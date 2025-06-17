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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 23, 17 июня / Убийство с использованием служебного положения – 3
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№23, 17 июня 2025 года.

Убийство с использованием служебного положения – 3

Фото Алима Кендена и Орлана Сарыг-Донгака с их некрологов
В двух последних номерах газеты мы опубликовали отрывки материала об убийце начальнике уголовного розыска ГУВД г. Кызыла подполковнике милиции Орлане Сарыг-Донгаке, который из личной неприязни облил бензином и заживо сжёг не в чём неповинного молодого человека только за то, что тот не дал ему воспользоваться услугами проституток. Комментарии к публикациям подготовил Сергей Конвиз, который лично участвовал при рассмотрении этого уголовного дела, представляя интересы матери убитого Алишера Махмутова. И потому знает ситуацию, в которой произошло бандитское убийство, как бы изнутри. В этом номере мы завершаем публикацию.

Окончание. Начало в №№21, 22.

ДНК – экспертиза по останкам, которые еще летом 2008 года нашла на пустыре пенсионерка из дома неподалеку (ей череп Алишера принесла в зубах овчарка), прошла в 2020 году. Она установила, что череп, позвонки и осколки костей принадлежат Алишеру Махмутову.

Точную причину смерти назвать было невозможно из-за состояния останков, но эксперты допустили, что «дырчатый перелом черепа» мог появиться из-за нескольких ударов молотком.

Сарыг-Донгак отрицал вину, пытался выгораживать себя и несколько раз менял показания. Сначала он говорил, что сидел в машине, пока Алим Кенден в одиночку разговаривал с Махмутовым за УАЗиком – потом те, якобы, начали драться, Махмутов побежал, Кенден – за ним, оба скатились в овраг, и Кенден застрелил задержанного. А уже в суде начальник угрозыска признал, что действительно избивал Махмутова на пустыре, угрожал поджечь его, облил бензином, но поджёг случайно.

«Сидя на пригорке в метре от Махмутова, закурил сигарету и щелчком бросил спичку в его направлении, – приводятся в приговоре показания Сарыг-Донгака. – Одежда Махмутова воспламенилась спереди и сзади, он стал орать, кувыркаться, хаотично тушил огонь руками (хотя другие оперативники говорили, что руки были скованы – прим. «ЛБ»), ложился спиной, боками на землю, чтобы потушить себя. Почти потушив пламя, Махмутов встал на ноги, в это время раздался выстрел, и потерпевший упал на землю. [Я] увидел Алима Кендена, который стоял с пистолетом в руках в шоковом состоянии».

После этого, по версии Сарыг-Донгака, они решили сжечь тело. Он утверждал, что сжалился над Кенденом, и не стал никому говорить об убийстве, чтобы «молодые оперативники» сохранили работу.

Но другие оперативники показали в суде, что в тот день табельного оружия ни у кого из них не было.

Официальным мотивом убийства следствие посчитало поведение самого Алишера Махмутова, который, со слов оперативников, угрожал семье Сарыг-Донгака во время допроса. Но представитель Зейнаб Махмутовой Александр Котовщиков в прениях предположил, что Сарыг-Донгак заранее готовил убийство из-за конфликта, который произошел между Алишером и Орланом ранее.

Он обратил внимание на показания знакомого Алишера Якова Киштер-оола, у которого якобы похитили тот самый компьютер, из-за которого Махмутова и привезли в отделение.

Киштер-оол рассказал следствию: когда он только приехал писать заявление о краже, в полиции уже были и его компьютер, и Алишер Махмутов. Из этого следует, что силовики, ещё не зная, что же именно было украдено, нашли и пропажу, и подозреваемого, обращал внимание адвокат Котовщиков в суде.

«Физически невозможно искать то, о поиске чего заявлено ещё не было, а тем более установить и доставить в горотдел вора. Самый простой и логичный ответ – Сарыг-Донгак дал указание подчинённым доставить Махмутова для расправы, а для придания законности действий Махмутову стали инкриминировать кражу, к которой он никакого отношения не имел», – говорил Котовщиков в суде.

Кроме того, он подчеркивал, что никто из сотрудников МВД за все время следствия так и не сказал, при каких обстоятельствах Махмутова доставили в отдел.

Адвокаты семьи убитого также обращали внимание, что в суде оперативники Кенден и Олаш давали показания, которые несколько противоречили многократным допросам на стадии следствия. Это могло свидетельствовать о давлении со стороны Сарыг-Донгака, считают они.

Прокуратура требовала для Сарыг-Донгака 19 лет, для Алима Кендена – 17 лет колонии. Потерпевшие просили пожизненные сроки для обоих.

Суд назвал смягчающими обстоятельствами для экс-начальника угрозыска «противоправное поведение» убитого Махмутова, положительные характеристики из МВД и Народного банка Тывы, а также ведомственные медали. 3 октября 2023 года Кызылский горсуд приговорил Сарыг-Донгака к 18 годам колонии, Кендена – к 14 годам колонии строгого режима (в апелляции Верховный суд снизил ему срок до 13 лет).

Оставшиеся свидетелями полицейские Руслан Монгуш и Алаш Ондар говорили и на следствии, и в суде, что много лет жили в страхе, их мучили кошмары. Монгуш «много раз прокручивал в голове эту ночь». Ондар утверждал, что ещё в 2009 году Сарыг-Донгак предлагал ему «убрать» Алима Кендена.

А Монгуш даже отказался от очной ставки с Сарыг-Донгаком, потому что ему «было неприятно общаться с бывшим начальником».

КАМЕНЬ С ДУШИ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Ааржана вспоминает, что супруг ей звонил уже после приговора – летом 2024 года. В заключении он сумел обзавестись телефоном. В разговоре Алим рассказал бывшей супруге, что у него после признания «камень с души упал. Я теперь так легко вдыхаю этот воздух». «Он был очень радостный», – вспоминает Ааржана разговор с бывшим супругом.

В том же разговоре Алим сказал Ааржане, что собирается подписать контракт и поехать воевать в Украину. Ааржана отговаривала его, но Алим был твердо намерен отвоевать и вернуться к детям.

После вступления приговора в силу Сарыг-Донгака и Кендена отправили в одну из колоний Иркутской области. Там они и подписали контракты с подконтрольной Минобороны ЧВК «Редут», чтобы уехать на СВО в Украину, писало тывинское издание «Риск». О том, что их отправляют на фронт, стало известно в конце июня.

Судя по реестру наследственных дел, Орлан Сарыг-Донгак погиб 31 июля 2024 года. По информации «Людей Байкала», Алим Кенден погиб в тот же день.

В сентябре 2024-го тувинский паблик SETKILL популярного местного артиста Буяна Сеткила опубликовал некролог памяти Орлана Сарыг-Донгака. В публикации, которая сейчас удалена, утверждалось, что силовик, который находился «в почётной отставке», был «опорой и поддержкой своей семьи, всеми любимым мужем, отцом, братом, сыном, дядей своих многочисленных племянниц, племянников, дедушкой прекрасных внуков, замечательной внучки, ценнейшим коллегой, другом, товарищем, которого все ценили и уважали за порядочность, человечность и справедливость».

Кендена хоронили в посёлке Каа-Хем под Кызылом. В некрологе упоминалось, что он «героически погиб в молодом возрасте во время проведения специальной военной операции за мир и спокойствие народа Тывы». Сарыг-Донгака похоронили 21 сентября в Кызыле.

22 января Алиму Кендену и Сарыг-Донгаку посмертно вручили ордена мужества по указам, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

Останки Алишера Зейнаб выдали в апреле 2024 года – и тогда женщина смогла, наконец, похоронить сына. Но легче ей от этого не стало: «Теперь я хотя бы знаю, где он, – рассказывает Зейнаб. – Но меня все равно это не отпускает».

Детям Алима и Ааржаны сейчас 15 и 10 лет. Они ходят в школу в Кызыле, но каждый раз после «Уроков о важном», где им рассказывают о СВО в Украине, плачут – вспоминают отца.

Алаш Ондар отказался общаться с «ЛБ». Связаться с Русланом Монгуш не удалось.

«Люди Байкала»

* * *

Комментарий Сергея Конвиза.

Не могу не поправить автора публикации, в которой говорится, что преступники, в конце концов, якобы «раскаялись» в содеянном злодеянии. И у них «камень с души упал». Думаю, никаких раскаяний ни Сарыг-Донгак, ни Кенден за своё злодейское убийство не испытывали. Ещё во время суда подсудимые с энтузиазмом обсуждали с адвокатами, как они после приговора уйдут на СВО, а затем вернутся домой с деньгами, наградами и почётом. Они попросту измывались над матерью погибшего парня. И это им очень нравилось. Они сокрушались только в одном, что спустя 12 лет попались, хотя всё было задумано «отлично».

Что до Сарыг-Донгака, то он заранее всё продумал, подобрал лояльный ему состав наряда милиции с приготовленным бензином в канистре, чтобы вывезти жертву за город, избить, облить горючим и сжечь заживо. Он «прокололся» на том, что стал «зачищать» своих подельников, чтобы они его не сдали, поскольку благоприобретателем в этой истории был только он один.

Но хотелось бы отметить другое. Самое страшное в том, что это варварское убийство не получило никакой оценки в тувинском полицейском сообществе. Более того, бывшие коллеги Сарыг-Донгака помогали, как могли выкарабкаться ему и «выйти сухим из воды». К примеру, была уничтожена (якобы за сроками хранения) книга учёта табельного оружия, которая должна была опровергнуть версию, что алкоголик Кенден в тот день никакого оружия при себе не имел. А потому не мог застрелить жертву. Хотя эта книга должна храниться... 95 лет!

Сарыг-Донгак и его подручные – это типичные сотрудники тувинских правоохранительных органов. В подобной ситуации и многие другие полицейские, не моргнув глазом, поступили бы также. Мы уже как-то привыкли к тому, что полицейские лжесвидетельствуют в суде, подбрасывают наркотики, а следователи приходят с обысками в офисы газет, фабрикуют уголовные дела или пытаются покрывать преступников, как Кучуге по делу Якушева. Из-за чего граждане порой полицейских и боятся больше, чем бандитов. Но этот случай – из ряда вон выходящий. Сарыг-Донгак не только заживо сжёг человека, но и, пользуясь служебным положением, объявил его в розыск, и 12 лет его якобы разыскивали, запугивая мать.

И ещё. Да, оба преступника мертвы. Это – судьба. Но история могла бы повернуться иначе. И убийцы могли сегодня преспокойно ходить по Кызылу, вызывая зависть у нечистых на руку полицейских и принося новые страдания несчастной матери. Слава Богу, этого не произошло.

Хочу предупредить читателей: не связывайтесь с полицейскими! Среди них вполне Вам могут попасться такие отмороженные подонки, как бывший начальник уголовного розыска г. Кызыла, «самый вежливый сотрудник внутренних органов» и руководитель Совета Отцов, которому ничего не будет стоить вывезти Вас за город, избить, облить бензином, сжечь, завалить мусором, подделать экспертизу и объявить Вас в розыск. Да, такие у нас времена...

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