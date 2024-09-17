«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 262
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 20
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 26, 17 сентября / Безнаказанность в нашей повседневной жизни
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№26, 17 сентября 2024 года.
    Боец вернулся с фронта

Безнаказанность в нашей повседневной жизни

Безнаказанность в нашей повседневной жизни

Вряд ли кто станет спорить с посылом, что война – это узаконенная форма массовых убийств. Люди – они по своему психотипу очень разные. Одним издевательство над человеком претит, другие видят в этом торжество силы над бессилием. В мирное время вы вряд ли увидите человека, который даже в пьяной компании хвалится тем, что он убил кого-то. Но когда человек возвращается с поля боя, у него к таким вещам совсем иное отношение, поскольку количество убитых им людей, как правило, трансформируется в почести и награды. И он уже чувствует себя совсем не убийцей, а героем, хорошо исполнившим свой долг. А когда таких людей становится много и они официально признаются властями претендентами на признание общества в качестве элиты, убийство одним солдатом другого уже совсем не смотрится, как что-то не совсем естественное. Но спецоперация России в Украине, а вернее, её побочные эффекты, заставляют по-новому взглянуть на издержки военного противостояния с точки зрения интересов гражданского общества.

Ни для кого не секрет, что в тяжёлые времена руководство страны вынуждено обращаться к оступившимся гражданам, находящимся в исправительных учреждениях, с предложением пойти на фронт, чтобы там, в боевых условиях, принести своей Родине посильную помощь. Так было во время Великой Отечественной войны, когда из осуждённых формировались штрафные роты и батальоны, что-то подобное в наше время осуществил т.н. «повар Путина» Евгений Пригожин, которому позволили набирать бойцов на фронт в ЧВК «Вагнер» из числа заключённых. Поначалу не было ясности, много ли будет желающих сменить лагерный барак на фронтовую траншею. Да и как долго продлится СВО. И потому условия вербовки были такими: полгода боевых действий, и если выжил – можешь с помилованием президента, медалью «За Отвагу!» и чистой совестью возвращаться к своей семье.

Но, к удивлению, таких желающих уйти в зону СВО оказалось много. Видимо, сказались суровые условия содержания заключённых в российских лагерях. И тогда появилась возможность брать на фронт тех, кто больше подходит для военных действий. При этом Пригожин, набирая добровольцев на фронт, предпочтение отдавал грабителям, насильникам и убийцам, как заключённым с наиболее агрессивной психикой. Много таких, конечно, сложили головы в штурмах позиций противника, но немалое количество через полгода смогли вернуться к мирной жизни. Однако дальнейшая нормальная мирная жизнь сложилась далеко не у всех. Всё чаще до нас доходит информация о противоположных случаях. К примеру, бывший заключённый Иван Россомахин, завербованный в ИТК строгого режима Евгением Пригожиным, где он мотал 14-летний срок за убийство, и воевавший в составе ЧВК «Вагнер», в марте 2023 года в качестве героя вернулся в родное село Новый Бурец. Однако, по мнению селян, полгода отсидки и полгода СВО не изменили поведения Россомахина, из-за этого жители села жаловались участковому, что он частенько в нетрезвом состоянии ходил по селу с вилами и топором и угрожал своим соседям. Но продлилось это недолго – уже через неделю земляки узнали, что Россомахин после возвращения с фронта убил 85-летнюю жительницу соседнего города Вятские Поляны Кировской области Юлию Буйских. Ему предъявили обвинения по статьям об угрозе убийством, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью, и он был осуждён за это на 23 года колонии.

Но на этом трагическая история не закончилась, потому что Россомахин, получив за убийство пенсионерки после возвращения с фронта в соответствии с новым приговором очередные 23 года, опять записался в ЧВК и снова, как ни в чём не бывало, вернулся на СВО. Таким образом, не пробыв в колонии и полугода, осуждённый отправился в зону боевых действий.

Люди, хорошо знакомые со следственно-судебной системой России, от таких случаев находятся просто в шоке, поскольку при таком обороте дел вся работа оперативников, следователей и судей теряет всякий смысл. Что же до жертв их преступлений, то их состояние даже описать трудно. И уже не имеет смысла сам приговор суда – то ли 6 лет, то ли 26 лет лишения свободы. Особенно, если у осуждённого есть деньги. Тогда он может устроиться на СВО каким-нибудь писарем и тихо коротать время в ожидании окончания СВО.

У нас в Туве совсем недавно Сарыг-Донгак и Кенден получили большие сроки за жестокое убийство. Облачённые властью, они 12 лет назад незаконно задержали, избили, вывезли за город, снова избили, спустили в котлован, облили бензином и заживо сожгли студента только за то, что он не позволил начальнику уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгаку безвозмездно попользоваться услугами девушек с низкой социальной ответственностью. При этом убийцы не признали свою вину и до конца судебного следствия изворачивались, пытаясь уйти от ответственности за содеянное. Мало того: бывшему начальнику УгРо Сарыг-Донгаку удалось принудить бывшего подчинённого Кендена взять вину на себя. Тот неожиданно заявил, что он застрелил жертву из табельного пистолета, хотя у него такой возможности не было в принципе.

Начальнику уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгаку удавалось 12 долгих лет скрывать своё преступление, объявив заживо сожжённого им молодого человека в розыск. Будучи опытным милиционером, он всё это время тщательно заметал следы преступления. А «прокололся» на том, что приступил к ликвидации своих подельников, чтобы они не могли дать показания. Но благодаря филигранной работе следователей, грамотному ведению дела прокурором, а также принципиальной позиции судей убийц удалось пригвоздить к позорному столбу. Сарыг-Донгак получил 18 лет колонии строгого режима, а Кенден – 13. Но весь труд следователей, прокуроров и судей оказался напрасным – Сарыг-Донгак, и Кенден уже на свободе, так как ушли на СВО. Даже не выплатив матери убитого присуждённый судом моральный вред в 1 500 тыс. рублей. И не исключено, что они вскоре появятся на улицах Кызыла весёлые и довольные с медалями «За Отвагу!» на груди. Вероятно, они будут насмехаться, глядя в глаза матери убитого, показывая, что зло у нас на самом деле ненаказуемо.

Вот таких «непотопляемых» убийц, грабителей и насильников по стране будет гулять достаточно много. Что, с одной стороны девальвирует результаты работы правоохранительной системы, а с другой – подрывают в людях веру в справедливость.

Семён Сучков-Задиристый

(прочитано 730 раз)

+2
risk-inform.ru/article_11148.html

 Доска объявлений 
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466
Остальные материалы номера 26:

На неделю осталось 700 рублей, стараюсь особо не шевелиться, чтобы случайно не потратить.

Шутка 2015 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине