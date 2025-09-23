Сергей Конвиз: «Непримиримость» как главный фактор мировой политики

«ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ» КЛЮНУЛ – ЕВРОПА ЗАШЕВЕЛИЛАСЬ

Всю минувшую неделю мир жил под впечатлением атаки российских дронов на территорию Польши – страны-члена НАТО. В итоге европейцы ощетинились и принимают меры по защите своих территорий от вторжения российских войск. НАТО начало операцию на восточной границе в связи с дронами, сбитыми в воздушном пространстве Польши. Девять европейских стран и США тут же объявили о дополнительной помощи Варшаве. О своей поддержке Польше после атаки беспилотников заявили Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия. Помимо операции по защите восточного фланга ряд стран НАТО решили отправить в Польшу дополнительную помощь. Так, Варшава получила три французских истребителя Rafale, британские истребители Eurofighter Typhoon, три чешских вертолёта Ми-17 и около 100 военных, а также шведские средства ПВО и авиацию. Нидерланды предоставили зенитные ракетные комплексы Patriot, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных. Кроме этого, Германия для патрулирования воздушного пространства у границ с Польшей удвоит число истребителей Eurofighter.

ЕС резко ускорился и принял долго вынашиваемый 19-й пакет санкций в отношении России. Еврокомиссия наметила запретить к 1 января 2027 года импорт российского сжиженного природного газа на европейские рынки. Кроме того, Евросоюз введёт санкции в отношении 118 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть по цене выше установленного потолка. Его размер снижен с $60 до $47,6 за баррель. Будут полностью запрещены сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Также предлагается вводить ограничения против покупателей российской подсанкционной нефти. «Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеры и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай», – сказала глава Еврокомиссии.

Лидеры Евросоюза обсуждают возможность помимо 19-го пакета санкций применить торговые меры против поставок по нефтепроводу «Дружба», который продолжает снабжать Венгрию и Словакию. При этом мнение Словакии и Венгрии они могут проигнорировать, поскольку для принятия таких мер не требуется поддержка всех членов ЕС. Торговые меры, такие как пошлины, могут быть приняты не единогласно, а большинством голосов. Санкции коснутся российских банков и банков третьих стран. Кроме того, европейские ограничения впервые затронут криптоплатформы и криптовалюты.

А российские власти окончательно определились с версией, в соответствии с которой БПЛА были российскими, но запустили их поляки с целью провоцирования ситуации, при которой НАТО будет вынуждено ответить России адекватно.

Подало признаки жизни НАТО: там решили укрепить восточные границы альянса. Симметрично учениям в Беларуси НАТО организовало учения вблизи российско-белорусской границы.

ИЗРАИЛЬ КАК ОСАЖДЁННАЯ КРЕПОСТЬ

Но главные баталии развернулись вокруг удара ВВС Израиля по главарям террористической организации ХАМАС в Дохе (Катар). 9 сентября Израиль нанёс авиаудар по территории Катара, что резко ухудшило ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. Удар ЦАХАЛ по высшим руководителям ХАМАСа в Катаре усилил международную изоляцию Израиля и рискует привести к срыву переговоров о прекращении огня. Действия Израиля в Дохе уже осудили Египет, Турция, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Евросоюз.

Целью удара стала ликвидация представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС. Руководство Израиля не стало скрывать своего решения и обвинило власти Катара «в укрывательстве на своей территории» виновников нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Удар по катарской территории был нанесён в момент, когда члены ХАМАС готовились начать переговоры по мирному урегулированию в Газе. Причём гарантом их проведения выступали США во главе с президентом Трампом. Поводом для удара ВВС послужили два террористических акта в Израиле, организованных ХАМАСом. В связи с чем Израиль объясняет удар по Катару как ответ на теракты. О последствиях авиаудара пока говорить рано, поскольку ХАМАС утверждает, что никто из функционеров не пострадал, тогда как саудовский канал Al Hadath сообщил о гибели четверых из них, а газета Asharq Al Awsat написала о двух пострадавших.

Этот удар важен для осмысления роли США как международного жандарма. Теперь уже очевидно, что американцам доверять нельзя. Они непоследовательны как в отношении своих врагов, так и в отношении друзей и союзников. Да и сам президент Трамп находится в положении осаждённого и со стороны оппонентов внутри США, и союзников в Европе. Его громкие заявления, как правило, ни к чему не приводят. Он вынужден идти на поводу у своей семьи и произраильского лобби.

Что же до позиции премьер-министра Израиля Нетаньяху, то он свои действия объясняет тем, что Израиль находится в окружении врагов, которые поставили перед собой цель уничтожить еврейское государство. Чего он допустить не должен. И потому Израиль обязан вести себя как в осаждённой крепости и отвечать на все вызовы немедленно и жёстко. Израиль не может проиграть ни одной битвы, поскольку проигрыш сразу влечёт падение государства и смерть миллионов евреев. Именно поэтому Израиль так много сил, энергии и денег тратит на повышение своей обороноспособности. Ему реально удалось создать очень эффективную армию, у которой, наверное, самые лучшие в мире военно-воздушные силы. 7 октября будет два года, как Израиль ведёт войну с арабами и персами, которые по численности населения и финансовым возможностям превышают еврейский в 30(!) раз. И за всё это время, нанося удары порой за 2 тыс. километров, ВВС Израиля не потеряли ни одного лётчика и ни одного самолёта. Результат феноменальный!

На днях, 17 сентября, Министерство обороны Израиля заявило, что система противоракетной обороны на основе лазерного оружия «Железный луч» готова к эксплуатации и будет развернута в ближайшие месяцы. Минобороны Израиля заявило, что в течение нескольких недель тестировало систему лазерного оружия большой дальности на юге Израиля и доказало его эффективность в «полной оперативной конфигурации, перехватывая ракеты, миномётные снаряды, летательные аппараты и беспилотники в широком спектре оперативных сценариев», – пишет Reuters. Система будет интегрирована в комплекс «Железный купол», обеспечивая дополнительный уровень защиты. Главное преимущество лазера – низкая стоимость перехвата: каждый удар стоит не более $5, тогда как перехват ракет обычными средствами ПВО обходится в десятки тысяч долларов. В России заявлено, что подобные лазерные средства ПВО уже разработаны. Однако о случаях их боевого применения до сих пор ничего не известно. Всё как в случае с танком «Армата». Танк есть, а применения – нет.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА

Продолжает развиваться ситуация вокруг сектора Газы. Израиль начал наземную операцию по зачистке территории города Газы. По приказу военного командования город покинуло более 300 тыс. мирных жителей, которые переместились на юг сектора. Ещё примерно столько же, включая более 2 тыс. боевиков ХАМАСа, ещё остаются в городе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 15 сентября начала наземное наступление на город Газа. В предшествующие несколько дней город подвергался интенсивным авиаударам. Было разрушено несколько высотных зданий, которые, согласно заявлениям израильской армии, террористы ХАМАС использовали в военных целях. После этой подготовки в бой вступили пехота и танки. Наступление ведут две дивизии ЦАХАЛ, вскоре к ним присоединится третья. Ещё две дивизии берут Газу в окружение. Израильские военные заявили, что контролируют около 40% территории города. Около 40% жителей Газы – а это более 350 тысяч человек – покинули город и направились в гуманитарную зону в южной части сектора.

Тем не менее, лидеры ХАМАСа упорствуют и не отпускают живых заложников и не возвращают тела погибших. А также препятствуют эвакуации населения. Хотя хорошо понимают, что израильтяне не успокоятся и не прекратят давление на Газу и руководство ХАМАСа, пока ситуация с заложниками не разрешится.

Президент США ещё с февраля 2025 года угрожал палестинцам на случай, если они не отпустят заложников. 11 февраля он заявлял: «Если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов... пусть разразится ад». Однако прошло более полугода, а никого «ада» в секторе Газа не случилось. ХАМАС все также продолжает смертельные игры с жизнями заложников. В израильском обществе заканчивается терпение. Потому удар по Катару в Израиле был воспринят положительно. Для премьер-министра Нетаньяху это очень важно, поскольку он находится под уголовным преследованием за коррупцию и его обвиняют в том, что он использует нападение ХАМАСа для удержания личной власти.

ПОСЛЕДНИЕ МОЗГИ УТЕКАЮТ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Другое знаковое событие случилось в России. Добровольно ушёл со своего поста замруководителя АП давний сподвижник президента Путина по работе в Ленинграде, известный в стране юрист Дмитрий Козак.

Это не первый уход из команды президента за последние годы. Точно так же тихо ушли и выехали за границу члены команды Путина: главный архитектор приватизации Анатолий Чубайс, бывший зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, растворился в неизвестном направлении бывший министр финансов Алексей Кудрин и большой мастер подковёрной борьбы, замруководителя АП Владислав Сурков. Ушёл в оппозицию и выехал за границу экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан российскими властями иностранным агентом). Все они ушли тихо и незаметно, не привлекая к себе общественного внимания.

Не секрет, что Д.Козак был единственным в команде Путина, кто не поддержал СВО в Украине и предупреждал, что украинская кампания не будет быстрой и успешной. По истечении почти четырёх лет стало очевидным, что Козак очень реалистично оценивал ситуацию уже тогда. Как говорят знающие люди, он был единственным в команде, кто имел право не соглашаться с Путиным и говорить ему «нет».

Сергей Конвиз