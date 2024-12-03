    Коротко

Правительство РФ позволило резко поднять тарифы ЖКХ в Сибири

Правительство России утвердило предельный размер повышения тарифов ЖКХ для регионов со второй половины 2025 года. Постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Сильнее всего тарифы могут поднять в Кемеровской области – сразу на 19,8% (с возможным увеличением ещё на 2,1% для «отдельных муниципальных образований»). Для Алтайского края повышение запланировано на 15,5% (с возможностью возможность поднять ещё на 2,5% для отдельных городов). Для Красноярского края – на 15% (плюс возможные 2,1%).

В Омской области готовят повышение тарифов на 14% (с возможностью «отклонения» ещё на 2,1%), в Новосибирской – на 11,9% (+4,8%), в Томской – на 11,6% (+4,6%).

В Бурятии тарифы смогут повысить на 13%, в Забайкалье – на 13,6%, в Туве – на 11,3%, в Хакасии – на 11%, в Республике Алтай – на 8,8%.

Для Москвы максимальное среднее повышение тарифов установлено на уровне 15%, для Петербурга – на 14,6%, для Татарстана и Дагестана – на 17,5%, для Северной Осетии – на 19,1%, для Пермского края – сразу на 21,1%.

Напомним, конкретные расценки устанавливают региональные власти с подачи местных поставщиков ресурсов, но, чтобы превзойти федеральные «лимиты» нужно согласование со стороны конкретных муниципалитетов, для которых планируется превышение.

Бюджет Тувы потратит на связанные с СВО цели 800 млн. рублей в 2025 году

На цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), из бюджета Республики Тыва в 2025 году будет направлено около 800 млн. руб. Об этом сообщил министр финансов региона Орлан Достай, представляя проект бюджета депутатам Верховного хурала.

Сессия республиканского парламента прошла 29 ноября. «В целом, по 2024 году мы на участников СВО (это разные формы поддержки, в том числе, поддержка тех регионов, где происходят сами события) общая сумма затрат оценивается в сумме 735 млн. руб. С учетом дополнительных льготных мероприятий на следующий год оценка почти на уровне 800 млн. руб.», – сказал министр, отвечая на вопросы.

Бюджет на 2025 год был принят в первом чтении с доходами в 64,54 млрд. руб. и расходами в 65,88 млрд. руб. Дефицит составит 1,34 млрд. руб. «Дефицит запланирован предельно возможный в соответствии с бюджетным законодательством», – отметил министр финансов.

Для обогатительной фабрики в Туве выделяют 55 гектаров

Правительство Республики Тыва согласовало предоставление земельного участка в аренду ООО «Восточная инвестиционная группа» (ВИГ) без торгов. Соответствующее правительственное распоряжение издано 26 ноября.

Участок предоставляется для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству угольной обогатительной фабрики. Он расположен в селе Сесерлиг. Площадь участка превышает 55 га.

Проект предполагает создание обогатительной фабрики с объемом переработки до 3 млн. тонн угля в год. Его реализация, согласно инвестиционному порталу республики, произойдет в 2025-2029 годы. Власти Тувы рассчитывают получить от проекта налоговые поступления в объеме до 153 млн. руб. в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ВИГ было зарегистрировано в Новокузнецке в марте 2024 года. Его единственным учредителем указан гендиректор Дмитрий Еременко, ранее возглавлявший несколько компаний в разных регионах. В их числе, ООО «Обогатительная фабрика “Коксовая”» и ООО УК «Уголь Талтэка».

Россия сворачивает крупнейшие железнодорожные стройки из-за «дыры» в бюджете РЖД

Амбициозный план Кремля по строительству железных дорог в Сибири, по которым российское сырье планировали вывозить в Азию, пал жертвой финансовых проблем РЖД.

Инвестпрограмма строек монополии в 2025 году будет урезана на 37%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на план РЖД для правительства. С 1,3 трлн. рублей капитальные расходы РЖД сократятся до 834 млрд. рублей, причем почти вся сумма уйдет на поддержание деятельности. Инвестиции в модернизацию БАМа и Транссиба, чтобы увеличить пропускную способность железных дорог на востоке, планируется уменьшить в 5 раз – до 75 млрд. рублей. Расходы на развитие подходов к портам европейской части страны будут почти заморожены.

В плане РЖД остается стройка высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которую инициировал президент Путин, а также развитие Центрального транспортного узла, которое на треть будет профинансировано из бюджета Москвы.

Главной проблемой для РЖД, управляющей одной из крупнейших железнодорожных сетей в мире, стали долг и растущие процентные ставки, рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к компании и банкам. По состоянию на середину 2024 года задолженность РЖД достигала 2,54 трлн. рублей, а к 2025 году долговая нагрузка компании может вырасти до 3,9 трлн., писал Reuters. По данным агентства, в следующем году РЖД придется потратить 688 млрд. рублей только на обслуживание долга, что почти в 6 раз превышает показатель 2023 года, а прибыль компании может сократиться вдвое – до 81,6 млрд. рублей.

В прошлом году компания получила вливания из бюджета на 162 млрд. рублей. Но сможет ли правительство снова помочь РЖД, остается вопросом: деньги остро нужны казне, чтобы оплачивать СВО с Украиной, которая уже обошлась в 20 трлн. рублей и потребует еще 13,5 трлн. в 2025 году.

«Без суда и следствия»: Власти задумали взыскать с россиян более 22 млрд. долгов по налогам

Власти готовятся предоставить Федеральной налоговой службе право взыскивать с россиян долги по налогам без суда, что позволит «одновременно» пополнить бюджеты регионов на 22,5 млрд. руб. Это следует из одобренного правительственной комиссией законопроекта Минфина, с которым ознакомился РБК. В пояснительной записке к документу говорится, что новый порядок позволит «существенно разгрузить суды» и снизить «избыточные судебные издержки» граждан. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

По действующему законодательству взыскание налоговой задолженности с физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем, происходит исключительно в судебном порядке. Новый подход предполагает, что ФНС сможет самостоятельно взыскивать задолженность, если физлицо не уплатило обязательные платежи в срок. При этом в счет долга может быть удержана половина зарплаты, но под взыскание не подпадают различные социальные выплаты. Предполагается, что решение о взыскании будет направляться гражданам через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или по почте заказным письмом. Взыскание будет производиться последовательно: сначала – в отношении денежных средств в банке, цифровых рублей и наличных, во вторую очередь – в отношении имущества.

Внесудебный порядок будет действовать в отношении земельного, транспортного налога, налога на доходы физлиц, а также налога на имущество.

В Госдуме заявили о нехватке 300 тысяч строителей

Дефицит кадров в строительной отрасли достиг 300 тысяч человек из-за оттока рабочей силы в военно-промышленный комплекс и ужесточения миграционной политики в России, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Еще одной причиной он назвал ослабление рубля, который за последние три месяца потерял почти 20% и грозит уйти в пике. Это провоцирует отток иностранных рабочих, которые предпочитают искать более выгодные вакансии в других странах, отметил депутат. По словам Кирьянова, решить проблему можно за счет роста производительности труда в отрасли или же можно ничего не делать и ждать сворачивания общих объемов строительства, которое естественным образом снизит дефицит рабочей силы.

Заявление депутата прозвучало в ходе заседания экспертного совета по детенизации (обелению) экономики, передают «Ведомости».

Угольные регионы России столкнулись с обвальным падением доходов бюджета

Крупнейшие регионы добычи угля в России столкнулись с резким сокращением налоговых сборов с бизнеса из-за проблем угольных компаний, которые терпят убытки, теряют экспорт и вынуждены сокращать производство.

Главный угольный регион – Кемеровская область, на долю которой приходится 60% добычи каменного угля и около 80% – коксующегося, – зафиксировал обвал поступлений налога на прибыль в 2,5 раза (на 59%), сообщил, выступая в Совете Федерации, глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, доходы просели у Бурятии и Еврейской автономной области, перечислил министр. Совокупные поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов, по словам Силуанова, к 20 ноября просели на 7%, или 357 млрд. рублей. «Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт, по тем или иным причинам, сократился», – пояснил Силуанов (его цитирует «Интерфакс»). Платить налоги в местные бюджеты угольщикам де-факто нечем. По данным Росстата, каждая вторая угольная компания в России стала убыточной, а сальдированный финансовый результат всей отрасли стал отрицательным: за январь-сентябрь угольщики сработали в минус на 91,3 млрд. рублей, хотя год назад получили более 350 млрд. рублей прибыли за тот же период.

Ключевой проблемой для отрасли стали западные санкции, отмечает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. В отличие от нефти и газа, которые Евросоюз продолжает закупать, пусть и в небольших объемах, уголь попал под тотальное эмбарго, а страны Азии, покупавшие российский уголь в прошлом году, резко снизили спрос.

Россиянки поставили рекорд по покупкам противозачаточных на фоне требований Путина рожать детей

В 2023 году в России было продано рекордное за последние пять лет количество препаратов, используемых для экстренной контрацепции и медикаментозного аборта. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные о продажах, полученные из фармацевтической отрасли. Статистика включает как розничные продажи, так и закупки медицинскими учреждениями.

Особенно заметен рост продаж препарата «Мифепристон». За пять лет его реализация увеличилась в 1,6-3 раза в зависимости от дозировки. Так, в прошлом году было продано 28 тысяч упаковок препарата в дозировке 50 мг и 368 тысяч упаковок в дозировке 200 мг, которые применяются для медикаментозного аборта. Это в 2,5 и 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Аналогичный препарат в дозировке 10 мг, используемый для экстренной контрацепции, также продемонстрировал рост: объем продаж вырос с 281,6 тысячи упаковок в 2019 году до 899 тысяч в 2023 году, увеличившись более чем в три раза.

Еще одним рекордсменом стал «Мизопростол», который применяется совместно с «Мифепристоном» для прерывания беременности на ранних сроках. В 2019 году было продано 240,3 тысячи упаковок этого препарата, а в 2023 году – уже 578,7 тысячи упаковок, что в 2,4 раза больше. Рост показал и «Левоноргестрел», используемый для экстренной и обычной контрацепции. Его продажи в 2023 году составили почти 3 миллиона упаковок, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.

Данные о рекордных продажах препаратов для прерывания беременности появляются на фоне регулярных призывов Владимира Путина увеличить рождаемость. Год назад он призвал россиян «возродить традицию» рожать по семь-восемь детей, как это было на Руси, чтобы справиться с демографическими вызовами, с которым страна столкнулась за почти четверть века его правления. А в майских указах в этом году Путин установил цель: к 2030 году добиться суммарного коэффициента рождаемости 1,6, а к 2036 году – 1,8. По данным Росстата, в 2023 году коэффициент рождаемости в России опустился до 1,4 ребенка на одну женщину – минимального уровня за 17 лет.

Число браков в России упало до минимума за 18 лет

Массированная пропаганда «традиционных ценностей» и призывы создавать семьи, озвученные чиновниками вплоть до президента, оказались бессильны вдохновить россиян на поход в ЗАГС. Число браков в России продолжает сокращаться и по итогам сентября 2024 года упало до минимума за 18 лет доступной статистики. За месяц ЗАГСы зарегистрировали 91 927 браков – на 16%, или почти 17 тысяч, меньше, чем в сентябре-2023, следует из данных Росстата.

Накопленным итогом за январь-сентябрь браком в РФ сочетались 689,8 тысячи пар. Их число сократилось на 34,5 тысячи, или 5%, и также стало антирекордом с 2006 года, если исключить пандемию-2020.

Число браков в России устойчиво падает с аннексии Крыма, за которой последовали западные санкции и самый долгий с 1990-х период падения реальных доходов граждан. Если в 2006-2013 гг. в стране ежегодно появлялось 1,1-1,3 млн. новых семей, то к 2016 году этот показатель опустился до 985 тысяч, а в прошлом году – до 945 тысяч.

В январе 2024 года Путин заявил, что семьи нужно создавать как можно раньше, а в июне утверждал, что для государства «не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи».

Путин потребовал от губернаторов, чтобы россияне любили власть и рожали детей

Президент Владимир Путин утвердил перечень требований к губернаторам, по которым в ближайшие годы будет оцениваться их деятельность. Согласно указу президента, который 28 ноября был опубликован на портале правовых актов, главным критерием эффективности выбран «уровень доверия к власти».

При этом среди органов власти на первом месте назван Путин лично («доверие к президенту»), лишь затем идут сами губернаторы, а правительство, Дума и другие властные структуры и вовсе не упоминаются в списке.

Второй главной задачей руководителей регионов, как следует из указа, должно стать решение демографических проблем: губернаторов будут оценивать по численности населения их субъектов, суммарному коэффициенту рождаемости (среднее число детей на одну женщину) и ожидаемой продолжительности жизни граждан.

Кроме того, Кремль ждет от региональных властей снижения уровня бедности, создания условий для массовых занятий физкультурой и поддержки вернувшихся с украинского фронта военных.

В аналогичном указе, подписанном в 2019 году, Путин требовал от губернаторов создавать рабочие места в частном секторе экономики, увеличивать число индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса, повышать производительность труда в несырьевых отраслях и добиваться роста реальных зарплат граждан. Из обновленного списка KPI эти пункты изъяты. Им на смену пришли создание условий для развития патриотичной личности и вовлечение граждан в волонтерскую деятельность.