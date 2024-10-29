Людмила Нарусова: «Если вы патриоты своей республики, любите её!»

Окончание. Начало в №31.

Л.Нарусова: Другой, очень важный для республики вопрос – это строительство жилья. Проблема очень серьёзная. У меня на каждом приёме встаёт проблема жилья, его строительство. Да, конечно, в последние пару лет правительство Тувы сделало очень энергичные шаги по этой части. Но люди всё равно недовольны темпами и качеством жилищного строительства. Года два назад я лично убедилась, как были построены дома для детей-сирот, которые выпускаются из детского дома. Одна девушка рассказывала, что она утром просыпается, а у нее волосы примерзают к подушке – так холодно. Кругом щели, ветер. Ну что это за качество строительства? Куда смотрит министерство строительства? Да к тому же часто бывает так, что очередь из таких детей растягивается на многие годы. Дети уже вырастают, им уже по 40 лет, они уже с тремя детьми – и как селить такую семью в однокомнатную квартиру?

Насколько знаю, сейчас по этой части происходят изменения. К примеру, для обеспечения детей-сирот придумали такую вещь, как жилищный сертификат. Выходит человек из детского дома, и ему сразу выдают жилищный сертификат, на который он сможет приобрести квартиру хоть в Кызыле, хоть в другом регионе. А может и построить собственный дом. Как Вы знаете, в стране льготная ипотека закончилась. В связи с этим глава республики В. Ховалыг, когда здесь совсем недавно был президент, поставил вопрос по льготной ипотеке. Насколько известно, Владимир Владимирович к этому отнёсся благосклонно. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минфине и Центробанке России. Но это совсем не просто. Впрочем, у нас простых проблем не бывает. А льготная жилищная ипотека – это тоже серьёзный рычаг для решения жилищной проблемы в Туве. Нужно строить не только коммерческое жильё, но и социальное.

С.Конвиз: Знаете, Людмила Борисовна, у нас жилищная проблема усугубляется ещё и нередкими бюрократическими вывертами властей. Вот два наиболее наглядных примера: «замороженное» строительство жилого дома на 100 квартир для ЖСК-4, когда все участники ЖСК давно заплатили и даже переплатили государству стоимость квартир. Но власти с ними не рассчитались. Да, похоже, и не думают рассчитываться. А второй случай – это проблема с расселением погорельцев из 16-квартирного жилого дома, ещё 10 лет назад официально признанного аварийным. Вам эти случаи известны?

Л.Н.: Конечно, я знаю про это «замороженное» строительство, где большинству квартиры были построены, а 100 членов ЖСК почему-то оказались за бортом, хотя они оплатили государству свои квартиры. Но люди до сих пор даже не могут добиться компенсации. Кстати, а как у погорельцев обстоят дела в суде?

С.К.: Да никак. Дело заволокичено. Оно снова из Верховного суда Тувы вернулось в суд первой инстанции. Мы Вам даже сделали редакторский запрос, потому что в 2017 г. дом признан аварийным, но не был снесён и расселён. А потом он сгорел, но власти до сих пор не могут принять мер для того, чтобы расселить людей.

Л.Н.: Знаете, вынуждена признать, что такое отношение к людям встречается повсеместно. Это лето показало, что и в Амурской области и в Оренбуржье ситуация похожая. Там паводки снесли жильё. Люди потеряли кров. А у нас совершенно не работает страхование единственного в семье жилья. Мы в Совете Федерации этим сейчас занимаемся. Обратите внимание: вот имеете Вы самую простую автомашину. Но Вы не сможете на ней ездить, если она не застрахована. Хотя, в конце концов, без машины прожить как-то можно. А вот без единственного жилья, без крыши над головой, как прожить? Вопрос: почему у нас нет обязательного страхования единственного жилья?

Если у москвичей, к примеру, по пять квартир, которые они сдают и этим живут, ради Бога. Но единственное жильё должно подлежать обязательному страхованию, в том числе и от пожара – это чистый страховой случай. Во-первых, необходимо расширить перечень страховых случаев, а во-вторых – единственное жильё должно быть обязательно застраховано. Причём это страхование должно быть по цене, доступной для людей. Это должна быть сумма, которая обеспечит страховое возмещение в случае утраты единственного жилья. Это то, над чем я сейчас работаю.

С.К.: Людмила Борисовна, хотелось бы от Вас услышать о перспективах решения ещё одной серьёзной тувинской проблемы – о борьбе с сажей. Как Вы относитесь к этому злу и предложению нашего Главы В.Ховалыга о газификации республики – его он озвучил ещё в 2021 году при своём назначении у Путина В.В.?

Л.Н.: Спасибо Вам за такой вопрос. Он тоже в фокусе внимания. Поэтому на Петербургском экономическом форуме я в июне текущего года организовала встречу главы республики В.Ховалыга с руководством Газпрома. В итоге мы подписали протокол о газификации республики. Было просчитано, что трубу тянуть в Туву через Саяны – это очень дорого. Два года Газпром по моему настоянию просчитывал всё это. Поэтому речь идёт о транспортировке в республику сжиженного газа и переход на отопление именно газом. Потому что сажа – это заболеваемость туберкулёзом, раком и т.д. Эта проблема хорошо известна. Поэтому я и добилась организации этой встречи в Петербурге 5-6 июня текущего года. Тогда был подписан протокол о том, что делает для газификации Газпром, а что делает республика. Помнится, срок всего оформления документов был определён 1 марта 2025 г. Вчера как раз мы у главы В. Ховалыга проводили совещание по исполнению этого протокола.

С.К.: Вы же знаете, что Тува считается самым бедным регионом России. А вообще-то нахождение в этой нише – обидное состояние. Вот Вы сказали про добычу полезных ископаемых, про развитие сельского хозяйства. А вот с точки зрения решения федеральных властей, как можно Туву вывести из этого унизительного положения, когда получается, что у нас, в таком закрытом небольшом регионе, живут самые бедные в стране люди?

Л.Н.: Да, действительно: проблема из проблем. Считаю, что это совершенно несправедливая ситуация. И с этим нужно бороться. Однако и руководству республики, и самим гражданам нужно быть более активными. Вот один пример. Проблема ведь не только в бюджете, не только в унизительном дотационном состоянии, когда с протянутой рукой нужно ходить и просить на строительство школы или там ещё чего-то, какого-то необходимого социального объекта. Вот я езжу по Кызылу, Ак-Довураку, Шагонару и вижу яркий показатель нищеты – мусор. Вот Вы приедете в самую нищую африканскую страну, что вам больше всего бросается в глаза: мусор, грязь. И я стала интересоваться, почему мусорная реформа «буксует» в республике, даже в Кызыле, не говоря про сельские территории. А ведь это – показатель отношения к своей земле самих жителей. Почему они часто бросают мусор не в специальные баки или контейнеры, а рядом? Все это птицами расклёвывается, разносится по ветру. И получается большая свалка. Это же показатель ответственности самих граждан!

Вот я Вам все пытаюсь объяснить и через Вас, надеюсь, и гражданам республики: если вы патриоты своей республики, любите её! Но любить – это не просто выступать на собраниях и говорить, как нам тут хорошо, и вот сделайте, чтобы было ещё лучше. Любить – это значит, в том числе и мусор за собой убирать, организованно его вывозить. Вот вчера я как раз в правительстве говорила: готовые управляющие компании, которые занимаются вывозом, 12 000 руб. стоит контейнер, они готовы покупать это контейнер сами, привозить его, но для этого гражданам нужно заключить договор и платить 400 руб. в месяц. Да, это деньги. Но не такие большие по сравнению с 12 000 руб., которые готова ГУП, занимающееся транспортом и вывозом мусора, платить.

С.К.: Что вы хотели бы передать через газету тувинскому народу?

Л.Н.: В самом начале я передала своё поздравление. Но знаете, праздники приходят и уходят, а каждодневная жизнь с её проблемами, большими, малыми, великими или совсем крошечными, она остаётся. Тувинскому народу хочу пожелать материализированной любви к своей республике. В том смысле, что, давайте начнём с малого. К сожалению, очень много тувинских парней погибло на СВО. Я предложила: давайте, посадим деревья, создадим парк, чтобы вокруг были цветы в память об этих ребятах. Ведь это же мало, что стоит – саженцы деревьев, цветы. Разобьём такой парк, он украсит город. Это должно идти от самих людей. Да, безусловно, власти могут организовать саженцы и всё остальное... Но без вот этого желания, без желания убирать мусор, без желания делать то, что могут сами люди, ничего хорошего в жизни не случается.

Что же до федеральных властей, то, так как я представляю республику, я уже рассказала о тех вопросах, которыми я занимаюсь и которые надо решить. То, что зависит от федеральных властей соответствующие законопроекты, это мы сделаем. Но ещё раз хочу сказать: любовь к своей земле и своей республике должна выражаться в ответственности и искреннем желании что-то улучшить независимо от властей. Конечно, власти должны делать свою работу. Но хотелось бы, чтобы и граждане делали то, что они сами могут сделать. Каждый на своём месте. Это и есть гражданская ответственность.

С.К.: Людмила Борисовна! У нас есть своя тувинская специфика, которая состоит в том, что вот, к примеру, китайцы построили комбинат и возят руду в Казахстан. И всё у них там с экономикой очень хорошо получается. Рядом более уникальное месторождение, Прохоров 60 млрд. руб. получил из бюджета РФ – и ничего нет.

Л.Н.: Да, я только что говорила! А Прохоров, а Мордашов, а Дерипаска. У Вас такие олигархи, которые могли бы озолотить Туву! Поэтому этот вопрос – управленческий. Это вопрос, чтобы руководство республики во главу угла ставило вопросы не интересов отдельных бизнес-групп, а интересы граждан республики.

С.К.: Мы с Вами согласны.

Л.Н.: Иначе и быть не может. Поэтому я очень надеюсь, что главе республики Ховалыгу удастся эту сложившуюся тенденцию в Туве переломить. Знаете, я была сенатором и при Ооржаке, и при Кара-ооле. В этом плане у меня динамика перед глазами очень хорошо представлена. А Ваша газета – оппозиционная. Я понимаю. Может быть, многие и не довольны самим фактом существования Вашей газеты... Но я убеждена: есть такая русская пословица: «На то и щука в озере, чтобы карась не дремал». А я принадлежу к числу людей, для которых главное – это Конституция РФ. Я не собираюсь меняться, мне уже поздно.

С.К.: Вот Вы напомнили про оппозицию. В связи с этим хочу вам пояснить: у нас газета не оппозиционная, а независимая. Мы просто стараемся говорить правду. Мы не рвёмся во власть, в этом плане мы не представляем политической структуры. Для нас главное – говорить людям правду, какой бы горькой она подчас ни была.

Л.Н.: Я в своей деятельности точно также руководствуюсь этим. Мне просто не нужно там кого-то «мочить», простите за жаргон. Мне нужно призывать своих коллег и других граждан соблюдать Конституцию РФ, где написано: народ – источник власти! Я не с правыми, не с левыми. Я – с Правом!

С.К.: Должен Вам сказать, что эта Ваша самостоятельная позиция в Совете Федерации большинству в Туве нравится. В том числе по пенсионной реформе и по многим другим вопросам. В том числе и по принятию новой редакции Конституции. Спасибо Вам за интервью.

P.S. После приёма граждан, Л.Б.Нарусова 17 октября лично объехала все объекты по высказанным жалобам, а затем посетила мэра г. Кызыла К.Сагаан-оола и настойчиво потребовала оперативно решить эти проблемы.