Особенности правовых отношений в Туве

И всё же справедливо Туву называют регионом сплетен, мелкотравчатых разборок и отсутствием серьёзных информационных поводов. Не верите? Смотрите!

РУСЛАН ЦАЛИКОВ: ПОСАДИТЬ В КРЕСЛО СЕНАТОРА ИЛИ НА НАРЫ?

С июля 2024 года главным информационным поводом в Туве стало выдвижение бывшего первого заместителя Шойгу кавказца Руслана Цаликова вторым номером в списке кандидатов в депутаты Верховного Хурала Тувы от партии «Единая Россия». Ушлые комментаторы сразу объяснили это усилением позиций нашего звёздного, а ныне опального земляка экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого не смог ослушаться наш губернатор и лидер тувинских единороссов В.Ховалыг.

Однако затем появились публикации о том, что в Государственной Думе РФ официально был поставлен вопрос об ответственности руководства Минобороны РФ за пропажу 11 трлн. рублей оборонного бюджета страны. Поскольку бывший министр обороны к тому времени пересел в кресло секретаря Совета Безопасности России и стал как бы недоступен для правоохранителей, а замминистра Тимур Иванов уже находился под следствием и обретался в СИЗО, то многие решили, что следующим фигурантом уголовного дела должен стать вечный первый заместитель Шойгу. Именно он последние 20 лет незаменимый помощник по всем скользким делам. Это выходец из Северной Осетии Руслан Цаликов – кандидат экономических наук, заслуженный экономист России.

При этом Руслан Хаджисмелович больше всего подходит на роль экономического злодея федерального масштаба, поскольку он ещё в годы своей молодости с 1990 по 1994 год работал министром финансов Северной Осетии. В 1994 году он был одарён вниманием нашего звёздного земляка, поэтому стал начальником главного финансово-экономического управления, а затем руководителем департамента финансово-экономической деятельности министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На этой должности проявил себя, как принято теперь говорить, «эффективным менеджером», организовывая на пару с министром Шойгу строительство по канадской технологии жилых домов в Ленске, которые почему-то оказались дороже точно таких же, но в Канаде, в два-три раза. Тогда случился большой скандал, по результатам которого верный оруженосец Шойгу должен был сесть. Но ни Цаликов, ни тем более его патрон на нары так и не загремели. Мало того: Цаликов даже в 2000 году изловчился получить повышение до уровня заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Он стал настолько близок к Шойгу, что с 2007 года официально стал числиться его первым заместителем. Затем, когда Путин назначил Шойгу губернатором Московской области, наш герой экстренно в мае 2012 года перескочил в кресло вице-губернатора области. Но тут Шойгу вдруг стал востребован в Минобороны РФ, и Руслан Хаджисмелович, получив почётное звание генерала армии, становится первым заместителем министра обороны РФ. И находился в этой должности до тех пор, пока в ведомстве не начались «посадки».

Но в Совет Безопасности, где Шойгу теперь трудится в ранге секретаря, Цаликова почему-то на этот раз не перевели. Его отправили депутатом в тувинский парламент в ожидании назначения сенатором от Тувы. Почему Цаликов не проследовал вслед за коллегой Ивановым в СИЗО, пока точно не известно. Но на днях источник ВЧК-ОГПУ, близкий к правоохранительным органам РФ, предположил, что ему не дадут стать сенатором, поскольку в отношении него скоро будет возбуждено уголовное дело, связанное с хищением 11 трлн. из бюджета Минобороны.

О масштабах воровства в ведомстве можно судить по заявлению члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта А.Гурулева, что в ведомстве «растворилось без остатка» 1,5 млн. комплектов военной формы для мобилизованных. Из-за чего одевать призванных воинов пришлось их родственникам.

Впрочем, теперь ни о пропавших без следа 11 трлн., ни тем более об исчезновении 1,5 млн. комплектов амуниции уже никто не вспоминает. Дело закончилось тем, что был отправлен в отставку, а затем арестован бывший замминистра обороны по тылу генерал Д.Булгаков, которому пропажу амуниции как раз и не вменяют. Его обвинили по ст. 290 и 285.4 УК РФ – получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Как сообщалось в СМИ, оно связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии, ущерб от которого оценили в смешные 49 млн. рублей.

СУДИТЬ ЗА «ПРОПАВШИЕ» ТРИЛЛИОНЫ У НАС НЕ ПРИНЯТО

Но вернёмся к теме нашего замечательного депутата тувинского парламента Цаликова, находящегося в отстойнике до принятия по нему конкретного решения – то ли его отправлять в Совет Федерации страны, то ли в СИЗО. Если верить публикациям ВЧК-ОГПУ, то в настоящее время Цаликов уже не надеется на поддержку Шойгу и ждёт помощи от первого вице-президента Курчатовского института М.Камболова, для чего он якобы приберёг $20 млн. По одной из версий, арестованный бывший коллега нашего депутата Тимур Иванов выступал посредником при передаче взяток Руслану Цаликову. По этой же версии именно ему и могла достаться львиная доля всего похищенного в ведомстве.

Впрочем, думать о том, что Цаликов умудрился положить себе в карман все 11 трлн., было бы наивно. Чтобы понять, насколько эта сумма огромна, и вообще, много это или мало, поясню следующее. В 2020 году расходы на Нацоборону составили 3,168 трлн., в 2019-м – 3 трлн., в 2021 году они составили 3,57 трлн. рублей. В 2024 году военный бюджет вырос на 34% с 6,46 до 10,765 трлн. рублей. А в 2025 текущем году планируется потратить на эти цели 8,55 трлн. За какое время генералы (и кто именно!) умудрились украсть эти 11 трлн., достоверно неизвестно. Скорее всего, эти триллионы предназначались для целого круга важных персон, каждому из которых могло достаться хотя бы по одному триллиону на нос. И если реально у Цаликова «осел» хотя бы этот один триллион, вряд ли его смогут посадить. У нас скорее посадят за мешок картошки, чем за триллион рублей. Потому как возможности покупать «нужных людей» наверху в таком случае гораздо больше.

С этой точки зрения становится понятным, почему тувинский губернатор Ховалыг, имеющий определённые трения с нашим замечательным земляком Шойгу, так активно лоббирует опального генерала, продвигая его в сенаторы, невзирая на криминальный шлейф, который за ним тянется. И теперь обыкновенное явление депутата в зал заседаний парламента в правительственных СМИ обставляется как событие вселенского масштаба, как будто это может иметь какие-то последствия.

Да и не случайно, когда глава республики Ховалыг вместе со спикером парламента Даваа пошли на встречу с молодёжью, они почему-то взяли с собой не героя России и ветерана СВО, а Цаликова, по которому «тюрьма плачет». Ведь при таких делах тень криминальных денег падает и на губернатора тоже. По крайней мере, сейчас Цаликова рядом с Шойгу нигде не видно, в то время как Ховалыг назойливо демонстрирует свою близость с потенциальным уголовником, которому ФСБ не позволяет стать сенатором. Как говорится, «деньги не пахнут»?

Похоже, Ховалыг уже начал готовиться к своей отставке и потому действует так примитивно прямолинейно. Действующий губернатор, слухи о близкой отставке которого всё настойчивее внедряются в общественное сознание, работает на опережение, стараясь заручиться поддержкой своего сменщика? Впрочем, не будем спешить. Не исключено, что в течение нескольких месяцев СВО закончится, и наступит пора массовой смены губернаторов. Тогда и станет ясно, кто кому и как много «занёс», чтобы остаться «на плаву».

ТУВИНСКОЕ «КРИВОСУДИЕ» ВО ВСЕЙ КРАСЕ

А в Туве тем временем продолжается борьба Ховалыга со своими оппонентами. Городской суд вынес решение, частично удовлетворив заявление простодушной Казанцевой о признании деятельности мэра Кызыла ненадлежащей. В суде поговаривают, что это сомнительное решение могла «продавить» новая председатель суда Дондупай. Может быть. По крайней мере, последовавшее затем решение Конференции судей Тувы о признании её лучшим судьёй районного звена 2024 года о чём-то говорит. К знаковым решениям Кызылского городского суда также можно отнести приговоры по уголовным делам в отношении экс-министров сельского хозяйства Тувы Дуна и Монгуш, а также по нашумевшему делу в отношении серийной авантюристки Хертек и известного блогера Донгур-оол.

По первому делу судья Кызыл-оол за превышение должностных полномочий отправил из зала суда на зону экс-министра сельского хозяйства Айдына Дуна, приговорив его к 4 годам колонии, а его коллегу Ларису Монгуш – к 3 годам условно, о чём сообщила прокуратура республики.

В этом плане интересно, как эту ситуацию пояснил экс-министр Дун. Он заявил, что, как только Ховалыг стал главою, ему было предложено добровольно освободить кресло министра. А когда этого не произошло, руководство обратилось в СКР с заявлением о его привлечении к уголовной ответственности. Заявление «спустили» для разбирательства в тувинское подразделение СКР. Но когда следователь отказался возбуждать в отношении Дуна уголовное дело, материалы были переданы другому следователю, который и исполнил заказ.

Но главное состоит в том, что, согласно материалам уголовного дела, Дун не подписывал Формы КС-2 и КС-3 за невыполненные работы. Их на самом деле подписал другой министр – Уран-оол Ондар. А Дун оплатил только строительные материалы, которые по показаниям свидетелей в то время уже находились на строительной площадке. И по закону он имел на то право, поскольку данный объект являлся линейным. Более того: Ондар, в настоящее время исполняющий обязанности заместителя председателя правительства по сельскому хозяйству, в качестве свидетеля дал показания, что объект, являющийся предметом рассмотрения в суде, уже достроен. То есть никакого ущерба государству экс-министры своими действиями не нанесли. Однако суд взыскал с них 16 млн. рублей. А вот сам экс-министр Ондар, подписавший липовые документы и оплативший невыполненные работы, почему-то оказался в деле свидетелем. Чудеса... Будем надеяться, что Верховный суд Тувы в этой ситуации разберётся.

По второму делу в отношении известной земельной «жучилы» Евгении Хертек и популярной блогерши Алефтины Донгур-оол суд признал их виновными. Он переквалифицировал действия Хертек со ст. 163 УК РФ (вымогательство), предусматривающей наказание до 15 лет, на относительно слабую ст. 179 УК РФ (принуждение к сделке). Он назначил Хертек наказание в виде уже отбытого ею в СИЗО срока в 1 год 10 мес.

Журналистке Донгур-оол, у которой не оказалось в подружках зам. прокурора г. Кызыла Ховалыг, повезло меньше. Суд приговорил её по ст. 163 УК РФ (вымогательство) к 3 годам 3 мес. колонии общего режима.

Ну что тут скажешь, кроме как сакраментальной фразой из известного фильма «Кавказская пленница»: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!». Той, которая реально вымогала, досталось наказание в виде «за принуждение». А та, которая критиковала власть, подобрали статью «за вымогательство». Посмотрим, что на это скажет апелляционная инстанция.

Немного успокаивает информация, что в отношении Хертек сейчас расследуется до шести дел по мошенничеству. И, по некоторым данным, это число может вырасти до 100. А вообще обманутых ею граждан, по разным подмётным договорам, оплатившим ей за земельные участки, на которые Хертек не имела прав, насчитывается несколько тысяч. В настоящее время Хертек из СИЗО «переехала» под домашний арест, где будет дожидаться решений очередных судов. Будем отслеживать её перемещения и сообщать читателям газеты «РИСК», как одна заместитель прокурора города помогает своей подружке.

Кондрат Пчёлкин