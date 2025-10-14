«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 37, 14 октября / Сергей Конвиз: На что пойдёт президент Америки ради поднятия рейтинга?
№37, 14 октября 2025 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: На что пойдёт президент Америки ради поднятия рейтинга?

На что пойдёт президент Америки ради поднятия рейтинга?

УЖЕСТОЧЕНИЕ БОЁВ ПОД ВОЗЗВАНИЯ К МИРУ

Как ни крути, а миру очень повезло с 47 президентом США. Дональд Трамп как ребёнок: если чего захочет, будет голосить до последнего. Вот, к примеру, ему очень захотелось получить Нобелевскую премию Мира. А ею, как известно, награждает Нобелевский комитет, который формально никому не подчинён. И вот, 10 октября должно было состояться заседание Нобелевского комитета по присуждению премии Мира. Нетерпение Трампа достигло наивысшей точки. И он чуть ли не напрямую потребовал этой престижной премии.

А предыстория этого сюжета такова. Ещё когда в США шла предвыборная борьба за кресло президента, Трамп в предвыборном раже взял да и пообещал обеспечить мир в Европе «в течение 24 часов». Это дало ему дополнительные голоса избирателей, и он победил на выборах. Однако реализовать своё обещание он не может не то что «в течение 24 часов», но и в обозримом будущем. Это стало для всех очевидным. В Европе не то, что мира, даже какого-либо перемирия не наступило.

Более того, действия воюющих сторон приняли чрезвычайно ожесточенный характер. Россия разносит энергетическую инфраструктуру Украины «в щепки», оставляя без тепла и света такие города, как Николаев, Харьков, Одесса, Львов и Киев. А Украина в свою очередь целенаправленно бьёт по нефтегазоперерабатывающим мощностям России, лишая нас топлива. По некоторым сведениям, производство бензина в России упало на 40 процентов. Дело дошло до того, что в некоторых регионах полностью отсутствуют нефтепродукты и автомобилисты часами, а иногда и сутками стоят на АЗС в километровых очередях. В это время в зоне СВО с обеих сторон продолжают гибнуть люди.

И, тем не менее, на этом трагическом фоне Трамп продолжает настаивать, что только он достоин премии Мира, заявляя, что он якобы за восемь месяцев прекратил семь войн, чего никто никогда не добивался. Что это за войны, которым он положил конец, знает, наверное, только он сам. Хотя порой он даже не может вспомнить названия тех стран, куда «принёс мир»...

Все понимают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе никогда не являлся самой горячей точкой в мире. Однако вот уже четвёртый год в центре Европы в Украине продолжается так называемая СВО, в ходе которой уничтожаются города и гибнут люди. Именно этот конфликт считается центральным в мире и может привести к Третьей мировой войне с применением ядерного оружия. К тому же Трамп по поводу умиротворения других военных конфликтов ранее ничего не заявлял. И потому главным мерилом его миротворческой деятельности является результат примирения Путина и Зеленского.

КОГДА ЖЕЛАНИЯ РАЗОШЛИСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ...

В этой части проблема Трампа состоит в том, что он на деле оказался наивным самовлюблённым хвастуном, когда решил, что он настолько велик, что Путин не посмеет ему перечить и прекратит боевые действия в Украине. На деле попытки наладить дружеские отношения с президентом России обернулись для Трампа фрондой как внутри США, так и в Европе. Его стали обвинять в предательстве интересов Запада ради получения каких-то личных выгод от дружбы с Путиным. В общем, в итоге Трамп понёс серьёзные репутационные потери.

А вот Зеленский на этом фоне в глазах европейской общественности превратился в некоего героя. Даже попытка президента Трампа и вице-президента Вэнса на памятной встрече в Овальном кабинете унизить Зеленского и заставить его уйти в отставку, похоже, дала обратный результат. Трамп в итоге этого скандала не только не набрал политического веса, а получил клеймо в предателя европейских цивилизационных ценностей.

К тому же Трамп начал войну с демократическими СМИ США, что считается в этой стране дурным тоном. В итоге его рейтинг внутри США упал настолько, что в настоящее время он не в состоянии эффективно управлять Конгрессом США и не может согласовать с ним бюджет страны. Как итог, в стране 1 октября наступил «шатдаун» – прекращение финансирования деятельности всех государственных органов и реализации всех программ, что повлекло увольнения госчиновников. И теперь сокращения затронут ряд ведомств, в числе которых министерства внутренних дел, национальной безопасности, финансов, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социального обеспечения, а также Агентство по охране окружающей среды. В этом плане Трамп превратился во всеобщее посмешище.

Что же до премии Мира, то она досталась Марии Корино Мачадо. Комитет присудил ей награду «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Мачадо – одна из лидеров протеста против правительства президента Николаса Мадуро.

КАК И КОМУ ОТОМСТИТ ОБИЖЕННЫЙ ТРАМП?

При этом президент США Дональд Трамп настолько хотел получить эту награду, что развернул активную кампанию по продвижению своей кандидатуры. Он постоянно напоминал, что с момента возвращения в Белый дом в январе 2025-го он завершил несколько военных конфликтов, – это был главный аргумент в пользу того, что он заслуживает премии. По его мнению, не так важно, что он довольно часто не может даже вспомнить, какие именно страны он помирил.

Пытаясь вернуть себе имидж «великого и ужасного», а также дать «достойный» ответ Путину, который фактически свои отказом мириться с Зеленским лишил его премии Мира, Трамп начал «размахивать» оружием. Он пообещал президенту Украины дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, с помощью которых Украина могла бы получить возможность поражать цели в России дальностью до Урала. Это достаточно сильно переполошило элиту России, поскольку применение таких ракет украинцами может иметь самые плачевные последствия даже для самой Москвы. Пока Трамп таких ракет Зеленскому не дал, но никто не сомневается, что вся дискуссия вокруг ракет Tomahawk закончится тем, что они в распоряжение Киева поступят. И в достаточно большом количестве. Тогда вся европейская часть России окажется под прицелом ВСУ.

Российские власти публично бодрятся, заявляя, что никакие дальнобойные ракеты ситуацию на фронте кардинальным образом не изменят. Но очевидно, что это всего лишь публичная бравада. На самом деле проблема гораздо глубже, чем вероятные удары ВСУ по Москве, Кремлю и до Урала. Проблема состоит в том, что ВС Украины самостоятельно поражать цели ракетами Tomahawk вряд ли смогут, хотя США восстановили передачу разведданных о России Киеву. По мнению экспертов, эти ракеты наводить на цели смогут исключительно американцы. Это означает, что с момента первого пуска США и НАТО напрямую вступают в военный конфликт с Россией. А это уже – новое качество российско-украинского противостояния, к которому вооружённые силы РФ, похоже, не готовы. С учётом того, что эти ракеты могут нести на себе ядерные заряды, о чём трудно судить по их внешнему виду, то становится очевидным, что с поставками этих ракет картина боевых действий в Европе сильно изменится. Очевидно, именно этого обиженный Трамп в итоге и хочет. В этой ситуации нужно понимать, что в ближайшее время нас ждут большие перемены. Так что будем наблюдать, как будут развиваться события дальше.

УСИЛИЯ ИЗРАИЛЯ ПРИНЕСЛИ ЛАВРЫ ПОБЕДИТЕЛЯ ТРАМПУ

Но справедливости ради следует отметить, что у Трампа на поприще обеспечения мира кое-какие успехи всё же имеются. И основным его достижением в этом является приближающееся установление мира на Ближнем Востоке, которое вот-вот может стать долгожданной реальностью. Дональду Трампу и его команде удалось убедить всех заинтересованных в мирном разрешении конфликта между Израилем и ХАМАСом, что реализация плана, разработанного под руководством бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, принесёт долгожданное перемирие. 13 октября были освобождены все 20 оставшихся в живых израильских заложников, захваченных террористами. Что, собственно, и являлось главным препятствием для установления мира.

Чтобы всем было понятно, хочу напомнить, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся в очередной раз после того, что палестинские террористы 7 октября 2023 года с территории сектора Газа напали на Израиль, убив 1200 мирных граждан и захватив 250 гражданских заложников. Армия Израиля, перехватив инициативу, начала операцию по освобождению заложников путём «зачистки» сектора от террористов, что не могло не повлечь за собой большие жертвы, поскольку палестинцы вели обстрел Израиля с территорий школ, больниц и жилых кварталов.

В целом население Газы поголовно поддерживает боевиков ХАМАСа, являясь для него питательной средой. Мировая поддержка ХАМАСа состоит в требовании предоставления палестинцам государственности в границах 1976 года со столицей в Иерусалиме. В Израиле такое считают невозможным хотя бы потому, что создание палестинского государства сейчас явилось бы поощрением терроризма, развязанного палестинцами 7 октября. К тому же израильтяне стремятся к разоружению и ликвидации террористической организации ХАМАС и не допущению её во власть в будущем, мотивируя это тем, что ХАМАС ставит целью своей деятельности уничтожение государства Израиль.

В ходе «зачистки» города Газы было инициировано несчётное количество мирных планов. Но все они были обречены на неудачу, поскольку премьер-министра Израиля Нетаньяху твёрд в том, что без освобождения заложников и уничтожения террористов ХАМАСа никакого мира на Ближнем Востоке не будет. И эта его решимость, в конце концов, возымела действие. Хотя нужно отметить, что мировое сообщество после 7 октября 2023 года сначала содрогнулось от ужаса, который принесли террористы в Израиль. Но затем сменило гнев на милость и стало стенать по поводу страданий в секторе Газа палестинцев, которые в ответ на обстрел Израиль из школ и больниц Газы и получали в ответ карающие удары «израильской военщины».

Нужно отдельно отметить, что без уничтожения вооружёнными силами Израиля боевого крыла Хезболлы в Ливане, режима Асада в Сирии и ядерной программы в Иране, реализация сегодняшнего плана Трампа–Блэра по умиротворению Ближнего Востока была просто невозможна. Но вооружённые силы Израиля, и в первую очередь военно-воздушные силы, блестяще справились с этой задачей. И практически – без потерь. Ну, а Соединённые Штаты Америки, как вишенка на торте, нанесли авиаудары глубинными бомбами по ядерным объектам Ирана, объявив о своей победе. Так у нас делается ИСТОРИЯ.

Сергей Конвиз

Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине