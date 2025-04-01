    Коротко

Тува оказалась среди самых «трезвых» регионов России в 2024 году

Согласно исследованию FinExpertiza, в 2024 году продажи крепкого алкоголя в России, за исключением водки, выросли на 10,2%, достигнув уровня 3,2 литра на душу населения в год. Данный показатель стал рекордным с 2017 года. При этом продажи водки сохранились на уровне предыдущего года – 5,3 литра на человека, что также является максимальным значением с 2017 года и держится на указанной отметке третий год подряд.

География потребления алкоголя в стране неравномерна: максимальные продажи водки зафиксированы в Сахалинской области, Чукотском АО и Карелии, минимальный спрос – в Адыгее, Саратовской области и Туве.

Эксперты связывают региональные различия с климатическими условиями, культурными традициями и образом жизни населения. В северных и дальневосточных регионах с суровым климатом потребление традиционно выше, тогда как в некоторых южных областях на показатели влияют религиозные и культурные особенности.

Эксперты не рассказали, насколько в «трезвых» регионах выросли продажи контрафактного алкоголя, и почему «пьяная» преступность осталась на прежнем запредельном уровне.

В Туве за 2025 год на владельцев собак наложено штрафов на 210 тыс. рублей

С 1 января по 19 марта 2025 года в столице Тувы на владельцев собак за свободный выгул составлено 95 протоколов, наложено штрафов на 210 тысяч рублей. Специалистами мэрии произведен обход 2635 частных домов, во время которых были случаи нападения собак на участников рейда. Это несмотря на то, что территория, где находится собака, должна быть надежно огорожена.

Сотрудники мэрии говорят: «Мы раздаем гражданам информационные листовки, объясняем, что, выпустив свою собаку, они создают проблему для всего общества. Каждый должен понимать, что безнадзорные собаки размножаются, бегают по улицам, пугают людей, ищут пищу, а порой могут нанести увечья человеку».

Администрация Кызыла принимает заявления от жителей о нахождении животных без владельцев на территории города. Прикреплённые к ним фото и видео доказательства, существенно облегчат работу специалистам, поскольку многие хозяева отрицают, что их собаки на свободном выгуле.

В мэрии напомнили, что безнадзорным животное признается, если находится в местах пребывания людей без сопровождения хозяина. Наличие ошейника не является препятствием для отлова.

Глава «профсоюза олигархов» предложил привлечь 55 трлн. рублей вкладов россиян в рамках «большой приватизации»

Банковские вклады россиян в размере 55 трлн. рублей следует задействовать в ходе «большой приватизации», анонсированной Минфином, заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, данные средства можно направить на фондовый рынок для покупки акций крупных компаний, но для этого необходимо обеспечить надежную защиту прав собственников.

Шохин выразил уверенность, что, если доходность по вкладам снизится, люди сами начнут искать более выгодные альтернативы, и его предложение может стать одной из них. «Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было, а возможность поднакопить была через 22% годовых. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции», – пояснил глава РСПП.

Путин отказался проводить ротацию мобилизованных

Вопрос ротации российских военных, принимающих участие во вторжении в Украину, остается одним из самых острых, и Министерство обороны занимается его рассмотрением. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос писателя и Z-патриота Захара Прилепина о возможности ротации мобилизованных. «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем», – сказал Путин, однако сразу дал понять, что рассчитывать на скорое возвращение домой мобилизованным не стоит. «Будем исходить из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – добавил он.

По словам Путина, за время СВО мобилизованные стали «реально профессиональными военными», и теперь их «никто не называет „мобиками“», поскольку они выполняют боевые задачи наравне с кадровыми военнослужащими. «Они полноценные боевые единицы. Работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из морской пехоты, десантно-штурмовых подразделений, а также в сферах беспилотной авиации, артиллерии и контрбатарейной борьбы», – заявил Путин.

Росстат засекретил данные о продолжительности жизни россиян

Росстат решил отказаться от публикации детальной статистики по продолжительности жизни россиян, которая в прошлом упала рекордно с пандемии на фоне СВО в Украине.

На официальном сайте ведомства в блоке данных за прошлый год была опубликована лишь общая цифра ожидаемой продолжительности жизни по всей стране. А статистика по регионам и отдельно для мужского и женского населения, которая могла бы показать смертность на молодых мужчин в субъектах, где активно идет вербовка на фронт, так и не появилась.

В Росстате сообщили, что было принято решение приостановить публикацию этих данных за 2024 год. По какой причине статистику закрыли и появится ли она в открытом доступе позже, ведомство не уточнило.

Общая ожидаемая продолжительность жизни россиян, согласно Росстату, в прошлом году сократилась на 7 месяцев – до 72,84 года. Падение показателя было зафиксировано впервые с 2020 года, а если исключить период пандемии, стало рекордным с начала 2000х.

Россия стала лидером среди европейских стран по числу заболевших туберкулезом

В 2023 году Россия возглавила европейский рейтинг по числу новых случаев туберкулеза – в стране было зарегистрировано 55 тысяч заболевших. Об этом говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего в Европейском регионе в 2023 году, согласно оценке ВОЗ, было зарегистрировано 225 тысяч случаев туберкулеза, что соответствует показателю 24 случая на 100 тысяч человек. В организации отмечают, что уровень заболеваемости растет уже третий год подряд. Общее число случаев туберкулеза в мире, по данным ВОЗ, достигло рекордных 8,2 миллиона.

Россия установила 30-летний рекорд по заболеваемости корью после исчезновения вакцин

В России в прошлом году зафиксировали рекордное число заболеваний корью, краснухой, ветрянкой и другими инфекциями на фоне отсутствия вакцин. Это следует из данных Роспотребнадзора. В частности, в 2024 году в стране было выявлено 22 455 случаев заболевания корью – это абсолютный рекорд за последние 30 лет. За год число заболеваний выросло в 1,7 раза. При этом в 2022‑м было зафиксировано 102 случая, а в 2021‑м – всего один.

Также выявлено рекордное за последние 12 лет число заболеваний краснухой – 258. В 2023 году таких случаев было всего три. Таким образом, за год их число выросло в 86 раз или на 8500%. Вместе с тем в 2022‑м не было зафиксировано ни одного случая. Помимо этого, в 2024 году выявили рекордное за 15 лет число случаев заражения гемофильной инфекцией – 3 526. С 2010 по 2022 годы ей болели максимум 346 человек в год. Заметно выросло и число заразившихся ветрянкой – с 758,5 тыс. человек в 2023 году до 830 тыс. Предыдущий рекорд был в 2018 году – 838,1 тыс. Но к 2020 году этот показатель упал до 490 тыс. Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал рост числа заболевших лихорадкой Западного Нила, бактериальной дизентерией, свинкой (эпидемический паротит), энтеровирусными инфекциями и сальмонеллезами.

В Госдуме предложили отменить отсрочку от армии для студентов

В России необходимо ввести закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы в армии служили все без исключения, вне зависимости от учебы или иных обстоятельств, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев в разговоре с RTVI. По его мнению, «полумеры» в этом вопросе недопустимы, особенно когда «европейцы грозят нам войной», сроки окончания конфликта в Украине неясны, а «американцы стремятся подмять Украину под себя».

Соболев подчеркнул, что «давно пора заняться серьезными делами» и ввести обязательную службу для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний. «Если у нас будет всеобщая воинская обязанность, то служить в армии будут все – вне зависимости от учебы или чего-то еще. Единственной причиной освобождения станет состояние здоровья», – пояснил парламентарий.

Больше четверти школьников определили в военные

По итогам проводившейся в школах в 2024 году государственной профориентации 27,7% учеников 10-х классов (почти 16 400 из 59 080 опрошенных) порекомендовали оборонно-спортивный профиль обучения. Среди восьмиклассников этот показатель составил почти 15% (или 29 140 школьников), свидетельствуют результаты реализации госпроекта по профориентации в школах «Билет в будущее».

Речь идет о построении будущей карьеры на службе в силовых структурах или в профессиональном спорте. Два этих профиля в профориентации соединяются в единое учебное направление, так как имеют общие требования по физподготовке и обязательному участию в сборах и учениях, рассказал «Ведомостям» представитель проекта. По словам методолога «Билета в будущее», в рамках которого профориентацию прошли более 1,35 млн. школьников, Надежды Медведевой, интерес старшеклассников к оборонно-спортивному профилю растет из-за «актуальной политической повестки и патриотического настроя молодежи».

Наблюдая за «дикой природой»: Фотоловушки для борьбы с незаконными свалками анонсировали в Чите

Первую фотоловушку для борьбы с незаконными свалками установили в Чите. «В первую очередь фотоловушки будут установлены в местах возникновения стихийных свалок, где чаще всего производится несанкционированный сброс отходов жителями близлежащих населенных пунктов. Это значительно облегчит и ускорит установку личности нарушителей для привлечения их к ответственности», – рассказали в минприроды Забайкальского края.

Всего в окрестностях города появятся 10 фотоловушек.