Кто наживается на земельных проблемах тувинцев – 3

Газета не случайно так много внимания уделяет земельной проблеме в Туве. Ведь земля – это основа жизни человека. Без неё невозможно устроить свой быт, создать семью, обеспечить её всем необходимым. Наверное, поэтому вокруг земельного вопроса столько шума и криминала.

С одной стороны, многие, не имея жилья, стараются обзавестись земельным участком, чтобы без помощи государства построить собственное жильё. К примеру, в настоящее время в Туве активно строится коммерческое жильё силами ООО «Восток» и ООО «Трансстрой». Но в последние месяцы строительство явно теряет темпы поскольку «завис» вопрос с льготной ипотекой. А брать ипотечный кредит под 20% годовых отважится редкий смельчак. А просто, без участия банка, купить квартиру за 5-8 млн. рублей в состоянии далеко не каждый. Вот люди от безысходности и «клюют» на приманку, покупая небольшие участки, не предназначенные для строительства индивидуального жилья, за 300-350 тыс. рублей. Участки обычно сельскохозяйственного назначения или под приусадебное хозяйство. Потом они перевозят откуда-нибудь типа Сосновки, Кочетовки или Баян-Кола избушку-развалюшку и домашний скот, ставят халупу, подмазывают её, каким-нибудь кустарным способом тянут свет, и живут в таком жилье.

Кто-то считает, что таким образом он решил свою жилищную проблему. Хотя на самом деле это совсем не так. У такого хозяина нет никакой надежды на то, что его хибару зарегистрируют государственные органы, и он получит на руки документ, подтверждающий право собственности. И никто не станет прокладывать к его жилью дорогу, строить магазин, детский сад или школу. Единственное благо от такого жилья – это шаговая доступность до окраины столицы. Это, конечно, гораздо ближе, чем расстояние до жилья, где он до этого проживал.

Вот такой неграмотностью пользуются разного рода жулики. К примеру, Тунёв продаёт земельные участки, имеющие сельскохозяйственное значение, под строительство индивидуального жилья. Оно находится восточнее пос. Каа-Хем. Продаёт недорого, зная, что толкает фуфло. В другом случае москвич Соболев через ООО «Ринтер-Т» продаёт находящиеся под арестом земельные участки в районе Реалбазы, которые вообще ему не принадлежат. Прокуратуре Тувы бы озаботиться да привлечь Тунёва и Соболева к уголовной ответственности, но до них руки у органов не дотягиваются.

Проблема земельных участков под ИЖС в Туве настолько актуальна, что ею занялись и другие издания. Например, еженедельник «Твой Информ», который опубликовал ответы адвоката на вопросы читателей. Статья называется «Земля – единственное на свете, что имеет ценность».

Автор отмечает, что «многие из нас мечтают о своей земле. И во все времена высокая стоимость земельной недвижимости и её постоянный рост всегда привлекали мошенников». А «в связи с действием льготной ипотеки жители Тувы очень активно начали покупать земельные участки. Активизировались и мошенники, которые продают и несуществующие наделы, и участки, где строить жилые дома нельзя».

Один читатель сообщил, что начал строить дом. Но оказалось, что мошенники продали ему землю, на которой строить жильё нельзя. Что делать? Автор отвечает, что «право собственности на землю наступает не с момента подписания договора, а с момента регистрации договора в Росреестре». То есть до тех пор, пока договор не прошёл регистрацию в Росреестре, он не подтверждает право владения землёй. А если назначение земельного участка не строительство жилья, то необходимо обратиться в муниципалитет с заявлением о перемене назначения земельного участка. Но, как сообщает автор, «это не быстро и не просто». Обычно на эту процедуру уходит не менее года.

Но порой изменить назначение земельного участка вообще невозможно. «Этот вопрос решается на публичных слушаниях, решение не в вашу пользу можно оспорить в суде», – успокаивает юрист. А «для привлечения к ответственности мошенников нужно обратиться в полицию УВД Кызыла, а для возмещения причинённого материального ущерба – в суд».

Если кто собрался приобрести в собственность земельный участок, то первым делом он должен «заказать расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Официально она называется «О характеристиках объекта недвижимости». При этом «Выписки в отношении объекта недвижимости бывают разные: Выписка об объекте недвижимости (расширенная), онлайн-Выписка, Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Выписка о переходе прав на объект и выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости». Вам нужна именно расширенная Выписка, поскольку она «даёт более подробные сведения: на каком основании было получено право собственности; обременения; попадает ли земельный участок в зону с особыми условиями использования; является ли объект культурным наследием; координаты объекта, местоположение границ земельного участка и даже адреса правообладателей смежных земельных участков».

А заказать Выписку можно, зная кадастровый номер недвижимости, через МФЦ или онлайн-сервис Госуслуг. Можно обратиться и к специалисту, занимающемуся земельными вопросами. Получив Выписку, Вы проверяете «собственника земли, затем категорию земли и целевое назначение земельных участков (вид разрешённого использования земельного участка)». «Для строительства частного жилого дома участок должен быть для ИЖС». Если будут обнаружены обременения – «сервитут (право ограниченного пользования), залог или наложенным на участок судебным приставом арестом», то их наличие не позволит вам зарегистрировать сделку. Что же до стоимости, то узнать её «можно из публичной кадастровой карты Росреестра».

При этом потенциальному покупателю необходимо помнить, что «проверка законности недвижимости через электронные услуги при её приобретении, сегодня не просто подстраховка, а инструмент защиты ваших прав».

Думается, все, кто планирует в ближайшие годы совершить сделки по купле-продаже земли с целью решения своей жилищной проблемы, должен следовать совету юриста и быть внимательным. И помнить: странно низкая цена земельного участка площадью от 10 соток – менее миллиона рублей – означает, что на такой земле Вы, скорее всего, не сможете построить и зарегистрировать право собственности на жилой дом. А значит, власти не будут нести перед Вами никакой ответственности за состояние дорог, обучение и лечение детей. У Вас точно не будет в шаговой доступности детского сада, школы и поликлиники, продуктового и хозяйственного магазинов. К вам не приедет мэр города и не спросит, как у Вас дела. В общем, Вы окажитесь вне закона.

Поэтому строго соблюдайте инструкцию по купле-продаже недвижимости и в случае, если почувствуете, что Вас обманывают, обращайтесь к юристу. И уж точно не приобретайте землю по бросовой цене: скорее всего, она Вам счастья не принесёт. А вместо этого вас ожидают обращения к адвокату, в полицию и суд. И долгие годы утомительной судебной тяжбы. Бойтесь мошенников! Такие, как Тунёв или Соболев, хорошо понимают, как втереться в доверие и обмануть человека. Не становитесь лёгкой добычей «земляных жучков».

Семён Сучков-Задиристый