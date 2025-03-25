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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 11, 25 марта / Свежий анекдот
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№11, 25 марта 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотУвы, в стране, где все равны,
Но для отбора фильтров нет,
Сочатся суки и говны
Во всякий властный кабинет.
Игорь Губерман

* * *

«Героям Тувы» предлагают возглавить сельские отделения «Почты России».
Потому что в правительстве и хурале все места уже распределены между «Коррупционерами Тувы».

(прочитано 436 раз)

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