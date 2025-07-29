Ховалыг выпадает из обоймы Кремля

Время неминуемо меняет ситуацию. Казалось бы, совсем недавно, 7 апреля 2021 года Владислав Ховалыг пел дифирамбы президенту Путину, обещая ему в случае его назначения главой Тувы экологическое благополучие республики через газификацию региона, бескомпромиссную борьбу с коррупцией, клановостью, сепаратизмом, туберкулёзом и бедностью. Обещал и межнациональное согласие в регионе. Позволю себе вернуться к публикациям газеты «РИСК» сразу же после назначения В.Ховалыга Врио губернатора.

КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ...

Так, 13 апреля, газета, в частности, писала: «Планы Кара-оола и Шойгу рухнули после того, как премьер РФ Мишустин, недавно посетил Кызыл с двухчасовым визитом», после которого он не только сделал выводы относительно дееспособности Ш.Кара-оола, но и «подписал Распоряжение о приостановке реализации проекта строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Как потом скажут кремлёвские политологи, «Кара-оол угорел на сепаратизме, клановости, межнациональном вопросе, коррупции и развале экономики, следствием которых явилась самая глубокая в России нищета». Также было зафиксировано: «В республике это решение Путина восприняли с воодушевлением».

А далее даётся обзор непростых отношений бывшего и действующего губернаторов: «Ни для кого не секрет, что Ховалыг и Кара-оол – родственники. Хотя оба от родства дружно открещиваются. Насколько известно, именно поэтому Кириенко поначалу не соглашался на его кандидатуру, так как не хотел пагубной «преемственности» в тувинской власти, основанной на родстве, круговой поруке, воровстве и некомпетентности», и потому «его кандидатура компромиссная и в некотором роде временная».

В этом плане примечательно, что ответил Кара-оол журналистке из Москвы Е.Масюк на вопрос о клановости в его команде и родстве с мэром столицы Ховалыгом: «Если хоть кто-то знает, как я к этому «двоюродному брату» отношусь, то навряд ли подумает о судьбе этого «родственника». В данном случае я всё сделаю, чтобы он не избрался на следующий срок – у меня есть накопившиеся претензии к его деятельности. Лично в его адрес». И вот случилась неожиданная метаморфоза: Ховалыг вопреки воле действующего губернатора не только не утратил свой статус, а наоборот – «подвинул» Кара-оола и сел в его кресло. Уже тогда газета сделала предположение, что «если Ховалыг не устраивал Кара-оола в должности подчинённого ему мэра, то можно представить, насколько он будет удовлетворять его в должности Главы республики...».

В целом газета признала: «Ховалыгу досталось очень тяжёлое наследство. И работать ему будет непросто. Если он действительно идёт во власть с намерением коренным образом изменить жизнь населения республики, то пахать ему придётся, засучив рукава».

Впрочем, зная прошлое Ховалыга, особых надежд на его успешную работу никто особо не возлагал, помня его лень, нерешительность, непоследовательность, непомерную тягу к деньгам и благам и отсутствие у него эффективной надёжной команды, которая могла бы стать основой для формирования правительства республики. Ещё когда он работал мэром Кызыла, все основные решения за него принимал брат главы Юра Кара-оол. А он лишь послушно подписывал документы, которые тот ему передавал. Когда его пристроили в кресло гендиректора «Туваэнергосбыта», он и вовсе в короткие сроки довёл его до состояния неплатёжеспособности, в связи с чем сразу же после его перехода в правительство в сбытовой компании была введена процедура банкротства. Что-то похожее после четырёх лет правления республикой в ближайшем будущем может случиться и с Тувой.

В этом плане очень наглядно смотрится ситуация в энергетике и жилищно-коммунальном комплексе. К примеру, в настоящее время отправлен в отпуск генеральный директор Кызылской ТЭЦ, который не согласился с руководством СУЭКа (называемой сейчас СГК) о переподчинении ТЭЦ Абакану. И теперь там ищут кандидатуру, которая бы согласилась на такое понижение статуса Кызылской ТЭЦ. Ховалыг по этому поводу ничего не заявляет и делает вид, что это его не касается. Хотя именно он должен был вмешаться в этот внутриведомственный спор.

Суть проблемы в том, что ТЭЦ уже почти полностью исчерпала лимит своей мощности и работает исключительно благодаря сложившемуся профессиональному квалифицированному коллективу и его директору А.Троцану. Сам директор, похоже, ко всему этому относится спокойно, но работать в таких условиях не намерен. Но нужно понимать, что если нам пришлют на ТЭЦ какого-нибудь варяга, то беда может случиться в любой момент. Что приведёт к колоссальным последствиям. Но Ховалыгу это не интересно. Похоже, ссориться с руководством энергетической компании из-за понижения статуса Кызылской ТЭЦ и смены руководящего ядра на ней на случайных людей он точно не собирается.

И он во всём таков. Особенно он проявил себя в развале системы образования, продолжив начатое Кара-оолом. Вместе они умудрились сменить 11 (!) министров образования, в том числе Ховалыг за четыре года сменил четырёх министров и сейчас эта должность вакантна. Вкупе с русофобской кадровой политикой правительства это привело к тому, что в настоящее время несколько русских директоров городских школ подали заявления об увольнении в связи с выездом из республики.

«КТО ТЫ БЕЗ СВОЕГО КОСТЮМА?»

И вот с того времени минуло более четырёх лет. Начался новый отчётно-перевыборный год. Выборы очередного главы республики по графику должны состояться в сентябре 2026 года. Однако по традиции Администрация президента РФ должна подготовить Владимиру Путину свои кадровые предложения в регионах не позднее октября-ноября 2025 года. Таким образом, до момента, когда Путин может определиться по кандидатуре главы Тувы, осталось от силы три-четыре месяца. За это время Ховалыгу необходимо не ударить в грязь лицом и суметь доказать Кремлю, что он достоин того, чтобы продолжить начатое им дело. Убедить, что альтернативы ему на занятие кресла главного чиновника Тувы нет и быть не может.

Нужно признать: Ховалыг последние месяцы публично демонстрирует уверенность. Он считает, что именно на него «поставит» Кремль в выборе губернатора на очередные пять лет. Но насколько обоснованно такое самомнение? И не обманывает ли себя наш губернатор, пытаясь убедить всех своих возможных конкурентов в региональные начальники? Давайте разбираться.

О том, что Кремль, скорее всего, будет менять тувинского губернатора, слухи ходят уже достаточно давно. Это подталкивает различные группы влиятельных людей в республике начинать формирование вокруг себя команд соратников, которые бы помогли направить процесс отбора кандидата в нужное русло. Таких кандидатов сейчас насчитывается как минимум девять. Попробуем разобрать, какие шансы у кого имеются, чтобы на него обратил своё внимание Путин.

КОМАНДА ЮЖНОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Для начала рассмотрим формирующуюся в республике группу, которую принято называть «эрзынскими реваншистами». В неё входят известные люди, выходцы из южных кожуунов республики. Реваншистами их зовут потому, что она привязана к тому времени, когда во главе республики стоял первый секретарь Обкома КПСС выходец из Эрзина Григорий Ширшин. Сейчас это уже глубокий старик, не имеющий никаких амбиций. Но вокруг него группируются молодые и не очень, но весьма амбициозные личности. Среди них заметны бывший прокурор Тувы Анатолий Дамба-Хуурак, экс-вице-премьер правительства РТ Органа Натсак, имеющая от Дамба-Хуурака ребёнка, вице-премьер Айдыс Сынаа, вышедший в отставку политик Владимир Орус-оол, бывший депутат и алкозависимый зампред правительства Артур Монгал, известный в республике бизнесмен Роберт Доржу, министр экономики правительства Аяс Баян, полпред в Москве Чечен Чоксум, замминистра экономики Чингис Бады, полковник ФСБ в отставке Артур Дирчин и другие менее известные люди с возможностями. К ним примыкают так называемые «байские» во главе со скандально известным депутатом с фальшивым дипломом Аясом Лопсаном.

Судя по всему, вся это достаточно разношёрстная братия ставит на тувинца китайского происхождения бизнесмена и банкира, прошедшего обучение в т.н. «школе губернаторов» замглавы АП РФ Сергея Кириенко Радислава Баяна. Тот не упускает случая, чтобы к месту и без оного уверить, что в Кремле он может рассчитывать на реальную поддержку влиятельного руководителя корпорации Ростех, приятеля Путина по службе в КГБ Сергея Чемезова, которого сейчас некоторые СМИ называют теневым куратором Тувы. Если это действительно так, то у Радислава Баяна, невзирая на его китайское происхождение, могут возникнуть реальные возможности возглавить республику в ближайшие месяцы.

Сам Радислав недавно отметился в Кызыле пышной свадьбой дочери, которой он подарил шикарную квартиру в Дубае. Деньгами ему может подсобить и один из богатейших бизнесменов республики тоже с китайскими корнями Роберт Доржу. По крайней мере, как говорят знающие люди, четыре года назад именно он привёз в Москву чемодан наличности и помог Ховалыгу получить назначение.

Эта группировка в последний год набрала достаточно веса для того, чтобы продвинуть брата вероятного претендента в губернаторы Аяса Баяна на должность министра экономики Тувы. Но и другие члены этой команды в республике хорошо известны и достаточно влиятельны. Особой ретивостью отличается сильно пьющий депутат Аяс Лопсан, который, правда, без особого успеха торит себе дорожку в столичные мэры.

МЭР СТОЛИЦЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ

Другим потенциальным кандидатом в губернаторы можно считать столичного мэра Карима Сагаан-оола хотя бы потому, что он возглавляет Кызыл, где теплится экономическая жизнь республики и проживает половина избирателей региона, и уже поэтому является очень влиятельной фигурой. За что, собственно и нажил себе кучу врагов, в том числе действующего главу Ховалыга, который вот скоро уже год, как не может «подвинуть» его с мэрского кресла.

Упёртость кызылского мэра можно объяснить просто. Он известен как креатура нашего звёздного земляка Сергея Шойгу, у него хорошие отношения с некоторыми влиятельными чиновниками АП и прокурорскими работниками. К тому же он никогда не попадал в скандальные истории и не был замечен в хищении бюджетных средств. Неэффективный интриган глава республики Ховалыг руками крайне недалёкой и несамостоятельной главы города Казанцевой инициировал ряд судебных процессов в отношении мэра Сагаан-оола и даже получил желаемые решения Кызылского городского суда. Однако Верховный суд Тувы не покорился супруге главы Айлане Ховалыг и неспешно все эти решения забраковал, приняв новые уже противоположного содержания.

Всё это ещё больше повысило рейтинг кызылского мэра в глазах как населения республики, которое большей частью Ховалыга и Казанцеву недолюбливает, так и Администрации президента РФ. Но при этом следует отметить, что сам Карим Сагаан-оол своего желания возглавить республику никогда ни в каком кругу не демонстрирует и никаких амбиций на должность главы не заявляет. Наоборот, он всегда говорит, что положением столичного мэра он доволен, невзирая на то, что Ховалыг ему предлагает различные должности от руководителя «Тываэнерго» или «Кызылской ТЭЦ» до зампреда правительства Тувы.

СЕГОДНЯ В РОССИЙСКОЙ МОДЕ – СИЛОВИКИ!

Другим известным и влиятельным человеком в Туве можно смело считать бывшего первого заместителя министра внутренних дел Тувы, а ныне главного полицейского Пермского края Аяса Кандана, о котором время от времени просачиваются сведения, указывающие на его непрекращающийся интерес к Туве.

Судя по всему, его кандидатура уже в фокусе внимания. В частности, об этом говорит постоянное упоминание о нём со стороны экс-главы республики Ш.Кара-оола. А тут у нас сменился министр внутренних дел. И он вдруг кстати вспомнил про Аяса Кандана, разместив фотографию Кандана со следующими словами: «Аяс Арзыланович Кандан, несмотря на то, что службу проходит вдали от своей малой родины, всегда интересуется оперативной обстановкой в республике и находится в курсе проблем региона». Подобное случайным не бывает.

Следует иметь в виду, что Кандан известен тем, что он, в отличие от многих других претендентов, имеет не замаранную репутацию честного служаки, проверенного временем. А поскольку он уже много лет служит в МВД вдали от Тувы, то меньше всего привержен клановому влиянию. К тому же его кандидатура может получить одобрение АП в связи с беспрецедентно высоким уровнем преступности в республике, в том числе коррупции. А также имеется ещё один аспект, сбрасывать который невозможно – у Аяса Арзылановича очень хорошие отношения с нашим звёздным земляком Сергеем Шойгу, которые могут иметь решающее значение при выборе претендента.

Но в обойме АП не один претендент-силовик. К Кандану можно добавить полковника ФСБ в отставке бессменного неутомимого строителя многостороннего погранперехода Тува–Монголия в местечке Хандагайты Артура Дирчина, имеющего дружеские отношения с известным человеком – бывшим секретарём Совета Безопасности России Патрушевым. А также можно вспомнить бывшего руководителя СКР по Туве и бывшего заместителя председателя правительства республики, прошедшим обучение в «школе губернаторов» Аяса Чудаан-оола, бывшего руководителя Службы судебных приставов Тувы, а ныне главного пристава Республики Хакасия Омака Достая, которые при определённых обстоятельствах также могут рассчитывать на поддержку Шойгу.

«ВЫБЕРИ МЕНЯ, ПТИЦА СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ!»

В этом ряду возможных соискателей нельзя не упомянуть и известного в республике агрария Василия Оюна. И дело тут не только в том, что Тува – регион сельскохозяйственный, где опытный аграрий может быть востребован временем. Ни для кого не секрет, что он пользуется доверием сенатора от Тувы Людмилой Нарусовой, у которой в свою очередь весьма крепкие связи, сложившиеся с С.-Петербурга, с действующим президентом РФ В.Путиным.

Следует вспомнить и про других претендентов на высокую должность, обучавшихся в «школе губернаторов». К примеру, это весьма амбициозный зампред Правительства РТ – полномочный представитель республики в Москве Чоксум Чечен Дугуржапович, который спит и видит себя в кресле главы республики и достаточно обоснованно надеется на поддержку С.Кириенко.

Как видим, в этом ряду претендентов Ховалыг явно выглядит бледно и как-то теряется, особенно с учётом итогов своего руководства республикой. Один раз незаметно «проскочить» в главы Тувы ему удалось. Но теперь он для всех уже не «подающий надежды деловой политик из большой энергетики», каким его когда-то представил Кириенко Путину, а слабохарактерный беспомощный чиновник высокого ранга, у которого нет своей команды и которым управляет не очень умная, но властная интригантка-супруга.

Кто-то может мне возразить, сказав, что названные претенденты «не тянут» и ими вряд ли заинтересуется АП РФ. Как сказать. На скандально журналиста Хинштейна, который ранее не руководил даже пятью работниками, а теперь «рулит» Курской областью, тоже никто не ставил...

В целом следует отметить, что ставленник Шойгу Шолбан Кара-оол и ставленник Кириенко Владислав Ховалыг оказались весьма посредственными главами Тувы с откровенно провальными результатами работы. В связи с чем шансы кандидата, поддерживаемого влиятельными сенатором Л.Нарусовой и руководителем Ростеха С.Чемезовым могут стать реальными.

Мы ещё вернёмся к этой теме.

Кондрат Пчёлкин