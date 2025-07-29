Сергей Конвиз: Способна ли полиция Тувы бороться с преступностью?

Давно прошли времена, когда сотрудник МВД воспринимался как михалковский Дядя Стёпа-милиционер, от которого веяло добротой, честностью и стремлением служить народу. Теперь правоохранительные органы России совсем не те. В целях восстановления репутации их даже переименовали из милиции в полицию, но результат оказался неоднозначным.

Что же до Тувы, то наши местные полицейские, похоже, сохранили все негативнее признаки тувинской милиции, которая нередко демонстрировала продажность, подлость, безжалостность и пренебрежение не только к закону, но и к общепринятым в обществе принципам. Самым, пожалуй, наглядным примером, демонстрирующим сущность тувинской полиции, можно считать уголовное дело в отношении группы сотрудников уголовного розыска г. Кызыла во главе с начальником угро, подполковником милиции Орланом Сарыг-Донгаком.

Он из соображений личной неприязни безосновательно обвинил молодого студента Махмутова в совершении преступления, к которому тот не имел ни малейшего отношения. Затем распорядился найти и задержать его, вывел его из здания ГОВД, на служебном автомобиле с группой подчинённых вывез его связанным за город, избил, спустил в котлован, облил бензином и сжёг заживо. Далее он распорядился забросать тело мусором, облить остатками бензина и сжечь. И молчать об этом. А потом, используя служебные полномочия, объявил его в розыск, и 12 лет милиция Тувы разыскивала человека, которого убили их коллеги, заведомо зная об этом.

Удивительно, но не этот жестокий сценарий преступления меня поразил более всего. Нет. В ходе судебного процесса, который длился долгих 2,5 года, в котором я представлял интересы матери убитого, увидел, как могут сотрудники органов внутренних дел, совершив преступление, изворачиваться, лишь бы избежать наказания.

Но давайте, я изложу всё по порядку. Преступление вскрылось потому, что Сарыг-Донгак решил избавиться от тех своих подчинённых, с которыми он совершил это гнусное преступление. Он предложил одному из них – Ондару – убить другого подельника – Кендена. Но тот неожиданно отказался, сославшись на то, что они с Кенденом друзья и он – крёстный отец его дочери. Тогда Сарыг-Донгак решил сначала «решить вопрос» с Ондаром, который теперь точно знал о его намерениях избавиться от подельников.

Однажды он поздно вечером приехал на машине домой к Ондару, под надуманным предлогом усадил его в машину и повёз за город. Но тот понял, что замыслил его бывший начальник, на ходу выскочил из машины и скрылся в гаражном обществе, мимо которого Сарыг-Донгак вёз его за город, чтобы осуществить свой замысел – убить. Сарыг-Донгак остановил машину и стал кричать, уговаривая Ондара вернуться к машине. Он обещал его не убивать, но тот очень сильно испугался и был непреклонен. Подельник спустился с крыш гаражей только тогда, как Сарыг-Донгак уехал. Тогда Ондар связался со своей сестрой по телефону, который ему одолжил охранник гаражного общества и по совету своей сестры пошёл в ФСБ и там рассказал о том, как они убивали человека. А также о том, как Сарыг-Донгак «заказывал» ему подельника Кендена.

К тому времени Сарыг-Донгак уже вышел в отставку и пристроился начальником службы безопасности банка. Как стало известно в ходе судебного следствия, это убийство, скорее всего, было не первым в карьере начальника уголовного розыска. Но за другие преступления он уже не ответит. Получив по приговору суда наказание в виде 18 лет изоляции от общества, он в компании с подельником Кенденом ушёл на СВО, где они были убиты в первом же бою.

Все трое сотрудников уголовного розыска, напуганные, с одной стороны, страхом перед желанием убить их со стороны Сарыг-Донгака и, с другой, – перед перспективой получить за соучастие с ним суровый приговор, на следствии дали исчерпывающие показания, изобличающие Сарыг-Донгака как организатора и активного участника убийства Махмутова.

Но, учитывая, что с момента совершения убийства прошло уже 12 лет, фактических вещественных доказательств преступления почти не было. Обвинение строилось в основном на показаниях участников преступления. Вот этим-то и решил воспользоваться бывший начальник УР г.Кызыла. Дело в том, что когда нашли тело убитого, Сарыг-Донгаку удалось навязать криминалистам версию, что якобы тот был убит из огнестрельного оружия, о чём свидетельствовал некий свинцовый след на черепе. А когда неожиданно для него преступление вскрылось, он выстроил версию, в соответствии с которой жертва скончалась не от того, что была облита бензином и сожжена, а из-за того, что один из его подчиненных – Кенден – якобы пришёл в ужас от вида заживо горящего человека и пристрелил его из табельного пистолета ПМ. И вот тут-то и начинается самое интересное!

Поскольку Кенден активно сотрудничал со следствием, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. А учитывая, что Сарыг-Донгак пытался его убить, он был взят под государственную защиту и помещён на конспиративную квартиру. Но это для его бывшего криминального начальника не стало препятствием. Прошло совсем немного времени, и друзья-уголовники Сарыг-Донгака нашли его и стали угрожать, требуя изменения показаний таким образом, будто якобы это он застрелил Махмутова из своего табельного пистолета.

В итоге Кенден был вынужден бежать с конспиративной квартиры и скрываться как от правоохранителей, так и бандитов Сарыг-Донгака. Но его вычислили, поймали и поместили в одиночную камеру в СИЗО. Но и там «друзья Сарыг-Донгака» его нашли и стали прессовать, требуя взять вину Сарыг-Донгака за убийство Махмутова на себя, иначе они расправятся с его сестрой, которую Кенден очень любил.

Как всем этим из одиночной камеры СИЗО руководил экс-начальник УР, так и осталось тайной за семью печатями. Но он сумел управлять процессами не только в СИЗО, но и в адвокатской палате Тувы.

Дело в том, что на следствии и в начале судебного процесса Кендена защищала адвокат по назначению Зайцева. А для того, чтобы можно было «обнулить» прежние показания Кендена, необходимо было скомпрометировать его защитника, участвовавшего в следственных действиях и подписывавшего его показания в протоколах. Но и это не стало препятствием для изворотливого убийцы в погонах Сарыг-Донгака, который сумел договориться с руководством Адвокатской палаты РТ, чтобы они изъяли из дела направление палаты адвокату Зайцевой на защиту интересов Кендена на следствии по уголовному делу. Теперь получилось так, будто Зайцева самовольно, без ведома палаты взялась защищать Кендена, не имея на то соответствующего решения Адвокатской палаты. А это уже нарушение адвокатской этики. И палата лишила Зайцеву адвокатских полномочий.

Кстати, потом Зайцевой с помощью прокуратуры всё же удалось доказать законность своих действий и отменить решение палаты. Но к тому времени у нищего алкоголика – обвиняемого Кендена – появились новые очень дорогие адвокаты по соглашению... Короче говоря, таким способом защита Сарыг-Донгака добилась отвода адвоката Кендена Зайцевой и замены её на двух других адвокатов, «работу» которых, судя по всему, щедро оплатил Сарыг-Донгак. А затем Кенден с подачи адвокатов отказался от собственной явки с повинной и показаний на следствии и суде, заявив, что это якобы он застрелил Махмутова из своего табельного оружия ПМ «в состоянии аффекта».

Но для того, чтобы дискредитировать обвинение, изменений показаний одного Кендена было маловато. Требовалось изменение показаний ещё одного участника преступления – свидетеля Ондара, который к тому времени уже успел дать показания в суде, подтвердив свои показания на следствии.

Потому Ондар понадобился в суде для повторного допроса, чтобы уточнить некоторые детали убийства. Но он внезапно пропал... Суд не мог его уведомить об этом. Его долго искали и, наконец, нашли таксующим в С.-Петербурге. Но он почему-то упорно не являлся в суд по вызову. Тогда судья Г.Шиирипей организовала видеоконференцсвязь с С.‑Петербургом, чтобы допросить его.

Но такая связь не понадобилась – свидетель Ондар ко всеобщему удивлению личной персоной вживую появился в Верховном суде Тувы. А свой внезапный приезд в Кызыл он объяснил тем, что прилетел из далёкого С.‑Петербурга потому, что «его замучила совесть», и он решил поведать суду «всю правду» о случившемся 12 лет назад преступлении. Затем смело и решительно дал суду «правдивые показания» о том, что на самом деле не Сарыг-Донгак сжёг парня, а Кенден застрелил Махмутова из имевшегося у него табельного пистолета. А дал ложные показания следствию он потому, что этого требовали от него «люди из правительства, сотрудники следствия и оперативники», фамилий которых он назвать не смог, которые его «жестоко прессовали».

Тут судья задала свидетелю простой вопрос: а кто «давил» на него, когда он давал показания в суде, которыми подтвердил показания, данные на следствии? Ответить на этот вопрос Ондар не смог... Тогда судья предупредила его, что привлечёт к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и объявила перерыв в судебном заседании, давая ему возможность одуматься. В конце концов, предупреждение судьи сработало! Через неделю свидетель Ондар пришёл в суд и решительно отказался от своих показаний недельной давности и дал развёрнутые показания по делу, подтвердив свои показания, данные на следствии. В том числе о том, что никакого пистолета у Кендена не было, и потому он не мог стрелять в Махмутова.

Всё это я рассказываю читателям затем, чтобы они, сталкиваясь с сотрудниками полиции, осознавали, что это, по крайней мере, небезопасно. Но тут важно ещё и другое. Как подсудимый Сарыг-Донгак, находясь в СИЗО, мог воздействовать на подсудимого, находящегося под госзащитой. А потом – в одиночной камере СИЗО, на судмедэкспертов, руководителей адвокатской палаты и свидетеля, находящегося в С.-Петербурге. И почему когда спустя 12 лет после убийства в МВД Тувы никто не удивился, что в его рядах служил подполковник-рецидивист УР, организовавший со своими подчинёнными убийство человека. Никто в связи с этим не сделал никакого покаянного заявления, как будто убийство, совершённое сотрудниками МВД – рядовое дело. А это заставляет предположить, что такие преступления совершаются и далее. И могут быть совершены в будущем. Надеюсь, эта публикация будет поучительна и новому министру МВД Тувы генералу Юрию Завьялову, который должен понимать, кем он руководит.

Сергей Конвиз