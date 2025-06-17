Сергей Конвиз: Пока Трамп ссорился с Маском Израиль начал спецоперацию против Ирана

СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Не секрет: главные знаковые события, как правило, происходят за океаном. И таким событием на прошедшей неделе стал конфликт между самым богатым бизнесменом Илоном Маском и президентом самой могущественной страны Дональдом Трампом.

Несколько дней весь мир наблюдал, как они унижают друг друга. Формально конфликт между ними разгорелся из-за предложенного Трампом законопроекта по бюджету США, который вместо обещанных Трампом и Маском экономии в $3 трлн. грозит увеличением дефицита американского бюджета в течение трёх лет сразу до $7 трлн. Публичная ссора, в которую неожиданно для многих 5 июня вступили президент США и его соратник, оказавший ему неоценимую услугу на выборах мультимиллиардер, привела к тому, что курс акций их компаний Tesla и Trump Media резко упал. Ценные бумаги Маска потеряли 15%, а Трампа – 11%.

Трамп заявил, что «Маск сошёл с ума». При этом для многих было очевидным, что союз двух нарциссов недолговечен. К тому же Трамп не делает ничего неожиданного и коварного – он действует в рамках своих предвыборных обещаний, о которых было известно ещё с его первого президентского срока. Просто мало кто верил в их реальность, а теперь с этим столкнулся Маск. Выделяя на предвыборную кампанию Трампа $350 млн., он рассчитывал, что эти деньги вернутся ему сторицей.

После победы Трампа Маск публично поддержал партии фашистского толка в Германии, Франции, Великобритании и Венгрии, чем разочаровал американскую общественность. К тому же ссора Трампа и Маска многих, устраивает. Особенно – вице-президента Венса и госсекретаря Рубио. Однако такая ситуация увеличивает риск проигрыша Трампом на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. Тогда он может превратиться в «хромую утку», как во время первого срока.

Тем временем в разгар конфликта президента и миллиардера в штате Калифорния разразился миграционный конфликт. 6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против иммиграционных рейдов, инициированных Трампом. Население выразило недовольство действиями иммиграционной и таможенной полиции США, которая провела аресты нелегальных иммигрантов. Трамп ввёл в штат контингент Национальной гвардии и поднял по тревоге батальоны морской пехоты. В ответ начались погромы с поджогами.

Это первый случай мобилизации Нацгвардии без согласия губернатора штата с 1965 года. Власти Калифорнии обратились в суд, обвиняя Трампа в нарушении суверенитета штата. В соответствии с Конституцией США – федеративное государство. И потому вводить войска без соответствующего предложения со стороны губернатора штата демократа Гэвина Ньюсома он не мог. Федеральный судья губернатора поддержал, посчитав незаконным игнорирование Десятой поправки в Конституцию США.

Маск воспользовался ситуацией и попытался публично продемонстрировать лояльность Трампу в связи с миграционным кризисом в Калифорнии. Но все поняли, что конфликт «двух великих» не исчерпан и вряд ли когда-нибудь закончится.

ЧЁТКО СПЛАНИРОВАННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

И тут, как снег на голову, начались боевые действия на Ближнем Востоке, под названием «Народ как львица», о неизбежности которых говорили эксперты. В 2024 году Иран дважды наносил массированные ракетные удары по Израилю: в ночь на 14 апреля и вечером 1 октября. Результативными они не были, но это не повлияло на стремление руководства Израиля решить «иранский вопрос».

Проблема Ирана заключается в том, что по заключению МАГАТЭ он не только не выполняет взятые на себя ограничения по реализации плана создания ядерного оружия, но и максимально приблизился к тому, чтобы таким оружием овладеть.

Недавно Моссад обнаружил поставку Китаем в иранский порт Шахид-Раджаи партии более тонны перхлората натрия, из которого можно получить топливо, достаточное для заправки 260 иранских ракет средней дальности. Он взорвал её. Всё это укладывается в схему подготовки ядерного удара Ирана по территории Израиля, который называют страной одной ядерной бомбы, что связано с тем, что для уничтожения маленькой страны с 9 млн. населением достаточно всего одного ядерного заряда средней мощности. Такого власти еврейского государства не могут допустить.

Трамп заигрывал с руководством Ирана, предлагая им некую «сделку». Но переговоры, как и в случае Украины с Россией, шли вяло. Иран их затягивал, ускоряя работы по подготовке к ядерному удару, чтобы поставить мир перед фактом обладания ядерного оружия. В воскресенье, 15 июня, в Омане должен был состояться очередной раунд. И тогда Израиль вопреки уговорам Трампа в пятницу с 12 на 13 июня в 3 часа ночи поднял в воздух 200 бомбардировщиков с топливозаправщиками. Боевые самолёты заходили на цели в Иране, отстреливали их, возвращались на исходные позиции, заправлялись топливом, летели в Израиль, где им снова подвешивали бомбы и ракеты – и отправлялись в Иран.

Первым делом ВВС Израиля разнесли силы ПВО, состоящие из российских комплексов С-300, ракетные базы в Керманшахе и Хорремабаде, предприятия по обогащению урана в Натанзе и Фордо. А также ударили по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным иранским городам, уничтожая производства и склады ракет и беспилотников. В первую же волну ударов ВВС Израиля одномоментно ликвидировали до 20 генералов военной верхушки Ирана и более 10 учёных-ядерщиков. Благодаря целеполаганиям Моссада, ракеты залетали к ним прямо в спальни. Также были нанесены удары по Куму, где живут многие представители духовного руководства исламской республики.

Известно, что план атаки на Иран долго и тщательно готовился. Продумывалось всё до мелочей. Важнейшие иранские структуры, включая КСИР, войска ПВО и ракетно-космические силы, а также ядерная программа, оказались обезглавлены: кто-то погиб, кто-то ранен, кто-то лишился связи. В течение нескольких критических часов некому было отдавать необходимые распоряжения. «Моссад» даже сумел заманить руководство иранских ВВС на встречу в ночь атаки и там ликвидировал их. Отряды спецназа разместили высокоточные оружейные системы на открытой местности поблизости с батареями ПВО Ирана. В ночь атаки их дистанционно активировали, и они расчистили путь самолётам израильских ВВС. Также агенты «Моссада» скрытно создали базу ударных дронов близ Тегерана. Часть объектов иранской обороны Израиль уничтожил при помощи «продвинутых ударных систем, скрытно размещенных на транспортных средствах».

В Израиле заблаговременно было объявлено ЧП. Не работают школы, детские сады, университеты и все предприятия, кроме жизненно важных. Воздушное пространство страны закрыто. Одновременно была запущена система дезинформации руководства Ирана и её вооружённых сил. Премьер-министр Нетаньяху объявил о свадьбе сына. Были распространены «точные сведения» о том, что ничего не случится, пока не закончится свадьба.

Когда-то Трамп в запале дал аятоллам Ирана 60 дней на то, чтобы они согласились с его предложениями. И Тель-Авив выдержал этот срок, ударив по Ирану ровно на 61-й день, тем самым сохранив Трампу лицо. Военные обозреватели отдельно отмечают, что ЦАХАЛ применил в Иране тактику, про которую весь мир узнал по операции ВС Украины в России под названием «Паутина». Она заключалась в том, что фуры, начинённые беспилотниками, останавливаются неподалеку от намеченных для поражения целей и, вылетая из них, поражают объекты. Точно также поступили и израильтяне, атаковав цели в Иране. Причём точность поражения целей была ошеломительной. По сообщениям в СМИ, в ходе «высокоточной и синхронизированной операции» в первый день были применены в общей сложности 330 различных боеприпасов, поражены более 100 целей.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ ИЛИ ПРЕЛЮДИЯ К МИРНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ?

Трамп подтвердил, что атака на Иран не стала для него сюрпризом. Добавив, что США помогут Израилю, если Иран нанесёт ответный удар. США направляют на Ближний Восток свои военные ресурсы, включая эсминец USS «Томас Хаднер», готовясь к возможному ответу Ирана. Глава МАГАТЭ сообщил, что ООН внимательно наблюдает за событиями в Иране. Почти все страны арабского мира оказались на стороне Израиля.

«Сионистский режим и Соединённые Штаты заплатят высокую цену и получат сильную пощёчину», – заявили в Иране. Известно, что в результате ударов Израиля в 12 провинциях Ирана не менее 95 человек были ранены. Иран пообещал отомстить Израилю. Союзник Ирана Россия также осудила действия Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, в результате нанесённых ударов уже убиты трое членов высшего военного командования Ирана: глава Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и глава штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашид. Иран сообщил о гибели заместителя командующего вооружёнными силами Ирана генерала Голамали Рашида, заместителя начальника генштаба, главы оперативного штаба ВС Амирали Хаджизаде и двоих учёных-ядерщиков: Мохаммада Мехди Техранчи и главы организации по атомной энергии Ферейдуна Аббаси Давани. Советник Хаменеи Али Шамхани получил «критические ранения» и скончался. В списках ликвидированных генералов Ирана числятся также Исмаил Каани.

В ответ Иран без особого результата запустил по Израилю более 200 баллистических ракет и сотни беспилотников «Шахед». В результате на 14 июня в Израиле погибли в общей сложности четыре человека,

Очевидно, что Израиль уничтожил почти всю систему ПВО, нанёс серьёзные удары по ракетным пусковым установкам и заводам по производству ракет и беспилотников, а также начал бить по ядерным объектам. Теперь военные Ирана будут иметь куда меньше оперативных возможностей для доминирования в регионе. Израиль находится в самом начале операции против Ирана. Переговоры между США и Ираном закончены, поскольку все иранские переговорщики ликвидированы.

К вечеру 15 июня глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи, заявил, что Иран готов заключить соглашение, которое исключает появление у него ядерного оружия. «Мы готовы к любому соглашению, подразумевающему предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Однако если целью соглашения будет лишение Ирана его законных прав [на развитие мирного атома], то мы к такому соглашению не готовы», – приводит ТАСС его слова.

Кажется, мирные переговоры по заключению с Трампом сделки могут быть продолжены в ближайшее время.

Сергей Конвиз