей!

Аноним, 10-09-2025 #3[ru]

Силуанов: «ИИ не заменит человека в планировании федерального бюджета». Ну да, конечно, ИИ же не объяснишь: откат, тендер другу, и всякие подобные махинации. Так и с голой попой можно остаться. Нет, ИИ точно не нужен при планировании бюджета!

Аноним, 10-09-2025 #4[ru]

Тем временем, пока Чюдюку вставляют швабру в задницу, выбивая признательные показания (пытки в России теперь разрешены официально), Ховалыг радуется простым мелочам: «Получил письмо от Ассамблеи народов России за подписью генерального директора, Героя России Александра Васильевича Дарковича, в котором он сообщает, что творческая команда Республики Тыва стала абсолютным победителем в номинации «Завораживающая искренность» Всероссийского марафона «Русский вальс»...» Каким образом эта победа может помочь Туве и самому Ховалыгу в частности, он не сообщает. А было бы интересно послушать, как он будет открещиваться от связей со своим ближайшим доверенным во всех щекотливых делах...

Аноним, 11-09-2025 #8[ru]

Последний Бастион обороны Ховалика Чудук-бревно пал, теперь осталась одна надежда – на Айлан-Сила.

Аноним, 11-09-2025 #9[ru]

Арестованную правая рука Шизика, зовут Айдын Чечейоловна по кличке «Мендот», за махинации с землями столицы, когда Х был мэром. На первом допросе он рассказал что 0.5 млрд. руб. передал покойному ныне брату предыдущего У, который сейчас в Москве большой начальник. Большая начальника боится, что все предатели, кроме Хирурга Тимурыча, который в Москву приезжал и сказал, что Курултай будет за любой кипишь, кроме Таича...

Аноним, 11-09-2025 #11[ru]

Топчаевна скоро выйдет на свободу. И тогда Хаванык сам воткнет себе в задницу вибратор, которым его трахает по ночам его спутница жизни.

Аноним, 11-09-2025 #13[ru]

Можжевельник: «В правительстве полгода полный паралич управления. Все идет по инерции. По свидетельству госслужащих, в последний месяц есть ощущение, что все рухнуло и просто, разгоняясь, катится вниз. Невиновник с потухшими глазами не знает что делать и с кого что спросить, на кого что свалить. Все сидят и просто получают зарплату. Уран-оол и Ананьин спят днем на работе».

Аноним, 12-09-2025 #15[ru]

Кто-нибудь, расскажите Кириенко, что он выбрал себе самого замечательного человека по шкале преданности Шойгу и Шолбану Кара-оолу. Быть лохом – это призвание.

Аноним, 12-09-2025 #16[ru]

Чтобы взрастить новую траву, нужно сжечь старую жизнь Тувы. Выжечь каленым железом. Это не призыв – просто констатация фактов.

Аноним, 12-09-2025 #17[ru]

Дашмир Куулар и Анхбаяр Ховалыг близки не только к главе республики В. Ховалыгу, но и спикеру Верховного Хурала Кан-оолу Даваа. А вместе они – реальная мафия. Странно, что Куулара и Ховалыга не замели вместе с 010-ми...

Аноним, 12-09-2025 #18[ru]

Как Ховалыг мог додуматься двинуть в Общественную палату лидера криминального мира? Он что, не понимает, как подставился? Или отношения такие, что не мог отказать? Они же ему скакуна подарили...

Аноним, 12-09-2025 #20[ru]

У Ховалыга отняли самое сокровенное – Чюдюка. Теперь он томится в СИЗО и готовится откупиться от ФСБ-шников тем, что готов сдать своего патрона.

Аноним, 12-09-2025 #21[ru]

Чюдюк – слизняк. В СИЗО он сломается и даст следователям нужные показания.

Аноним, 12-09-2025 #22[ru]

Для Чюдюка нет ничего святого. И Ховалыга он не пощадит.

Аноним, 12-09-2025 #23[ru]

Глава Ховалыг срочно вылетел в Москву – будет вызволять с кичи своего подельника Чюдюка.

Аноним, 12-09-2025 #24[ru]

Если Ховалыг не сможет вытащить Чюдюка из СИЗО и отбить у ФСБ, ему конец.

Аноним, 13-09-2025 #26[ru]

Хирург Тимуровец по кличке Спикер, в конце августа был замечен в кабинете Заместителя председателя Государственной думы. Правда, в шпионском одеянии. Темная кепка, темные очки-авиаторы, темные брюки. Единственное что выдавало Штирлица – белые кроссовки. Как Предтеча белых тапок... Аминь! Шолбан, передай Шестерке, что все знают, что хирург скоро станет объектом трепанации черепа и души, на предмет многомиллиардных хищений вашего ОПС.

Аноним, 13-09-2025 #27[ru]

#22 Ховалыг сам сдал Айдына Алексеевича. Сыграл на опережение. То же самое, произошло и с Бастионом.

Аноним, 13-09-2025 #28[ru]

Состоялись обыски у Главы избирательной комиссии, ближайшего соратника Главы.

Аноним, 13-09-2025 #30[ru]

Целую неделю ХВТ стучится во все двери в Москве. Никто, кроме Звездного, дверь не открыл. А Звездный будет только слушать ради удовольствия скулеж человека, который поедает каждого, кто раньше ему помогал по жизни. Предателей никто не прощает!

tlg_comm, 13-09-2025 #31[ru]

А что предыдущие были лучше его? И их жёны?!!

tlg_comm, 10-09-2025 #13[ru]

«Полиция задержала жителей Тувы, перекрывших дорогу золотодобытчикам» – Родина не продаётся!

Аноним, 11-09-2025 #16[ru]

В Туве некому лечить больных раком детей! Единственный детский врач из республиканского онкодиспансера Тывы уволился ещё в марте. Уже полгода маленьким пациентам не помогает никто, обратили внимание «Люди Байкала»... Без детского онколога они не могут получить даже направление на лечение в Москве или в другом крупном городе. А те, кто лечение уже прошёл, остались без рецептов на жизненно важные лекарства. Журналистам местного «108 канала», которые подняли эту тему, в онкодиспансере врут, что врач находится в отпуске, а в республиканском Минздраве угрожают уголовным делом.

Аноним, 10-09-2025 #1[ru]

Ховалыг: «Нашу республику с рабочим визитом посетил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Оскарович Греф. Чтобы продемонстрировать туристический потенциал Тувы, мы рассказали об уникальной природе республики, целебных источниках – аржаанах... В этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» Герману Оскаровичу продемонстрировали горловое пение прославленных артистов ансамбля «Алаш»...» А зачем банкиру демонстрировать горловое пение и туристический потенциал Тувы? Я еще понял, если бы ему показали новое здание Сбербанка или хотя бы новые дома, в которых продаются квартиры за ипотеку Сбербанка... То есть Ховалыгу просто тупо был не готов к визиту Грефа, и не знал, чем его еще занять, кроме как развлечь, как простого туриста. Мог бы тогда на рыбалку как Путина свозить... или это не профиль Ховалыга?

Аноним, 12-09-2025 #2[ru]

Если в республике не будет строительства жилья за счёт средств бюджета – ну типа переселения из ветхого и аварийного жилья, для детей-сирот, полицейских и прочее, то стройка заглохнет. Визит банкира Грефа показал – рассчитывать на дармовые деньги Сбербанка Туве не стоит. А самого главу Ховалыга московская тусовка всерьёз не воспринимает. В Туве готовится «смена караула» в кресле губернатора. И всем этим Чюдюкам, Кууларам и Ховалыгам – крышка!

Аноним, 12-09-2025 #3[ru]

Судя по прикиду, Греф приезжал на отдых. А наш Хов бегал за ним, как пацан со своим никчемным рамочным соглашением. Греф – не Герой, в глаз не даст, когда ему мешают отдыхать, зная это. Вот и бегал наш Хов.

Аноним, 10-09-2025 #1[ru]

«Дональд Трамп заявил, что он готов перейти ко второй фазе санкций в отношении России». Я что-то пропустил? Когда у него была первая фаза санкций?

Аноним, 10-09-2025 #18[ru]

Путин ставит Трампа в очень сложное положение. Массовый дронопад в Польше трудно замести под ковер. Если это не сознательная провокация Путина с целью унизить Трампа, то тогда это феерическое фиаско только что награжденного Герасимова. И я даже не знаю, какая из этих двух версий является более устрашающей.

Аноним, 11-09-2025 #29[ru]

Для Трампа нападение Путина на одну из восточноевропейских стран станет настоящей политической катастрофой. Про новую войну уже не скажешь, что, дескать, «если бы я был президентом, то её бы не случилось»...

Аноним, 10-09-2025 #1[ru]

Шолбан Кара-оол: «Мудрость матерей наших бойцов придает силы, они являются воплощением добра и милосердия, несмотря на горести и боли...». Злобный клоун, который всю жизнь спаивал тупых сородичей, а теперь своей пропагандой завлекает их на убой, льет крокодиловы слезы... А тем временем Тува на первом месте в России по относительной смертности – только по подтвержденным поименным спискам на СВО погибло 1500 человек – 0,5 процента от всего населения республики. А если прибавить к ним всех типа «пропавших без вести» (а на самом деле гниющих неопознанных трупов, брошенных в степях Украины, чтобы не платить гробовые), то получится как минимум в два раза больше.

Аноним, 12-09-2025 #4[ru]

Неужели министр Завьялов посмеет прикрыть тунёвские пьянушки? Невероятно!

Аноним, 12-09-2025 #5[ru]

Этот министр Завьялов какой-то странный. Гонится за дешёвой популярностью. Что-то с ним не то.

Аноним, 12-09-2025 #7[ru]

Да ничего странного в Завьялове нет. Обычный мент, но с придурью. Перебесится и успокоится, как в своё время генерал Аренин.