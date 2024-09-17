    Перекрёсток мнений

Аноним, 12-09-2024 #1[ru]

Владимир Путин годами пугал россиян угрозой расширения НАТО. Однако реальный рост военных возможностей альянса он в итоге инициировал своими же действиями. В начале 2000-х расширение НАТО по сути лишь увеличивало зону ответственности альянса. Приняв в свой состав Финляндию и Швецию, он сделал «балтийский фланг» полноценной частью системы коллективной безопасности. Но главное «достижение» Путина состоит в том, что долго уклонявшаяся от этого Европа теперь значительно увеличивает расходы на оборону. Они уже достигли 2% ВВП стран альянса или $380 млрд. И стремятся достичь планки в 3%. Россия потратит на военные нужды около 6% ВВП, что в денежном выражении составит лишь $110 млрд. https://t.me/polit1humor/5957

Аноним, 12-09-2024 #1[ru]

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить – мы в состоянии войны». Ну, вот, заработал Дима минимум «трёшечку». И это если судья добрый. А попади к принципиальному – и «семёрочку» схлопотать можно... Ишь, разговорился... Да нет у нас никакой войны! СВО у нас, С-В-О!!!

Аноним, 10-09-2024 #1[ru]

Эх Шолбан, Шолбан, предупреждал же тебя Борис, что нужно слиться тебе заранее. А ты не слушал...

Аноним, 10-09-2024 #2[ru]

А где сейчас шайка Иргита с его безбашенным Чиней, который кошмарил местных предпринимателей?

Аноним, 11-09-2024 #4[ru]

В нынешних условиях выборы потеряли всякий смысл. Режим полностью выхолостил их, лишив конкуренции и, следовательно, содержания. В таких выборах нет выбора. Следить за ними сейчас совсем неинтересно.

Аноним, 12-09-2024 #5[ru]

Шойгу заговорил – и это уже само по себе почти чудо (складывалось впечатление, что его не только перевели на другую должность, но еще и отрезали язык). Однако заговорил он не о том, о чем все бы хотели услышать («о генераломоре» в МО – массовых арестах его бывших подчиненных по обвинениям в коррупции), а об воровстве на Западе и ужасающих, но так и не наступивших последствиях вступления России в ЕС – крайне актуальная и злободневная тема. Оказывается, если бы Россия вступила в ЕС (страшно подумать!), то ее ресурсы были бы «основательно распределены между иностранцами», а сама Россия оказалась бы в зависимости от США.

Безусловно, этого ни в коем случае нельзя было допустить, потому что тогда бы не удалось реализовать другой стратегический план – «основательно распределить» ресурсы России между своими собственными, патриотически настроенными ворами, и поставить Россию в полную зависимость от контролируемого ими мафиозного государства. Иначе как катастрофическим (для Шойгу и его друзей) такой поворот событий рассматривать нельзя.

Аноним, 12-09-2024 #6[ru]

Каждый раз, когда вижу скопление лиц, называющих себя отечественной элитой, вспоминаю рассказ одного свадебного фотографа про то, как он работал на бракосочетании сына таможенного генерала. И первым делом получил строгие инструкции от организаторов мероприятия. – этого не снимай! И вот того, и тех троих тоже не надо! – Почему? – Они все в розыске. Жених хоть, спрашиваю, имел право попасть в кадр? Да, говорит, тут невесте повезло, он под домашним арестом...

Аноним, 12-09-2024 #7[ru]

Время трещит, но пока не ломается. Спит Нострадамус, молчат аналитики. Скоро ли гибель? Какая нам разница? Нас не касается, мы – вне политики!

Аноним, 11-09-2024 #1[ru]

«308 участников СВО стали депутатами от Единой России» Думаю не много времени пройдет как некоторые депутаты начнут стрелять или убивать на заседаниях. В общем, заниматься тем, что умеют...

Аноним, 12-09-2024 #2[ru]

Итоги единого дня голосования поставили «жирную точку» в попытках противников России дестабилизировать ситуацию в стране. На прошедших выборах не было никаких серьезных нарушений, – заявила Валентина Матвиенко. В общем, враги изо всех сил старались, но не смогли дестабилизировать нашу самую стабильную в мире стабильность.

Аноним, 13-09-2024 #4[ru]

Всех, у кого нет природного дара, следует лишать высшего образования, считает губернатор Брянской области. Правильно всё говорит, зачем нам в 2024 году развивать образование и современные технологии? Лучше по-старинке, лопату в зубы дал, и пусть чумазый от забора до заката ишачит. А то все дох... умные стали, в университетах сидеть хотят. А талант есть у вас? Вот именно. Талантливые дети рождаются только у талантливых родителей. Поэтому, если не вышел рожей из высшего чиновничьего сословия, то иди говно чисти, а не книжки читай.

Аноним, 10-09-2024 #1[ru]

Мошенник Якушев всем говорит, что он – друг Кара-оола. И что ему ничего не будет!

Аноним, 12-09-2024 #2[ru]

Ничего удивительного уже нет. В окружении Шойги не может быть не то что порядочных, просто нормальных людей. Только в этом номере упомянуты Якушев, Лопсан, Караолы. О художествах этого «друга» гаранта в МЧС и МО РФ, знает уже вся страна. Позорище!

Аноним, 13-09-2024 #3[ru]

Не про Юрку Якушева писать нужно. С этим гандоном все и так понятно. Нужно писать про сотрудников правоохранительных органов, которые его постоянно отмазывают. Про его так называемую «крышу».

Аноним, 13-09-2024 #4[ru]

Аноним №3 Фамилии, адреса, явки, счета, суммы... Давай, аноним №3. Для тебя лично, здесь, в этом номере обозначены русскими буквами фамилии «крыши» этого жирдяя. И что? Ты что ли про Закон? Да нет для них Закона. Для них «ПРАВИЛА от ПУТИНА».

Аноним, 14-09-2024 #5[ru]

Якушева не трогают потому, что все: МВД, ФСБ, СК, прокуратура и пр. и др., все ищут Чубайса!

Аноним, 11-09-2024 #1[ru]

Начиная вооруженный конфликт, украинцы были готовы и даже хотели быть цивилизационной периферией. Но они хотели быть периферией Европы (западного мира), а не периферией России (русского мира). И за право сменить статус оказались готовы умирать. Начиная вооруженный конфликт, русские не были готовы к тому, чтобы стать цивилизационной периферией. Они хотели остаться цивилизационным центром мира. И за право не менять свой статус они оказались готовы умирать. Через два с половиной года вооруженного конфликта украинцы готовы поссориться со всем Западом и воевать в одиночку со всем миром, если Запад откажется помогать им в их борьбе с Россией. А русские морально готовы стать глубокой периферией Китая, лишь бы он помог им одолеть Украину. Воистину неисповедимы пути Господни...

Аноним, 11-09-2024 #2[ru]

Если информация о том, что российское наступление на Донбассе захлебнулось, получит подтверждение, это вновь поставит в повестку вопрос о Курске. До сих пор российские власти как бы говорили своим сторонникам: «Ничего, что мы на курском направлении обмишурились, зато мы под Покровском наступаем». Если сейчас выяснится, что мы и на Донбассе уже не наступаем, то получится, что власти вновь разорвали тот касающийся войны социальный контракт, который они только что впопыхах заключили с населением. Опять обманули, получится. Это приведёт к тому, что позор под Курском вновь будет переживаться населением, как только что случившийся. Фактор привыкания перестанет работать.

Аноним, 11-09-2024 #3[ru]

Иран отправляет в Россию баллистические ракеты малой дальности. Запад отправляет Украине лучи поддержки и добра. Гармония!

Аноним, 12-09-2024 #4[ru]

А было такое, чтобы Иран/КНДР продали РФ ракеты/дроны и говорят: вы там только не сильно далеко их пускайте, на 100-150 км от границы, не дальше? Я не для себя – друг интересуется.

Аноним, 12-09-2024 #5[ru]

В армию России поставили больше девяти миллионов некачественных сухпайков. Наконец-то появилась хоть какая-то причина, почему обоcрались на Курском направлении.

Аноним, 12-09-2024 #6[ru]

Говорят, что к началу октября армия РФ вытеснит ВСУ из Курской области. В Орловскую. Потому что все идет по плану.

Аноним, 12-09-2024 #7[ru]

Курский провал российской разведки, не сумевшей спрогнозировать действия ВСУ, не идёт ни в какое сравнение с провалом 22 июня 1941 года. Тогдашняя неспособность советского руководства предсказать нападение немцев сильно смягчается тем фактом, что войны на тот момент с Германией не велось. Да и вообще у нас с ними был подписан договор о ненападении.

В случае с Курском ситуация совсем иная. С Украиной уже 2,5 года идёт полноценный вооруженный конфликт, поэтому никаких оправданий для тех, кто прозевал этот удар, в природе не существует. Строго говоря, в последний месяц мы должны были бы быть свидетелями большой волны отставок – от руководства военной разведки и ФСБ до Путина лично. Да-да, он тоже отвечает за провалы. Напомню, что вступая в должность в 2000-м году он с пафосом заявил: «В России президент отвечает за всё».

Аноним, 12-09-2024 #10[ru]

Если верить Шойгу, Россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики. Москва на это согласилась, но Киев вышел из переговоров, а потом и вовсе начал Курскую операцию. 1. Ты нападаешь на соседа и бомбишь его энергетику. 2. Сосед делает выводы, готовит дроны и ракеты. 3. Затем сосед начинает бомбить уже тебя. 4. «Ну все, ребят, давайте без этого. Эрдоган, помоги».

«Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их» – Сэр Артур «Мясник» Харрис, глава бомбардировочного командования Королевских Воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны.

Аноним, 13-09-2024 #11[ru]

Какой-то «военкор» гулял по Москве, увидел свежепостроенную линию метро и быстро пересчитал ее в оружие: оказалось, что на деньги, потраченные на строительство, можно было всю армию (российскую) снабдить тепловизорами. Или купить сто тыщ «Уазиков» (буквально столько) или сколько-то тыщ «Мавиков», ну и так далее.

Но поскольку интеллект у него, как у черепахи, то до следующей логической ступени он не дошел. А именно. Если не тратить хрен знает сколько триллионов на операцию «Киев за три дня», которая продолжается третий год, а заодно на содержание Крыма, других оккупированных территорий, строительство вдребезги разрушенного Мариуполя, Крымского моста – то можно было бы: на месте Владивостока построить Сингапур, до него прямо от Садового кольца проложить шестиполосное шоссе, а рядом скоростную железную дорогу и наконец, оснастить ВСЕ квартиры и дома в России канализацией.

А если еще и не воровать при этом и не содержать Кадырова... Впрочем, ладно, как говорили в моем детстве – отдел фантастики на втором этаже.

Аноним, 11-09-2024 #1[ru]

Мерзавец законченный. А кто его пропихивает наверх? В попечительские советы ставит? К строительству Храма допустил? Конечно же, мало чем от Лопсана отличающийся, Шойгу. Той же породы. Как он нарулил в МО РФ, все знают.

Аноним, 12-09-2024 #2[ru]

Очень злобное животное.