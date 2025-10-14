Когда сворованное в эпоху Шолбана Кара-оола имущество вернётся государству?

ОТ КОГО ПОШЛИ МЕТАСТАЗЫ КОРРУПЦИИ?

Республика вновь находится на развилке, от которой зависит, как мы будем жить в ближайшие пять лет. Так уж случилось, что после переворота 2007 года, который совершили генералы Шойгу и Квашнин, республика шла по пути, начертанному нашим замечательным земляком – героем России Шойгу. Теперь стало очевидным, что эпоха Шойгу в России ознаменовалась тотальным разграблением российского бюджета. Сейчас уже ни для кого не секрет, что только из военного бюджета России за период с 2012 по 2020 годы было украдено по разным подсчётам от 11 до 13 триллионов рублей. Почти всё окружение Шойгу находится либо под следствием, либо в местах не столь отдалённых. И к этим расхитителям оборонного бюджета ни у кого сострадания не замечается.

А сам Шойгу, отстранённый от Минобороны, пытается создать впечатление, что он «не при делах». И никакого отношения к расхищению военного бюджета не имеет, а его заместители воровали без его участия и в личных целях. С такой позицией трудно согласиться. Совершенно очевидно, что та благотворительность, которой Шойгу осыпает тувинцев из фонда своего отца, появилась не на голом месте, а, скорее всего, представляет собой способ отмывания ворованных средств.

Но в этой статье я хочу остановиться не на воровстве команды Шойгу, не на легализации сомнительным образом полученных средств на строительство храма. Важно акцентировать наше внимание на том, что происходило в Туве под покровительством Шойгу за последние 15 лет. А в это время в республике командой Кара-оола под прикрытием Шойгу происходило варварское расхищение государственной и муниципальной собственности. Десятки коммерческих объектов, таких как автовокзал, Дом быта, Центральный рынок Кызыла, сеть АЗС АО «Туванефтепродукт», гостиниц, земельные участки и многое другое почти законным образом и фактически безвозмездно перешли в собственность Кара-оола и его окружения.

Прокурор Дябкин пытался было в судебном порядке укоротить Кара-оола, но дальше решений судов первой инстанции по самострою по ул. Кочетова и незаконному присвоению центрального рынка г.Кызыла дело так и не пошло – не хватило прокурорской воли. Впрочем, дело тут не столько в отсутствии политической воли прокурора, сколько в целом коррумпированности прокуратуры Тувы.

СНОС ИЛЛЮЗИЙ ВСЕМОГУЩЕСТВА ШОЛБАНА КАРА-ООЛА

На прошедшей неделе в республике по праву самым интересным событием стал снос части АЗС «Эне-Сай» на правом берегу, принадлежащей семье Шолбана Кара-оола. В этом плане главным был не сам снос, как таковой, а то, что заинтересованные стороны на него решились.

С одной стороны Шолбан Кара-оол при поддержке Шойгу занимает должность девятого заместителя Председателя Государственной Думы Российской Федерации, что указывает на некий его официальный статус, который в некотором роде подразумевает неприкосновенность его собственности. Конечно, положение какого-то там заместителя Володина не даёт Кара-оолу ни каких-нибудь властных полномочий, ни доступа к бюджетным деньгам. Но такая должность является в некотором роде символом его принадлежности к российской элите. Хотя, конечно, не то, что отдельный депутат или какой-то заместитель председателя Госдумы, а в целом весь этот орган власти в сегодняшней жизни России практической роли не играет, являясь неким органом поддержки инициатив Кремля.

С другой стороны, ни для кого не является секретом, что экс-глава Тувы Кара-оол олицетворяет собой лидерство в криминальном сообществе Тувы, это также оберегало его собственность. Но времена теперь настали такие, что даже статус председателя Совета судей России не гарантирует неприкосновенности его имущества. А тут всего лишь девятый зам Володина и изрядно пощипанный лидер криминалитета. Все знают, что главари банды Кара-шериг в настоящее время находятся в Москве в СИЗО Лефортово. В итоге сопротивление Кара-оола исполнению вступившего в силу решения суда было хоть и явным, но слабоватым. Силами Службы судебных приставов и МВД Тувы чёрные боевики Кара-оола были нейтрализованы. В пятницу, 3 октября, снос в части АЗС начался и поздно вечером в понедельник был завершён.

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ БЕЗЗАКОНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ДЛИТСЯ НА ГЛАЗАХ У «ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ»

Казалось бы, поставлена жирная точка в этом деле, но, как говорится, осадок остался. Дело в том, что в ходе судебных разбирательств, которые длились четыре с половиной года, выяснилось, что АЗС на правом берегу перешла в собственность Кара-оола без соблюдения положенных по закону процедур. А если конкретнее, то сам Кара-оол в ходе судебного разбирательства так и не смог предоставить в материалы дела документы, подтверждающие, что он законно получил АЗС, оплатив её стоимость. В связи с чем возникает резонный вопрос: а не украли ли они у государства этот коммерческий актив?

Двух лет судебного разбирательства Кара-оолу не хватило, чтобы представить суду договор купли-продажи АЗС и квитанцию об оплате стоимости АЗС. А в результате эта АЗС до сих пор, спустя 27 лет после заключения мифического договора аренды, так и не стоит на кадастровом учёте в госорганах, на неё не оформлялось право собственности на имя Кара-оолов. В деле имеется лишь сомнительное решение судьи Арбитражного суда Республики Тыва Донгака Ш.О. от 2007 года на АЗС по никогда не существовавшему фактическому адресу «г.Кызыл, правый берег р. Енисей, трасса Кызыл-Абакан» о признании права собственности, оформленное в изумительно кратчайшие сроки – за семь(!) дней, которое потом Кара-оол в суд не мог предъявить, опасаясь разоблачения сделки с судом, поскольку понимал, что оно легко может быть оспорено.

Это кому-то может показаться удивительным и даже невозможным, но на самом деле в столице Тувы на правом берегу функционирует АЗС, на которую отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы. И хозяева этой недвижимости, соответственно, без права на неё, от своей деятельности не платят никаких налогов.

СТРАЖИ ЗАКОНА НА СЛУЖБЕ У ЧИНОВНИКА

И всё это стало возможным благодаря беспринципности руководства прокуратуры Республики Тыва. В ряде случаев, таких как строительство сетей ООО «Энергострой» по ул. Дружбы в г. Кызыле по сговору с руководством правительства Тувы (скорее всего – лично с Кара-оолом), без проведения аукционных процедур и вообще без проведения тендера «освоило» 68 млн. рублей. После вмешательства общественности и публикаций в СМИ прокурор Боровков был вынужден в суде оспорить действия отца и сына Крапивиных, вступивших в сговор с чиновниками правительства. Тогда эта сделка под контролем общественности была оспорена и решением Арбитражного суда Республики Тыва признана незаконной. Но даже и при таких обстоятельствах прокурор Боровков и его первый заместитель Дябкин умудрились вывести жуликов из-под «обстрела». Он в последний момент отозвал из суда своё требование о взыскании с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей в бюджет республики. Этот же прокурор Боровков и его сменщик Дябкин также многие годы закрывали глаза на то, что в Кызыле эксплуатируется объект повышенной опасности, подлежащий учёту в Ростехнадзоре и не уплачивающий налоги в установленном порядке.

Нельзя не отметить, что в бытность Кара-оола главой в республике, а Боровкова прокурором, в Туве пышным цветом расцвело воровство государственных и муниципальных земель. «Жучки», приближенные к Кара-оолу, присваивали земельные участки не единичными случаями и даже не десятками и не сотнями. Тысячи земельных участков прилипли к рукам недобросовестных предпринимателей, а потом они были проданы нуждающимся в жилье людям, которые до сих пор не могут осознать, что участвовали в преступных сделках и что их собственность подлежит сносу.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРУСОСТЬ ИЛИ КРИМИНАЛЬНЫЙ СГОВОР?

Следует отметить, что этот случай сноса АЗС очень контрастирует с попытками прокуратуры Тувы навести хоть какой-то порядок в республике в части хищения и злоупотребления полномочиями со стороны главы республики и его семьи. Так, уже почти год состоялось решение Кызылского городского суда о признании недействительным договора купли-продажи Центрального рынка семейством Кара-оол. В ходе судебного рассмотрения выяснилось, что деньги за рынок в кассу мэрии г.Кызыла не вносились, а подпись директора рынка на представленном договоре оказалась поддельной. Но до сих пор даже по этому поводу нет никакого уголовного дела. Хотя совершенно очевидно, что такая преступная сделка не могла быть осуществлена без сговора главы республики Кара-оола и мэра г.Кызыла Ховалыга, которые состоят в родственных отношениях.

Более того, при бездействии прокуратуры это решение до сих пор не вступило в законную силу, оно по-прежнему приносит доходы семейству Кара-оолов. И все это на глазах тувинской общественности.

Другим примером беззубости прокуратуры является рассмотрение арбитражного дела по сносу конструкций, находящихся рядом с Арбитражным судом по ул. Кочетова в г.Кызыле. При попустительстве прокуратуры разбирательство затянулось с июня 2023 года. Большей беспомощности прокурорского реагирования представить себе невозможно. Кто-то скажет мне, что уродливые конструкции рядом с Арбитражным судом числятся не за Шолбаном Кара-оолом, а за известным в республике предпринимателем Робертом Доржу. Но ведь всем понятно, что на самом деле эта собственность принадлежит Шолбану Кара-оолу и только формально числится за Доржу.

Но давайте спросим себя: почему частному лицу, не обладающему властными полномочиями, удалось довести до логического конца решение о сносе АЗС, а прокурор республики в это же время не может (или не хочет) довести начатые им дела до конца?

О том, что в республике творится за последние 15 лет, в газете «РИСК» писалось нередко. К сожалению, эти скандальные публикации не привели к каким-то кардинальным изменениям. Ну, если не считать досрочное отправление в отставку прокурора Боровкова и ссылку в Якутию прокурора Дябкина. Теперь в республике должен появиться новый прокурор. Будем надеяться, что ситуация с законностью в республике изменится в лучшую сторону.

Кондрат Пчёлкин