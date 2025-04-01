Тува в ожидании серьёзных перемен?

Выборы очередного главы Тувы по графику должны состояться в сентябре 2026 года. Времени до них остаётся достаточно много. Однако, по всему видать, Кремль уже начал подготовку к смене власти в республике, не дожидаясь 2026 года. А это может означать, что в Москве не видят объективных причин для того, чтобы продлять полномочия действующего губернатора ещё на один срок. Так что очень вероятно, что в республике уже в этом году может произойти смена караула в кресле главного чиновника.

ПЯТЬ ЛЕТ СЕНАТОРСТВА ПОШЛИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ

На днях стало известно, что в ближайшие месяцы в Туве сменятся прокурор и министр внутренних дел. А 27 марта прилетела «первая ласточка» – сенатор от Тувы Дина Оюн после соответствующего звонка из Администрации Президента (АП) «вдруг» вспомнила, что её срок полномочий давно истёк. И она напрасно сидит в Совете Федерации без дела, дожидаясь, когда будет назначен новый сенатор от парламента Тувы. Потому тут же подала заявление «о досрочной отставке». Её отставка коллегами была немедленно и единогласно принята. В своём прощальном слове Дина Ивановна ничего умного сказать не смогла и лишь поблагодарила коллег за то, что они учили её «эффективно защищать интересы региона» и помогли понять суть бюджетного процесса и технологии «мойки шерсти».

Следует отметить: сенаторы её прощание встретили дружными аплодисментами. В знак благодарности за мужественный шаг подарили ей шикарный букет цветов и вдогонку – грамоту Совета Федерации в придачу. Конечно же, сомнительно, чтобы Дивановна, как её ласково называют в Туве за бурное прошлое девушки с низкой социальной ответственностью, по истечении пяти лет чему-то обучилась по части формирования бюджета и первичной обработки шерсти. Но, видимо, других поводов отчитаться за эти годы она подыскать не сподобилась. Ведь у неё на Родине ни для кого не секрет, что единственное, в чём она преуспела за время сенаторства – это в косметических операциях по увеличению собственной груди. Которую она сумела нарастить со второго до седьмого размера.

Что же до эффективности в помощи региону, делегировавшему ей полномочия сенатора, то тут придётся констатировать результат, близкий к «нулю». И дело даже не в том, что она так ничего и не поняла в работе, которой она столько лет занималась. Или в том, что сам-то Совет Федерации – по своей сути декоративный государственный орган, торопливо штампующий решения, спускаемые из Администрации Президента.

Да, действительно, Сенат в его нынешнем виде – это по большей части отстойник для вышедших в тираж политиков. Стать там заметной фигурой, которой дозволено действовать самостоятельно, могут далеко не все сенаторы. Хотя в принципе реально статус члена Совета Федерации вполне может дать его владельцу полномочия, достаточные для решения задач региона, направившего его в представительный орган.

Примером того может быть опыт такой работы сенаторами от Тувы Пугачёва и Нарусовой. Что ни говори, а Шериг-оол Ооржак в 2001 году чутко уловил тенденцию в управлении государством. И вовремя сделал ставку именно на них, зная, что они смогут продлить ему срок президентства и будут влиятельными представителями Тувы в федеральных органах власти. Так оно потом и случилось. Сергей Викторович и Людмила Борисовна по согласованию с Шериг-оолом Дизижиковичем смело брались за любые самые сложные задачи, о которых мы знаем далеко не всё, и надо признать, умели достигать конкретных целей. Чего стоило хотя бы решение федеральных властей по инициативе Тувы по строительству железной дороги в республику и началу финансирования этого строительства.

К сожалению, Шойгу и Кара-оол из конъюнктурных соображений «выдавили» сенаторов из республики, освобождая место для чеченца Байсарова. Естественно, результат такой «рокировки» оказался весьма плачевным. После того, как двигатель инициативы в лице тандема Пугачёв–Нарусова перестал инициировать железнодорожную инициативу Тувы, сначала заглохло строительство дороги, а затем и вовсе прекратилась добыча угля в Элегесте. В итоге теперь в Туве ни дороги, ни угля, ни Байсарова, ни Кара-оола, ни Шойгу... А Нарусова вновь представляет исполнительную власть Тувы в Совете Федерации. Правда, теперь с учётом новых ориентиров России на Восток пытается возродить железнодорожный проект. Но уже в новой концепции с продолжением транспортного коридора на Монголию и Китай. Как известно, Пугачёв теперь живёт за границей. И лишь Людмила Борисовна остаётся единственной надеждой в продвижении интересов Тувы в федеральных коридорах власти.

А что до Дивановны, она за все пять лет так и не сумела осознать роль сенатора в жизни региона. И теперь отправится в Аргентину, где будет в подразделении Россотрудничества СВР России протирать юбки.

С КАНДИДАТОМ НА КРЕСЛО СЕНАТОРА НЕ ЗАДАЛОСЬ...

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Дивановну не случайно «попросили» на выход из Совета Федерации. По всей видимости, Кремль готовит полную зачистку власти в регионе. Так что назначение нового сенатора теперь уже не за горами. Как известно, в своё время на это место готовили бывшего первого заместителя Шойгу скандально известного Руслана Цаликова. Для этого его по инициативе губернатора Ховалыга по спискам «Единой России» со скандалом протащили в депутаты тувинского парламента. Но когда вроде всё было уже «на мази», против его кандидатуры выступили руководители СКР и ФСБ Бастрыкин и Бортников. Поэтому решение этого вопроса сначала было отсрочено, а затем и вовсе отложено «в стол».

В то же время, когда произошла заминка, в Государственной Думе депутаты «вдруг» подняли вопрос нецелевого использования в Минобороны огромных денег – 11 трлн. рублей. Быстро выяснилось, что ответственность за это должен нести, скорее всего, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, с подачи Шойгу управлявший с 2012 года деньгами Минобороны. Но, а сам Сергей Шойгу за все эти «финансовые шалости» нести ответственность не должен хотя бы потому, что нынешний состав Государственной Думы управляется фракцией «Единая Россия», которую на последних выборах вели министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. По сложившемуся порядку вещей в стране этого им обоим достаточно для обеспечения неприкосновенности от претензий силовиков. Хотя, конечно, все догадываются, откуда, к примеру, могли у Шойгу взяться «лишние» деньги на такую «благотворительность», как строительство Буддийского храма в Кызыле или установка статуи Будды у слияния Большого и Малого Енисея... А громкое дело о хищениях при строительстве военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье, где было украдено не менее 40 млн., обернулось арестом ещё одного замминистра обороны – Павла Попова. Это говорит о том, что у этих высокопоставленных генералов нет ничего святого. Кстати, кроме Попова по обвинению в мошенничестве уже арестованы директор парка В.Ахмедов и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны В.Шестеров.

Возвращаясь к теме воровства в министерстве, нужно понимать, что вопрос есть. И кто-то должен, в конце концов, ответить за пропажу 11 трлн. рублей. Вполне возможно, что львиная доля этих денег могла осесть где-то в руководстве Госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова, где их проще «отмыть» через фирмы-однодневки. Кстати говоря, пока никто впрямую не обвиняет того же Цаликова в хищении триллионов из бюджета Минобороны. Беседы на эту тему ведутся где-то за закрытыми дверями СКР, ФСБ и АП. В СМИ публикуют материалы, предполагающие, кому Цаликов платил за то, чтобы оказаться не в СИЗО, а в кресле сенатора.

ЖУЛИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЁТ!

В этом плане показательно, что сейчас наибольшую заинтересованность в продвижении Цаликова в сенаторы открыто демонстрирует глава Тувы Ховалыг. А с учётом публикаций в СМИ о том, что Цаликов якобы передал за содействие что-то около $20 млн. некоему влиятельному лицу по фамилии Камболов, даёт повод предполагать, что и активность тувинского губернатора тоже была богатым кавказцем щедро оплачена. И до чего они там все договорятся – даже им самим, наверное, достоверно неизвестно. Но при этом следует помнить разговоры, которые пошли в Туве в связи с назначением Д.Оюн сенатором, о том, что Кара-оол отправил её в СФ РТ, чтобы в случае чего она освободила это кресло для него... Так что чем чёрт не шутит? Впрочем, решения такого масштаба у нас принимает президент Путин. А тот своими решениями часто вводит людей в ступор.

Самый свежий пример – назначение бывшего журналиста «Московского Комсомольца» А.Хинштейна, никогда не руководившего даже пятью подчинёнными, губернатором очень проблемной оккупированной ВСУ Курской области... С таким подходом Цаликов, невзирая на пышный воображаемый хвост криминальных сомнений, может вместо СИЗО Лефортово запросто попасть в кресло не то что сенатора, но даже и губернатора, поскольку ему в умственных способностях и умении строить хитроумные финансовые схемы уж точно не откажешь. Все же понимают, что присвоить 11 трлн. в состоянии совсем не любой, даже высокопоставленный, жулик. А только очень решительный, талантливый и опытный. Если он при этом ещё и избежал уголовного преследования и не попал на нары, его акции в качестве криминального «менеджера» на фоне сообщений об украденных триллионах должны непременно расти, как на дрожжах.

В связи с этим вспоминается история, когда в июле 2018 года у бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Захарченко откопали квартиру с деньгами и изъяли там наличными в рублях и валюте более 9 млрд. рублей. Тогда в обществе и возник риторический вопрос: «если у полковника нашли 9 млрд. украденных денег, то сколько может храниться у генерала?». В случае с Минобороны это, похоже, ситуацию проясняет. Если в отношении генерала армии Цаликова уголовного дело пока не возбуждено и потому никто не знает, крал ли он бюджетные деньги, а если и крал, то в каких размерах, то в отношении другого заместителя Шойгу – генерала армии Иванова – ясность уже просматривается. По крайней мере, достоверно известно, что ему взятки передавали миллиардные.

Конечно, было бы большим преувеличением полагать, что все 11 трлн. достались «в одну харю» заместителю Шойгу. Да и куда ему столько? Ему бы и одного триллиона из одиннадцати хватило за глаза. Да что там триллиона – половины хватило бы ему и всем его близким и дальним родственникам на три сытых жизни. А если не шиковать, как Иванов, и жить поскромнее, то можно было бы уложиться и в один несчастный миллиард. Это составило бы от общей суммы в 11 трлн. жалкие 0,001%. Так что, если следователи реально начнут искать, куда подевались минобороновские триллионы (что сделать они при наличии политической воли вполне смогут), то круг выгодополучателей от этого масштабного хищения в военном ведомстве может оказаться весьма обширным. И тут попахивает не десятком или сотней людей, осчастливленных этим воровством. Тут даже если прикинуть, что каждый заинтересованный в этом хищении «подзаработал» хотя бы по одному миллиарду, таких бенефициаров наберётся не менее 11 тысяч (!) персон. Так много по одной из версий осчастливили Минобороны с министром Шойгу и его первым заместителем Цаликовым. И к высокопоставленным чиновникам господина Чемезова можно было бы смело добавлять таких влиятельных граждан, как Ковальчуки и Тимченко, с которыми у Шойгу прекрасные деловые отношения.

Что же до будущего сенатора, чьё место недавно стало вакантным, то в случае, если силовики не пропустят Цаликова, то Ховалыг, скорее всего, попробует отправить в почётную отставку нынешнего спикера парламента Кан-оола Даваа, засидевшегося в депутатском кресле и обросшего опасными для главы связями и влиянием, в том числе в криминальном мире. Но против его кандидатуры, скорее всего, выступит ФСБ, поскольку Даваа «засветился» в организации межнациональных конфликтов, когда тувинские националистически настроенные боевики устроили антисреднеазиатские погромы с поджогами торговых лавок узбеков и таджиков, усмирять которых пришлось с помощью московского спецназа. Тогда, как полагают информированные источники, в Совет Федерацию в русле новых течений придётся отправлять кого-то из ветеранов СВО.

КТО СТОИТ В ОЧЕРЕДИ НА ПОСТ ГЛАВЫ ТУВЫ?

Однако вернёмся к теме выборов тувинского губернатора. По разным сведениям, в сегодняшнем «параде невест» принимают участие от пяти до семи претендентов. Условно их можно разделить на две группы – кандидаты при погонах и гражданские.

Первый список заслуженно возглавляет генерал полиции Аяс Кандан, ранее ещё при министре Викторе Лесняке служивший первым заместителем министра внутренних дел Тувы. Его можно характеризовать как представителя самого большого по численности и могущественного клана монгушей, насчитывающего в республике до 120 000 человек.

Вторым номером за ним стоит бывший чекист полковник Артур Дирчин. Он представляет интересы т.н. «южан», к коим можно отнести таких известных в республике отставных, но не потерявших вкуса к власти, деятелей, как Ширшин, Монгал, Дамба-Хуурак, Натсак и Дондупай.

В группе «силовиков» числится и экс-руководитель Службы судебных приставов Тувы Омак Достай, ныне служащий в этой должности в Хакасии.

Среди этой группы лидером смотрится фигура генерала Кандана. У него безупречная биография, дружеские отношения с Сергеем Шойгу, и он уже 10 лет не проживает в Туве, что также ему добавляет очков в АП. За ветераном ФСБ Дирчиным просматривается фигура экс-секретаря Совбеза и экс-директора ФСБ РФ Патрушева, с которым у него давнишние доверительные отношения. За Достаем стоят могущественные силы внутри республики. У него также идеальный послужной список, которому можно позавидовать.

Группу гражданских претендентов на губернаторское кресло возглавляет бывший министр экономики Тувы в правительстве Ховалыга Айдыс Сат, который демонстративно покинул эту должность. Считается, что он – креатура действующего губернатора Ховалыга, из которой пытаются представить некую самостоятельную фигуру, с которой у главы не сложились отношения. Насколько известно, он один из всей группы претендентов имеет более-менее внятную программу развития Тувы, поскольку является по профессии экономистом. Слабым местом его является работа в качестве министра экономики при реализации программы ИПСЭР, по которой назначена проверка целевого использования бюджетных средств. Он подписал Ховалыгу много разных финансовых документов, обогативших близкий круг общения главы. Однако после проверки на коррупционность и эффективность Сат вполне может при определённом раскладе загреметь на нары, а совсем не в кресло губернатора.

Среди вероятных «гражданских» претендентов можно отметить и выше упомянутую хорошо подготовленную к этой должности экс-зампреда правительства Натсак, которая, как и Сат, прошла под руководством Кириенко обучение в школе губернаторов. Кстати говоря, её кандидатура ранее рассматривалась в этом аспекте. Но она не стала проходной фигурой, поскольку стало известно, что у неё есть ребёнок от Дамба-Хуурака, усиление влияния которого в ФСБ посчитали нецелесообразным. Кстати говоря, всё это не является секретом для главы республики, в связи с чем инициировано её увольнение из ТИГИ.

Говорят, кроме них в списке претендентов также имеются две «тёмные лошадки» из лиц не титульной нации. Одного из них Кремль может навязать республике для пресечения межклановых противоречий в республике. Федеральную власть утомила подковёрная борьба Кара-оола и Ховалыга, которая ярко выражена в скандале вокруг увольнения мэра Кызыла Сагаан-оола. И в этом плане выбор может остановиться на Аясе Кандане хотя бы потому, что у него отсутствуют клановые отношения как с Кара-оолом, так и Ховалыгом. Более того: именно из-за Кара-оола Кандан в своё время был вынужден поменять регион, обосновавшись сначала на Дальнем Востоке, а затем – на Урале. Хотя по фотографиям, выставленным в Интернете Кара-оолом, может сложиться впечатление, что у них тёплые дружественные отношения...

Таким образом, я попытался сделать более-менее объективный срез ближайшего будущего Республики Тыва. Кто-то может сказать, что всё это – мышиная возня. И как прикажет действующий глава, так избирательная комиссия и «нарисует» результат. Но это не совсем так. Теперь на выборах решающее слово имеет не действующий глава региона, а аппарат Администрации Президента, который ведёт селекцию губернаторов. Важнейшим становится вопрос, кого АП допустит до выборов. И это выбор – решающий. А там стараются не иметь дело со скандально известными персонами, карикатуры на которых часто мелькают в блогосфере и СМИ.

Наверное, именно поэтому Ховалыг развязал беспрецедентную кампанию травли известного в республике блогера Аллу Донгур-оол, которая нещадно критиковала его за коррупцию и кадровый беспредел. Ему удалось отправить её на нары. Но это вряд ли ему сможет помочь. Как известно, рукописи не горят... Да к тому же блогеров, недолюбливающих робкого Ховалыга и его властолюбивую, не очень умную супругу Айлану, в республике хватает и без Аллы.

В общем, контурно я ситуацию в политическом бомонде Тувы описал. Более конкретно поговорим об этом позже, когда решится вопрос с сенатором.

Кондрат Пчёлкин