Паразиты и труженики сельского хозяйства Тувы

Мы все знаем, что сельское хозяйство во всём мире дотируется государствами. Это позволяет держать цены на основные виды продуктов на приемлемом уровне и поддерживать сельское население. А кто сможет ответить мне на простой с виду вопрос: как так получается, что Тува лидирует в стране по уровню дотаций на одного человека, и в это же время Тува – самый бедный регион России из 10 самых нищих регионов. Куда эти федеральные деньги «испаряются» последние 10 лет? И почему они не в состоянии вытянуть республику из пучины беспросветной бедности? А с другой стороны Тува – издревле животноводческий край, в котором население с молоком матери впитывает культуру ведения сельского хозяйства. Особенно – животноводства. Но регион никак не может вырастить хотя бы одно передовое животноводческое хозяйство формата «Мироторга», который кормит всю страну. Неужели в республике не осталось толковых хозяйственников, способных добиваться выдающихся результатов? Может, тувинская земля оскудела талантами в исконном труде тувинцев? И вообще: что мешает процветанию животноводства в Туве? Попробуем разобраться на конкретном примере.

ЗАЧЕМ МОЛОКО ДРУЖНОМУ КОЛЛЕКТИВУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ?

Федеральные власти выделили Туве и ещё девяти таким же отстающим в экономическом плане регионам бюджетные средства по Индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – ИПСЭР) в размере 5 млрд. сроком на пять лет. Деньги по тувинским меркам немалые. Из этих средств Правительство Тувы выделило 125 млн. рублей на развитие сельского хозяйства.

Не секрет, что в Туве наблюдается засилье молочной продукции из других регионов Сибири. Причём, как правило, низкого качества, поскольку у большинства из этих регионов собственного поголовья молочного скота почти нет. Соответственно, нет и натурального цельного молока. И они производят молоко либо путём разбавления водой сухого концентрата, либо, что ещё более эффективно, растительного происхождения пальмового масла. Поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия в развитие этой программы от 2020 года объявило среди предприятий сельскохозяйственного профиля конкурс на получение субсидии для развития молочного производства. Решение, конечно, правильное и главное – своевременное. Оно полностью согласуется с публичными заявлениями главы республики В.Ховалыга о поддержке сельского хозяйства республики.

В общем, как словом – так и делом! Заявки на участие в конкурсе подали 16 хозяйств. Претендентов на получение господдержки подбирал лично зампред, курирующий сельское хозяйство и приближённый к главе правительства – Уран-оол Ондар. Так что ничто не предвещало трудностей. Победителями стали девять хозяйств. В том числе одно из ведущих хозяйств в области животноводства республики – Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Заря» (далее – СПоК). Который к тому времени уже не только имел породистый продуктивный молочный скот, но и молокозавод, разливающий пастеризованное молоко в бутылки и пакеты. И поставлял его по государственному заказу в медицинские бюджетные организации. Один на всю республику! А теперь СПоК имел возможность на 32 млн. рублей увеличить поголовье породистого дойного стада, отремонтировать и модернизировать коровники. В общем, осталось только заключить соответствующее соглашение с Минсельхозом РТ, получить субсидию и развивать молочное производство республики.

Но, как говорится, гладко было только на бумаге. Когда победитель конкурса Ч.Кенден пришла для заключения соглашения о выделении субсидии, её просто огорошили неожиданным отказом. В Минсельхозе сообщили, что при проведении конкурса они якобы ошиблись в выборе претендентов. И допустили СПоК до конкурса незаконно, на что им было указано Министерством финансов Тувы. Поскольку согласно действующему законодательству предприятия с организационно-правовой формой «сельскохозяйственный потребительский кооператив» не подпадают под категорию предприятий, которым возможно государственное субсидирование производства молочной продукции. Поэтому Минфин Тувы запретил заключать соглашение и выделять бюджетные средства СПоК «Заря». Так что денег не будет... Получается, рано радовались?

Но Кенден руки опускать не собиралась. Она обратилась за законностью и справедливостью в прокуратуру Тувы, чтобы там разобрались в ситуации, установили незаконное бездействие Минсельхоза и Минфина республики и обязали их соблюдать закон. Однако стремительная прокурорская проверка нарушений в действиях министерств не обнаружила. О чём прокурор Дябкин «авторитетно» доложил руководству СПоК.

Впрочем, как известно, прокурорам у нас верят только очень наивные и отчаянные, памятуя её конъюнктурную сущность. Но правительственные силы, видя напористость фермера, мобилизовали все свои возможности на борьбу с сельхозпредприятием, а также напрягли Министерство юстиции Тувы. Оно немедленно выдало бумагу за подписью министра юстиции РТ Е.Мельникова, в которой чётко и ясно объяснило, что «действующим Порядком не предусмотрены положения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям», каким, по мнению министра Мельникова, и является СПоК.

ПРОКУРОРСКО-ЧИНОВНАЯ СТЕНА НА ПУТИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Казалось бы, официальные компетентные органы по этому вопросу высказались, и можно было успокоиться. Однако СПоК с последней надеждой обратился в Антимонопольную службу Тувы, чтобы там ещё раз проверили соответствие действий чиновников антимонопольному законодательству. Нужно признать, что проверка оказалась достаточно сложной. Но в итоге 09.01.2023г. антимонопольщики пришли к выводу, что министры и прокурор не правы, поскольку в таком случае государство финансирует не правовую форму хозяйствующего субъекта, а вид его хозяйственной деятельности. В данном случае – молочное производство. Так что, по мнению УФАС, оказалось, что ссылка Минфина, Минсельхоза и Минюста, подтверждённая решением прокурора об отсутствии законодательного обеспечения государственного субсидирования финансирования СПоК – малограмотная филькина грамота. И в соответствии с Решением по делу №05-05-56/22 был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны министерств.

Однако и Минфин, и Минсельхоз, и Минюст, и прокурор стояли на своём: не ждите, денег вам, уважаемые кооператоры, не будет. А в Минсельхозе лишь посыпали голову пеплом, виня себя в том, что «ошибочно» допустили СПоК до участия в конкурсе и признали его победителем. О чём «очень сожалеют». Хотя следует иметь в виду, что УФАС – не карательный орган. Он не может обязать другие госорганы соблюдать антимонопольное законодательство. Они выявили факт, и на этом их функция заканчивается. Но в кооперативе больше поверили в грамотность УФАС, чем министерско-прокурорской шушере, зная их ангажированность. И потому 05.12.2022 года СПоК обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о бездействии министерств сельского хозяйства и финансов, требуя обязать их исполнить решение правительственной комиссии по подведению итогов конкурса и заключить соответствующее соглашение о выделении финансовых средств ИПСЭР на развитие молочного производства.

Так появилось арбитражное дело №А69-3987/22, рассмотрение которого было поручено судье А.М. Ханды. Разбирательство затянулось. Во-первых, оно включало со стороны ответчиков яростное сопротивление, поддержанное прокурором Дябкиным, вступившим в дело в качестве третьего лица по собственной инициативе, приводящее к волоките. Во-вторых, с учётом весомости и статусности ответчиков суд хотел досконально разобраться в деле, чтобы не допустить осечки.

Ответчики откровенно тянули время. Раз за разом они находили всё новые и новые основания в свою пользу, которые последовательно опровергали представители СПоК. А когда аргументы чиновников и прокурора закончились, они решили требовать от суда отказа в удовлетворении исковых требований фермеров по причине якобы имеющего места пропуска срока обращения в суд. Но и этот довод не сработал – истец опроверг это обоснование. В итоге судья Арбитражного суда Тувы А.М.Ханды, выдержав правительственный пресс и давление прокурора, вынес решение об обязывании министерств исполнить требование закона и профинансировать СПоК «Заря» на 32 млн. рублей для развития молочного производства.

Ответчики были явно обескуражены. Они, очевидно, рассчитывали на судебную поддержку чиновного произвола. Потому обратились с жалобой в Третий Арбитражный Апелляционный суд. Также жалобу подал и прокурор Дябкин в лице Д.О. Чадамба. Там тоже всё оказалось не так просто. Но в конце концов решение суда первой инстанции устояло – тувинские министры и прокурор были посрамлены, не найдя поддержки и в Красноярске. Но чиновники не успокаивались. И заодно тянули время, обратившись с кассационной жалобой в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Прокурор Дябкин в этот раз представление не направлял, но его представитель Чадамба в рассмотрении дела участвовала, пытаясь придать своей правовой позиции некую законность. Но и в Иркутске к ужасу чиновников и прокурора решение тувинского арбитражного суда устояло.

В итоге судебное разбирательство по делу №А69-3987/22 затянулось с 05.12.2022г. до 11.06.2024 года. В чём уж точно, а в волоките наши чиновники и прокуроры толк знают...

НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ЗАВИСТЛИВЫЕ ПАРАЗИТЫ

Но и это не всё. Вы, наверное, удивитесь, но СПоК до сих пор эти злосчастные 32 млн. рублей на развитие молочного производства в полном объёме не получил. Поначалу Минсельхоз, Минфин и Казначейство при попустительстве прокурора Дябкина тупо игнорировали вступившие в законную силу решения арбитражных судов, пока не встал вопрос привлечения министров к уголовной ответственности. А когда деваться было некуда, вынуждены были соглашение всё же подписать. Но при этом виртуоз махинаций Уран-оол Ондар придумал и обставил соглашение со СПоК такими условиями, что большая часть средств к радости Ховалыга до сих пор лежит на счету в Казначействе без движения.

При этом нужно отдать должное главе республики и его верному подельнику Ондару, которые в своём стремлении напакостить или отомстить кому-либо даже без очевидной выгоды для себя весьма последовательны, показательно настойчивы и очень изобретательны. Они для достижения своих целей готовы пожертвовать многим. В том числе и состоянием сельского хозяйства республики. В некоторых случаях им нужны не столько надои и привесы, сколько создание проблем для определённого круга лиц. И всё дело совсем не в том, какая гражданско-правовая форма у того или иного получателя субсидии.

В данном случае определяющим фактором лютой ненависти к солидному продуктивному сельхозпредприятию явилось то, что руководит кооперативом из 37 членов не кто-то, а дочь известного в республике человека, которого глава Ховалыг рассматривает в качестве вероятного соперника на предстоящих выборах главы республики Василия Оюна. Ему, видимо, и дела нет до того, что хозяйство семьи Оюна – лучшее в республике. От его работы во многом зависят республиканские показатели по сельскому хозяйству. Тут уж, как говорится, не до сантиментов. И если уж решил кому-то сделать больно, то необходимо выкорчёвывать не только его, но и всё его семейство до седьмого колена... А до того, что вложение в СПоК «Заря» наверняка даст достойную отдачу и повысит показатели работы всей республики, ему и дела нет.

Так уж сложилось, что в нашем правительстве подобрался коллектив, в котором работают не патриоты-государственники, думающие о благе республики, а обычные проходимцы-хапуги, думающие лишь о том, как быстрее навариться на казённых деньгах и при этом сохранить начальственное кресло. Кстати, ради того, чтобы бюджетные деньги не достались семье Оюна, заодно оставили без денег и СПоК «Дурген», который также был победителем конкурса. Как говорится, «лес рубят – щепки летят». Выбирать в таком случае не приходится.

Но я хотел бы отметить вот что. Правительство Тувы в борьбе неудобными придумывает различную казуистику, и в этом они преуспели. В предыдущем номере я рассказывал, как власти Тандинского района специально заключили с супругой Оюна заведомо некорректный договор аренды земли, чтобы потом, посыпая голову пеплом, каяться, но не исполнять сделку. А когда дело дошло до судебного разбирательства, точно также в дело включился тувинский прокурор Дябкин, делая вид упёртого законника, с пеной у рта отстаивающего законность там, где ею не пахнет. Это как если бы на голову гражданина, идущего своей дорогой, упал кирпич, а прокурор при проверке выяснял не то, откуда этот кирпич взялся и почему упал на голову человеку, а то, кто этот человек, откуда, куда шёл и какие мысли были у него в этой пострадавшей голове. Все эти случаи – хорошо отрепетированные спектакли глумления над законностью и здравым смыслом.

Конечно, у многих фермеров, попадающих в подобные ситуации, часто нет ни времени, ни средств, ни надёжных юристов, ни достаточного стремления добиваться правды. Да и по большому счёту нет желания ссориться с начальством. Для них такие откровенные мерзавцы, как Уран-оол Ондар или Владислав Ховалыг – недоступные вельможи, от которых зависит в их жизни многое. Они просто не способны на активное сопротивление злу. Что касается министров сельского хозяйства, финансов и юстиции, то они не уважают себя как профессионалов и готовы с радостью выполнить любое указание Ховалыга. Скажет – голыми будут ходить по улице. И при этом будут ему безмерно благодарны. Но выдавать по приказу «сверху» чёрное за белое и наоборот им всё же должно быть стыдно.

Что же до министра юстиции Мельникова, то кому нужен, кроме Ховалыга, такой «специалист» юриспруденции, который не в состоянии обмануть обыкновенного фермера? Да и вообще вся эта шатия-братия, состоящая из министров, прокурора и зампреда правительства, которые оказались неспособными побороть в суде фермера, наглядно демонстрирует организаторский талант главы республики Ховалыга, собирающего вокруг себя не только аморальных, беспринципных и абсолютно недееспособных подчинённых. А по ним можно судить заодно и о морально-волевых и профессиональных качествах самого главного чиновника республики.

Я продолжу цикл публикаций, разоблачающих никчемных чиновников, от работы которых республике наносится только вред.

Кондрат Пчёлкин