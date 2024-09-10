Путин к нам приехал, Путин к нам приехал...

Визит главы государства в отдалённый отсталый бедный регион – это всегда событие. Начальство региона тщательно продумывает, куда вести высокого гостя, что показать, но главное – что у него попросить. К примеру, всем запомнился визит в Туву президента России Бориса Ельцина в 1994 году. Ажиотаж был невообразимый. А результат – соответствующий. Борис Николаевич тогда поразил тем, что одарил тувинцев деньгами на строительство овчинно-шубной фабрики и подарил новый самолёт Як-42. А ведь времена были непростые... И вот, спустя 30 лет к нам в республику пролётом в Монголию залетел с краткосрочным визитом президент Владимир Путин. По некоторым сведениям, он пообещал Туве 90 млрд. рублей в виде льготных кредитов, 1 700 млн. финансовой помощи на восполнение кассового разрыва – денег на погашение задолженностей по выплате зарплат бюджетникам и по другим статьям расходов.

Газопровода и железной дороги в Туву он не пообещал, хотя для многих запомнилось, как при назначении Врио главы республики В.Ховалыг живо обсуждал с Путиным перспективы газификации региона с перспективой борьбы с сажей. Но теперь об этом уже никто и не напоминал. Впрочем, как и о том, что тот же самый В.Путин, только в статусе председателя правительства РФ в ночь на 19 декабря 2011 года на морозе в 42°С с помпой забивал «золотой костыль» в первую шпалу строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». После этого символичного действия даже самый отсталый скептик понял: и железной дороге, и углю Элегестинского месторождения – быть! Правда, понадобилось совсем немного времени, чтобы оптимисты приуныли – никакой дороги и никакого угля Байсаров нам не подарил. Так что и визит самого Путина – это не панацея от благолепия, бахвальства, непрофессионализма и воровства. Так и лежат в местечке Кундустуг недалеко от столицы Тувы четыре рельса на шпалах, которым не суждено превратиться в настоящую железную дорогу, невзирая на личное участие в проекте самого Путина.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОЙГУ?

Но всё же очередной приезд президента РФ в Туву оказался знаменательным и даже, может быть, поворотным в судьбе региона. А всё дело в том, что на этот раз Путин изменил своей привычке и посетил Туву без своего вечного спутника – нашего замечательного звёздного земляка Сергея Шойгу, который с 2007 года превратился в фактического хозяина республики, определяющего её настоящее и будущее. Однако следует иметь в виду, что такое одиночество президента России было не случайным – в результате не совсем удачной спецоперации России в Украине и установлении факта воровства триллионов рублей из военного бюджета страны министр обороны Сергей Шойгу, невзирая на своё умение вовремя подарить щенка дочерям Путина или отмыть для президента амфору, утратил-таки доверие Владимира Владимировича. Поэтому после серии отставок и посадок в Минобороны РФ он был уволен с должности федерального министра, с перспективой следования за своими заместителями по военному ведомству за решётку следственного изолятора.

Впрочем, свита президента потеряла не только главного визиря главы государства, но и его наместника – Шолбана Кара-оола. Которого в связи с прибытием Путина в Кызыл срочно выслали из республики во Владивосток, где готовился Восточный экономический форум. Хотя, конечно, делать ему, малограмотному вороватому фантазёру, вообще-то нечего.

Однако и это была не последняя потеря Шойгу. Как выяснилось, попал в немилость и его вечный первый заместитель по МЧС, правительству Московской области и Минобороны ранее такой незаменимый «экономист» Руслан Цаликов, который пока, находясь в статусе временного безработного, числится вторым номером в кандидатах в депутаты Верховного Хурала Тувы с перспективой на сенаторство и теневое управление отсталым регионом. В Туве он с подачи Шойгу болтается в качестве некоего «специалиста в области экономики» и «эксперта по части инвестиций». Хотя, наверное, подобного человека трудно назвать «специалистом» и «экспертом», учитывая, что Минобороны под его чутким руководством нечаянно «утратило» огромные бюджетные средства. До конца ущерб от деятельности дуэта Шойгу–Цаликова ещё не подсчитан, но в Государственной Думе РФ уже озвучена горькая правда – при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано никак не менее 11 трлн. рублей. Поэтому наша армия оказалась не готова к СВО. Ни для кого не секрет, что именно Шойгу и Цаликов фактически бесконтрольно распоряжались военным бюджетом страны, когда на сторону «утекали» триллионы, превращаясь в коттеджи, земельные участки, дворцы, элитные автомобили и яхты. Скорее всего, именно поэтому в настоящее время Цаликову так экстренно понадобилась сенаторская неприкосновенность, чтобы не отправиться вслед за другими заместителями Шойгу в СИЗО «Лефортово».

Во время предвыборной кампании Руслан Хаджисмелович, пытаясь зарекомендовать себя избирателям Тувы в качестве человека для республики полезного, встречается с людьми, важно в раздумьях хмурит лоб и пытается изобразить человека влиятельного и со связями в коридорах российской власти, в которых он сможет стать проводником для решения тувинских запросов. Но нужно иметь в виду, что сам Цаликов без реальной поддержки со стороны Шойгу – «стреляный патрон» и обыкновенное «пустое место». В том смысле, что и республику он совсем не знает, да и после отставки Шойгу опереться в российских коридорах власти или бизнес-кругах на его авторитет и влияние уже не сможет. Впрочем, если сказать откровенно, он и раньше, при всесильном Шойгу, никогда ничем Туве не помогал. Хотя, как поговаривают, и пытался с тувинских бизнесменов собирать мзду. И молва про него в регионе укрепилась такая, что он если и является каким-то специалистом, то, скорее всего, лишь по части откатов.

ПОДАРКИ ТУВЕ ОТ ПУТИНА

Но есть и ещё один аспект, мимо которого не пройти. Действующий глава республики В.Ховалыг, с лёгкой руки С.Кириенко против воли С.Шойгу возглавивший республику в апреле 2021 года, никакой поддержки от нашего звёздного земляка никогда не получал. А потому был вынужден самостоятельно искать ходы в лабиринтах федеральной власти. И, судя по визиту в Кызыл президента России В.Путина накануне выборов депутатов тувинского парламента, в этом значительно преуспел. По крайней мере, он сумел обойтись без поводыря Цаликова в личном общении с президентом страны и членами кабинета министров РФ на совещании в режиме видеоконференции по вопросам социально-экономического развития региона. И смог грамотно поставить перед главой государства ряд первоочередных проблем Тувы, от решения которых зависит социально-экономическая обстановка в республике. И в этом рудимент земляческих отношений с Шойгу, коим являлся Цаликов, Ховалыгу совсем не пригодился. Обо всём, что обсуждалось на совещании, рассказать в одной статье не представляется возможным, однако ряд серьёзных тем всё же напомню.

Полагаю, что практически решенными можно считать вопросы выделения республике 1 700 млн. рублей федеральной финансовой поддержки, необходимой республике для покрытия задолженности по выплате зарплат бюджетникам. Кроме того, Федеральный центр взял на себя обязательство погасить бюджетную задолженность республики по ссуде в размере 1 300 млн. рублей. Также Путин поддержал продление для Тувы льготной 2-процентной ипотеки на строительство жилья, что обеспечит дальнейший рост объёмов строительства и сделает доступным жильё ещё как минимум для двух тысяч семей. И увеличит объём инвестиций в республику на 440 млрд. рублей. Продолжится электрификация республики, что дополнительно даст такие нужные Туве для развития 270 МВт электроэнергии. Ховалыгу удалось убедить главу государства в необходимости строительства в Кызыле нового водозабора и очистных сооружений, а также новой котельной в Шагонаре. Практически согласовано повторное выделение новых средств по линии ИПСЭР в размере 5 млрд. рублей. Новый толчок экономике должна дать разработка уникального месторождения лития на юге республики. Скоро должен прийти новый, более работоспособный инвестор на Ак-Сугское месторождение меди. Решить столько вопросов за 3-4 часа прямого общения с президентом – задача не из простых. Но она, похоже, была решена.

ПРЕВРАТЯТСЯ ЛИ ОБЕЩАНИЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО В РЕАЛЬНОСТЬ?

Наверное, скептики мне возразят, напомнив, что В.Путин уже один раз уже вселял в нас надежду на строительство железнодорожной магистрали «Курагино – Кызыл». Чем всё это закончилось, всем известно. Всё оказалось таким фарсом, что теперь уже не принято об этом вспоминать. А какие были надежды! Не исключено, что и на этот раз на месторождениях лития и меди всё повторится вновь. И многообещающие заявления останутся несбывшимися. И не обязательно по вине федерального центра. В связи с этим вспоминаю, что сталось с подарками Туве президента Бориса Ельцина. На смену Ш.Ооржаку к власти пришёл тандем Шойгу–Кара-оол, и всё пошло прахом. Сначала правительство Тувы под руководством Ш.Кара-оола обанкротило овчинно-шубную фабрику и передало её по дешёвке на разграбление другу и подельнику главы Ш.Иргиту, который демонтировал уникальное оборудование и продал его на сторону. Затем власти передали новый самолёт Як-42 каким-то мутным кавказским друзьям Шойгу, и те в кратчайшие сроки заездили подарок Ельцина до полного изнеможения. Поэтому теперь и помянуть-то добрым словом Бориса Николаевича нечем – его подарки были бездарно разбазарены. Так что надеяться на то, что В.Путин тувинцев осчастливит – большая наивность.

Тем более – страна ведёт разорительную спецоперацию в Украине, так что деньги в бюджете РФ, на которые все рассчитывают, могут закончиться в любой момент. К тому же каждый горнорудный проект в Туве неизбежно упирается в сложную логистику вывоза из региона породы. А перспективы строительства железной дороги из Тувы в Китай менее туманными не становятся. Если же власти совместно с инвесторами озаботятся строительством обогатительных фабрик, то реализация этих горнорудных проектов вырастет по цене в несколько раз, не говоря уже о времени. Так что, честно говоря, всё, что касается долгосрочного развития экономики Тувы, то тут оптимизм преждевременен.

Быстрого роста можно было бы ожидать от вложения серьёзных средств в сельское хозяйство республики. Но, по большому счёту, об этом сейчас и речи не ведётся. Поэтому, скорее всего, цель визита президента в Кызыл была сиюминутной и состояла только в том, чтобы поддержать кандидатов «Единой России» на выборах в тувинский парламент. И, судя по результатам выборов, это помогло ИК РТ сохранить традицию «рисования» результатов голосования, которые мало соответствуют реальному настроению избирателей республики.

И, тем не менее, визит Путина в Кызыл оказал благотворное влияние на общественно-политическую ситуацию в Туве хотя бы тем, что однозначно показал тувинской элите, какое место теперь занимает Сергей Шойгу в системе федеральных властных координат и насколько он после отставки с должности федерального министра влиятелен при решении вопросов по Туве. А проще говоря, отсутствие Шойгу рядом с Путиным в Туве показало, что пристраивание Руслана Цаликова в список «Единой России» на выборах в Туве – это, скорее всего, имело место последнее вмешательство Шойгу в тувинскую внутреннюю политику. А то, что под финал выборов Шолбан Кара-оол был выслан подальше во Владивосток, где ему по определению делать нечего, скорее всего говорит о том, что и Кара-оол уже не является игроком на тувинском пространстве. И это – хороший признак, указывающий на то, что для федеральных органов власти главное действующее лицо – В.Ховалыг. Жаль, конечно, что к такому финишу мы шли так долго, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Таким образом, сентябрь в Туве выдался поворотным. Продолжение наступит в свете предстоящих через два года выборов главы региона.

Кондрат Пчёлкин