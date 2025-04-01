Сергей Конвиз: США теряют союзников

ГРОМКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ ПОКА НЕ ПРИНЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Трамп во время предвыборной кампании и после выборов наобещал много всего полезного. Самое громкое из них – закончить конфликт в Европе «за 24 часа». Однако, как теперь стало ясно, это заявление не основывалось ни на чём, кроме его самомнения о дороговизне для Путина дружбы с Трампом. Но теперь, после переговоров в Саудовской Аравии, стало очевидным, что и Трамп для Путина – не авторитет. Потому его желание о мире для него ничего не значит. Ну, а в угрозы новыми санкциями он не верит. Дело дошло до того, что сам Трамп был вынужден признать: Путин может «тянуть время в вопросе о прекращении [СВО] против Украины». И пока максимум, чего он добился – это соглашение о прекращении огня в Чёрном море. Оно никакого практического смысла не имеет, поскольку там уже полгода никаких столкновений не наблюдается, так как остатки российского черноморского флота заперты в Абхазии, а у Украины никакого флота нет вообще.

Вся договорённость сводится лишь к снятию санкций с Россельхозбанка, против чего выступает Европа. Там лидеры крупнейших европейских стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, по итогам встречи в Париже отказались ослабить санкции против России. Более того, они обсуждали усиление санкций, чтобы «поддержать инициативу США и заставить Россию сесть за стол переговоров».

Неудача ожидала Трампа и на Ближнем Востоке, где он обещал решить проблему сектора Газа, ядерной программы Ирана и воинственности хуситов. Но и тут при наличии у него такого серьёзного союзника, как Израиль, особых подвижек нет. Выселить из сектора Газа палестинцев не получается, поскольку ни одна страна Ближнего Востока совсем не в восторге от перспективы переезда к ним террористов ХАМАСа. А на восстановление сектора вопреки его ожиданию нефтеносные арабские страны скидываться не собираются. Да и с Ираном у Трампа тоже подвижек никаких нет. На его угрозу бомбить ядерные объекты, если тот не сядет за стол переговоров, верховный правитель Ирана аятолла Хаменеи ответил, что ничего обсуждать с ним не намерен вообще. Трамп был вынужден дать иранцам два месяца на раздумья. После чего президент США принялся «щипать» йеменских хуситов без участия Израиля, нанося им не очень существенные авиаудары. Но тут Трампа поджидал грандиозный скандал уже в самой Америке.

ВОПИЮЩАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ КОМАНДЫ ТРАМПА

Я уже как-то делился своими мыслями, что Трамп собрал у себя не очень квалифицированную и малокомпетентную команду. И это начало сказываться. Накануне ракетного обстрела Йемена силовой блок ВС США 13 марта организовал в чате мессенджера «Signal» совещание высшего военного руководства с участием вице-президента Вэнса, министра обороны Хегсета, а также советника Трампа по национальной безопасности Уолтца, в котором они обсудили детали предстоящего авиаудара. А заодно обменялись мнениями о союзниках в Европе. Хегсет изложил детальный план атаки на хуситов, атакующих торговые суда и военные корабли в Красном море, из которого стало ясно по каким конкретно целям, когда и какими силами будут нанесены удары. В разговоре между собой они назвали Европу «жалкой», а Вэнс и Хегсет откровенно презрительно отозвались о европейцах.

Всё бы обошлось без последствий, если бы это не стало достоянием общественности. А гласности способствовал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, опрометчиво приглашённый к участию в секретном совещании. Он убедился, что всё сказанное высшими руководителями военного блока – не розыгрыш, а включение его в число участников обсуждения серьёзного секретного вопроса – всего лишь результат непрофессионализма и бардака, царящих в Администрации Трампа. Там министром обороны назначен бывший блогер, поэтому Голдберг рассказал обо всём этом в своей статье в The Atlantic, которая вышла 24 марта. Она вызвала в США грандиозный скандал. Уже 25 марта пять ведущих сотрудников американских разведывательных сил – в том числе глава Национальной разведки и директор ЦРУ – были заслушаны в комитете Сената по разведке. Там выяснилось, что именно советник президента по национальной безопасности Уолтц включил Голдберга в список участников секретного совещания. В итоге он вынужден был признать: «Я беру на себя полную ответственность. Это позор».

Как это принято в США, демократы в Сенате тут же обрушились на команду Трампа с критикой. Сенатор М.Уорнер корректно назвал случившееся очередным примером «небрежного, беспечного, некомпетентного поведения» со стороны чиновников. Сенатор Д.Оссофф отметил, что опубликованный в план удара мог позволить хуситам, если бы они о нём знали, атаковать американские военные самолёты в воздушном пространстве Йемена, что могло иметь самые серьёзные последствия. Демократы призвали Трампа к отставке советника Уолтца, пригласившего журналиста в чат, и министра Хегсета, выложившего план атаки на хуситов вопреки протоколам безопасности.

Республиканцы же пытались преуменьшить значение утечки. А сам Трамп, зная, что лучшая оборона – это нападение, пошёл в атаку на редактора Голдберга, безапелляционно назвав его «подлецом», «мошенником» и «грязным репортёром». Хотя тот не проявлял инициативы в участии в таком формате и не является носителем секретной информации. При этом оказалось, что Трамп давно относится к нему с неприязнью. В частности, из-за того, что во время его первого президентского срока Голдберг придал огласке заявление президента, который назвал погибших американских военных «неудачниками» и «лузерами». Тогда случился большой скандал. После публикации статьи Трамп заявил, что издание The Atlantic – «провальный журнал». А Голдберг просто «выдумщик». При этом виновник скандала Уолтц, включивший Голдберга в число лиц, допущенных к военным секретам, поддакивая президенту, как ни в чём не бывало, «переобулся» и нахально заявил, что Голдберг, якобы – «худший из журналистов с ужасной репутацией». Министр Хегсет, распространивший секретную информацию, назвал редактора «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который делает карьеру на том, чтобы снова и снова распространять обман».

Вот такие сейчас в Америке времена, такие нравы... Кстати говоря, 59-летний журналист Д.Голдберг известен как репортёр, специализирующийся по национальной безопасности. Под руководством этого якобы «худшего из журналистов» журнал впервые получил Пулитцеровские премии в 2021, 2022 и 2023 гг. При этом журнал The Atlantic работает с прибылью – у него больше миллиона подписчиков. Контролирует журнал Лорен Пауэлл Джобс – вдова основателя Apple Стива Джобса.

После этой разоблачительной статьи и последовавшего за ней громкого скандала Голдберг дал несколько интервью. Он сообщил, что до последнего считал чат мошенничеством или попыткой дискредитировать его как журналиста. По словам Голдберга, он окончательно поверил в реальность происходящего только после того, как Йемен действительно подвёргся авиаударам, которые были анонсированы в чате.

Голдберг подчеркнул, что министр обороны Хегсет лжёт, оправдываясь, что якобы он не пересылал в чат «военные планы». «Это ложь. Он отправлял военные планы. Когда цели будут атакованы, как они будут атакованы, кто будет там находиться. Там был график предстоящих атак, используемое вооружение, конкретная информация о целях, кого они пытаются убить», – утверждает журналист. На фоне заявлений министра обороны и других участников чата о том, что в нём не было секретной информации, журналист опубликовал скриншоты всей переписки, свидетелем которой он стал. Наибольший интерес представляет сообщение министра обороны Хегсета, которое The Atlantic ранее описал как план атаки на хуситов. На скриншоте видно, что Хегсет сообщил время взлета истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене. Позднее советник по национальной безопасности Уолтц отчитался, что один из лидеров хуситов был убит.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Но не только это вызвало скандал. Эксперты указывают на то, что в результате опубликования материалов этого совещания Европа узнала, как на самом деле власти США относятся к европейским лидерам. А это – серьёзный удар по военно-политическому союзу западных стран. После публикаций Голдберга надежда на то, что новые власти США лишь для видимости публично критикуют Европу, но при этом они на самом деле сохраняют доброжелательность на личном уровне, испарилась. «Отрезвляюще видеть, как они говорят о Европе, когда думают, что их никто не слышит», – говорят в Евросоюзе. А в Великобритании – самом верном союзнике США – пришли к выводу, что именно вице-президент Вэнс является основным проводником враждебности США по отношению к Европе.

Трампа, похоже, это вполне устраивает. Именно Вэнс высказал точку зрения, что Суэцким каналом пользуются в основном европейцы, а на американцев приходится только 4% грузопотока, проходящего через Красное море. Поэтому Европа должна компенсировать стоимость ракетного удара по хуситам. Хотя, как напомнили Трампу два бывших министра обороны Великобритании, британские военные тоже атаковали хуситов, «рискуя жизнями ради свободы судоходства». И если Запад не отстоит свои интересы в этом регионе, то «Китай полностью утвердится в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а Россия будет стремиться к полному контролю над Северо-Западным проходом».

Похоже, неудача ждёт Трампа и в Европе. Его желание заполучить Гренландию пока никакого успеха не имеет. В рамках реализации этого плана американская делегация во главе с вице-президентом США Вэнсом 28 марта посетила остров. Но в столицу их не пустили. И они ограничились посещением американской военной базы. Вместе с Вэнсом в делегацию вошли его жена, советник президента США по нацбезопасности Уолтц и министр энергетики Райт. Вэнс выступил перед военными и журналистами, заявив о стремлении США присоединить остров к США: «Мы не думаем, что военная сила когда-либо будет необходима». Правительство острова и Дании визит осудили. Евросоюз встал на сторону Дании. Таким образом, раскол западного мира ширится. Во что это может вылиться, мы узнаем достаточно скоро.

Что же до вопроса, когда закончатся боевые действия в Европе, то, по всей видимости, в США появилось понимание того, что Трамп в этом вопросе – совсем не главная фигура. Это подтверждают слова госсекретаря США Марко Рубио, который на брифинге для журналистов признал, что «сроки завершения российско-украинской войны зависят не от Вашингтона, а от Москвы и Киева». А Вы повторяете, как догму: Трамп, Трамп, Трамп...

Сергей Конвиз