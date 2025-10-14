«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 37, 14 октября / Коротко
№37, 14 октября 2025 года.
    Коротко

Замминистра уволена в Туве по утрате доверия

В Туве по инициативе прокуратуры заместитель регионального министра образования уволена в связи с утратой доверия. Ранее было установлено, что заместитель министра образования республики не исполнила обязанность по урегулированию конфликта интересов, обеспечив заключение государственного контракта с аффилированной коммерческой организацией.

Прокурор внес главе региона представление, по результатам рассмотрения которого чиновница была освобождена от должности в связи с утратой доверия.

Кроме того, как отмечает ведомство, ведется надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму более 2 млн. рублей с использованием служебного положения.

В сообщении прокуратура не указывает имя фигурантки, однако в августе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместительницы министра образования Тувы Херел Наксыл. Чиновница и неустановленные лица одной из частных компаний, фактически принадлежащей ее мужу, похитили свыше 2,4 млн. рублей бюджетных средств, выделенных по нацпроекту. Деньги были похищены путем завышения цены госконтракта на поставку мягкого и кухонного инвентаря, а также хозяйственных товаров в пять дошкольных учреждений, писал ТАСС.

Завершается расследование по мошенничеству с земельными участками в Туве

В Туве сотрудники полиции и УФСБ раскрыли масштабную схему мошенничества с земельными участками на сумму свыше 34 млн. рублей.

С 2016 по конец 2018 года 39-летняя женщина совместно с шестью сообщниками, действуя как организованная группа по предварительному сговору, совершила девять эпизодов мошенничества и покушений на мошенничество. Преступники подделывали официальные акты администрации города Кызыла о передаче земельных участков, подменяя их на фальшивые документы, выдаваемые от имени подставных лиц.

На основе этих подложных бумаг формировались архивные выписки с недостоверной информацией, что позволяло незаконно регистрировать право собственности на 73 земельных участка. В дальнейшем похищенная недвижимость продавалась третьим лицам. Общая рыночная стоимость ущерба превысила 34 миллиона рублей.

Как сообщает МВД Тувы, в ходе расследования всего было допрошено более 200 человек.

Организатору преступной схемы предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Уголовные дела в отношении остальных участников преступной группы находятся на завершающей стадии расследования и в ближайшее время будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений.

Полиции и прокуратуре в регионах поручили резко сократить «неработающее население»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил задействовать правоохранительные органы для сокращения числа официально неработающих граждан. На заседании Госсовета он заявил, что в Ставропольском крае из 1,5 млн. неработающих граждан около 350 тыс. человек в возрасте 23-60 лет фактически работают неофициально. «То есть фактически 5 млрд. рублей мы платим за тех людей, которые работают. Налоговой инспекции необходимо вместе с прокуратурой, с МВД на 50% сократить неработающее население в год», – сказал губернатор (цитата по ТАСС).

Аналогичную позицию высказал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он указал на существование граждан, которые «получают реальные доходы», но находятся «в сговоре с работодателем» и «ничего не отдают стране». «Убедительно прошу рассмотреть задачу не только для Министерства труда и социальной защиты, а для налоговой службы, для МВД, потому что это латентные формы правонарушений», – добавил Ситников.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков обозвал безработных россиян «тунеядцами», которых необходимо обязать делать взносы на пенсию и в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Он назвал «нечестной» систему, при которой работающие россияне отчисляют средства в том числе и за тех, кто от этого уклоняется. Депутат отметил, что «эффективные» законодательные решения могут частично решить эту проблему.

Суд конфисковал у бывшего вице-премьера Республики Алтай более 20 млн. неподтверждённых доходов

Осужденный ранее за коррупционные преступления бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер по решению суда лишится имущества на 20,9 млн. рублей. Оно было приобретено на неподтвержденные доходы.

По данным прокуратуры, экс-чиновником были куплены пять объектов недвижимости, четыре автомобиля премиальных марок. Общая стоимость имущества превысила сумму доходов Пальталлера и доходов членов семьи.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела у должностного лица обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн. рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.

В связи с превышением суммы расходов должностного лица над совокупным доходом членов его семьи прокуратурой республики в Алтайский районный суд Алтайского края было направлено исковое заявление о взыскании с бывшего должностного лица и супруги солидарно в пользу Российской Федерации суммы неподтвержденных расходов в денежном эквиваленте в размере 20,9 млн. рублей. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, в связи с чем прокуратурой было внесено апелляционное представление. Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры полном объеме.

Ранее Пальталлер был осужден на 14 лет за превышение полномочий и взятки при ведении строительных работ в Манжероке и Майме. Также его оштрафовали на 80 млн. рублей и обязали вместе с соучастниками возместить ущерб по одному из эпизодов в размере 136 млн. рублей.

У подозреваемого в изнасиловании помощницы экс-депутата Думы конфисковали 60 объектов недвижимости

Центральный районный суд Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, связанных с бывшим депутатом Госдумы от ЛДПР Юрием Напсо, проходящего по делу об изнасиловании своей 19-летней помощницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-парламентария Романа Баранникова, который уточнил, что решение суда уже обжаловано в вышестоящей инстанции.

Иск о конфискации имущества был подан Генеральной прокуратурой в рамках антикоррупционной проверки. По версии надзорного ведомства, изъятые активы принадлежали либо самому Напсо, либо его родственникам и приближенным лицам. Ранее, в 2024 году, у бывшего депутата уже конфисковали часть собственности – в доход государства были обращены 100% акций компаний «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол», а также несколько объектов недвижимости в Сочи.

В России за сутки задержали ещё двух региональных чиновников

Силовики задержали глав двух муниципальных районов – Крымского района Краснодарского края и Лужского района Ленинградской области. Глава Крымского района Сергей Лесь подозревается в хищении земельных участков на сумму 2 млрд. рублей. По данным СМИ, вместе с ним задержаны два его заместителя и сын Евгений Лесь, который «восемь лет числился в администрации, но там не появлялся». Чиновник пока допрошен в качестве свидетеля.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев задержан по подозрению во взяточничестве. В СК позже уточнили, что чиновник получил взятку в 1 млн. рублей при заключении муниципальных контрактов. Намлиев находился в командировке в Москве, когда в его администрации начались обыски. По возвращении в Ленинградскую область его задержали. Силовики также проверяют причастность чиновника к компании «Зенит Групп» – подрядчику при строительстве рухнувшего в 2023 году моста в Луге, в результате чего погиб человек и пострадали шестеро.

Руководитель Совета судей России оказался владельцем сети борделей и саун

Сеть отелей «Мартон», которую, по данным прокуратуры, контролировал экс-председатель Совета судей РФ Виктор Момотов и его партнер Андрей Марченко, использовалась для нелегального оказания интимных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры, который выступал в суде. В гостиницах осуществлялась нелегальная деятельность: почасовая сдача номеров и саун с проститутками. Генпрокуратура обвинила Момотова не только в крышевании проституции, но и в уклонении от уплаты 500 млн. рублей налогов и дроблении бизнеса.

Бывшему судье ограничили выезд из России. Момотов пока не проходит по уголовным делам (для возбуждения дела нужна санкция главы СК), хотя соответчики по иску против него уже находятся в СИЗО.

По словам Момотова, в 2007 году он познакомился с предпринимателем Марченко, и он обратился с предложением купить недостроенный объект. «Я вложил 2 млн. рублей, это были мои накопленные средства, так как я получал хорошие деньги. Марченко достроил объект и, будучи отельером, открыл мини-отель. Я получил долю, которую подарил своей матери, которую в свою очередь выкупил Марченко», – рассказал судья в отставке. Момотов добавил, что с 2018 года его мать не является собственником объекта.

Ещё один судья оказался тайным отельером

Генпрокуратура РФ конфисковала гостиницу «Кордон Гузерипль» в рамках дела бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов. Отель, расположенный рядом с Кавказским заповедником, был оформлен на дочь судьи – Сусанну Коблеву. Получить объект ей помог местный житель Аслан Патоков, ранее осуждённый за мошенничество. Согласно материалам следствия, в 2015 году Патоков обманным путём завладел гостиницей и при этом демонстрировал удивительную уверенность в ведении дел судах, утверждая, что «никто не посмеет ему возражать».

В мае 2019 года Майкопский районный суд оправдал Патокова, однако уже через несколько месяцев приговор был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение. Примечательно, что оправдание было вынесено в период, когда Трахов занимал пост председателя Верховного суда Адыгеи, а пересмотр состоялся вскоре после его отставки. По решению суда от 16 сентября всё имущество семьи Трахова и его доверенных лиц обращено в доход государства. Общая стоимость активов оценивается в 13 млрд. руб. – в перечень вошли 114 земельных участков, 26 домов, доли в торговых центрах «Монарама Адыгея» и «Лаки». Сам Трахов признал, что оформлял активы на родственников и подставных лиц.

Материал входит в раздел тематического архива:

Уже давно не сенсация, что очередной друг, зять, родственник Путина – является миллиардером. Сенсацией станет, когда найдут друга не миллиардера...

Шутка 2016 года

