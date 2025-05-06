«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 334
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 108
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 17, 6 мая / Паразиты и труженики сельского хозяйства Тувы
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№17, 6 мая 2025 года.

Паразиты и труженики сельского хозяйства Тувы

Паразиты и труженики сельского хозяйства Тувы

Мы все знаем, что сельское хозяйство во всём мире дотируется государствами. Это позволяет держать цены на основные виды продуктов на приемлемом уровне и поддерживать сельское население. А кто сможет ответить мне на простой с виду вопрос: как так получается, что Тува лидирует в стране по уровню дотаций на одного человека, и в это же время Тува – самый бедный регион России из 10 самых нищих регионов. Куда эти федеральные деньги «испаряются» последние 10 лет? И почему они не в состоянии вытянуть республику из пучины беспросветной бедности? А с другой стороны Тува – издревле животноводческий край, в котором население с молоком матери впитывает культуру ведения сельского хозяйства. Особенно – животноводства. Но регион никак не может вырастить хотя бы одно передовое животноводческое хозяйство формата «Мироторга», который кормит всю страну. Неужели в республике не осталось толковых хозяйственников, способных добиваться выдающихся результатов? Может, тувинская земля оскудела талантами в исконном труде тувинцев? И вообще: что мешает процветанию животноводства в Туве? Попробуем разобраться на конкретном примере.

ЗАЧЕМ МОЛОКО ДРУЖНОМУ КОЛЛЕКТИВУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ?

Федеральные власти выделили Туве и ещё девяти таким же отстающим в экономическом плане регионам бюджетные средства по Индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – ИПСЭР) в размере 5 млрд. сроком на пять лет. Деньги по тувинским меркам немалые. Из этих средств Правительство Тувы выделило 125 млн. рублей на развитие сельского хозяйства.

Не секрет, что в Туве наблюдается засилье молочной продукции из других регионов Сибири. Причём, как правило, низкого качества, поскольку у большинства из этих регионов собственного поголовья молочного скота почти нет. Соответственно, нет и натурального цельного молока. И они производят молоко либо путём разбавления водой сухого концентрата, либо, что ещё более эффективно, растительного происхождения пальмового масла. Поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия в развитие этой программы от 2020 года объявило среди предприятий сельскохозяйственного профиля конкурс на получение субсидии для развития молочного производства. Решение, конечно, правильное и главное – своевременное. Оно полностью согласуется с публичными заявлениями главы республики В.Ховалыга о поддержке сельского хозяйства республики.

В общем, как словом – так и делом! Заявки на участие в конкурсе подали 16 хозяйств. Претендентов на получение господдержки подбирал лично зампред, курирующий сельское хозяйство и приближённый к главе правительства – Уран-оол Ондар. Так что ничто не предвещало трудностей. Победителями стали девять хозяйств. В том числе одно из ведущих хозяйств в области животноводства республики – Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Заря» (далее – СПоК). Который к тому времени уже не только имел породистый продуктивный молочный скот, но и молокозавод, разливающий пастеризованное молоко в бутылки и пакеты. И поставлял его по государственному заказу в медицинские бюджетные организации. Один на всю республику! А теперь СПоК имел возможность на 32 млн. рублей увеличить поголовье породистого дойного стада, отремонтировать и модернизировать коровники. В общем, осталось только заключить соответствующее соглашение с Минсельхозом РТ, получить субсидию и развивать молочное производство республики.

Но, как говорится, гладко было только на бумаге. Когда победитель конкурса Ч.Кенден пришла для заключения соглашения о выделении субсидии, её просто огорошили неожиданным отказом. В Минсельхозе сообщили, что при проведении конкурса они якобы ошиблись в выборе претендентов. И допустили СПоК до конкурса незаконно, на что им было указано Министерством финансов Тувы. Поскольку согласно действующему законодательству предприятия с организационно-правовой формой «сельскохозяйственный потребительский кооператив» не подпадают под категорию предприятий, которым возможно государственное субсидирование производства молочной продукции. Поэтому Минфин Тувы запретил заключать соглашение и выделять бюджетные средства СПоК «Заря». Так что денег не будет... Получается, рано радовались?

Но Кенден руки опускать не собиралась. Она обратилась за законностью и справедливостью в прокуратуру Тувы, чтобы там разобрались в ситуации, установили незаконное бездействие Минсельхоза и Минфина республики и обязали их соблюдать закон. Однако стремительная прокурорская проверка нарушений в действиях министерств не обнаружила. О чём прокурор Дябкин «авторитетно» доложил руководству СПоК.

Впрочем, как известно, прокурорам у нас верят только очень наивные и отчаянные, памятуя её конъюнктурную сущность. Но правительственные силы, видя напористость фермера, мобилизовали все свои возможности на борьбу с сельхозпредприятием, а также напрягли Министерство юстиции Тувы. Оно немедленно выдало бумагу за подписью министра юстиции РТ Е.Мельникова, в которой чётко и ясно объяснило, что «действующим Порядком не предусмотрены положения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям», каким, по мнению министра Мельникова, и является СПоК.

ПРОКУРОРСКО-ЧИНОВНАЯ СТЕНА НА ПУТИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Казалось бы, официальные компетентные органы по этому вопросу высказались, и можно было успокоиться. Однако СПоК с последней надеждой обратился в Антимонопольную службу Тувы, чтобы там ещё раз проверили соответствие действий чиновников антимонопольному законодательству. Нужно признать, что проверка оказалась достаточно сложной. Но в итоге 09.01.2023г. антимонопольщики пришли к выводу, что министры и прокурор не правы, поскольку в таком случае государство финансирует не правовую форму хозяйствующего субъекта, а вид его хозяйственной деятельности. В данном случае – молочное производство. Так что, по мнению УФАС, оказалось, что ссылка Минфина, Минсельхоза и Минюста, подтверждённая решением прокурора об отсутствии законодательного обеспечения государственного субсидирования финансирования СПоК – малограмотная филькина грамота. И в соответствии с Решением по делу №05-05-56/22 был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны министерств.

Однако и Минфин, и Минсельхоз, и Минюст, и прокурор стояли на своём: не ждите, денег вам, уважаемые кооператоры, не будет. А в Минсельхозе лишь посыпали голову пеплом, виня себя в том, что «ошибочно» допустили СПоК до участия в конкурсе и признали его победителем. О чём «очень сожалеют». Хотя следует иметь в виду, что УФАС – не карательный орган. Он не может обязать другие госорганы соблюдать антимонопольное законодательство. Они выявили факт, и на этом их функция заканчивается. Но в кооперативе больше поверили в грамотность УФАС, чем министерско-прокурорской шушере, зная их ангажированность. И потому 05.12.2022 года СПоК обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о бездействии министерств сельского хозяйства и финансов, требуя обязать их исполнить решение правительственной комиссии по подведению итогов конкурса и заключить соответствующее соглашение о выделении финансовых средств ИПСЭР на развитие молочного производства.

Так появилось арбитражное дело №А69-3987/22, рассмотрение которого было поручено судье А.М. Ханды. Разбирательство затянулось. Во-первых, оно включало со стороны ответчиков яростное сопротивление, поддержанное прокурором Дябкиным, вступившим в дело в качестве третьего лица по собственной инициативе, приводящее к волоките. Во-вторых, с учётом весомости и статусности ответчиков суд хотел досконально разобраться в деле, чтобы не допустить осечки.

Ответчики откровенно тянули время. Раз за разом они находили всё новые и новые основания в свою пользу, которые последовательно опровергали представители СПоК. А когда аргументы чиновников и прокурора закончились, они решили требовать от суда отказа в удовлетворении исковых требований фермеров по причине якобы имеющего места пропуска срока обращения в суд. Но и этот довод не сработал – истец опроверг это обоснование. В итоге судья Арбитражного суда Тувы А.М.Ханды, выдержав правительственный пресс и давление прокурора, вынес решение об обязывании министерств исполнить требование закона и профинансировать СПоК «Заря» на 32 млн. рублей для развития молочного производства.

Ответчики были явно обескуражены. Они, очевидно, рассчитывали на судебную поддержку чиновного произвола. Потому обратились с жалобой в Третий Арбитражный Апелляционный суд. Также жалобу подал и прокурор Дябкин в лице Д.О. Чадамба. Там тоже всё оказалось не так просто. Но в конце концов решение суда первой инстанции устояло – тувинские министры и прокурор были посрамлены, не найдя поддержки и в Красноярске. Но чиновники не успокаивались. И заодно тянули время, обратившись с кассационной жалобой в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Прокурор Дябкин в этот раз представление не направлял, но его представитель Чадамба в рассмотрении дела участвовала, пытаясь придать своей правовой позиции некую законность. Но и в Иркутске к ужасу чиновников и прокурора решение тувинского арбитражного суда устояло.

В итоге судебное разбирательство по делу №А69-3987/22 затянулось с 05.12.2022г. до 11.06.2024 года. В чём уж точно, а в волоките наши чиновники и прокуроры толк знают...

НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ ЗАВИСТЛИВЫЕ ПАРАЗИТЫ

Но и это не всё. Вы, наверное, удивитесь, но СПоК до сих пор эти злосчастные 32 млн. рублей на развитие молочного производства в полном объёме не получил. Поначалу Минсельхоз, Минфин и Казначейство при попустительстве прокурора Дябкина тупо игнорировали вступившие в законную силу решения арбитражных судов, пока не встал вопрос привлечения министров к уголовной ответственности. А когда деваться было некуда, вынуждены были соглашение всё же подписать. Но при этом виртуоз махинаций Уран-оол Ондар придумал и обставил соглашение со СПоК такими условиями, что большая часть средств к радости Ховалыга до сих пор лежит на счету в Казначействе без движения.

При этом нужно отдать должное главе республики и его верному подельнику Ондару, которые в своём стремлении напакостить или отомстить кому-либо даже без очевидной выгоды для себя весьма последовательны, показательно настойчивы и очень изобретательны. Они для достижения своих целей готовы пожертвовать многим. В том числе и состоянием сельского хозяйства республики. В некоторых случаях им нужны не столько надои и привесы, сколько создание проблем для определённого круга лиц. И всё дело совсем не в том, какая гражданско-правовая форма у того или иного получателя субсидии.

В данном случае определяющим фактором лютой ненависти к солидному продуктивному сельхозпредприятию явилось то, что руководит кооперативом из 37 членов не кто-то, а дочь известного в республике человека, которого глава Ховалыг рассматривает в качестве вероятного соперника на предстоящих выборах главы республики Василия Оюна. Ему, видимо, и дела нет до того, что хозяйство семьи Оюна – лучшее в республике. От его работы во многом зависят республиканские показатели по сельскому хозяйству. Тут уж, как говорится, не до сантиментов. И если уж решил кому-то сделать больно, то необходимо выкорчёвывать не только его, но и всё его семейство до седьмого колена... А до того, что вложение в СПоК «Заря» наверняка даст достойную отдачу и повысит показатели работы всей республики, ему и дела нет.

Так уж сложилось, что в нашем правительстве подобрался коллектив, в котором работают не патриоты-государственники, думающие о благе республики, а обычные проходимцы-хапуги, думающие лишь о том, как быстрее навариться на казённых деньгах и при этом сохранить начальственное кресло. Кстати, ради того, чтобы бюджетные деньги не достались семье Оюна, заодно оставили без денег и СПоК «Дурген», который также был победителем конкурса. Как говорится, «лес рубят – щепки летят». Выбирать в таком случае не приходится.

Но я хотел бы отметить вот что. Правительство Тувы в борьбе неудобными придумывает различную казуистику, и в этом они преуспели. В предыдущем номере я рассказывал, как власти Тандинского района специально заключили с супругой Оюна заведомо некорректный договор аренды земли, чтобы потом, посыпая голову пеплом, каяться, но не исполнять сделку. А когда дело дошло до судебного разбирательства, точно также в дело включился тувинский прокурор Дябкин, делая вид упёртого законника, с пеной у рта отстаивающего законность там, где ею не пахнет. Это как если бы на голову гражданина, идущего своей дорогой, упал кирпич, а прокурор при проверке выяснял не то, откуда этот кирпич взялся и почему упал на голову человеку, а то, кто этот человек, откуда, куда шёл и какие мысли были у него в этой пострадавшей голове. Все эти случаи – хорошо отрепетированные спектакли глумления над законностью и здравым смыслом.

Конечно, у многих фермеров, попадающих в подобные ситуации, часто нет ни времени, ни средств, ни надёжных юристов, ни достаточного стремления добиваться правды. Да и по большому счёту нет желания ссориться с начальством. Для них такие откровенные мерзавцы, как Уран-оол Ондар или Владислав Ховалыг – недоступные вельможи, от которых зависит в их жизни многое. Они просто не способны на активное сопротивление злу. Что касается министров сельского хозяйства, финансов и юстиции, то они не уважают себя как профессионалов и готовы с радостью выполнить любое указание Ховалыга. Скажет – голыми будут ходить по улице. И при этом будут ему безмерно благодарны. Но выдавать по приказу «сверху» чёрное за белое и наоборот им всё же должно быть стыдно.

Что же до министра юстиции Мельникова, то кому нужен, кроме Ховалыга, такой «специалист» юриспруденции, который не в состоянии обмануть обыкновенного фермера? Да и вообще вся эта шатия-братия, состоящая из министров, прокурора и зампреда правительства, которые оказались неспособными побороть в суде фермера, наглядно демонстрирует организаторский талант главы республики Ховалыга, собирающего вокруг себя не только аморальных, беспринципных и абсолютно недееспособных подчинённых. А по ним можно судить заодно и о морально-волевых и профессиональных качествах самого главного чиновника республики.

Я продолжу цикл публикаций, разоблачающих никчемных чиновников, от работы которых республике наносится только вред.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 69 раз)

0
risk-inform.ru/article_11408.html

 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
"АКВАМИР". Большой выбор аквариумов (в наличии и под заказ). Аквариумные рыбки, оборудование, аксессуары и декорации. Товары для домашних любимцев: разнообразные корма, снаряжение и аксессуары для животных и птиц.
ул.Ленина, 58
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 17:
Материалы по теме:
» Обзор прессы (№17, 6 мая)
» Прокуроры в роли «крыши» тувинской сельхозмафии (№16, 29 апреля)
» Как заказ губернатора Тувы превратился в «дело чести» для грязных мундиров (№15, 22 апреля)
» Обзор прессы (№14, 15 апреля)
» Почему Тува – самый бедный регион России (№14, 15 апреля)
» Обзор прессы (№13, 8 апреля)
» Обзор прессы (№11, 25 марта)
» Кадровая чехарда в Туве (№10, 18 марта)
» Валерий Салчак: «Сейчас важно не допускать повторения ошибок прошлого» (№6, 18 февраля)
» Какие губернаторы востребованы в России сегодня? (№37, 10 декабря)
» Республика Тыва сегодня: Внешнее благолепие на фоне экономического коллапса (№35, 26 ноября)
» Обзор прессы (№30, 15 октября)
» Василий Оюн: «Мы продолжим говорить народу правду» (№26, 17 сентября)
» Прокурорскому беспределу нужно положить конец (№6, 6 августа)
» Зачем экс-глава республики хочет вернуть себе кресло (№5, 30 июля)
» Выборы в Туве: Закон – ничто, власть – всё! (№20, 28 мая)
» «Сегодня крайне важно остановить дальнейшую деградацию республики» (№19, 21 мая)
» Василий Оюн: «Настала пора нам всем проснуться» (№19, 21 мая)
Прокурор Боровков и его игры в прятки с преступностью
Прокурор Боровков и его отношения с Законом
 
Материал входит в разделы тематического архива:

«Странный сбой». Россияне пожаловались, что сайты для поиска дешёвых авиабилетов показывают только недешёвые билеты.
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине