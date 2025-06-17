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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 23, 17 июня / Свежий анекдот
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№23, 17 июня 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРоссия как ни переменчива,
А злоба прежняя кругом,
Россия горестно повенчана
С несуществующим врагом.
Игорь Губерман

* * *

МИД России: «Неспровоцированные военные удары по государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам категорически неприемлемы!»
Может показаться, что МИД прыгнул на Кремль и Вооружённые силы РФ, но нет – это они про удар Израиля по Ирану.

(прочитано 1266 раз)

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risk-inform.ru/article_11457.html

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Остальные материалы номера 23:

На «России-24» политобозреватель из «КП»: «Я не знаю, сколько ещё терактов должно произойти в Европе, чтоб они услышали призыв Москвы о сотрудничестве».

Шутка 2017 года

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