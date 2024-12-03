Кадровая чехарда в тувинском правительстве может свалить и губернатора!

СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ РУКОВОДЯТ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРОЙ

В предыдущем номере я остановился на ситуации в строительном комплексе республики, охарактеризовав её как неблагополучную, поскольку им в республике руководят люди, никогда ранее не имевшие никакого солидного опыта в деле, котором они занимаются. Не случайно их на сайте газеты прозвали «камнекладами». Особого порицания достоин министр строительства Кыргыс, который даже не имеет понятия, какие цели в отрасли первостепенные, а какие – второго плана. Поэтому, не владея обстановкой, он увлечён бесконечными совещаниями, на одних из которых он участвует в роли исполнителя, а в других сам собирает чиновников и руководителей подрядных организаций, которых пытается «учить», как нужно работать. Люди, которые с ним по работе вынуждены часто общаться, сетуют на то, что Кыргыс совсем не понимает своей роли в строительном процессе. У него нет понимания перспектив развития отрасли. И вряд ли появится, продержись он на этой должности хоть год, хоть 10 лет. Его в своё время взяли в начальники, памятуя, что у него отец – в прошлом знатный строитель с огромным опытом. Но не поняли, что от отца ему передалась, видимо, только фамилия.

Другой «камнеклад» – зампред правительства Лукин, который пришёл к нам из «Красноярскнефтепродукта» – компании, торгующей топливом. Ну, скажите, откуда у такого работника может появиться профессионализм в области строительства? Ниоткуда. Сразу было понятно, что толковый зампред из него не получится. Свежий пример. Недавно в республике сдали в эксплуатацию новые водозабор и канализацию. Их построили, чтобы мог работать новый спортивный комплекс в п.Дальний Каа-Хем. Ну, построили – и слава Богу! Однако одна деталь: по настоянию Лукина эти объекты повесили на баланс Кызылского кожууна. Ни Министерству ЖКХ, ни Водоканалу, где имеются соответствующие специалисты, а Кызылскому кожууну, где нет ни одного сантехника или водопроводчика. Ни инженера, ни рабочего. Ну что на это скажешь? Ну не дебил ли после этого наш зампред Лукин? Да и Ховалыг тоже хорош: он что, не понимает, что кожуун не сможет нормально эксплуатировать эти объекты, поскольку там нет таких специалистов. В итоге новый спорткомплекс либо останется без воды, либо утонет в нечистотах. Тогда спасать ситуацию придётся как раз министру жилищно-коммунального хозяйства Дагба и директору «Водоканала» Фалалееву. Вот так один балбес-недоучка создаёт ворох проблем для большого числа людей. И что ему не жилось в КНП? Сидел бы тихо, разбавлял потихоньку бензин ослиной мочой. А Тува бы и без него перебилась.

КРИЗИС С КАДРАМИ: КОГДА НАБИРАЮТ ВЕРНЫХ ВМЕСТО УМНЫХ

Другая больная тема – состояние дел в Министерстве образования Тувы. Интересно, кто насоветовал Ховалыгу назначить министром человека, не только не имеющего специального образования, но и ни дня не проработавшего ни в одном учебном заведении? Неужели ему детей не жалко?

Знаете, чем сейчас этот Ооржак занимается? Он ездит по школам и играет там в шахматы. Он нормальный, вообще? А потом, как будто с бодуна, начинает говорить благоглупости о необходимости спасения в республике тувинского языка. Ну, кто он после этого?

Кстати говоря, в общеобразовательной среде судачат на тему, что глава Ховалыг понял, что ошибся с назначением Ооржака министром образования и уже ищет ему замену. Но разрешение проблемы затрудняется тем, что Ховалыг осознал ситуацию и ищет замену среди русских педагогов. Но никто, наученный горьким опытом бывших министров Храмцова и Хардиковой, а также зампреда Донских, которых выбросили на улицу, как щенков, идти в правительство не соглашается. И людей понять можно – русские в тувинском правительстве действительно являются не просто случайными, но людьми второго сорта, с интересами и взглядами которых никто не считается.

Эта откровенно антирусская политика уже перекочевала в религию, поставив православных также в разряд людей второго сорта. Самый последний случай – это эпопея реализации плана РПЦ по созданию в регионах мест общения православных в так называемых «Юртах добра». Такую идею православная церковь решила реализовать и в Кызыле – последнем островке проживания православных верующих. Осталось только согласовать участок земли, где её поставить. Учитывая, что русское население в Кызыле – это большей частью люди солидного возраста, было решено разместить «Юрту добра» возле Дома русской культуры, чтобы там уже были вода, канализация, тепло и электричество. Мэрия участок согласовала. Но когда дело дошло до зампреда по внутренней политике Чюдюка, то всё сломалось. Чиновник заявил, что он категорически против, чтобы «в центре столицы собирались русские бомжи». Поэтому предложил разместить «Юрту добра» на окраине города по ул. Рабочей – на болоте. Где нет ни инженерной инфраструктуры, ни маршрутов общественного городского транспорта. Где весьма специфические запахи застоявшейся плесени. Как после этого можно говорить о том, что тувинская власть заботится о психологическом состоянии русских в регионе и делает всё, чтобы Тува для них стала родным привлекательным регионом?

И эти подобные чюдюки в правительстве Ховалыга – скорее правило, чем исключение. Из них русофобия прёт почище, чем от украинских националистов. А у главы региона Ховалыга, видимо, духу не хватает уволить любимого чиновника его супруги Айланы.

Впрочем, найти приличную кандидатуру на должность министра образования – не единственная головная боль главы правительства. Уже давненько свалил в отставку министр экономики Сат. А дорогая во всех смыслах Айлана Чечей-ооловна до сих пор не смогла подобрать ему достойную замену. Те, кому она предлагала идти на расстрельную должность, не соглашаются. Проблема состоит в том, что в декабре истекает срок действия программы ИПСЭР, по которой Тува потратила 5 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета. И теперь министру экономики предстоит подписать документы, подтверждающие, что деньги не разворованы, а потрачены целевым способом. Однако тут откровенно пахнет статьёй Уголовного кодекса РФ, как минимум, «превышение должностных полномочий». Вот претенденты и не соглашаются идти на эшафот.

В такой ситуации, наверное, было бы разумным назначить на эту должность Рената Ооржака. С одной стороны, он к экономике ранее имел некоторое отношение, занимая должность замминистра, а с другой стороны, он подпишет любые бумаги, лишь бы оставаться министром. А образования или экономики – какая разница? Всё равно он ни в том, ни в другом толком не разбирается. Но при этом чрезвычайно покладист и покорен, умеет преданно заглядывать в глаза, исправно конспектирует речи Главы. А чего ещё от него нужно?

Вот мы удивляемся, почему Айлана Чечей-ооловна вместе Айдыном Алексеевичем сформировали откровенно бандитский состав Верховного Хурала Тувы, депутаты которого теперь при попустительстве министра внутренних дел Кондрашова разъезжают по Кызылу с боевым оружием? И, напившись до поросячьего визга в компании со спикером парламента Кан-оолом Даваа, учиняют перестрелки в ресторане. В такой ситуации даже странно, как любимый племянник супруги главы Айланы Саян Ондар или кто-то из его коллег-подельников никого в ресторане не застрелили насмерть. А то бы Саян сейчас точно находился бы в ожидании суда не под домашним арестом, а в Кызылском СИЗО.

В связи с этой перестрелкой депутатов от партии «Единая Россия» возник один любопытный вопрос: а что, неужели публичные бандитские разборки депутатов в Туве настолько стали нормой, что никто даже не интересуется, почему проштрафившиеся депутаты делают вид, что ничего особенного не произошло и не подадут заявлений о сложений своих депутатских полномочий? И почему ни зампред по внутренней политике Айдын Чюдюк, ни его «крыша» в лице Айланы Ховалыг, сформировавшие позорно «стреляющий парламент», не стыдят их и не предлагают им от греха подальше покинуть ряды «народных избранников»? Возникает и другой вопрос: неужели и глава республики Ховалыг тоже считает депутатско-воровские перестрелки нормой жизни в Туве? Или бандит-депутат у нас уже стал обычным явлением? А почему сам организатор этого преступного депутатского сообщества русофоб Айдын Чюдюк до сих пор от стыда не поступил, как принято у порядочных людей? Или хотя бы не подал в отставку? Видимо, должность дороже чести и достоинства.

ПОДКОВЁРНАЯ ВОЗНЯ ВОКРУГ ТУВИНСКОГО ТРОНА

Другой нюанс этой бандитской истории – это взаимоотношения бывшего и действующего глав республики Кара-оола и Ховалыга. Ни для кого не секрет, что Шолбан Кара-оол и «крышующий» его наш замечательный земляк Сергей Шойгу спят и видят, как бы им заменить Ховалыга на более покладистого губернатора, чтобы иметь доступ к бюджету республики. Это соперничество было явно не в пользу Ховалыга, пока Шойгу сидел в Минобороны. Но после того, как начались аресты в верхушке военного ведомства, а затем Путин в мае т.г. послал Шойгу секретарить в Совбез, положение главы Тувы несколько укрепилось. Но Шойгу не сдавался и «продавил» в кремлёвских коридорах депутатство своего неизменного первого заместителя Цаликова с прицелом на кресло сенатора, Ховалыг явно сник. Но тут вмешались другие силы, в результате которых 11 трлн. рублей, прикарманенных руководством Минобороны, «повесили» на Цаликова. Это привело к тому, что глава СКР Бастрыкин встретился с президентом и изложил ему свою версию воровства триллионов, в котором и Шойгу, и Цаликов заняли свои места. Потому назначение вороватого протеже Шойгу сенатором сорвалось.

Для Ховалыга это означало как минимум передышку на год-полтора. И всё вроде как вернулось на свои места. Но блаженство длилось недолго. По городу поползли слухи: якобы, в связи с ресторанной перестрелкой депутатов от ЕР в Кремле задумались о будущих перспективах Главы. А действительно, не пора ли поменять внешне интеллигентного мягкотелого Ховалыга на решительного генерала. Такого, который будет способен укоротить преступность во властных кругах Тувы.

И тут как бы случайно экс-глава Кара-оол выставил в Интернете фотографию, где он стоит с бывшим первым заместителем министра внутренних дел Тувы генералом полиции Аясом Канданом, который в настоящее время служит начальником полиции Пермского края. О том, что его кандидатура рассматривалась как перспективная для назначения губернатором в Туве, секретом ни для кого не было. Как и то, что тёплой дружбы между генералом и экс-главой Кара-оолом никто не замечал. Да и что мог делать в Москве Кандан, если он служит в Перми?

К тому же приблизительно в это время в Москву слетал другой соискатель на кресло – Шолбан Хопуя. Там же был замечен и ещё один претендент – бывший ФСБ-шник Артур Дирчин. Всё это косвенно указывает на то, что в Администрации Президента идут некие консультации. А вот к чему они приведут, можно только догадываться. К примеру, о том, что Ховалыг будет назначен врио главы, в Туве за сутки до события не знал никто, включая и самого претендента. Но раз «процесс пошёл», какие-то изменения вполне могут случиться в ближайшие полгода-год.

Кто же является двигателем перемен? Ведь Сергей Шойгу, судя по тому, что в последний раз Путин, бывая в Кызыле, его с собой демонстративно не взял, свой статус утратил. Потому в республике сложилось общее мнение, что Шойгу уже не влияет на процессы, связанные с Тувой, так как утратил необходимое влияние на президента...

Но жизнь снова внесла коррективы. На днях блогеры разразились сногсшибательной новостью, подтверждающей лоббистские возможности нашего звёздного непотопляемого земляка. Источник в Кремле сообщил о новых свершениях секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Оказывается, он развернул целую «войну», чтобы «отжать» у МЧС здание в районе Театральной площади в Москве, где он надумал поместить аппарат Совбеза с ситуационным Центром. Сообщается, что он добился решения Путина о создании в аппарате Совбеза новых пяти(!) департаментов, в которых Шойгу намерен пристроить свою команду, «вычищенную» из Минобороны, ареста которой опасается бывший министр. В соответствии с этим решением в бюджете страны уже заложены необходимые для содержания этих людей деньги. И это невзирая на то, что страна находится в серьёзной экономической ситуации, когда рубль подешевел за неделю на 10%. Но для Шойгу нашли и деньги, и помещения. Ну чем не лоббист? В связи с этим невольно возникает мнение, что для такого проходимца уговорить президента на смену губернатора небольшого бедного региона – вполне посильное дело. Нужно только выбрать подходящее место и время, чтобы изложить свои аргументы. А что-что, ждать изворотливый Шойгу умеет...

Так что, по всей видимости, Тува скоро снова встанет перед выбором. И кто возьмёт верх: Шойгу или Кириенко – большой вопрос.

Кондрат Пчёлкин