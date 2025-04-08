    Обзор прессы

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ ОТЧЁТ СВОЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Правительственная газета сообщает, что «Глава региона В. Ховалыг» провёл «заседание региональной рабочей группы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)». Докладчиком на нём стал скандально известный гастарбайтер из Красноярска «вице-премьер Правительства Тувы Олег Лукин», который «сообщил, что он уже рассмотрел ход выполнения запланированных мероприятий» и пришёл к выводу, что «все планы, намеченные на первый квартал 2025 года, выполнены в полном объёме».

В ходе совещания «обсуждались вопросы планирования деятельности по обеспечению населения контейнерными площадками и контейнерами, а также специализированной техникой регионального оператора ГУП «Транспортный сервис и проект». Лукин также отметил, что «на текущий год выделено 210 млн. бюджетных средств на приобретение дополнительной специализированной техники для регионального оператора». Уже на данный момент «заключены контракты на закупку 21 единицы техники». Вице-премьер подчеркнул, что «улучшение качества обслуживания населения и своевременность вывоза контейнеров с мусором являются приоритетными задачами». Это «существенно повлияет на санитарную обстановку в летний период», – отметил Лукин.

Также «на заседании рабочей группы обсудили ход организации строительства мусороперерабатывающего завода в республике». Затем обсудили тему складирования и захоронения отходов в республике в настоящее время. Как оказалось, сегодня «в регионе действует единственный полигон рядом с Кызылом». Но действует он нелегально, поскольку «согласно решению суда должен быть закрыт, а приём мусора прекращён». Но Лукин, может быть, и не знает, что всё это длится достаточно давно – ещё с тех времён, когда мэром города Кызыла трудился нынешний глава республики В.Ховалыг, а главой республики тогда был его родственник Ш.Кара-оол, который ныне трудится в должности девятого заместителя председателя Государственной Думы РФ. В общем, получается так: все те, кто был причастен к мусорному коллапсу в Туве, все эти годы уверенно шли на повышение, а проблема так и оставалась нерешённой.

Только в 2023 году, с огромным опозданием в семь лет, был заключён контракт с «ООО «Вторэкопром», в рамках которого организация разработала проектную сметную документацию на строительство завода, которая в настоящее время проходит экспертизу». Результатов пока нет, но имеется надежда, что «положительное заключение будет получено в мае». Как сообщается, «предварительная стоимость строительства мусороперерабатывающего завода в Туве оценивается в три миллиарда рублей».

Насколько затянется строительство мусороперерабатывающего завода – неизвестно. Зато достоверно известно лишь то, что мэр Кызыла Ховалыг и глава республики Кара-оол в погоне за собственными мифическими доходами приложили много сил для того, чтобы «выдавить» из республики выигравшую тендер и приступившую к работе красноярскую фирму-оператора. Им это, в конечном счёте, удалось, хотя для этого пришлось организовать в республики настоящую гуманитарную катастрофу и отсрочить мусорную реформу в республике на семь лет. Теперь республика благодаря их алчности снова находится на старте мусорной реформы.

Но это ещё не всё. Примечательно, что совещание по поводу вывоза ТКО проводит лично глава республики, хотя этим должны заниматься муниципалитеты. Но проблема в том, что в виду его скудоумия и малых масштабов задач правительства региона ему попросту нечем заняться, кроме как вывозом ТКО. И он с умным видом в присутствии собравшихся чиновников спрашивает за то, что должны делать муниципалитеты.

ЭХ, ДОРОГИ, ПЫЛЬ ДА ТУМАН

Тува – страна министров и шоферов. Но и министров тоже необходимо перевозить по дорогам республики. Поэтому транспортный вопрос – один из важнейших в регионе. «ТП» подготовила материал о том, как в республике готовятся к ремонту дорог. Сообщается, что «прошлый год был ударным для дорожников. Спецтехника работала во всех уголках республики». Со слов «министра дорожно-транспортного комплекса Тувы Шораана Чыргал-оола», «подготовка к дорожным работам начинается примерно за год. Такая практика позволяет своевременно подойти к заключению контрактов. Ранее работа Миндортранса планировалась на пять лет, с текущего года – на шесть». На сегодняшний день «на большую часть из 44 объектов уже заключены контракты, некоторые на стадии подписания». Правда, на скольких из них имеется проектно-сметная документация, по которой проведены экспертизы, министр умолчал. И его можно понять – большая часть работ проводится «на глазок», что позволяет воровать бюджетные средства, выполненные на дорожные работы.

Как сообщается, «за шесть лет мы должны достичь норматива в 60% в региональной сети и 85% в опорной сети вместе с федеральными дорогами. Это дороги Абакан–Ак-Довурак–Чадан, Абакан–Кызыл–Хандагайты и в сторону Эрзина». Кроме того, министр сообщил, что ранее «в республике было 26 участков, подверженных сезонному размыву. Сейчас таковых 13». Кроме того, «заключён контракт на три года на реконструкцию трёх участков дороги на Вавилинский затон. Первый участок в четырёхполосном исполнении, второй и третий – в двухполосном. Запланировали работы по расширению двухполосных участков. На четырёхполосном проезжая часть будет максимально широкой, с освещением, остановками и тротуарами. Мы объединили все прилегающие к Кызылу территории: левобережные дачи, Вавилинский затон, посёлки Сукпак и Каа-Хем».

«По республике будет проведена работа в Бай-Тайгинском, Пий-Хемском, Тандинском районах. Будет обращено особое внимание к туристическим объектам», – заявил министр. «Продолжим работу в направлении Эрзина, на перевале, к тес-хемскому Берт-Дагу, обустройству сельских улиц в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий», – пообещал он. Как видите – ни слова о борьбе с коррупцией, разъедающей наше дорожное хозяйство. Хотя самое масштабное воровство всегда замечалось именно при ремонте и строительстве дорог.

СЛАВА БОГУ, ПЕРЕЗИМОВАЛИ...

Самое сложное время для животноводов – это зимовка. И хотя «на настольном календаре зима закончилась, но по агротехнологическому она ещё идёт». Но всё равно можно считать, что в республике «зимовка на завершающей стадии». Поэтому можно подвести промежуточные итоги. И даже если «март-апрель окажутся способны на сюрпризы, вряд ли это вызовет катастрофу в отрасли». Впрочем, похоже, сельскому хозяйству Тувы, доведённому усилиями В.Ховалыга и У.Ондара до критического состояния, хуже уже быть не может. Дело дошло уже до того, что в правительстве считают, что «переводить скот на стойловое содержание нужды не было и нет». Можно просто выгнать стадо в поле или лесополосу на всю зиму, а летом собрать вместе то, что сохранилось, и отчитаться. Слава Богу, прошедшая «зима была мягкая, тёплая, затяжных серий сильных морозов не было». И потому «кормиться преимущественно на пастбищах животным ничто не мешало». Можно даже отчитаться, что якобы «упитанность всех видов скота на территории республики средняя», как сообщается в докладе минсельхозпрода Тувы.

«На сегодня получено уже почти 40 тыс. ягнят и чуть больше восьми тысяч козлят». Хотя признаются: «телят пока только 5,5 тыс.». Тем не менее «в планах этого года по всем видам скота получить без малого 400 тыс. голов приплода». Как говорится, свежо предание, да верится с трудом. В отрасли не хватает рабочих рук, поэтому «на сакманные работы будут привлекать студентов и безработных». Правительство мало внимания обращает на сельское хозяйство республики. В основном оно занято грабежом бюджетных средств, направляемых в отрасль. Так что со своими проблемами «чабаны справляются самостоятельно». А правительство Тувы и Минсельхозпрод нужны в основном только для того, чтобы более эффективно и менее заметно для правоохранителей распределять и расхищать средства, поступающие из Москвы. В этом Владиславу Ховалыгу и Уран-оолу Ондару, похоже, равных в республике нет.

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ?

Что ни говори, а большинство нормальных людей живут мыслями, как обеспечить своим детям и внукам счастливое детство. И Тува в этом плане – не исключение. Кто не хочет своему чаду счастья? Но получается, к сожалению, не очень хорошо. Тува лидирует по части изнасилований. При этом нередко малышей насилуют и старшие ученики. Причём порою – систематически. Школа в Туве становится опасным местом для пребывания детей. Но это – одна сторона дела. А другая – в доведении детей до самоубийства, что в последнее время стало в республике частым событием.

«ТП» в своей публикации приводит заявление «Заместителя председателя Правительства Тувы Орлана Сарыглара», который «обратил внимание родителей и общественности на обеспечение безопасности подрастающего поколения». Он, в частности, с чувством гордости доложил, что «по итогам прошлого года в республике отмечалась позитивная тенденция снижения числа самоповреждений среди детей – на 64%». Тем не менее, вынужден был признать, что «проблема обеспечения безопасности детей в республике остается актуальной». Он доложил, что год только начался, а «уже зафиксировано четыре случая завершённого суицида среди несовершеннолетних». При этом, как ни покажется странным, «чаще всего такие случаи происходят именно в полных и внешне благополучных семьях». И «средний возраст тех, кто решается на этот страшный шаг, составляет 15-16 лет». Всё это говорит о провале воспитания молодёжи в школе и семье. Как заявил зампред, «мы понимаем всю серьёзность проблемы и продолжаем активно работать над её решением». Но дальше декларативных заявлений дело не пошло.

Что они там понимают и что собираются предпринимать – какая-то серьёзная тайна. Но, скорее всего, ему просто нечего было сказать, поскольку он слабо представляет, почему подростки решаются на такой отчаянный шаг и что предпринимать, чтобы такого не происходило впредь. Хотя вывод очевиден: общество, в котором дети накладывают на себя руки, очень нездорово. Подростки не видят целей, ради которых следует жить, и принимают трагические решения. В обществе, где все, кто могут, воруют, в том числе голоса избирателей, бьются насмерть с ближайшими родственниками за должность и право воровать, дети уже не играют той роли, которую они должны играть. Они в одночасье оказываются один на один со своими проблемами. Наверное, неплохо, что «для педагогов и родителей запланированы регулярные семинары, направленные на предупреждение факторов, способствующих суицидальным попыткам». Но в обществе, где царят повсеместная ложь, двойная мораль и инстинкт стяжательства, сильнее всего страдают дети – самая открытая и незащищённая часть общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЪЯВИЛО БОЙ РОСТУ ЦЕН?

Газета сообщила: «Правительство Тувы продолжает работу по стабилизации цен на продовольственные товары первой необходимости». Хотя в условиях рыночной экономики это практически бесполезно. «В рамках ценовой политики было заключено соглашение с ООО «ИТ-Коннект», владельцем сети магазинов «Кукуруза». А ранее «аналогичная договорённость была достигнута с ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» – головной организацией продуктовой компании X5 Group, управляющей несколькими крупными розничными сетями, среди которых, в частности, действующие в нашем регионе магазины «Пятёрочка» и «Батон». Это соглашение «подразумевает ограничение торговой наценки сети». Кроме того, «соглашение гарантирует наличие ассортимента необходимых продуктов в магазинах». Правительство республики надеется, что «благодаря заключённому соглашению будут стабилизированы цены в Туве в магазинах «Пятёрочка», «Батон» и «Кукуруза».

Также отмечается, что усилиями правительства «с начала текущего года проведено 39 ярмарок, в которых участвовали 465 производителей», что тоже должно благоприятно отражаться на стабилизации цен на продукты питания. Теперь «для осуществления контроля за ситуацией на прилавках магазинов муниципалитеты проводят еженедельный мониторинг цен на продукты питания в своих населённых пунктах. Результаты мониторинга предоставляются в Минэкономразвития РТ». Но, думается, что всё это по сути своей – мартышкин труд. Сколько бы контролёров над продавцами ни ставили, заставить их стабилизировать цены при продуктовой инфляции более чем в 30% просто невозможно. Для этого необходимо возродить Госплан, Госснаб и Минторг. А также талонную систему. Впрочем, может, к этому мы и катимся?