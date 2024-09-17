    Обзор прессы

НАМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПООБЕЩАЛИ КОММУНИЗМ

Позади избирательная кампания главы Тувы В. Ховалыга. Единороссам сложно было вести свою агитацию в условиях длящейся более 2,5 лет «трёхдневной» СВО в Украине. Поэтому главным агитационным ресурсом тувинских властей стал краткосрочный визит в республику президента России В.Путина.

В.Ховалыг не преминул отчитаться об этом визите как о серьёзном успехе тувинских властей. Хотя, откровенно говоря, никакого прорыва в этом визите не было. Тем не менее Ховалыг заявил: «Огромное значение для региона имеет совещание, которое в республике провёл Президент РФ». Поскольку «оно проходит накануне 80-летия добровольного вхождения Тувы в состав СССР». Причём тут событие 80-летней давности, когда ТНР вошла в состав уже не существующего государства, поняли не многие. И какое оно «имеет значение для всей страны» – тоже. Как и то обстоятельство, что ТНР, «будучи ещё отдельным государством, первая поддержала Советский Союз в войне с фашистскими захватчиками». К примеру, Монголия сделала то же самое. Да и как ТНР могла не поддержать СССР, если у нас тогда всем заправлял советский НКВД? Но не это главное. Как это влияет на сегодняшний уклад жизни тувинцев, уровень благосостояния которых в России не просто унизительный – он самый низкий в стране?

На совещании под председательством Путина «обсудили перспективы развития республики, в том числе параметры новой программы индивидуального социально-экономического развития (ИПСЭР)». Президентом поддержан «Второй виток ИПСЭР», невзирая на то, что первый был фактически разграблен и никакого толчка развитию экономики республики не дал. Да, несомненно, «Тува имеет огромный потенциал, раскрыть который необходимо в интересах всей страны». Только в условиях, когда бюджетные деньги безответственно и безнаказанно растаскиваются коррумпированными чиновниками и аффилированными с ними бизнесменами, такой способ стимулирования экономики приносит больше вреда, чем пользы.

Ховалыг доложил президенту, что якобы «реализация национальных проектов и первой ИПСЭР позволила снизить безработицу и бедность в Туве», хотя все знают, что это – результат СВО в Украине. И никакого отношения к деятельности правительства Тувы не имеет. Да, действительно, «реализация льготной ипотеки привела к существенному росту объёмов жилищного строительства», это так. Только это – жизнь тысяч семей в долг. И когда наступит момент, что платить даже льготную ипотеку будет нечем, в республике неминуемо возникнет социальный взрыв, если к тому времени уровень благосостояния населения не станет достойным. Но как раз в этой части у правительства Тувы просматривается очевидный провал.

Особенно тяжёлое положение сложилось в сельской местности. Отсутствие реальной поддержки фермерам, особенно в период посевной кампании, особенно с учётом засушливого лета, привело к тому, что урожай в республике нынче будет минимальным за последние 10 лет. А скот зимой ждёт бескормица. Минсельхоз и статистика продолжают практику «рисования» в своей отчётности информации о «тучных тувинских табунах», которых нет и в помине. Все понимают, что эти «потёмкинские деревни» существуют только на бумаге, однако аккуратные тувинские писарчуки, невзирая на массовый падёж скота во время зимовок, продолжают каждый год увеличивать на бумаге численность скота в Туве на 5-7%. Что-то подобное в СССР было в Узбекистане, когда коррумпированные чиновники отчитывались о сборе хлопка. Как помнится, всё закончилось «хлопковым» уголовным делом со скандальными посадками. Наверное, что-то похожее ждёт и Туву.

Тем не менее Ховалыг успокаивает: «По итогам 1 полугодия 2024 г. несмотря на суровую зимовку скота, сохранена положительная динамика по численности КРС, овец и коз. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 219,2 тыс. гол., в том числе коров 79,1 тыс. гол., овец и коз 1319,7 тыс. голов». Неужели в это можно поверить? А пока губернатор сообщил согражданам: «Сельское хозяйство Республики Тыва продолжает выполнять важную роль в экономике республики, обеспечивая продовольственную безопасность, способствуя устойчивому развитию региона». И кто в это поверит? К примеру, прикормленному фермеру Санникову за последние годы правительство выдало безвозвратных финансовых средств более, чем на 200 млн. рублей. Однако никакой сельхозпродукции этот «передовик сельхозпроизводства» почему-то нынче не произвёл.

В то же время правительство Тувы в нарушение закона вопреки вступившему в законную силу решению суда не выделяет СПоК «Заря» положенные ему 36 млн. рублей на развитие молочного производства. И почему-то до сих пор за это злостное нарушение закона никто не сидит на скамье подсудимых. Однако губернатор спокойно вещает нам о том, что «агропромышленный комплекс республики определяет жизненный уклад 186,4 тыс. жителей сельской местности, или 55,3% от общей численности населения», а «поддержка фермеров становится всё более востребованной». А как раз этим «186,4 тыс. жителей» и необходима государственная поддержка, чтобы они не снимались с насиженных мест и не бежали в Кызыл.

ДА БУДЕТ СВЕТ В ОТСТАЛЫХ УГОЛКАХ ТУВЫ!

О том, как обстоят дела с обеспечением электроэнергией в разных уголках Тувы, рассказала «ТП». Есть такой уголок неподалеку от Кызыла – «Садовое товарищество «Хунчугеш». Оно «расположено в 18-ти километрах от Кызыла» и «насчитывает несколько десятков домовладений». Но в этом местечке нет электроэнергии. В 2021 году «собственники СНТ «Хунчугеш» подали заявку на присоединение к сетям компании «Россети Сибирь Тываэнерго». Энергетики в короткие сроки провели туда линию электропередачи ВЛ-10 кВ и подключили её к трансформаторным подстанциям. Но в домах света как не было, так и нет, поскольку «заявитель (СНТ «Хунчугеш») не выполнил пункт договора по строительству линии меньшей нагрузки – 0,4 кВ».

И вот теперь, несмотря на «затраченные силы и средства компании и наличие готовой к работе линии электропередачи, собственники участков продолжают жить при звуке генераторов». И кто же всё-таки должен разобраться с этой проблемой?

НОВАЯ ПРОБЛЕМА – ДЕТИ ЗА РУЛЁМ!

Когда начинается очередной учебный год, «кажется, что дети вместе с учебниками на дальнюю полку складывают все основные навыки поведения в общественных местах». Пострадавших на транспорте детей становится заметно больше. К примеру, «15-летняя девочка за рулём сбила трёхгодовалого ребёнка». Как выяснилось, «школьница управляла транспортным средством, принадлежащим её сестре». В отсутствие сестры «девочка вместе со своей подругой нашла спрятанные в шкафу ключи от машины, припаркованной во дворе, и решила прокатиться, несмотря на отсутствие водительского опыта». А когда на проезжую часть улицы «внезапно выбежал трёхлетний мальчик, школьница совершила наезд».

В другом случае «16-летний подросток без шлема и мотоциклетной экипировки, управляя мотоциклом, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла». В результате ДТП «несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован». Как выяснили сотрудники полиции, «водительское удостоверение подростку не выдавалось».

В целом «на дорогах Тувы за 7 месяцев произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погиб 1 ребёнок, а 52 получили травмы различной степени тяжести».

Однако опасности подстерегают детей не только на дорогах. «В общественных местах, таких как парки, школы, торговые центры, детские площадки, также необходимы определённые меры профилактики для обеспечения безопасности детей». И очень важно, чтобы родители не оставляли своих детей без досмотра и уделяли особое внимание тому, где они находятся. А предоставленные сами себе дети запросто могут попасть в неприятные истории.

Кроме прочего, «ТИ» предупреждает: «На территории нашей республики действует закон о «Комендантском часе». В соответствии с которым «несовершеннолетние дети с 22 часов вечера до 6 часов утра не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей». Что же до поведения детей в дневное время, то следует «учить детей переходить улицу по пешеходному переходу, соблюдать светофоры, не перебегать дорогу на красный сигнал, всегда смотреть налево-направо перед переходом – это основные правила, которым следует обучать детей с самого раннего возраста».