Безнаказанность в нашей повседневной жизни

Вряд ли кто станет спорить с посылом, что война – это узаконенная форма массовых убийств. Люди – они по своему психотипу очень разные. Одним издевательство над человеком претит, другие видят в этом торжество силы над бессилием. В мирное время вы вряд ли увидите человека, который даже в пьяной компании хвалится тем, что он убил кого-то. Но когда человек возвращается с поля боя, у него к таким вещам совсем иное отношение, поскольку количество убитых им людей, как правило, трансформируется в почести и награды. И он уже чувствует себя совсем не убийцей, а героем, хорошо исполнившим свой долг. А когда таких людей становится много и они официально признаются властями претендентами на признание общества в качестве элиты, убийство одним солдатом другого уже совсем не смотрится, как что-то не совсем естественное. Но спецоперация России в Украине, а вернее, её побочные эффекты, заставляют по-новому взглянуть на издержки военного противостояния с точки зрения интересов гражданского общества.

Ни для кого не секрет, что в тяжёлые времена руководство страны вынуждено обращаться к оступившимся гражданам, находящимся в исправительных учреждениях, с предложением пойти на фронт, чтобы там, в боевых условиях, принести своей Родине посильную помощь. Так было во время Великой Отечественной войны, когда из осуждённых формировались штрафные роты и батальоны, что-то подобное в наше время осуществил т.н. «повар Путина» Евгений Пригожин, которому позволили набирать бойцов на фронт в ЧВК «Вагнер» из числа заключённых. Поначалу не было ясности, много ли будет желающих сменить лагерный барак на фронтовую траншею. Да и как долго продлится СВО. И потому условия вербовки были такими: полгода боевых действий, и если выжил – можешь с помилованием президента, медалью «За Отвагу!» и чистой совестью возвращаться к своей семье.

Но, к удивлению, таких желающих уйти в зону СВО оказалось много. Видимо, сказались суровые условия содержания заключённых в российских лагерях. И тогда появилась возможность брать на фронт тех, кто больше подходит для военных действий. При этом Пригожин, набирая добровольцев на фронт, предпочтение отдавал грабителям, насильникам и убийцам, как заключённым с наиболее агрессивной психикой. Много таких, конечно, сложили головы в штурмах позиций противника, но немалое количество через полгода смогли вернуться к мирной жизни. Однако дальнейшая нормальная мирная жизнь сложилась далеко не у всех. Всё чаще до нас доходит информация о противоположных случаях. К примеру, бывший заключённый Иван Россомахин, завербованный в ИТК строгого режима Евгением Пригожиным, где он мотал 14-летний срок за убийство, и воевавший в составе ЧВК «Вагнер», в марте 2023 года в качестве героя вернулся в родное село Новый Бурец. Однако, по мнению селян, полгода отсидки и полгода СВО не изменили поведения Россомахина, из-за этого жители села жаловались участковому, что он частенько в нетрезвом состоянии ходил по селу с вилами и топором и угрожал своим соседям. Но продлилось это недолго – уже через неделю земляки узнали, что Россомахин после возвращения с фронта убил 85-летнюю жительницу соседнего города Вятские Поляны Кировской области Юлию Буйских. Ему предъявили обвинения по статьям об угрозе убийством, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью, и он был осуждён за это на 23 года колонии.

Но на этом трагическая история не закончилась, потому что Россомахин, получив за убийство пенсионерки после возвращения с фронта в соответствии с новым приговором очередные 23 года, опять записался в ЧВК и снова, как ни в чём не бывало, вернулся на СВО. Таким образом, не пробыв в колонии и полугода, осуждённый отправился в зону боевых действий.

Люди, хорошо знакомые со следственно-судебной системой России, от таких случаев находятся просто в шоке, поскольку при таком обороте дел вся работа оперативников, следователей и судей теряет всякий смысл. Что же до жертв их преступлений, то их состояние даже описать трудно. И уже не имеет смысла сам приговор суда – то ли 6 лет, то ли 26 лет лишения свободы. Особенно, если у осуждённого есть деньги. Тогда он может устроиться на СВО каким-нибудь писарем и тихо коротать время в ожидании окончания СВО.

У нас в Туве совсем недавно Сарыг-Донгак и Кенден получили большие сроки за жестокое убийство. Облачённые властью, они 12 лет назад незаконно задержали, избили, вывезли за город, снова избили, спустили в котлован, облили бензином и заживо сожгли студента только за то, что он не позволил начальнику уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгаку безвозмездно попользоваться услугами девушек с низкой социальной ответственностью. При этом убийцы не признали свою вину и до конца судебного следствия изворачивались, пытаясь уйти от ответственности за содеянное. Мало того: бывшему начальнику УгРо Сарыг-Донгаку удалось принудить бывшего подчинённого Кендена взять вину на себя. Тот неожиданно заявил, что он застрелил жертву из табельного пистолета, хотя у него такой возможности не было в принципе.

Начальнику уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгаку удавалось 12 долгих лет скрывать своё преступление, объявив заживо сожжённого им молодого человека в розыск. Будучи опытным милиционером, он всё это время тщательно заметал следы преступления. А «прокололся» на том, что приступил к ликвидации своих подельников, чтобы они не могли дать показания. Но благодаря филигранной работе следователей, грамотному ведению дела прокурором, а также принципиальной позиции судей убийц удалось пригвоздить к позорному столбу. Сарыг-Донгак получил 18 лет колонии строгого режима, а Кенден – 13. Но весь труд следователей, прокуроров и судей оказался напрасным – Сарыг-Донгак, и Кенден уже на свободе, так как ушли на СВО. Даже не выплатив матери убитого присуждённый судом моральный вред в 1 500 тыс. рублей. И не исключено, что они вскоре появятся на улицах Кызыла весёлые и довольные с медалями «За Отвагу!» на груди. Вероятно, они будут насмехаться, глядя в глаза матери убитого, показывая, что зло у нас на самом деле ненаказуемо.

Вот таких «непотопляемых» убийц, грабителей и насильников по стране будет гулять достаточно много. Что, с одной стороны девальвирует результаты работы правоохранительной системы, а с другой – подрывают в людях веру в справедливость.

Семён Сучков-Задиристый