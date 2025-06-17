Свежий анекдот
Россия как ни переменчива,
А злоба прежняя кругом,
Россия горестно повенчана
С несуществующим врагом.
Игорь Губерман
Может показаться, что МИД прыгнул на Кремль и Вооружённые силы РФ, но нет – это они про удар Израиля по Ирану.
А злоба прежняя кругом,
Россия горестно повенчана
С несуществующим врагом.
Игорь Губерман
* * *МИД России: «Неспровоцированные военные удары по государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам категорически неприемлемы!»
Может показаться, что МИД прыгнул на Кремль и Вооружённые силы РФ, но нет – это они про удар Израиля по Ирану.