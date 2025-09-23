    Коротко

Правительство Тувы ввело военное положение на территории республики. Пока только в области интернета...

Жителей города Кызыл предупредили о «временном снижении скорости мобильного интернета» в «местах с повышенными рисками» и вблизи критически важных инфраструктурных объектов.

В связи с этим Минцифры республики Тыва напомнило о введении «белых списков», запущенных «для минимизации неудобств». В перечне ресурсов, которые будут доступны при отключениях интернета, как обратили внимание некоторые местные издания, оказались в том числе мессенджеры WhatsApp, Telegram и популярный в республике Viber – это видно и на скриншотах сообщения Минцифры в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте».

Однако позже эти три мессенджера пропали из сообщения Минцифры Тувы. Теперь в нем говорится (и в паблике, и на сайте), что «белый список» включает утвержденные федеральным министерством цифрового развития ресурсы: портал Госуслуг, «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, сайты мобильных операторов и другие.

Кроме того, в первом сообщении Минцифры Тувы, объясняя ограничение работы мобильного интернета, сослалось на указ президента «О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов». Указа с таким названием нет в открытом доступе ни в банке документов Кремля, ни на портале правовых актов.

В отредактированном сообщении Минцифры говорится, что решение об ограничении интернета принято в рамках полномочий оперштаба по реализации указа президента №757 от 19 октября 2022 года. Это – указ о «мерах, осуществляемых в субъектах» России в связи с другим указом – №756. Он, в свою очередь, вводит военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Министр спорта Тувы привлечён к административной ответственности

По сообщению Прокуратуры, установлено, что в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» Министерству спорта Республики Тыва из федерального бюджета выделены субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры. В целях реализации программы между Министерством спорта и индивидуальным предпринимателем заключено концессионное соглашение на строительство спортивного зала в восточной части г. Кызыла. В связи с невыполнением работ в срок действие соглашения продлено до конца марта 2025 года. Строительные работы завершены в марте текущего года и объект введен в эксплуатацию 28 марта 2025 года. Однако, в ходе проверки установлено, что условия соглашения по строительству объекта не были выполнены индивидуальным предпринимателем в полном объеме.

По указанному факту прокуратурой республики в отношении министра спорта возбуждено дело об административной правонарушении. Постановлением Управления Федерального казначейства по Республике Тыва министр спорта республики привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Россиянам запретят иметь много скота и птицы на личных участках

В Госдуму внесен законопроект об ограничении количества сельскохозяйственных животных и птиц в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в городах и селах, которых по стране насчитывается порядка 16,2 млн., согласно переписи 2021 года. Изменения предлагается внести в федеральный закон о личном подсобном хозяйстве (N112-ФЗ); по ним, нормы на поголовье для владельцев участков будут определять власти регионов, причем заявляется, что при этом будут учитываться географические, природно-климатические условия, местные традиции и особенности разных районов. Авторы инициативы – депутаты Красноярского заксобрания – полагают, что нововведения помогут устранить шум и неприятные запахи от животных, а также предотвратить вспышки опасных заболеваний.

По данным аудиторской компании Б1, доля ЛПХ в общем агропроизводстве России составляет около 25% и этот показатель сократился более чем вдвое с 2002 года. В 2023-м общий объем продукции мелких фермеров составил 2,1 трлн. руб. в денежном выражении. Предлагаемые законодателями ограничения станут причиной падения локального производства натуральных продуктов и роста цен на них на 10-15%, считает гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. Также это может увеличить импортозависимость России от продуктов питания, что сделает менее доступной качественную пищу для граждан. В законопроекте важно прописать меры поддержки мелких фермеров, подчеркнул эксперт.

Российская академия наук сообщила об остановке экономического роста в стране

Экономический рост в России прекратился – к такому выводу пришли эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Вслед за сокращением ВВП в I квартале на 0,6% рост ВВП во II квартале (к предыдущему периоду с исключением сезонности) оценивается в 0%, пишут они в комментарии к прогнозу, который обновили в конце августа.

Росстат 12 сентября опубликовал данные о ВВП в I полугодии, из которых следует, что во II квартале экономика все же немного выросла: темп роста в пересчете на год с исключением сезонности составил 1,5%, или около 0,4% за квартал. Принципиально это картины не меняет. «Российская экономика продолжает балансировать между стагнацией и спадом, – пишет ИНП 14 сентября. – Остановку роста уже можно считать статистическим фактом».

Российским компаниям начали массово доначислять налоги на фоне рекордного дефицита бюджета

Федеральная налоговая служба (ФНС) резко ужесточила выездные проверки бизнеса. Если в первом полугодии 2022-го в целом по России 5% подобных проверок заканчивались без доначислений налогов, то в 2025‑м – только 2,2%. При этом в Москве показатель снизился с 6,75% до 2,56%. Это следует из отчета консалтинговой компании «ТеДо», с которым ознакомился Forbes. Одновременно с этим выросло число выездных проверок – в первой половине 2025-го их было совершено на 15% больше, чем годом ранее. Также увеличилась и средняя сумма доначислений: в Москве и Санкт-Петербурге за первое полугодие 2025-го она достигла максимума за семь лет – 120,68 млн. и 248,79 млн. руб. соответственно.

Выездные проверки стали чаще завершаться доначислениями, поскольку инспекторы на предпроверочном этапе определяют круг потенциальных нарушений, после чего предлагают компании добровольно доплатить налоги, чтобы избежать штрафов, поясняет юрист налоговой практики CZLS Ирина Лоскутникова. Если компания отказывается, инспекция инициирует проверку, добавила она. По словам руководителя экспертного центра «Деловой России» Екатерины Авдеевой, особое внимание налоговая уделяет дроблению бизнеса, использованию компаний-однодневок и другим схемам по минимизации налоговой базы. Почти все эти моменты вскрываются до начала выездной проверки, подчеркнула Авдеева. Теперь, «если вы в группе риска, проверка почти неизбежна и ее последствия будут разорительными», отметила Лоскутникова.

Из российских магазинов начали исчезать товары

Российские магазины сократили ассортимент: в июле продуктов питания стало меньше на 2,3%, а непродовольственных товаров – на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в исследовании компании «Нильсен». Наибольшее падение зафиксировано в сегментах алкогольных напитков, детских товаров и средств по уходу за лицом – на 5,6%, 5,1% и 7,3% соответственно. Участники рынка объясняют тенденцию уменьшением торговых площадей магазинов из-за дорогостоящей аренды и изменением потребительских привычек россиян, что вынуждает оставлять на полках только наиболее востребованные позиции.

У третьего судьи за месяц нашли в собственности торговый центр

У судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, осужденной на девять лет колонии, конфисковали несколько объектов недвижимости, включая торговый центр, сообщает «РИА Новости». По решению суда у нее был конфискован торговый центр «Дубрава» в Брянске, 17 участков земли и 19 нежилых помещений в Москве, Подмосковье, в Брянской области и в Крыму, а также дома и квартиры. Елена Кондрат декларировала только квартиру, где проживала с мужем, экс-замгенпрокурором Иваном Кондрат. Имущество семья силовиков оформляла на родственников.

Неделей ранее генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активы на 2 млрд. рублей в рамках антикоррупционного иска, писал «Коммерсант». В список попали 114 земельных участков, 26 домов и помещений, 14 объектов незавершенного строительства в Краснодаре, Сочи и Адыгее, а также доли в двух торговых центрах – «Монарама Адыгея» и «Лаки».

19 августа стало известно, что Генпрокуратура добилась изъятия активов на 13 млрд. рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который возглавлял инстанцию 25 лет. Его лишили сельхозпредприятия «Дмитриевское» (5000 га земель в Краснодарском крае) и 87 объектов недвижимости – земельные участки площадью 6,8 га стоимостью 3,5 млрд. руб., 19 зданий за 2,8 млрд. руб., 18 помещений в офисном центре стоимостью 2,7 млрд. руб., а также 12 квартир стоимостью более 1 млрд. руб. Чернову также принадлежал бар и доля в торговом центре «Мелодия» в Сочи.

Путин предложил назначить новым генпрокурором однокурсника Медведева

Президент России Владимир Путин предложил назначить своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе 65-летнего Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил сенатор Андрей Клишас. Он уточнил, что соответствующее представление поступило в Совет Федерации.

Он заменит Игоря Краснова, который возглавит Верховный суд после смерти однокурсницы президента Ирины Подносовой. Сам Гуцан учился вместе с замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко на юрфаке Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне СПбГУ). С 2007 по 2018 год Гуцан занимал должность заместителя генпрокурора России при Юрии Чайке.