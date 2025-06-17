Россия как ни переменчива,А злоба прежняя кругом,Россия горестно повенчанаС несуществующим врагом.

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МИД России: «Неспровоцированные военные удары по государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам категорически неприемлемы!»Может показаться, что МИД прыгнул на Кремль и Вооружённые силы РФ, но нет – это они про удар Израиля по Ирану.